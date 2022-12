Program Guide 04-08-2016

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:28:24 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 19 in F major Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

00:32:00 00:28:05 Darius Milhaud Symphonie No. 2 Op 247 Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 435437

01:02:00 00:25:20 Robert Fuchs Serenade No. 4 in G minor Op 51 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

01:29:00 01:13:57 Anton Bruckner Symphony No. 5 in B flat major Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 433318

02:45:00 00:35:05 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 1 in D major Op 6 London Symphony Orchestra Leonard Slatkin Midori, violin Philips 420943

03:20:00 00:36:24 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 12 in E flat major Op 127 Cypress String Quartet Cypress 2012

03:58:00 00:19:29 Johann Sebastian Bach Oboe Concerto in F major Chamber Orchestra of Europe Douglas Boyd Douglas Boyd, oboe DeutGram 429225

04:19:00 00:25:23 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 11 in D major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

04:46:00 00:29:53 Lars-Erik Larsson Symphony No. 1 in D major Op 2 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

05:18:00 00:13:30 Giuseppe Tartini Violin Concerto in A major Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Giuliano Carmignola, violin Archiv 3849

05:33:00 00:09:01 Andrea Luchesi Piano Sonata in F [No. 3] Roberto Plano, piano Concerto 2069

05:51:00 00:07:32 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in F major Op 7 London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 553002

05:07:00 00:03:12 David Rose Holiday for Strings Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:15:00 00:06:56 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 19 in G minor Op 49 Peter Takács, piano Cambria 1175

06:23:00 00:06:50 Alexander Borodin Scherzo from Symphony No. 1 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

06:32:00 00:04:29 Agustín Barrios Waltz No. 3 in D minor Op 8 Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

06:40:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 1 Op 27 Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

06:50:00 00:04:30 Jean Sibelius Andante festivo Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

06:55:00 00:02:38 Fred K. Huffer March "Black Jack" Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:05:55 Antonín Kraft Cossack Rondo from Cello Concerto in C major Op 4 Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Anner Bylsma, cello DHM 7757

07:10:00 00:09:25 Thomas Arne Symphony No. 2 in F major Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

07:25:00 00:01:23 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33 Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

07:30:00 00:04:55 Randall Thompson Frostiana: Stopping by Woods on a Snowy Dallas Wind Symphony Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

07:40:00 00:07:37 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Quartet No. 1 Fauré Quartet DeutGram 6609

07:51:00 00:03:21 Samuel Barber Finale from Violin Concerto Op 14 St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

07:56:00 00:02:59 Richard Rodgers Carousel: If I Loved You BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

08:07:00 00:05:53 Franz Joseph Haydn Presto from Symphony No. 67 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

08:18:00 00:07:04 Gustav Holst The Planets: Mars Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

08:29:00 00:03:50 Felix Mendelssohn Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 49 Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

08:40:00 00:08:52 Johann Strauss Jr Waltz 'Roses from the South' Op 388 Franz Welser-Möst London Philharmonic Seraphim 73295

08:48:00 00:04:50 Michael Torke Finale from Concerto for Orchestra Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Ecstatic 92261

08:55:00 00:04:55 Cole Porter Anything Goes: Overture John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

09:05:00 00:19:07 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture & Dances Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

09:28:00 00:04:26 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Polonaise David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

09:35:00 00:03:54 Morton Gould Pavanne from American Symphonette No. 2 David Alan Miller Albany Symphony Orchestra Albany 1174

09:55:00 00:02:55 Brian Dykstra Mixon Hall Rag Katherine DeJongh, flute; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

09:57:00 00:01:38 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Gopak Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:01:38 William Mathias As You Like It: Final Dance English Serenata Meridian 84301

10:03:00 00:01:23 John Dankworth The Complete Works of Shakespeare Chamber Ensemble John Dankworth Cleo Laine, vocalist Philips 6382014

10:06:00 00:13:58 Gabriel Fauré Ballade in F sharp major Op 19 BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Kathryn Stott, piano Chandos 9416

10:22:00 00:06:00 Felix Mendelssohn Finale from Octet for Strings Op 20 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

10:30:00 00:03:17 Padre Antonio Soler Sonata No. 2 in E flat major Martina Filjak, piano Naxos 572515

10:38:00 00:03:28 Andrea Luchesi Piano Sonata in B-Flat [No. 2] Roberto Plano, piano Concerto 2069

10:43:00 00:05:30 Jean Sibelius Romance in C major Op 42 Vladimir Ashkenazy Boston Symphony Orchestra Decca 436566

10:51:00 00:25:30 Michael Torke Concerto for Orchestra Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Ecstatic 92261

11:19:00 00:08:09 Felix Mendelssohn Prelude & Fugue No. 1 in E minor Op 35 Murray Perahia, piano CBS 42401

11:30:00 00:09:00 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 417184

11:42:00 00:09:59 Carl Nielsen Helios Overture Op 17 Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony CBS 42093

11:53:00 00:05:39 Léo Delibes Sylvia: Cortège de Bacchus Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

12:07:00 00:09:44 Karl Goldmark Concert Overture 'In Spring' Op 36 Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

12:19:00 00:08:31 Alexander Glazunov Concert Waltz No. 1 in D major Op 47 Lawrence Leighton Smith Moscow Philharmonic Sheffield 27

12:31:00 00:02:55 Salomone Rossi Sinfonia No. 17 & Galliarda detta la Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2361

12:37:00 00:03:34 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Gagliarda Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

12:43:00 00:12:26 Pablo de Sarasate Carmen Fantasy Op 25 Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Gil Shaham, violin Canary 7

12:57:00 00:01:30 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Pastorale Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:29:40 Muzio Clementi Symphony No. 3 in G Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 803

13:33:00 00:24:16 Felix Mendelssohn String Symphony No. 9 in C major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528

13:58:00 00:01:34 Franz Liszt Schubert Song 'Das Wandern' Evgeny Kissin, piano RCA 58420

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:16 Jean-Philippe Rameau Naïs: Rigaudons Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

14:03:00 00:03:27 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Rigaudon Alexander Schimpf, piano Oehms 867

14:08:00 00:13:01 Hector Berlioz Overture 'Rob Roy' Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 421193

14:23:00 00:06:07 William Boyce Solomon: Overture Roy Goodman Parley of Instruments Hyperion 66378

14:44:00 00:11:29 Michael Torke Bliss Paul W. Popiel Univ. of Kansas Wind Ensemble Ecstatic 92261

14:56:00 00:02:49 Giuseppe Verdi Il Trovatore: Soldiers' Chorus Chicago Symphony Orchestra Sir Georg Solti Chicago Symphony Chorus Decca 430226

15:01:00 00:16:28 Franz Liszt Symphonic Poem No. 6 "Mazeppa" Gianandrea Noseda BBC Philharmonic BBC 336

15:20:00 00:10:07 Alexander Glazunov Mazurka-Obéreque in D major Abbey Road Ensemble Lawrence Foster Itzhak Perlman, violin EMI 55475

15:32:00 00:03:34 Claude Debussy Suite bergamasque: Passepied Vassily Primakov, piano Bridge 9350

15:40:00 00:02:14 Peter Warlock Pieds-en-l'air from 'Capriol Suite' José Luis García English Chamber Orchestra Sony 82849

15:45:00 00:09:18 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 103 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

15:55:00 00:02:21 Richard Rodgers The King and I: Hello, Young Lovers Jenny Lin, piano Steinway 30011

15:58:00 00:05:12 Michael Torke Oracle Mark Russell Smith Quad City Symphony Ecstatic 92261

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:09:00 00:03:10 Michael Torke Miami Grands: Little Haiti, mid-morning Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

16:13:00 00:13:31 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 5 Franz Welser-Möst London Philharmonic EMI 55125

16:30:00 00:04:05 Dimitri Tiomkin The Alamo: The Green Leaves of Summer John Scott Royal Philharmonic Pops Denon 75470

16:37:00 00:02:15 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: The Pirate King King's Singers RCA 61885

16:41:00 00:07:47 Earl Wild Reminiscences of 'Snow White' Earl Wild, piano Sony 62036

16:52:00 00:03:06 Giuseppe Tartini Finale from Trumpet Concerto in D major English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Ole Edvard Antonsen, trumpet EMI 54897

16:57:00 00:01:37 Vince Guaraldi Skating Canadian Brass Steinway 30027

17:05:00 00:04:50 Michael Torke Finale from Concerto for Orchestra Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Ecstatic 92261

17:13:00 00:09:10 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 2 Op 33 Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

17:25:00 00:08:51 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Dance of the Hours Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

17:40:00 00:05:16 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Cielo e mar! St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor Decca 15463

17:47:00 00:02:10 Franz Schubert Winterreise: Die Post Jonas Kaufmann, tenor; Helmut Deutsch, piano Sony 379565

17:52:00 00:02:52 Claude Debussy Petite Suite: Menuet Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

17:57:00 00:02:21 Francis López L'amour est un bouquet de violettes Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:11:27 Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Aulide: Overture Otto Klemperer Philharmonia Orchestra EMI 64143

18:23:00 00:04:05 Michael Torke Iphigenia: The Transformation of Richard Owen Camerata New York Ecstatic 92261

18:30:00 00:04:39 Michael Torke Miami Grands: Key Biscayne, dawn Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

18:37:00 00:17:17 Robert Schumann Scenes from Childhood Op 15 Martha Argerich, piano DeutGram 4795096

18:56:00 00:03:18 Michael Torke Miami Grands: Opa-Locka, late morning Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:24:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 36 in C major Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

19:29:00 00:12:19 Gustav Holst St. Paul's Suite Op 29 Howard Griffiths English Sinfonia Naxos 570339

19:43:00 00:14:11 Jean Sibelius Karelia Suite Op 11 Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

19:58:00 00:01:11 François Casadesus London Sketches: Children Play Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:02:40 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 3 in F major Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

20:07:00 00:49:24 Gustav Holst The Planets Op 32 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Women of the; Manchester Chamber Choir Chandos 5086

20:57:00 00:02:08 Frédéric Chopin Waltz No.19 in A minor Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

21:00 CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: Czech

21:03:00 00:17:08 Béla Bartók Contrasts for Violin, Clarinet & Piano György Pauk, violin; Kálmán Berkes, clarinet; Jenö Jandó, piano Naxos 550749

21:23:00 00:32:35 Antonín Dvorák String Quintet No. 3 in E flat major Op 97 Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola DeutGram 4778765

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Disrupt Aging. Jo Ann Jenkins, CEO of AARP

QUIET HOUR

23:02:00 00:09:00 Ludwig van Beethoven Andante cantabile from Septet Op 20 Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

23:11:00 00:05:33 Felix Mendelssohn Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 40 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

23:18:00 00:06:20 Mauro Giuliani Siciliano from Guitar Concerto No. 1 Op 30 English Chamber Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

23:24:00 00:07:06 Andrea Luchesi Piano Sonata in B-Flat [No. 1] Roberto Plano, piano Concerto 2069

23:31:00 00:04:39 Giuseppe Tartini Largo-Andante from Violin Concerto in A major Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Giuliano Carmignola, violin Archiv 3849

23:38:00 00:06:07 Lou Harrison Pastorale No. 7 "For My Brother" Dennis Russell Davies Brooklyn Philharmonic MusicMast 67089

23:44:00 00:09:12 Charles Ives Adagio cantabile from Symphony No. 2 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

23:55:00 00:03:15 Lili Boulanger Nocturne Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249