Program Guide 09-08-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:21:33 Franz Joseph Haydn Symphony No. 96 in D Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

00:25:00 00:24:58 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 11 in A major Lars Vogt, piano EMI 36080

00:52:00 00:36:20 Antonín Dvorák Symphony No. 7 in D minor Op 70 Sir Colin Davis Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

01:30:00 00:27:34 Robert Schumann Violin Concerto in D minor Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Bell, violin Decca 444811

02:00:00 00:21:02 Franz Schubert Fantasy in C major Alfred Brendel, piano Philips 4788977

02:23:00 01:19:59 Gustav Mahler Symphony No. 6 in A minor Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436240

03:45:00 00:35:09 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 4 in G major Op 58 Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Claudio Arrau, piano Philips 4788977

04:22:00 00:18:01 Franz Joseph Haydn Symphony No. 46 in B major Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

04:42:00 00:38:07 Antonín Dvorák Piano Quintet No. 2 in A major Op 81 Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

05:22:00 00:16:02 Ernest Chausson Poème Op 25 Monte Carlo Philharmonic Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin Decca 15535

05:40:00 00:06:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Scherzo-valse Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

05:53:00 00:03:52 Ludwig van Beethoven German Dance from String Quartet No. 13 Op 130 Cypress String Quartet Cypress 2012

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:05:00 00:03:17 Miklós Rózsa Ben-Hur: Parade of the Charioteers José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

06:14:00 00:06:23 Sir William Walton Coronation March 'Crown Imperial' André Previn Royal Philharmonic Telarc 80125

06:29:00 00:04:10 Peter Tchaikovsky Waltz from Serenade for Strings Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

06:36:00 00:01:38 Giuseppe Torelli Allegro from Trumpet Concerto Paramount Brass Centaur 2355

06:42:00 00:06:26 Igor Stravinsky The Firebird: Lullaby & Finale Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

06:57:00 00:01:59 John Philip Sousa March 'The Lambs' Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

07:02:00 00:03:34 Traditional Glory in the Meeting House Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2329

07:06:00 00:01:25 Sergei Rachmaninoff Polka italienne Pierce & Jonas, piano 4 hands MSR 1260

07:14:00 00:07:15 Maurice Ravel Menuet antique Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

07:28:00 00:04:15 John Adams Short Ride in a Fast Machine Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 55051

07:35:00 00:01:39 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Rondeau Minuet Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

07:42:00 00:06:26 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 1 in D major Op 39 London Philharmonic Sir Andrew Davis Royal Choral Society EMI 28379

BBC NEWS

08:05:00 00:02:26 Leonard Bernstein On the Town: New York, New York Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

08:13:00 00:06:53 Franz von Suppé Light Cavalry: Overture Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

08:29:00 00:04:30 Franz Liszt Liebestraum No. 3 in A flat major Jenny Lin, piano Hänssler 98037

08:36:00 00:01:44 George Gershwin Girl Crazy: Embraceable You Richard Glazier, piano Centaur 3347

08:42:00 00:06:11 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 38915

08:49:00 00:02:02 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Gigue Pierre Fournier, cello DeutGram 4795448

09:03:00 00:02:54 George Gershwin Porgy and Bess: Summertime London Philharmonic Sir Andrew Davis Nicole Cabell, soprano Decca 6590

09:05:00 00:01:59 Percy Grainger Shepherd's Hey! Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

09:13:00 00:07:03 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 718

09:29:00 00:04:43 Richard Wagner Lohengrin: Bridal Chorus 'Treulich Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

09:37:00 00:01:01 Pierre Passereau Il est bel et bon Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

09:42:00 00:06:27 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Waltz of the Flowers Seiji Ozawa Orchestra of Paris Philips 4788977

09:54:00 00:02:11 Thomas Tallis If Ye Love Me John Rutter Cambridge Singers Collegium 107

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:07:01 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 7 Op 70 Sir Colin Davis Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

10:15:00 00:09:02 Paul Hindemith Concert of Angels from 'Mathis der Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55230

10:32:00 00:07:48 Johann Strauss Jr Fledermaus Quadrille Op 363 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

10:48:00 00:09:07 Édouard Lalo Deux Aubades Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

11:07:00 00:09:14 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 8 for Winds in F major Quintett.Wien Nimbus 5479

11:10:00 00:07:19 Alessandro Scarlatti Concerto Grosso No. 6 in E Fabio Biondi Europa Galante VirginClas 45495

11:24:00 00:09:22 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 4 Op 98 Eduard van Beinum Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

11:38:00 00:08:18 Gustav Holst A Fugal Concerto Op 40 English Sinfonia Howard Griffiths Anna Pyne, flute; Philip Harmer, oboe Naxos 570339

BBC NEWS

12:04:00 00:02:16 Leos Janácek Fanfare from Sinfonietta Op 60 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

12:12:00 00:07:51 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 3 Op 10 José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

12:15:00 00:05:45 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Dance of the Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

12:20:00 00:04:04 Antonín Dvorák Legend No. 3 in G minor Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:06:00 00:20:55 Franz Liszt Piano Concerto No. 2 in A major London Philharmonic Bernard Haitink Alfred Brendel, piano Philips 4788977

13:32:00 00:11:55 Franz Schubert Impromptu No. 7 in B flat major Ingrid Haebler, piano Philips 4788977

13:48:00 00:07:20 Jean Sibelius Finale from Violin Concerto Op 47 London Symphony Sir Colin Davis Salvatore Accardo, violin Philips 4788977

14:02:00 00:07:00 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

14:14:00 00:09:36 Frédéric Chopin Larghetto from Piano Concerto No. 2 Op 21 Vienna Symphony Heinrich Hollreiser Adam Harasiewicz, piano Philips 4788977

14:30:00 00:05:24 Claude Debussy Tarantelle styrienne 'Danse' Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 74006

14:41:00 00:04:01 Friedrich Kuhlau The Robber's Castle: Overture Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

14:51:00 00:04:54 Ruperto Chapì La Revoltosa: Prelude Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

15:02:00 00:07:04 Cécile Chaminade Concertino for Flute & Orchestra Op 107 The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

15:15:00 00:06:29 Léon Minkus Don Quixote: Grand pas de deux Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

15:27:00 00:05:29 Hugo Alfvén Festival Overture Op 25 Niklas Willén Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553962

15:39:00 00:10:09 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 58 Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Claudio Arrau, piano Philips 4788977

15:55:00 00:03:59 Elmer Bernstein The Magnificent Seven: Theme José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:04:00 00:03:30 Franz Liszt Transcendental Etude No. 5 in B flat major Sviatoslav Richter, piano Philips 4788977

16:14:00 00:05:28 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 6 in D major Op 46 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

16:28:00 00:02:33 Harry Warren An Affair to Remember: Our Love Affair Richard Glazier, piano Centaur 3347

16:39:00 00:11:42 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 22 Orpheus Chamber Orchestra Jonathan Biss, piano EMI 17270

17:08:00 00:03:29 Sir Peter Maxwell Davies Farewell to Stromness Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

17:18:00 00:09:21 Jean Sibelius Allegretto from Symphony No. 2 Op 43 George Szell Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

17:35:00 00:04:41 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Polka Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

17:46:00 00:05:16 Johannes Brahms Rhapsody in E flat major Op 119 Orli Shaham, piano Canary 15

17:53:00 00:01:28 Henry Purcell Abdelazer: Rondeau Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

BBC NEWS; DINNER CLASSCS WITH BILL O'CONNELL

18:06:00 00:03:30 Ludwig van Beethoven Minuet from Septet Op 20 Berlin Philharmonic Octet Members of Philips 4788977

18:14:00 00:08:28 Frédéric Chopin Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 21 Vienna Symphony Heinrich Hollreiser Adam Harasiewicz, piano Philips 4788977

18:30:00 00:06:21 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in D major Lars Vogt, piano EMI 36080

18:44:00 00:06:09 Erik Satie Gymnopédies Nos. 1 & 3 Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63056

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:25:46 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 23 in A major Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Alfred Brendel, piano Philips 4788977

19:30:00 00:26:03 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93 Rafael Kubelik Cleveland Orchestra DeutGram 459463

19:58:00 00:01:31 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 7 in F major Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:15:04 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436444

20:19:00 00:04:31 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Polonaise Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80130

20:25:00 00:29:48 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A major Op 90 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

20:58:00 00:02:27 Frédéric Chopin Mazurka No. 10 in B flat major Op 17 Yundi, piano Mercury 4812443

PITTSBURGH SYMPHONY ORCHESTRA with Jim Cunningham - Marcelo Lehninger, conductor; Stewart Copeland, percussion

Stewart Copeland: Trapset & Percussion Concerto No. 1 ‘The Tyrant’s Crush’

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 1

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:06:15 Antonín Dvorák Romanza from String Quartet No. 10 Op 51 Emerson String Quartet DeutGram 4778765

23:08:00 00:09:10 Johannes Brahms Adagio from Symphony No. 2 Op 73 Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 4788977

23:19:00 00:10:52 Franz Schubert Andante in B minor Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 75

23:29:00 00:08:34 Hector Berlioz Harold in Italy: Pilgrims' March Op 16 London Symphony Sir Colin Davis Nobuko Imai, viola Philips 4788977

23:40:00 00:08:37 Claude Debussy Andantino from String Quartet Op 10 Quartetto Italiano Philips 4788977

23:48:00 00:04:51 Wolfgang Amadeus Mozart Romance from Serenade No. 13 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 443175

23:55:00 00:02:48 Antonín Dvorák Cypress No. 5 Cypress String Quartet Avie 2275