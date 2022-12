Program Guide 08-14-2016

00:00 LA PHILHARMONIC with Brian Lauritzen Esa-Pekka Salonen, conductor; Yefim Bronfman, piano

Beethoven: Piano Concerto No. 1

Mahler: Symphony No. 1

04:57:00 00:02:01 Joaquín Rodrigo I come from the poplars, Mother

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406



05:58:00 00:01:15 Alexander Scriabin Prelude in B minor Op 13

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

06:04:00 00:05:25 John Sheppard Responsory 'In pace in idipsum'

Stile Antico Harm Mundi 907419

06:11:00 00:04:53 Arvo Pärt Da pacem Domine Tallinn Chamber Orchestra

Tonu Kaljuste Estonian Phil. Chamber Choir ECM 12599

06:18:00 00:03:05 Karl Jenkins The Armed Man Mass: Benedictus

Voces8 Christian Forshaw, saxophone Decca 4785703

06:23:00 00:04:17 Karl Jenkins Dona nobis pacem

Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

06:54:00 00:04:51 Pierre de la Rue Absalon fili mi

Stile Antico Harm Mundi 807595

SAMUEL BARBER: Toccata Festiva, Op. 36 Orchestra of the Pfalztheater, Kaiserslautern/Uwe Sandner, conductor; Mario Schubiger, percussion; Felix Hell (1965 Oberlinger/Stiftskirche, Kaiserslautern, Germany) Perc.Pro 40072014

CARL RÜTTI: Concerto for Organ, Strings and Percussion; Tongues of Fire (organ solo) State Philharmonic Chamber Orchestra of Novosibirsk/Rainer Held, conductor; Martin Heini (1996 Goll/St. Katarina Parish Church, Horw, Switzerland) Guild 7386

Gustav Mahler: Symphony No.3: 1st movement opening; Second Movement: tempo di minuetto Cincinnati Symphony Orchestra/Jesus Lopez-Cobos (Telarc 80481 CD) 3:00; 9:16

Johannes Brahms: Ballade in G Minor, op.118 Orli Shaham, piano (Canary Classics 15 CD) 3:28

John Adams: Hallelujah Junction: Movement 3 Orli Shaham and Jon Kimura Parker, pianos (Canary Classics 11 CD) 6:11

Avner Dorman: After Brahms: Allegro con molto appassionato Orli Shaham, piano (Canary Classics 15 CD) 1:59

Thomas Canning: Fantasy on a Hymn by Justin Morgan Cincinnati Symphony Orchestra/Jesus Lopez-Cobos (Telarc 80462 CD) 8:56

09:55:00 00:03:50 Frédéric Chopin Nocturne No. 20 in C sharp minor

Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

Jean Sibelius: Valse Triste, Op. 44, No. 1

Swedish Radio Symphony Orchestra; Esa-Pekka Salonen, conductor

Album: A Nordic Festival

Sony 46668

Music: 4:27

Mozart Camargo Guarnieri (arr. Jorge Calandrelli): Dansa Brasileira

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano

Album: Obrigado Brazi - Yo-Yo Ma

Sony 89935

Music: 2:18

Jacob do Bandolim (arr. Jorge Calandrelli): Dolce De Coco

Yo-Yo Ma, cello; Paquito D'Rivera, clarinet; Romero Lubambo, guitar

Album: Obrigado Brazil - Yo-Yo Ma

Sony 89935

Music: 5:12

Jean Sibelius: Symphony No. 5 in E-flat Major, Op. 82

The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor

Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY

Music: 28:08



Vasily Kalinnikov: Serenade for String Orchestra

Chamber Orchestra Kremlin; Misha Rachlevsky, conductor

Beaches Fine Arts, Jacksonville, Florida, St. Paul's by the Sea Episcopal Church, Jacksonville, FL

Music: 4:40

Joaquin Turina: Sonata, Op. 61: Movement 1

Adam Holzman, guitar

92nd Street Y, New York, NY

Music: 9:50

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4: Movements 1, 3

Nikita Mndoyants, piano; The Cleveland Orchestra; Bramwell Tovey, conductor

Cleveland International Piano Competition, Severance Hall, Cleveland, OH

Music: 28:24

Annees de pelerinage "Sonetto 104 del Petrarca"

(1835-38)--Vladimir Horowitz,piano

(DeutGram DDD 0289 419 4992 9 GH CD)



Hungarian Rhapsody No.15 "Rakoczy March" (1846-86)--

Vladimir Horowitz,piano

(RCA Victor Gold Seal 7755 CD)



Piano Sonata in b (1849-53)--

Vladimir Horowitz,piano

(EMI 6900223 CD)



Piano Concerto No.1 in E-Flat (1849)--

Claudio Arrau,piano;London Symphony Orchestra/

Sir Colin Davis

(Philips 416 461-2 CD)



Piano Concerto No.2 in A (1839-1840~1861)--

Claudio Arrau,piano;London Symphony Orchestra/

Sir Colin Davis

(Philips 416 461-2 CD)



Piano Concerto No.1 in E-Flat (1849)--

Van Cliburn,piano;The Philadelphia Orchestra/

Eugene Ormandy

(RCA 7834 CD)



Concert Etude No.1 "Il Lamento" (1845-49)--

Claudio Arrau,piano

(Philips 416 461-2 CD)



Concert Etude No.2 "La Leggierezza"(1845-49)--

Claudio Arrau,piano

(Philips 416 461-2 CD)



Concert Etude No.3 "Un sospiro "(1848)--

Van Cliburn,piano

( RCA 63613 CD)



Transcendental Etude No.4 "Mazeppa"

(1826-1837-1852)--Tzimon Barto,piano

(EMI Classics 7243 5 69814 2 3 CD)



Transcendental Etude No.11 "Harmonies du soir"

(1826-1837-1852)--Tzimon Barto,piano

(EMI Classics 7243 5 69814 2 3 CD)



Hungarian Rhapsody No.2 in c-Sharp (1847)--

Alexey Koltakov,piano

(www.cliburn.org CD)



Consolation No.3 in D-Flat (1844-48 ~ 1849-50)--

Tzimon Barto,piano

(EMI Classics 7243 5 69814 2 3 CD)



Liebestraum No.3 (1850)--

Kun Woo Paik,piano

(Virgin 7567 91458-2 CD)



Prelude and Fugue on the Theme B-A-C-H (1855-70)--

Kun Woo Paik,piano

(Virgin 7567 91458-2 CD)



Poetic and Religious Harmonies

"The Blessing of God in Solitude" (1846-47)--

Kun Woo Paik,piano

(Virgin 7567 91458-2 CD)



Grande etude de Paganini No.3 "La campanella" (1851)--

Yundi Li,piano

(DeutGram 754202 CD)



Grande etude de Paganini No.3 "La campanella" (1851)--

Earl Wild,piano

(VAI 77777 CD)



Mephisto Waltz No.1 (1859-62)--

Kun Woo Paik,piano

(Virgin 7567 91458-2 CD)



Variation on a Waltz by Diabelli (1822)--

Melvin Chen,piano

(Bridge 9189 CD)



Les Preludes (1844-56)--

Vienna Philharmonic Orchestra/Wilhelm Furtwangler

(la voix de son maitre FALP 362 CD)



Robert Schumann:

(arr. Franz Liszt) Widmung (1848)--

John Nakamatsu,piano

(Harmonia Mundi 907409 CD)



Nicolo Paganini:

Caprice No.5 in a "Agitato" (1802-17)--

Itzhak Perlman,violin

(EMI 7831412 CD)

14:00:00 00:01:43 Giacomo Puccini March 'Electric Shock'

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

14:01:00 00:02:31 Pio Carlo Nevi March on Themes from Puccini's 'La Boheme'

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

14:04:00 00:13:31 Giacomo Meyerbeer Les Huguenots: Overture & Suite

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

14:17:00 00:11:04 Jean Sibelius Rakastava Op 14

Mario Bernardi CBC Radio Orchestra CBC 5157

14:50:00 00:26:29 Édouard Lalo Cello Concerto in D minor

Cleveland Orchestra Daniel Barenboim Jacqueline Du Pré, cello EMI 55528

15:16:00 00:08:30 Thomas Arne Symphony No. 1 in C major

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

15:24:00 00:09:13 Carl Maria von Weber Andante & Hungarian Rondo Op 35

Solistes de Montpellier-Moscou Gerard Caussé Gérard Caussé, viola EMI 54817

15:34:00 00:08:11 Miklós Rózsa Hungarian Sketch No. 3 "Danza" Op 14

Mariusz Smolij Budapest Symphony Orchestra Naxos 572285

15:39:00 00:18:36 Richard Strauss Don Juan Op 20

Gustavo Dudamel Berlin Philharmonic DeutGram 4791041



16:00 THE CLEVELAND ORCHESTRA ON THE RADIO - The Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst, conductor; Julia Fischer, violin; Brahms Cycle – recorded live in Severance Hall

Brahms: Academic Festival Overture

Brahms: Violin Concerto

Brahms: Symphony No.4 in e

Brahms: Academic Festival Overture

Brahms: Violin Concerto

Brahms: Symphony No.4 in e

17:47:00 00:13:38 Claude Debussy Petite Suite

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63056



18:03:00 00:19:39 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat major

Nashville Symphony Leonard Slatkin Peng-Peng Gong, piano Naxos 570716

18:26:00 00:08:45 Gioacchino Rossini Il turco in Italia: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

18:37:00 00:13:36 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in F major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45471

18:52:00 00:06:20 Frederick Delius Romance

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

21:58:00 00:01:42 George Enescu Wedding Dance

Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4795305

22:00 RELEVANT TONES: In the Field: Holland - Relevant Tones heads to the Netherlands! The history-rich coastal region known as Holland is famous for its blossoming tulips, countryside full of windmills, and 17th Century architecture. Seth meets composers that call Holland their home, and listens to music inspired by it

David Sampson: Grant Park from Chicago Moves

Gaudete Brass Cedille 136

Toshio Hosokawa: Landscape V (excerpt)

Munich Chamber Orchestra, Alexander Liebreich; Mayumi Miyata, sho ECM 2095

Peter Sculthorpe: From Oceania

New Zealand Symphony Orchestra, James Judd Naxos 8.557382

Michael Daugherty: George Washington from Mount Rushmore

Pacific Symphony, Carl St. Clair Naxos 8.559749

Joan Towers: Big Sky

Chee-Yun, violin; Andre Emelianoff, cello; Joan Tower, piano Naxos 8.559215

John Luther Adams: The Far Country of Sleep (excerpt)

Cabrillo Music Festival Orchestra, JoAnn Falletta New Albion 61

Christopher Tin: Haf Gengr Hrioum (The Storm-Driven Sea)

Royal Philharmonic & Schola Cantorum, Christopher Tin Tin Works

Pierre Jalbert: Glass is a Place from Icefield Sonnets

Ying Quartet Dorian 92114

23:02:00 00:04:07 Gabriel Fauré Berceuse Op 16

Seattle Symphony Ludovic Morlot Alexander Velinzon, violin SeattleSM 1004

23:06:00 00:12:30 Johannes Brahms Adagio from Piano Concerto No. 1 Op 15

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

23:21:00 00:07:13 Domenico Scarlatti Sonata in D minor

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

23:28:00 00:06:44 Johann Sebastian Bach Andante from Violin Concerto No. 1

Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane Hilary Hahn, violin DeutGram 4795448

23:37:00 00:05:04 Martin Mailman Autumn Landscape Op 4

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434347

23:42:00 00:12:32 Wilhelm Stenhammar Andante from Piano Concerto No. 1

Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Mats Widlund, piano Chandos 9074

23:56:00 00:03:15 Felix Mendelssohn Song without Words No. 12 in F sharp minor Op 30

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

23:58:00 00:01:25 Maurice Ravel Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601