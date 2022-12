Program Guide 08-24-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:01:00 00:25:20 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd: Suite Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

00:30:00 00:35:01 Ludwig van Beethoven Concerto for Violin, Cello & Piano in C major Op 56 Basel Chamber Orchestra Giovanni Antonini Giuliano Carmignola, violin; Sol Gabetta, cello; Dejan Lazic, piano Sony 376362

01:08:00 00:25:36 Franz Joseph Haydn Symphony No.101 in D major Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

01:35:00 00:38:25 Sergei Prokofiev Alexander Nevsky Op 78 London Symphony Orchestra Claudio Abbado Elena Obraztsova, mezzo; London Symphony Chorus DeutGram 4793449

02:15:00 00:25:15 Ermanno Wolf-Ferrari Suite Concertino in F major Op 16 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Giuseppe Giabocchi, bassoon Naxos 572921

02:42:00 00:57:55 Gustav Mahler Symphony No. 4 in G major Cleveland Orchestra George Szell Judith Raskin, soprano Sony 46535

03:43:00 00:39:21 Franz Schubert Piano Sonata No. 18 in G Arcadi Volodos, piano Sony 89647

04:24:00 00:28:07 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Suite Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

04:54:00 00:26:33 Richard Strauss Oboe Concerto in D major Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Alex Klein, oboe Teldec 23913

05:22:00 00:17:31 Richard Wagner A Siegfried Idyll Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Teldec 24224

05:42:00 00:05:32 H. Balfour Gardiner Shepherd Fennel's Dance Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

05:57:00 00:02:11 George Frideric Handel Il pastor fido: Allegro Trevor Pinnock English Concert Archiv 419219

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:58 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 4: Preludio David Russell, guitar Telarc 80584

06:15:00 00:08:57 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in G minor Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

06:25:00 00:02:46 George Gershwin Promenade 'Walking the Dog' Cincinnati Pops Orchestra John Morris Russell Jonathan Gunn, clarinet FanfareCin 4

06:27:00 00:04:23 Gian Carlo Menotti Amelia Goes to the Ball: Overture James Conlon Metropolitan Opera Orchestra RCA 61509

06:30:00 00:03:05 Leonard Bernstein Candide: Paris Waltz John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

06:40:00 00:03:06 Ralph Vaughan Williams Songs of Travel: The Vagabond Bryn Terfel, baritone; Malcolm Martineau, piano DeutGram 4795448

06:45:00 00:08:13 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 23 Apollo's Fire Jeannette Sorrell John Gibbons, fortepiano Koch Intl 7575

06:55:00 00:03:12 John Philip Sousa March 'Minnesota' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:05:00 00:06:14 Béla Bartók Romanian Folk Dances Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415668

07:13:00 00:03:51 Robert Schumann Carnaval: March of the Society of David Op 9 Vassily Primakov, piano Bridge 9300

07:18:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 1 Op 27 Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

07:30:00 00:04:36 Franz Schubert Winterreise: Der Lindenbaum Dietrich Fischer-Dieskau, bar.; Gerald Moore, piano DeutGram 4795448

07:40:00 00:09:10 Alberto Ginastera Suite of Native Dances Op 15 Gisèle Ben-Dor Jerusalem Symphony Orchestra Naxos 570999

07:54:00 00:03:17 Brian Dykstra Lancashire Rag Barrick Stees, bassoon; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

07:57:00 00:01:37 George Gershwin Porgy and Bess: Oh Lord, I'm on My Way New York Philharmonic Zubin Mehta Roberta Alexander, soprano; Gregg Baker, baritone; New York Choral Artists Teldec 46318

08:07:00 00:05:02 George Gershwin An American in Paris Opus Two William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

08:15:00 00:07:19 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62 Giovanni Antonini Basel Chamber Orchestra Sony 376362

08:27:00 00:02:50 Manuel Infante Andalusian Dance No. 3 Sandra Shapiro, piano; Thomas Hecht, piano Azica 1201

08:31:00 00:06:19 George Frideric Handel Dixit Dominus: Gloria Patri et filio Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2270

08:43:00 00:05:39 Gabriel Fauré Scherzo from Piano Quartet No. 1 Op 15 Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

08:50:00 00:03:56 Frederick Delius Koanga: La Calinda Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

08:55:00 00:03:48 Michael Praetorius Terpsichore: Four Voltes New London Consort l'Oiseau 4759101

09:01:00 00:03:15 Ennio Morricone Cinema Paradiso: Theme London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

09:10:00 00:18:19 Franz Anton Hoffmeister Oboe Concerto in C major Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

09:28:00 00:02:58 Kenneth J. Alford Colonel Bogey March John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

09:35:00 00:05:43 Franz Lehár The Merry Widow: Waltz Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

09:45:00 00:08:32 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 57 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

09:55:00 00:03:26 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Piano Trio No. 3 Op 35 Beaux Arts Trio Philips 446077

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:01:53 Josef Strauss Jockey Polka Op 278 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

10:03:00 00:02:08 Johann Strauss Jr Polka 'At the Hunt' Op 373 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

10:04:00 00:13:14 Nikolai Medtner Sonata Reminiscenza in A minor Op 38 Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

10:22:00 00:05:49 Johann Sebastian Bach Cantata No. 209: Sinfonia English Chamber Orchestra Simon Preston Philippe Racine, flute Novalis 150088

10:30:00 00:03:36 Johannes Brahms Capriccio in F sharp minor Op 76 Alessio Bax, piano Signum 309

10:37:00 00:04:57 Carl Reinecke Arioso from Serenade for Strings Op 242 Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

10:44:00 00:07:00 Aldemaro Romero Fuga con Pajarillo Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

10:52:00 00:31:50 Felix Mendelssohn Octet for Strings in E flat major Op 20 Cleveland Quartet Meliora String Quartet Telarc 80142

11:26:00 00:09:34 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 24 in F sharp major Op 78 Peter Takács, piano Cambria 1175

11:39:00 00:07:43 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 4 in B flat Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

11:49:00 00:09:26 Richard Wagner The Ring Without Words: Finale Lorin Maazel Berlin Philharmonic Telarc 80154

12:06:00 00:07:19 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84 Giovanni Antonini Basel Chamber Orchestra Sony 376362

12:15:00 00:10:19 Franz Liszt Mephisto Waltz No. 1 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:27:00 00:03:28 Ernesto Lecuona Malagueña Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

12:33:00 00:01:54 Michael Praetorius Terpsichore: La Bourée New London Consort l'Oiseau 4759101

12:40:00 00:03:22 Benjamin Britten Bourrée from 'A Simple Symphony' Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

12:45:00 00:11:43 Alexander Glazunov The Seasons: Autumn Op 67 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:38:00 00:20:33 Franz Joseph Haydn Symphony No. 63 in C major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427337

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:48 Richard Strauss Scherzo from Piano Sonata in B minor Op 5 David Golub, piano Arabesque 6664

14:03:00 00:04:23 Max Reger Finale from Flute Serenade Op 77 Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

14:10:00 00:14:49 Vincent d'Indy Fantasy on Popular French Themes Op 31 Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

14:26:00 00:10:59 George Frideric Handel Chaconne with 21 Variations in F major Duo Amaral DuoAmaral 2013

14:39:00 00:14:30 Frederick the Great Flute Concerto No. 3 in C major CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

14:55:00 00:03:40 Padre Antonio Soler Sonata No. 13 in G major Martina Filjak, piano Naxos 572515

15:00:00 00:19:34 Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 414159

15:22:00 00:07:25 Sir Edward German Nell Gwyn: Overture John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

15:31:00 00:03:33 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: March Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

15:38:00 00:04:00 Wolfgang Amadeus Mozart Andante No. 1 from Symphony No. 31 Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

15:44:00 00:10:35 Franz Schubert Konzertstück in D major Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

15:56:00 00:01:30 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Galop Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Pomp and the MJQ

15:58:00 00:05:01 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.4 in G major Op 39 Sir Adrian Boult London Philharmonic EMI 28379

16:07:00 00:01:59 Bill Evans Waltz for Debby Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

16:12:00 00:13:01 Ludwig van Beethoven Rondo from 'Triple' Concerto Op 56 Basel Chamber Orchestra Giovanni Antonini Giuliano Carmignola, violin; Sol Gabetta, cello; Dejan Lazic, piano Sony 376362

16:29:00 00:04:55 James Horner The Amazing Spider-Man: Young Peter London Music Works Silva 1398

16:35:00 00:03:50 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 5 in C major Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

16:41:00 00:07:28 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 1 Op 13 Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

16:52:00 00:03:07 Louis Moreau Gottschalk Pasquinade Op 59 Cecile Licad, piano Naxos 559145

16:56:00 00:03:17 Michael Praetorius Nigra sum sed formosa Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Balthasar Neumann Choir Archiv 4794522

17:05:00 00:05:13 Alexander Borodin Petite Suite: Intermezzo Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

17:13:00 00:08:11 Giovanni Gabrieli In ecclesiis Vittorio Negri Gregg Smith Singers; Texas Boys' Choir; Edward Tarr Brass Ensemble; E. Power Biggs, organ CBS 42645

17:24:00 00:10:48 Joaquín Rodrigo Adagio from Concierto de Aranjuez London Philharmonic Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

17:40:00 00:04:48 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 Giovanni Antonini Basel Chamber Orchestra Sony 376362

17:46:00 00:04:18 Ludwig van Beethoven Allegretto from Sonata No. 28 Op 101 Igor Levit, piano Sony 370387

17:52:00 00:02:29 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Swans Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:56:00 00:02:57 Gabriel Fauré Barcarolle No. 12 in E flat Op 106 Charles Owen, piano Avie 2240

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:52 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 33 in B flat major Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

18:31:00 00:03:16 Stephen Paulus Prairie Songs: The Old Church Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

18:36:00 00:03:30 Stephen Paulus We Gather Together Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

18:42:00 00:10:11 Franz Schubert Finale from Symphony No. 4 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

18:53:00 00:04:38 Stephen Paulus Allegro from Symphony for Strings Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra New World 363

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:14 Gabriel Fauré Dolly Suite Op 56 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

19:20:00 00:34:53 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 3 in C minor Op 37 Tapiola Sinfonietta Olli Mustonen Olli Mustonen, piano Ondine 1123

19:57:00 00:02:52 Claude Debussy Petite Suite: Menuet Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Two Concerts by the Almeda Trio

Music Settlement concert (recorded 10/23/15)

Robert Cassidy, piano; Cara Tweed, violin; Nicholas Diodore, guest cellist

Ludwig van Beethoven: Piano Trio in B-Flat Op 11 ‘Gassenhauer’

Paul Schoenfield : Café Music

Farewell concert (recorded 3/5/16)

Robert Cassidy, piano; Cara Tweed, violin; Ida Mercer, cello

Dave Brubeck: Suite

Franz Joseph Haydn: Piano Trio No. 39 in G ‘Gypsy’

Paul Ferguson: Solstice Suite

21:29:00 00:30:46 Franz Joseph Haydn Symphony No.104 in D major Pierre Boulez Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by saxophonist Branford Marsalis

23:00 QUIET HOUR

23:01:00 00:09:01 Andrea Luchesi Piano Sonata in F [No. 3] Roberto Plano, piano Concerto 2069

23:10:00 00:08:08 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Flute Concerto CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

23:20:00 00:08:06 John Corigliano Voyage for Flute & Strings I Fiamminghi Rudolf Werthen Paul Edmund-Davies, flute Telarc 80421

23:28:00 00:05:40 Stephen Paulus Berceuse Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

23:34:00 00:04:10 Charles Tomlinson Griffes Clouds Op 7 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559164

23:40:00 00:12:33 Sir Edward Elgar Serenade for Strings in E minor Op 20 Carlton Woods Blue Water Chamber Orchestra Blue Water 2010

23:53:00 00:03:31 Robert Schumann Album for the Young: Lento Op 68 Stephen Hough, piano VirginClas 90770

23:58:00 00:01:44 Vladimir Rebikov Berceuse Op 7 Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139