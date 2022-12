Program Guide 09-01-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:29:03 Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Concerto in A major Cleveland Orchestra George Szell Robert Marcellus, clarinet Sony 86793

00:33:00 00:35:21 Camille Saint-Saëns Symphony No. 3 in C minor Op 78 Rotterdam Philharmonic Edo de Waart Daniel Chorzempa, organ Philips 4788977

01:10:00 00:42:15 Arnold Schoenberg Pelléas und Mélisande Op 5 Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Sony 45870

01:54:00 00:35:37 Franz Schubert Piano Trio No. 1 in B flat major Beaux Arts Trio Philips 4788977

02:32:00 00:28:05 Darius Milhaud Symphonie No. 2 Op 247 Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 435437

03:02:00 00:38:02 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 3 in C minor Op 37 Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Claudio Arrau, piano Philips 4788977

03:42:00 00:34:59 Robert Schumann Bunte Blätter Op 99 Arcadi Volodos, piano Sony 60893

04:19:00 00:30:14 Howard Hanson Symphony No. 2 Op 30 Leonard Slatkin St. Louis Symphony EMI 6612

04:51:00 00:28:37 Felix Mendelssohn String Quartet No. 3 in D major Op 44 Pacifica Quartet Cedille 82

05:22:00 00:17:03 Ludwig van Beethoven Sextet for 2 Horns & Strings Op 81 Cleveland Orchestra Richard King, horn; Jesse McCormick, horn; Mari Sato, violin; Members of Albany 1325

05:41:00 00:05:32 Franz Liszt Three Concert Etudes: Un sospiro Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

05:48:00 00:08:52 Johann Strauss Jr Waltz 'Roses from the South' Op 388 Franz Welser-Möst London Philharmonic Seraphim 73295

CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:02:50 John Dowland O sweet woods La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650

06:12:00 00:07:55 Giuseppe Verdi Andantino from String Quartet Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

06:25:00 00:04:12 Johann Sebastian Bach Motet "Ich lasse dich nicht" Chamber Ensemble Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Soli Deo 716

06:26:00 00:04:34 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Polonaise Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

06:31:00 00:03:27 George Frideric Handel Harmonious Blacksmith from Keyboard Murray Perahia, piano Sony 62785

06:40:00 00:08:10 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 1 in D major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

06:50:00 00:03:15 Fritz Kreisler Miniature Viennese March Gidon Kremer, violin; Oleg Maisenberg, piano DeutGram 453440

06:55:00 00:03:12 Rudolph Ganz St. Louis Symphony March Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 7716

07:05:00 00:06:36 César Franck Allegretto from Violin Sonata in A major Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 63331

07:10:00 00:08:18 Carl Friedrich Abel Symphony in B flat major Op 7 Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

07:20:00 00:03:06 Giuseppe Tartini Finale from Trumpet Concerto in D major English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Ole Edvard Antonsen, trumpet EMI 54897

07:25:00 00:02:16 Miklós Rózsa King of Kings: Resurrection & Finale Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Mormon Tabernacle Choir Telarc 80631

07:30:00 00:05:26 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 12 Op 96 Cavani String Quartet Azica 71203

07:40:00 00:09:06 Anton Rubinstein The Demon: Ballet Music Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

07:50:00 00:05:03 Billy Strayhorn Chelsea Bridge Center City Brass Quintet Chandos 4554

BBC NEWS

08:07:00 00:06:16 Franz Joseph Haydn Finale from Sinfonia Concertante Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Marieke Blankestijn, violin; William Conway, cello; Douglas Boyd, oboe; Matthew Wilkie, bassoon DeutGram 4778117

08:15:00 00:09:22 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 4 Op 98 Eduard van Beinum Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

08:25:00 00:03:46 Franz Schubert Scherzo from Piano Sonata No. 21 Alexander Schimpf, piano Oehms 867

08:30:00 00:03:34 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Gagliarda Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

08:40:00 00:08:38 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 6 in E European Baroque Soloists Denon 9613

08:55:00 00:06:31 Miklós Rózsa Spellbound: Prelude & Love Theme Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley Daniel Hope, violin DeutGram 4792954

09:05:00 00:15:08 Franz Liszt Totentanz Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448

09:28:00 00:01:58 John Lennon/Paul McCartney Good Day Sunshine Les Boréades de Montréal Atma 2218

09:31:00 00:02:33 John Lennon/Paul McCartney And I Love Her Milos Karadaglic, guitar; Chris Hill, double bass Mercury 24425

09:33:00 00:02:19 John Lennon/Paul McCartney All My Loving Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

09:39:00 00:03:16 Edvard Grieg Peer Gynt: Wedding March Esa-Pekka Salonen Oslo Philharmonic Orchestra CBS 44528

09:54:00 00:03:02 George Gershwin Porgy and Bess: It Ain't Necessarily So New York Philharmonic Zubin Mehta Gregg Baker, baritone; New York Choral Artists Teldec 46318

CLASSICAL MUSIC WITH JOHN SIMNA

10:01:00 00:01:32 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 21 in E minor Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

10:03:00 00:02:41 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Hungarian Dance Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

10:07:00 00:13:35 Claude Debussy Pour le piano Barry Douglas, piano RCA 68127

10:21:00 00:03:44 Nikolai Rimsky-Korsakov Dubinushka Op 62 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

10:26:00 00:05:31 Frédéric Chopin Mazurka No. 12 in A flat major Op 17 Yundi, piano Mercury 4812443

10:38:00 00:08:11 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Overture Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

10:51:00 00:26:12 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Suite Rudolph Kempe Royal Philharmonic EMI 68736

11:19:00 00:09:09 Frédéric Chopin Polonaise No. 5 in F sharp minor Op 44 Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

11:30:00 00:08:59 Aaron Copland Our Town: Suite Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 61699

11:43:00 00:09:30 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 3 Op 37 Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Claudio Arrau, piano Philips 4788977

11:55:00 00:02:18 Ludwig van Beethoven Tarpeja: Triumphal March John Storgards Tapiola Sinfonietta Ondine 1001

BBC NEWS

12:07:00 00:11:48 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21 Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 439897

12:20:00 00:07:14 Sir William Walton Richard III: Prelude & Coronation Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Ian Watson, organ Chandos 8841

12:30:00 00:03:19 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Juliet the Young Girl Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

12:33:00 00:04:14 Franz Liszt Transcendental Etude No. 3 in F major Claudio Arrau, piano Philips 4788977

12:41:00 00:02:27 Percy Grainger Country Gardens Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

12:47:00 00:10:09 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Suite Op 18 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

BIG WORK AT ONE WITH ROB GRIER

13:00:00 00:34:02 Nikolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 3 in C major Op 32 André Anichanov St Petersburg State Symphony Naxos 550812

13:16:00 00:03:02 Gabriel Fauré Chanson de Mélisande Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Lorraine Hunt Lieberson, sop DeutGram 423089

13:34:00 00:21:57 Robert Fuchs Serenade No. 3 for Strings in E minor Op 21 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

14:00:00 00:01:38 Francis Poulenc Presto in B flat major Pascal Rogé, piano Decca 425862

14:01:00 00:03:00 Jacques Ibert Entr'acte Paul Fried, flute; David Sussman, guitar GoldenTone 1

14:04:00 00:15:00 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 489

14:19:00 00:09:11 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Pas de deux Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 435619

15:02:00 00:21:02 Franz Schubert Fantasy in C major Alfred Brendel, piano Philips 4788977

15:25:00 00:05:51 Frederick Delius Intermezzo from 'Fennimore and Gerda' Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

15:33:00 00:04:01 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

15:41:00 00:05:18 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Wachet auf' Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

15:47:00 00:09:33 Giuseppe Verdi Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

15:59:00 00:04:40 Johann Pachelbel Canon in D major Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua DeutGram 4795448

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

16:06:00 00:03:54 Johann Pachelbel Three Magnificat Fugues Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

16:12:00 00:11:36 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 9 in E flat major Beaux Arts Trio Philips 4788977

16:30:00 00:05:32 James Horner A Beautiful Mind: A Kaleidoscope of Unknown Conductor City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:40:00 00:02:45 E. E. Bagley National Emblem March Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 60983

16:44:00 00:06:10 Isaac Albéniz Suite Española: Granada Op 47 Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony MCA 25887

16:53:00 00:07:53 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 15 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Alfred Brendel, piano Philips 4788977

17:06:00 00:04:48 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 3 Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

17:26:00 00:10:05 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 5 in F minor Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Avie 2207

17:41:00 00:04:48 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Children's Prayer Pittsburgh Symphony Brass Four Winds 3029

17:47:00 00:02:53 Patrick Hawes Prayer to a Guardian Angel Voces8 Matthew Sharp, cello Decca 22601

17:54:00 00:02:11 Giuseppe Verdi I Lombardi: La mia letizia infondere Royal Philharmonic Roberto Benzi José Carreras, tenor Philips 4788977

17:57:00 00:02:47 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Mazurka Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH MARK SATOLA

18:09:00 00:14:38 Johann Nepomuk Hummel Theme and Variations in F minor Op 102 English Chamber Orchestra Raymond Leppard Heinz Holliger, oboe Philips 4788977

18:26:00 00:03:35 Ola Gjeilo The Ground Chamber Orchestra of London Tenebrae; Ola Gjeilo, piano Decca 24646

18:31:00 00:03:33 Ola Gjeilo The Crossing Chamber Ensemble Ola Gjeilo, piano Decca 24646

18:37:00 00:15:27 Sir Edward Elgar Cockaigne Overture Op 40 Leonard Slatkin London Philharmonic RCA 60073

18:54:00 00:04:16 Anatoly Liadov Polonaise No. 2 in D major Op 55 Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:21:51 Franz Liszt Piano Concerto No. 2 in A major Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448

19:26:00 00:30:14 Howard Hanson Symphony No. 2 Op 30 Leonard Slatkin St. Louis Symphony EMI 6612

19:58:00 00:01:22 Alexander Griboyedov Waltz in A flat Lera Auerbach, piano Bis 1502

20:02:00 00:08:48 Carl Maria von Weber Invitation to the Dance Op 65 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Stephen Geber, cello Decca 430201

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:13:00 00:18:11 Ottorino Respighi The Birds Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

20:33:00 00:23:43 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 4 in D major Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Herman Krebbers, violin Philips 4788977

20:58:00 00:01:11 François Casadesus London Sketches: Children Play Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

21:00 PITTSBURGH SYMPHONY with Jim Cunningham: Juraj Valčhua, conductor; Joshua Roman, cello

Richard Wagner: Prelude und Liebestod from ‚Tristan und Isolde‘

Antonín Dvorák: Cello Concerto

Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Overture-Fantasy

Georges Bizet: Excerpts from Carmen Suites Nos. 1 and 2

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:07:06 Samuel Barber Andante from Cello Concerto Op 22 St. Louis Symphony Leonard Slatkin Steven Isserlis, cello RCA 68283

23:09:00 00:09:33 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 1 English Chamber Orchestra Benjamin Britten Mstislav Rostropovich, cello Decca 4785437

23:21:00 00:09:33 Wolfgang Amadeus Mozart Romance from Piano Concerto No. 20 Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 15498

23:30:00 00:08:02 Howard Hanson Andante from Symphony No. 2 Op 30 Leonard Slatkin St. Louis Symphony EMI 6612

23:40:00 00:07:08 William Grant Still The American Scene: Tomb of the Unknown Richard Auldon Clark Manhattan Chamber Orchestra Newport 85596

23:47:00 00:07:16 Aaron Copland Music for a Great City: Night Thoughts Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 60149

23:58:00 00:01:34 Max Reger Wiegenlied Op 79 Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139