Program Guide 06-07-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:23:55 Leos Janácek Sinfonietta Op 60

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62404

00:28:00 00:28:17 Franz Schubert Symphony No. 5 in B flat major

Karl Böhm Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

00:58:00 00:27:55 Bedrich Smetana String Quartet No. 1 in E minor

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

01:28:00 00:29:01 Paul Creston Choreografic Suite Op 86

Gerard Schwarz New York Chamber Symphony Delos 3127

01:59:00 00:21:36 George Szell Lyric Overture Op 5

Louis Lane CIM Orchestra CIM 2152

02:23:00 00:20:32 Johann Sebastian Bach Partita No. 1 in B flat major

Orli Shaham, piano Canary 15

02:45:00 00:48:03 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 83

Cleveland Orchestra George Szell Rudolf Serkin, piano Sony 53262

03:35:00 00:38:07 Antonín Dvorák Piano Quintet in A major Op 81

Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

04:15:00 01:02:43 Franz Schubert Octet in F major

Cleveland Orchestra George Szell Robert Marcellus, clarinet; Myron Bloom, horn; George Goslee, bassoon MAA 97

05:20:00 00:15:13 Sir William Walton Partita for Orchestra

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46732

05:37:00 00:08:30 Johann Strauss Jr Waltz 'Mephisto's Calls from Hell' Op 101

Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 66860

05:51:00 00:05:44 Gustav Holst Capriccio

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9420

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:12 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61

George Szell Cleveland Orchestra Sony 82849

06:15:00 00:08:53 Felix Mendelssohn Finale from Piano Trio No. 1 Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

06:25:00 00:02:59 Gregorian Chant Pange lingua gloriosi

Dominican Sisters of Mary Decca 18696

06:30:00 00:05:02 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Overture

Raymond Leppard English Chamber Orchestra EMI 65732

06:40:00 00:11:05 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 9 Op 125

Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1007

06:51:00 00:01:46 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Rondeau

Boston Baroque Martin Pearlman Christopher Krueger, flute Telarc 80619

06:55:00 00:03:12 John Philip Sousa March 'Powhattan's Daughter'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:05:00 00:05:14 Bedrich Smetana Polka from String Quartet No. 1

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

07:10:00 00:09:07 Antonio Vivaldi Viola d'amore Concerto in D major

Ars Antigua Rachel Barton Pine, violin Cedille 159

07:20:00 00:02:16 Johann Sebastian Bach The Art of Fugue: Canon at the Octave

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 10765

07:25:00 00:02:13 Richard Rodgers Blue Moon

Jenny Lin, piano Steinway 30011

07:30:00 00:04:40 Adolphe Adam Giselle: Waltz & Pas de deux

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra Sony 42450

07:40:00 00:06:26 Igor Stravinsky The Firebird: Lullaby & Finale

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

07:50:00 00:03:00 Jacques Ibert Entr'acte

Paul Fried, flute; David Sussman, guitar GoldenTone 1

07:55:00 00:03:18 Edvard Grieg Lyric Suite: March of the Trolls Op 54

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

07:55:00 00:03:13 Richard Adler & Jerry Ross The Pajama Game: Hernando's Hideaway

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

08:07:00 00:06:15 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

08:15:00 00:10:18 Benjamin Britten Gloriana: Courtly Dances

André Previn Royal Philharmonic Telarc 80126

08:28:00 00:03:11 David Ludwig Seasons Lost: Spring Curtis 20/21 Ensemble

Vinay Parameswaran Jennifer Koh, violin; Jaime Laredo, violin Cedille 146

08:30:00 00:03:14 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 3 in B flat major Op 23

Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448

08:40:00 00:07:01 Carl Reinecke Allegro from Flute Concerto Op 283

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

08:46:00 00:03:50 Andrés Segovia Estudio sin luz

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

08:50:00 00:02:42 Wang Luobin Chinese Folk Song 'A La Mu Han'

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

08:55:00 00:04:42 Nigel Hess Ladies In Lavender:Theme

London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

09:05:00 00:17:30 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat major

London Symphony Orchestra Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

09:29:00 00:03:35 David Raksin The Bad and the Beautiful: Theme

Michael Tilson Thomas New World Symphony RCA 68798

09:33:00 00:02:49 Alex North Spartacus: Love Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

09:40:00 00:05:19 Ludwig van Beethoven Andante from Sonata No. 15 Op 28

HJ Lim, piano EMI 64952

09:48:00 00:04:19 Marcel Poot Cheerful Overture

Alexander Rahbari Brussels Philharmonic MarcoPolo 223418

09:55:00 00:03:55 Johann Strauss Jr Annen Polka Op 117

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:05 Jean Sibelius Humoresque No. 2 in D Op 87

Tapiola Sinfonietta Pekka Kuusisto Pekka Kuusisto, violin Ondine 1074

10:03:00 00:01:54 Francis Poulenc Humoresque

Pascal Rogé, piano Decca 425862

10:07:00 00:12:36 Johann Sebastian Bach Italian Concerto in F major

Angela Hewitt, piano Hyperion 67306

10:21:00 00:06:14 Béla Bartók Romanian Folk Dances

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415668

10:29:00 00:04:20 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Rákóczy March

George Szell Cleveland Orchestra MAA 10603

10:37:00 00:05:15 Edvard Grieg Peer Gynt: Solveig's Song

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 488

10:44:00 00:03:42 Padre Antonio Soler Sonata No. 15 in D minor

Martina Filjak, piano Naxos 572515

10:50:00 00:30:12 Ludwig van Beethoven Symphony No. 5 in C minor Op 67

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 202

11:21:00 00:08:32 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

11:33:00 00:08:26 Zdenek Fibich Scherzo from Symphony No. 2 Op 38

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9328

11:43:00 00:08:35 Alan Hovhaness Alleluia & Fugue for String Orchestra Op 40

Rudolf Werthen I Fiamminghi Telarc 80392

11:53:00 00:04:31 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Polonaise

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80130

12:06:00 00:08:40 Ferenc Farkas 18th Century Dances from Old Hungary

Quintett.Wien Nimbus 5479

12:17:00 00:14:08 Darius Milhaud Suite provençale Op 152

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 7031

12:33:00 00:02:23 Leonard Bernstein West Side Story: Mambo

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

12:39:00 00:03:38 Samuel Barber Souvenirs Suite: Hesitation Tango Op 28

Leon McCawley, piano VirginClas 45270

12:44:00 00:09:06 Vasily Kalinnikov Finale from Symphony No. 1

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553417

12:55:00 00:04:19 Sir Arnold Bax Mediterranean

Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:55:34 Anton Bruckner Symphony No. 3 in D minor

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 487

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:59:00 00:02:14 Leroy Anderson Goldilocks: Pirate Dance

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559382

14:02:00 00:03:18 Maurice Ravel Mother Goose: Laideronnette, Empress of the Pagodas

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

14:07:00 00:16:55 Benjamin Britten Peter Grimes: Four Sea Interludes Op 33

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

14:28:00 00:10:50 Julius Fucik Marinarella Overture Op 215

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

14:41:00 00:18:25 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 6 in F major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

14:57:00 00:02:31 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 19 in B minor

Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

15:03:00 00:21:36 George Szell Lyric Overture Op 5

Louis Lane CIM Orchestra CIM 2152

15:26:00 00:05:25 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries

George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

15:33:00 00:03:53 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Preghiera Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

15:40:00 00:07:43 Eduard Tubin Festive Prelude

Neeme Järvi Gothenburg Symphony Bis 286

15:55:00 00:05:33 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 6 in D major Op 46

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

15:58:00 00:03:59 Wolfgang Amadeus Mozart The Impresario: Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Alice Parker and ‘ChoralQuest’

16:05:00 00:02:43 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 218

16:11:00 00:16:12 Ludwig van Beethoven Allegro from Symphony No. 9 Op 125

Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1007

16:31:00 00:03:34 Trevor Rabin Armageddon: Main title

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80535

16:37:00 00:02:15 Frédéric Chopin Andantino from Ballade No. 2 Op 38

Louise Dubin, cello; Julia Bruskin, cello; Saeunn Thorsteinsdóttir, cello; Katherine Cherbas, cello Delos 3469

16:41:00 00:07:39 George W. Chadwick Symphonic Sketches: Jubilee

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

16:52:00 00:03:04 Franz Joseph Haydn Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Dorian 90164

16:55:00 00:03:46 George Frideric Handel Allegro from Organ Concerto No.13

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

17:05:00 00:04:19 Vasily Kalinnikov Intermezzo No. 2 in G major

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8614

17:12:00 00:13:15 Ludwig van Beethoven Rondo from 'Triple' Concerto Op 56

English Chamber Orchestra Sir Alexander Gibson Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Chandos 8409

17:27:00 00:07:32 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Act 2 Intermezzo

Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 17071

17:40:00 00:04:42 Richard Wagner Die Walküre: Magic Fire Music

George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

17:46:00 00:02:56 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 15 in C major Op 72

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

17:52:00 00:03:37 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 2

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

17:57:00 00:01:53 Georges Bizet Jeux d'enfants: Galop Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:14 George Szell Variations on an Original Theme Op 4

Carl Topilow CIM Orchestra CIM 2152

18:25:00 00:04:58 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 3 Prelude 'Ase's Death'

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 488

18:32:00 00:03:59 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

18:39:00 00:14:10 Richard Wagner Götterdämmerung: Siegfried's Funeral

George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

18:54:00 00:05:18 Frederick Delius Irmelin Prelude

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:17 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28

George Szell Cleveland Orchestra Sony 48272

19:18:00 00:37:05 Ludwig van Beethoven Concerto for Violin, Cello & Piano in C major Op 56

English Chamber Orchestra Sir Alexander Gibson Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Chandos 8409

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:28:18 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 21 in C major

Cleveland Orchestra George Szell Robert Casadesus, piano Sony 780837

20:32:00 00:23:31 Ludwig van Beethoven Ode to Joy from Symphony No. 9 Op 125

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Benita Valente, soprano; Janis Taylor, mezzo-soprano; Richard Leech, tenor; William Stone, baritone; Atlanta Symphony Chorus ASO Media

1007

20:58:00 00:01:08 Felix Mendelssohn Song without Words No. 28 in G major Op 62

Daniel Gortler, piano Jerusalem 2006

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Esa-Pekka Salonen, conductor; Kate Royal, soprano; Elodie Méchain, contralto; Chloé Briot, soprano; Marie-Eve Munger, soprano; Marianne Crebassa,

mezzo-soprano; Manuel Nuñez Camelino, tenor; Stéphane Degout, baritone; Eric Owens, bass-baritone; Chicago Symphony Chorus; Anima—Young Singers of Greater Chicago

21:04:00 00:18:14 Maurice Ravel Five Pieces for Children from 'Mother Goose'

21:25:00 00:19:30 Claude Debussy La damoiselle élue

21:48:00 00:41:54 Maurice Ravel L'Enfant et les sortilèges

Bonus:

22:30:00 00:07:04 Maurice Ravel Pavane for a Princess of the Past

22:37:00 00:07:09 Maurice Ravel Miroirs: Alborada del gracioso

22:46:00 00:10:39 Maurice Ravel Introduction & Allegro Melos Ensemble

--Jean Martinon, conductor

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:24 Wolfgang Amadeus Mozart Andantino from Serenade No. 9

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

23:08:00 00:09:06 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Piano Concerto No. 27

Vienna Philharmonic George Szell Sir Clifford Curzon, piano Decca 4785437

23:19:00 00:08:17 Alexander Borodin Nocturne from String Quartet No. 2

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 435757

23:27:00 00:11:00 Franz Schubert Andante from Piano Trio No. 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

23:40:00 00:09:40 Sir Arnold Bax Elegiac Trio

Maarika Järvi, flute; Paul Cortese, viola; Marie-Pierre Langlamet, harp Chandos 9395

23:49:00 00:04:02 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 1

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

23:54:00 00:04:09 Franz Schubert Schwanengesang: Serenade

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

23:55:00 00:02:27 Johan Halvorsen La Mélancolie

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584