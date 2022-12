Program Guide 04-04-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:42:10 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 2 in G major Op 44

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

00:46:00 00:19:46 Paul Dukas La Péri Jesús López-Cobos

Cincinnati Symphony Telarc 80515

01:08:00 00:19:47 Franz Joseph Haydn Symphony No. 95 in C minor

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

01:30:00 00:39:55 Ludwig van Beethoven Septet in E flat major Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

02:12:00 00:42:08 Franz Schmidt Symphony No. 3 in A major

Neeme Järvi Chicago Symphony Orchestra Chandos 9000

02:56:00 00:39:46 Johannes Brahms Clarinet Quintet in B minor Op 115

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

03:38:00 00:19:49 Edvard Grieg Holberg Suite Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

04:00:00 00:38:20 Aram Khachaturian Flute Concerto

Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

04:40:00 00:39:57 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 5 in D major

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

05:22:00 00:16:02 Ernest Chausson Poème Op 25

Monte Carlo Philharmonic Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin Decca 15535

05:40:00 00:06:36 Ludwig van Beethoven King Stephan: Overture Op 117

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

05:46:00 00:10:12 Franz Joseph Haydn Trio for 2 Flutes & Bassoon in C major

Jean-Pierre Rampal, flute; Wolfgang Schulz, flute; Gilbert Audin, bassoon Sony 48061

05:58:00 00:00:38 George Gershwin Gershwin Song-book: My One and Only

Peter Donohoe, piano EMI 54280

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:06 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 15 in C major Op 72

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

06:15:00 00:07:36 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 10 in G major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Teldec 25914

06:23:00 00:03:31 Johann Sebastian Bach Finale from Solo Violin Sonata No. 3

Yehudi Menuhin, violin Warner 1

06:28:00 00:06:30 Gabriel Fauré Barcarolle No. 2 in G Op 41

Charles Owen, piano Avie 2240

06:40:00 00:07:56 Peter Schickele New Horizons in Music Appreciation

Peter Schickele, narrator; Robert Dennis, narrator Vanguard 72015

06:51:00 00:01:57 Sir Edward Elgar The Crown of India: Warriors' Dance Op 66

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

06:52:00 00:02:07 Léo Delibes Coppélia: Waltz of the Doll

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

06:55:00 00:03:12 John Philip Sousa March 'The National Game'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:04:20 Carl Maria von Weber Rondo from Bassoon Concerto Op 75

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Klaus Thunemann, bassoon Philips 432081

07:10:00 00:08:47 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9

Andrew Litton Dallas Symphony Orchestra Telarc 80606

07:20:00 00:03:50 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 1 in C major

Till Fellner, piano ECM 1853

07:25:00 00:01:26 André Grétry Lucille: Air de danse

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

07:30:00 00:04:15 John Adams Short Ride in a Fast Machine

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 55051

07:31:00 00:02:34 John Dowland Sleep, wayward thoughts La Nef

Michael Slattery, tenor Atma 2650

07:40:00 00:07:11 Felix Mendelssohn Finale from Cello Sonata No. 2 Op 58

Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

07:51:00 00:04:01 Ludwig van Beethoven Christ on Mount of Olives: Hallelujah Op 85

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

07:55:00 00:03:44 Camille Saint-Saëns Gavotte & Finale from Septet Op 65

Ensemble Vivant OpeningDay 9379

08:07:00 00:06:01 Gioacchino Rossini La scala di seta: Overture

Piero Gamba London Symphony Orchestra Decca 4785437

08:15:00 00:06:06 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Overture

Evgeny Svetlanov Russian State Symphony RCA 68406

08:23:00 00:05:01 Heitor Villa-Lobos Brazilian Suite: Gavotta-Choro

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

08:30:00 00:04:42 George Frideric Handel Polonaise from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

08:40:00 00:10:20 Ludwig van Beethoven Rondo from Violin Concerto Op 61

Philharmonia Orchestra Wilhelm Furtwängler Yehudi Menuhin, violin Warner 1

08:50:00 00:02:13 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 2: Polka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8730

08:55:00 00:04:12 Miklós Rózsa Quo Vadis: March "Ave Caesar"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80631

09:05:00 00:17:57 Benjamin Britten The Young Person's Guide to Orchestra Op 34

Boston Pops Orchestra Arthur Fiedler Hugh Downs, narrator RCA 300350

09:25:00 00:06:03 Richard Adler & Jerry Ross Damn Yankees: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

09:35:00 00:07:07 Béla Bartók Suite No. 1: Finale Op 3

Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

09:45:00 00:07:08 Edmund Rubbra Festival Overture Op 62

Vernon Handley New Philharmonia Orchestra Lyrita 235

09:52:00 00:02:03 Leonard Bernstein West Side Story: Jet Song

Canadian Brass RCA 68633

09:55:00 00:03:10 Leonard Bernstein West Side Story: America

Canadian Brass RCA 68633

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:04:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Russian Dance

Philharmonia Orchestra Efrem Kurtz Yehudi Menuhin, violin Warner 1

10:05:00 00:04:10 Antonio Bazzini La Ronde des lutins Op 25

Yehudi Menuhin, violin; Marcel Gazelle, piano Warner 1

10:11:00 00:13:57 Frédéric Chopin Grand Fantasy on Polish Airs Op 13

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Emanuel Ax, piano Sony 63371

10:27:00 00:02:31 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 19 in B minor

Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

10:32:00 00:03:47 Igor Stravinsky Fireworks Op 4

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra DeutGram 437850

10:39:00 00:04:44 Maurice Ravel Miroirs: Noctuelles

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

10:46:00 00:03:41 Giuseppe Martucci Giga Op 61

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

10:51:00 00:28:23 Alexander Glazunov Ballet Scenes Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

11:21:00 00:08:21 Joseph Bodin de Boismortier Trio Sonata No. 5 in F

Geminiani Ensemble Christoph 74590

11:32:00 00:09:05 Manuel Ponce Sonatina meridional

Denis Azabagic, guitar Naxos 554555

11:44:00 00:08:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 96

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

11:54:00 00:05:05 Ottorino Respighi Notturno in G flat major

Sergei Babayan, piano ProPiano 224517

12:07:00 00:10:26 Franz Schubert Rosamunde: Overture

Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

12:19:00 00:06:02 Mikhail Glinka Kamarinskaya

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

12:27:00 00:04:21 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Romance Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

12:33:00 00:03:59 Elmer Bernstein The Magnificent Seven: Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

12:41:00 00:04:23 Aaron Copland Rodeo: Saturday Night Waltz

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

12:47:00 00:09:05 Antonín Dvorák King and Charcoal Burner: Overture

Robert Stankovsky Czecho-Slovak State Phil MarcoPolo 223272

12:57:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'The New York Hippodrome'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:38:16 Jean Sibelius Symphony No. 1 in E minor Op 39

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

13:42:00 00:16:55 Camille Saint-Saëns La Jeunesse d'Hercule Op 50

Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:32 Eugène Bozza Scherzo for Winds Op 48

Members of Scandinavian Wind Quintet Paula 58

14:04:00 00:04:28 Alexander Zemlinsky Humoreske for Winds

Berlin Philharmonic Wind Qnt Bis 612

14:11:00 00:12:36 Leopold Mozart Symphony in C major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

14:28:00 00:10:08 Florent Schmitt La tragédie de Salomé: Prélude Op 50

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

14:41:00 00:11:11 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in D major Op 6

Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

14:53:00 00:04:56 Ferde Grofé Mississippi Suite: Mardi Gras

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Bridge 9212

15:01:00 00:15:15 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in C sharp minor Op 27

Peter Takács, piano Cambria 1175

15:18:00 00:10:50 Jacques Offenbach Voyage dans la lune: Ballet of the Snowflakes

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

15:31:00 00:04:27 William Alwyn Finale from Serenade

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

15:39:00 00:06:42 Sir William Walton Presto capriccioso from Violin Concerto

London Symphony Orchestra Sir William Walton Yehudi Menuhin, violin Warner 1

15:48:00 00:08:52 Frédéric Chopin Barcarolle in F sharp major Op 60

Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:29 Stephen Sondheim A Little Night Music: Send in the Clowns

Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

16:07:00 00:02:26 Stephen Sondheim Into the Woods: Agony

Symphony Orchestra Paul Gemignani Chuck Wagner, baritone; Robert Westenberg, baritone RCA 6796

16:13:00 00:10:20 Ludwig van Beethoven Rondo from Violin Concerto Op 61

Philharmonia Orchestra Wilhelm Furtwängler Yehudi Menuhin, violin Warner 1

16:28:00 00:05:42 Elmer Bernstein The Babe: The Hero

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

16:36:00 00:03:12 John Philip Sousa March 'The National Game'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

16:41:00 00:06:03 Richard Adler & Jerry Ross Damn Yankees: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

16:47:00 00:04:47 James Horner Field of Dreams: Medley

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

16:55:00 00:03:00 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 1 Op 18

Yehudi Menuhin, violin; Robert Masters, violin; Cecil Aronowitz, viola; Ernst Wallfisch, viola; Maurice Gendron, cello Warner 1

17:05:00 00:04:29 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Overture

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

17:26:00 00:08:51 Georg Philipp Telemann Concerto Polonois in G major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

17:40:00 00:04:26 Leó Weiner Két Tétel: Two Movements

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet; Oszkár Ökrös, cimbalom Mercury 4811409

17:46:00 00:02:48 Johannes Brahms Two Waltzes in A major

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

17:52:00 00:02:22 Max Harris Viva Vivaldi

Chamber Ensemble Max Harris Yehudi Menuhin, violin; Stéphane Grappelli, violin Warner 1

17:57:00 00:02:36 George Frideric Handel Finale from Concerto Grosso Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:50 Zoltán Kodály Dances of Galánta

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

18:27:00 00:06:39 Peter Tchaikovsky Canzonetta from Violin Concerto Op 35

Royal Philharmonic Sir Adrian Boult Yehudi Menuhin, violin Warner 1

18:36:00 00:02:08 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Turkish March Op 113

Yehudi Menuhin, violin; Marcel Gazelle, piano Warner 1

18:40:00 00:12:24 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in B flat major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45471

18:57:00 00:02:06 Grigoras Dinicu Hora staccato

Yehudi Menuhin, violin; Hendrik Endt, piano Warner 1

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:12:22 Richard Wagner Rienzi: Overture

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

19:16:00 00:39:30 Peter Tchaikovsky Symphony No. 2 in C minor Op 17

Geoffrey Simon London Symphony Orchestra Chandos 9190

19:57:00 00:02:03 Alexander Borodin Petite Suite: Serenade

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:12:33 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau

Sir Colin Davis London Symphony Orchestra LSO Live 516

20:17:00 00:40:39 Antonín Dvorák Symphony No. 9 in E minor Op 95

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414421

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Bernard Labadie, conductor

Miah Persson, soprano

Stephanie Blythe, mezzo-soprano

Frédéric Antoun, tenor

Andrew Foster-Williams, bass

Philip Smith, trumpet

New York Choral Artists, Joseph Flummerfelt, director

21:08:00 00:16:38 Johann Sebastian Bach Cantata No. 51 'Jauchzet Gott in allen

21:27:00 00:05:35 George Frideric Handel Samson: Let the Bright Seraphim

21:44:00 00:53:16 Wolfgang Amadeus Mozart Requiem in D minor

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:35 George I. Gurdjieff Night Procession

Anja Lechner, cello; François Couturier, piano ECM 2367

23:08:00 00:09:14 Arthur Foote A Night Piece for Flute & Strings

New Zealand Chamber Orch Nicholas Braithwaite Alexa Still, flute Koch Intl 7063

23:20:00 00:05:52 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Romance Op 97

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553299

23:25:00 00:08:14 Elmer Bernstein To Kill a Mockingbird: Suite

Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Denon 75288

23:36:00 00:07:31 Jean Sibelius Suite champêtre Op 98

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5169

23:43:00 00:10:44 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

23:56:00 00:02:53 Richard Wagner Tannhäuser: Song to the Evening Star

Metropolitan Opera Orchestra James Levine Bryn Terfel, baritone DeutGram 4795448

23:58:00 00:01:36 Joaquin Nin-Culmell Tonadas Volume 4: Canción

Edmund Battersby, piano Koch Intl 7062