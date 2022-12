Program Guide 04-27-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:01:00 00:30:25 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 17 in G major Cleveland Orchestra George Szell Robert Casadesus, piano Sony 780837

00:34:00 00:56:44 Sir Edward Elgar Symphony No. 2 in E flat major Op 63 Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 74888

01:35:00 00:31:50 Felix Mendelssohn Octet for Strings in E flat major Op 20 Cleveland Quartet Meliora String Quartet Telarc 80142

02:09:00 00:42:05 Gabriel Fauré Requiem Op 48 Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini Kathleen Battle, soprano; Andreas Schmidt, bass; Philharmonia Chorus DeutGram 4795448

02:52:00 00:31:06 Franz Liszt Piano Sonata in B minor Yuja Wang, piano DeutGram 4795448

03:25:00 00:28:17 Giovanni Battista Viotti Violin Concerto No. 22 in A minor Brandenburg Orchestra Roy Goodman Elizabeth Wallfisch, violin Hyperion 66840

03:57:00 00:30:13 Felix Mendelssohn String Quartet No. 5 in E flat major Op 44 Pacifica Quartet Cedille 82

04:30:00 00:25:05 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in G major CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

04:58:00 00:25:27 Maurice Ravel Piano Trio Jean-Yves Thibaudet, piano; Joshua Bell, violin; Steven Isserlis, cello Decca 425860

05:25:00 00:17:31 William Wallace Villon Martyn Brabbins BBC Scottish Symphony Hyperion 66848

05:45:00 00:06:20 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in D major Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448

05:52:00 00:05:57 Scott Joplin Bethena Brian Dykstra, piano Centaur 3340

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:06 Franz Schreker Ein Tanzspiel: Menuett Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

06:15:00 00:08:47 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 41 Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

06:24:00 00:04:23 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Intermezzo José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

06:28:00 00:06:26 Giovanni Palestrina Tu es Petrus Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

06:40:00 00:08:46 Jaromir Weinberger Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

06:51:00 00:03:24 Clarence Woods Slippery Elm Rag Brian Dykstra, piano Centaur 3340

06:55:00 00:02:39 Joseph J. Richards March 'Shield of Liberty' Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:05:13 Wolfgang Amadeus Mozart The Abduction from the Seraglio: Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

07:10:00 00:07:03 Ludwig van Beethoven Variations on the 'Turkish March' Op 76 Emil Gilels, piano EMI 69509

07:20:00 00:03:03 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

07:25:00 00:02:26 Jacques Offenbach La vie Parisienne: Cancan István Bogár Budapest Strauss Ensemble Naxos 550900

07:30:00 00:04:33 Pablo Casals Song of the Birds St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

07:40:00 00:07:35 Paul Taffanel Finale from Wind Quintet in G minor Vienna-Berlin Ensemble Sony 45996

07:51:00 00:03:01 Rev. Robert Lowry Shall We Gather at the River? Anonymous 4; Bruce Molsky, vocal Harm Mundi 807549

07:55:00 00:03:03 Leroy Anderson The Classical Jukebox Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

08:07:00 00:05:25 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

08:15:00 00:05:19 Sir William Walton Portsmouth Point Overture Leonard Slatkin London Philharmonic VirginClas 61146

08:20:00 00:04:08 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 4 Op 18 Cleveland Quartet Telarc 80414

08:30:00 00:04:36 Coldplay Viva la Vida Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

08:40:00 00:07:03 Artur Lemba Scherzo from Symphony in C sharp minor Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8656

08:50:00 00:04:26 Johann Joachim Quantz Finale from Flute Concerto in G major CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

08:55:00 00:07:17 Bernard Herrmann Vertigo: Prelude & Love Scene Richard Glazier, piano Centaur 3347

09:05:00 00:15:55 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80344

09:31:00 00:05:57 Alec Wilder Air for Flute Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Eugenia Zukerman, flute Newport 85570

09:35:00 00:04:04 Giacomo Puccini La bohème: O soave fanciulla Dresden State Orchestra Nicola Luisotti Anna Netrebko, soprano; Rolando Villazón, tenor DeutGram 4795448

09:58:00 00:01:33 Frédéric Chopin Mazurka No. 24 in C major Op 33 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:03:00 00:02:55 Giovanni Palestrina Ad te levavi animam meam Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

10:06:00 00:03:22 Giovanni Palestrina Improperium expectavit cor meum Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

10:12:00 00:12:11 Carl Czerny Variations on a Theme by Rode Op 33 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

10:26:00 00:02:36 Percy Grainger In a Nutshell Suite: Arrival Platform Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

10:32:00 00:03:44 Nikolai Rimsky-Korsakov Dubinushka Op 62 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

10:40:00 00:04:43 Alexander Borodin Scherzo from String Quartet No. 2 Cleveland Quartet Telarc 80178

10:47:00 00:03:03 William Grant Still Blues from "Lenox Avenue" Denver Oldham, piano Koch Intl 7084

10:50:00 00:29:40 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 19 Cleveland Orchestra George Szell Emil Gilels, piano EMI 69506

11:21:00 00:07:07 William Boyce Symphony No. 1 in B flat major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

11:30:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Dream Children Op 43 Paul Goodwin English Chamber Orchestra Harm Mundi 907258

11:40:00 00:10:32 Maurice Ravel Sonatine Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811

11:52:00 00:06:10 Cole Porter Kiss Me, Kate: Overture John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

12:07:00 00:08:21 Friedrich von Flotow Martha: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

12:17:00 00:10:30 Johann Strauss Jr Waltz 'Wine, Women and Song' Op 333 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

12:30:00 00:04:01 Igor Stravinsky The Firebird: Infernal Dance Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

12:38:00 00:07:51 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

12:38:00 00:07:19 Roger Quilter Three English Dances Op 11 Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:37:33 Johannes Brahms String Sextet No. 1 in B flat major Op 18 Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

13:40:00 00:17:36 Camille Saint-Saëns Septet in E flat major Op 65 Ensemble Vivant OpeningDay 9379

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:03:46 Orlande de Lassus Magnificat octavi toni Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

14:04:00 00:02:41 Felice Anerio Christus factus est Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

14:09:00 00:15:05 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34 George Szell Cleveland Orchestra Sony 93019

14:27:00 00:03:56 Samuel Barber Souvenirs Suite: Waltz Op 28 Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80441

14:45:00 00:10:02 Bernhard Crusell Divertimento for Oboe & Strings in C major Op 9 Allegri String Quartet Sarah Francis, oboe Helios 55015

14:56:00 00:03:09 Earl Wild Virtuoso Etude on 'Embraceable You' Jenny Lin, piano Steinway 30011

15:02:00 00:16:08 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 6 in B flat major Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

15:22:00 00:10:05 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Summer' Concerto in G minor Op 8 English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

15:35:00 00:03:44 Guy Ropartz Serenade for Strings Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

15:42:00 00:03:47 Emmanuel Chabrier Ronde champêtre Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

15:47:00 00:07:36 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 7 Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:40 Peter Tchaikovsky Coronation March in D major Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80541

16:07:00 00:02:42 Giovanni Palestrina Sicut cervus Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

16:13:00 00:10:32 Franz Liszt Paraphrase on Wagner's Tannhäuser Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

16:27:00 00:05:46 John Williams Lincoln: Freedom's Call City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:34:00 00:04:46 John Williams Harry Potter and the Sorcerer's Stone: Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

16:41:00 00:08:05 Hans Gál Scherzo from Symphony No. 4 Op 105 Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

16:52:00 00:03:05 Giovanni Palestrina Super flumina Babylonis Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

16:56:00 00:03:11 Robert Schumann Fantasy Pieces: Soaring Op 12 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

17:05:00 00:06:16 Frederick Loewe My Fair Lady: Suite Richard Glazier, piano Centaur 3347

17:26:00 00:05:06 Franz Waxman Taras Bulba: Ride to Dubno Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2016

17:32:00 00:03:27 John Williams Indiana Jones and the Last Crusade: Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2016

17:40:00 00:04:09 Emmanuel Chabrier Habanera Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

17:46:00 00:03:18 Claude Debussy Preludes Book 2: La puerta del vino Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

17:52:00 00:03:32 Tomás Luis de Victoria Popule meus Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

17:57:00 00:02:19 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 15 in B flat major Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:10 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

18:30:00 00:03:47 Igor Stravinsky Fireworks Op 4 Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra DeutGram 437850

18:36:00 00:04:38 Claude Debussy Preludes Book 2: Feux d'artifice Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

18:43:00 00:09:09 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 4 Op 36 Brett Mitchell Cleveland Orch Youth Orch COYO 61415

18:54:00 00:04:55 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Rákóczy March Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:11:12 Antonio Casimir Cartellieri Symphony No. 2 in E flat major Gernot Schmalfuss Evergreen Symphony Orchestra CPO 777667

19:19:00 00:17:58 Edvard Grieg Norwegian Dances Op 35 Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

19:34:00 00:21:36 Franz Schubert Fantasy in C major Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67403

19:58:00 00:01:44 Jules Massenet Impromptu 'Eau courante' Aldo Ciccolini, piano EMI 64277

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Baldwin Wallace Conservatory Faculty Recital: Lembi Veskimets, viola; Hyunsoon Whang, piano

20:04:00 00:18:21 Mikhail Glinka: Viola Sonata in d (1828)

20:24:00 00:06:30 Jean Sibelius: Rondo for Viola & Piano (1893)

20:32:00 00:02:27 Sergei Prokofiev (arr Vadim Borisovsky): Six Pieces from the Ballet 'Romeo and Juliet' (1936) [Introduction, The Street Awakens, Juliet the Young Girl, Dance of the Knights, Balcony Scene, Mercutio]

21:12:00 00:23:24 Franz Schubert: Sonata in a 'Arpeggione' D 821 (1824)

21:30:00 00:27:46 Franz Schubert Symphony No. 1 in D major Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 91184

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by Duke Ellington

Duke Ellington: Black, Brown & Beige (Columbia COL 468401)

Duke Ellington: Harlem Suite (Columbia CK 40836)



23:00 QUIET HOUR

23:04:00 00:08:06 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 1 Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

23:12:00 00:09:04 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Concerto for 3 (or 2) Pianos Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson, piano Sony 743505

23:22:00 00:09:34 Johannes Brahms Andante from String Quartet No. 2 Op 51 Chiara String Quartet Azica 71289

23:32:00 00:10:10 Gregorio Allegri Miserere Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

23:44:00 00:12:33 Sir Edward Elgar Serenade for Strings in E minor Op 20 Carlton Woods Blue Water Chamber Orchestra Blue Water 2010

23:57:00 00:02:06 Miguel Llobet Catalan Folksong 'El noi de la mare' Christopher Parkening, guitar EMI 56730