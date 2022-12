Program Guide 04-05-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:27:13 Louis Théodore Gouvy Symphony No. 4 in D minor Op 25

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

00:31:00 00:22:32 Anton Reicha Wind Quintet No. 25 in F minor

Albert Schweitzer Quintet CPO 999028

00:56:00 00:31:00 Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D major Op 36

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

01:29:00 00:53:41 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 7 in D major

Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Oldrich Vlcek, violin Telarc 80161

02:25:00 00:52:24 Franz Liszt Dante Symphony Dresden State Orchestra

Giuseppe Sinopoli Dresden State Opera Chorus DeutGram 4779525

03:19:00 00:29:20 Robert Schumann Piano Quintet in E flat major Op 44

Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano RCA 6498

03:50:00 00:22:29 Charles Ives Symphony No. 3 'The Camp Meeting'

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 439869

04:14:00 00:34:53 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 3 in C minor Op 37

Tapiola Sinfonietta Olli Mustonen Olli Mustonen, piano Ondine 1123

04:51:00 00:29:13 Felix Mendelssohn Piano Trio No. 1 in D minor Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

05:22:00 00:13:24 Albert Roussel Suite in F Op 33

Charles Dutoit Orchestra of Paris Erato 45278

05:37:00 00:07:17 Agustín Barrios Un sueño en la floresta

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

05:49:00 00:08:53 Johann Strauss Jr Waltz 'Danube Maidens' Op 427

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:41 Giuseppe Martucci Giga Op 61

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

06:14:00 00:08:11 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

06:25:00 00:05:14 Domenico Scarlatti Sonata in D major

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

06:30:00 00:03:31 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in a: Les Plaisirs

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

06:40:00 00:08:57 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 3 Op 37

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

06:51:00 00:03:42 Sir Edward Elgar Enigma Variations: Nimrod Op 36

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

06:53:00 00:01:08 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 13 in A minor

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

06:55:00 00:03:18 John Philip Sousa March 'The Black Horse Troop'

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:05:41 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 3 in D minor

Gidon Kremer Kremerata Baltica Nonesuch 287228

07:10:00 00:07:18 Giuseppe Torelli Sinfonia for 4 Trumpets in C major

Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Wallace Collection Nimbus 5017

07:20:00 00:03:19 Jerome Moross Fugue from Symphony No. 1

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

07:25:00 00:02:53 Jerome Moross The Big Country: Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

07:30:00 00:04:07 Johann Pachelbel Canon & Gigue in D major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390

07:32:00 00:02:41 Leroy Anderson Plink, Plank, Plunk!

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

07:40:00 00:07:31 Ludwig Spohr Finale from Nonet Op 31 Vienna-Berlin Ensemble

Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

07:51:00 00:02:42 Traditional The Devil's Reel

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8723

07:55:00 00:03:11 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 1 in G minor

Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

07:57:00 00:01:25 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 18 in D major

Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

08:07:00 00:05:56 Johann Sebastian Bach Gloria in excelsis Deo from Mass in B minor

Harry Christophers The Sixteen Choir & Orch Collins 70322

08:15:00 00:08:48 Franz Lehár Waltz 'Gold and Silver' Op 79

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

08:28:00 00:03:36 Domenico Scarlatti Sonata in C minor

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

08:40:00 00:08:44 Aram Khachaturian Spartacus: Adagio

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

08:50:00 00:06:05 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Chaconne

Les Délices Délices 2013

08:57:00 00:02:16 Miklós Rózsa King of Kings: Resurrection & Finale

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Mormon Tabernacle Choir Telarc 80631

09:05:00 00:17:55 Samuel Barber Souvenirs Suite Op 28

Leon McCawley, piano VirginClas 45270

09:28:00 00:07:44 Franz Waxman Sunset Boulevard: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

09:38:00 00:03:58 Ernest Schelling Suite Fantastique: Scherzo Op 7

BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

09:54:00 00:03:37 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 2

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:27 Domenico Scarlatti Sonata in D minor

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

10:04:00 00:02:44 Domenico Scarlatti Sonata in D minor

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

10:09:00 00:12:01 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 3 Suite

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

10:23:00 00:06:03 Maurice Ravel Miroirs: La vallée des cloches

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

10:31:00 00:03:36 Jacob Gade Jealousy

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

10:38:00 00:04:18 Máximo Diego Pujol Suite mágica: Tango

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

10:45:00 00:03:00 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Contredanse

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

10:51:00 00:25:25 Albert Roussel Symphony No. 3 in G minor Op 42

Stéphane Denève Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 570245

11:17:00 00:08:17 Alexander Borodin Nocturne from String Quartet No. 2

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 435757

11:28:00 00:08:19 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan

Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 14331

11:39:00 00:11:05 Franz Krommer Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 40

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9275

12:07:00 00:06:42 Emmanuel Chabrier Bourrée fantasque

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:15:00 00:06:29 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Waltzes "Du und Du" Op 367

Willi Boskovsky Johann Strauss Orch of Vienna EMI 64108

12:24:00 00:05:33 Cécile Chaminade Etude symphonique Op 28

Joanne Polk, piano Steinway 30037

12:31:00 00:03:01 Leroy Anderson A Trumpeter's Lullaby BBC Concert Orchestra

Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet Naxos 559357

12:37:00 00:03:13 George Gershwin Prelude No. 2 'Blue Lullaby'

John O'Conor, piano Telarc 80391

12:42:00 00:12:18 Hector Berlioz Overture to 'Les Francs Juges' Op 3

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

12:56:00 00:02:37 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet in D major

András Schiff, piano Decca 421369

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:34:34 Ludwig Spohr Nonet in F major Op 31 Vienna-Berlin Ensemble

Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

13:38:00 00:20:44 Felix Mendelssohn Piano Concerto No. 1 in G minor Op 25

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Lang Lang, piano DeutGram 4795448

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:03:00 Franz Liszt Valse oubliée No. 1 in F sharp major

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

14:04:00 00:05:24 Jean Sibelius Kuolema: Valse triste Op 44

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

14:12:00 00:13:13 Claude Debussy Violin Sonata in G minor

Kyung Wha Chung, violin; Radu Lupu, piano Decca 4785437

14:28:00 00:10:40 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Cellos in G minor

European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Julian Lloyd Webber, cello; Jiaxin Lloyd Webber, cello Naxos 573374

14:42:00 00:13:17 Franz Liszt Rapsodie espagnole

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

14:56:00 00:02:45 Zoltán Kodály Háry János: Entrance of the Emperor

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

15:01:00 00:16:18 Johann Nepomuk Hummel Piano Concertino in G Op 73

London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Chandos 9558

15:20:00 00:11:02 Franz Schubert Sixteen German Dances

Alfred Brendel, piano Philips 422229

15:33:00 00:04:27 Alessandro Scarlatti Il giardino di rose: Overture

Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5079

15:41:00 00:07:04 Domenico Scarlatti Sonata in C minor

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

15:50:00 00:06:21 Claude Debussy Marche écossaise

Jean Martinon Orchestre National de France EMI 72667

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:05:04 Domenico Scarlatti Sonata in D

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

16:07:00 00:02:12 Domenico Scarlatti Sonata in G major

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

16:12:00 00:13:24 Albert Roussel Suite in F Op 33

Charles Dutoit Orchestra of Paris Erato 45278

16:29:00 00:04:42 Igor Stravinsky The Rite of Spring: Sacrificial Dance

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

16:35:00 00:03:51 Franz Liszt Transcendental Etude No. 5 in B flat major

Alice Sara Ott, piano DeutGram 4778362

16:41:00 00:07:18 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Ballet Music

Slovak Radio Symphony Johannes Wildner Bratislava City Choir MarcoPolo 223247

16:52:00 00:03:01 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits: My Pretty Bess

New Philharmonia Orchestra Sir David Willcocks John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

16:57:00 00:02:05 Remo Pignone Como queriendo

Mirian Conti, piano Steinway 30010

17:05:00 00:04:41 Giuseppe Verdi Aïda: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

17:13:00 00:13:54 Richard Yardumian Armenian Suite

Varujan Kojian Utah Symphony Phoenix 112

17:29:00 00:05:42 Vasily Kalinnikov Intermezzo No. 1 in F sharp minor

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8614

17:40:00 00:05:11 Domenico Scarlatti Sonata in F minor

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

17:47:00 00:02:19 Giovanni Gabrieli Sonata on the 9th tone for 8 parts

Vittorio Negri Edward Tarr Brass Ensemble CBS 42645

17:52:00 00:03:00 Carlos Guastavino Cantilena No. 4

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

17:57:00 00:02:22 Carl Nielsen The Danish Song is a Fair Young Maiden

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:29 Carlos Guastavino Cantos Populares

Mirian Conti, piano Steinway 30010

18:32:00 00:02:45 Domenico Scarlatti Sonata in G major

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

18:37:00 00:02:29 Domenico Scarlatti Sonata in C major

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

18:42:00 00:11:30 Arthur Benjamin Oboe Concerto after Cimarosa in C major

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

18:56:00 00:03:38 Domenico Scarlatti Sonata in D minor

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:16 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Ballet Music

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

19:20:00 00:35:21 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 3 in C minor Op 37

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

19:57:00 00:02:14 Claudio Monteverdi L'Orfeo: Moresca

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:14:13 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Violins in D minor

Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane Hilary Hahn, violin; Margaret Batjer, violin DeutGram 4795448

20:18:00 00:38:49 Béla Bartók Concerto for Orchestra

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 458841

20:58:00 00:01:06 Claude Debussy Page d'album

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Esa-Pekka Salonen, conductor

21:04:00 00:07:00 Anna Clyne <<rewind<<

21:13:00 00:19:42 Béla Bartók The Miraculous Mandarin: Suite

21:35:00 00:45:53 Jean Sibelius Four Kalevala Legends Op 22

22:21:00 00:25:53 Jean Sibelius Symphony No. 7 in C major Op 105

22:48:00 00:07:30 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio & Fugue in C minor

22:57:00 00:01:38 Claude Debussy Cakewalk 'Le petit nègre'

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:09:29 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 22

Royal Northern Sinfonia Imogen Cooper Imogen Cooper, piano Avie 2200

23:11:00 00:08:43 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 43

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5530

23:22:00 00:07:13 Domenico Scarlatti Sonata in D minor

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

23:29:00 00:07:28 Johann Sebastian Bach Andante from Violin Concerto No. 1

Vienna Symphony David Oistrakh David Oistrakh, violin DeutGram 4793449

23:39:00 00:05:40 Benjamin Godard Berceuse from "Jocelyn"

Eroica Trio EMI 56482

23:44:00 00:09:51 César Franck Prelude, Fugue & Variations Op 18

Duo Amaral DuoAmaral 2013

23:52:00 00:06:00 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 5 Op 64

Pierre Monteux Boston Symphony Orchestra RCA 300350

23:56:00 00:02:46 Felix Mendelssohn Song without Words No. 25 in G major Op 62

Sergei Babayan, piano Discover 920155

23:57:00 00:02:20 Miguel Llobet Catalan Folksong "El testament de n'Amelia"

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579