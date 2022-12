Program Guide 03-29-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:37:02 Frederick Delius Florida Suite

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

00:41:00 00:34:08 Antonín Dvorák Symphony No. 3 in E flat major Op 10

José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

01:17:00 00:19:01 Franz Schubert Fantasy in F minor

Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson, piano Sony 506416

01:38:00 00:34:04 Alexander Glazunov Symphony No. 1 in E Op 5

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

02:14:00 00:47:56 Franz Joseph Haydn Mass No. 3 in C major

Musicians of the Louvre Marc Minkowski Lucy Crowe, soprano; Nathalie Stutzmann, alto; Richard Croft, tenor; Luca Tittolo, bass; Louvre Musicians Chorus Naïve 5183

03:04:00 00:33:20 Zdenek Fibich Symphony No. 2 in E flat Op 38

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9328

03:39:00 00:39:32 Peter Tchaikovsky Suite No. 3 in G major Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

04:20:00 00:32:19 Dmitri Shostakovich Symphony No. 6 in B minor Op 54

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 68

04:54:00 00:24:16 Ferruccio Busoni Turandot Suite Op 41

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

05:20:00 00:16:13 Jean Sibelius En saga Op 9

Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

05:38:00 00:06:10 Percy Grainger Colonial Song

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

05:50:00 00:07:28 Maurice Ravel Miroirs: Alborada del gracioso

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44945

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:55 Johann Sebastian Bach Adagio from Toccata, Adagio & Fugue

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

06:15:00 00:08:53 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 1 Op 138

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

06:26:00 00:05:47 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 1: Overture

Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

06:32:00 00:02:11 Thomas Tallis If Ye Love Me

John Rutter Cambridge Singers Collegium 107

06:40:00 00:05:30 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Cello Concerto

English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

06:47:00 00:04:09 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Sonata No. 58

András Schiff, piano Teldec 17141

06:51:00 00:03:20 Luigi Boccherini Minuet from String Quintet in E major Op 13

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

06:55:00 00:03:11 John Philip Sousa March 'Sabre and Spurs'

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:05:34 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Forlane

Alexander Schimpf, piano Oehms 867

07:10:00 00:07:45 Alexander Borodin In the Steppes of Central Asia

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

07:20:00 00:03:31 John Stanley Trumpet Voluntary

English Chamber Orchestra Anthony Newman Wynton Marsalis, trumpet Sony 66244

07:25:00 00:03:30 Gioacchino Rossini Galop from 'William Tell' Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

07:30:00 00:03:14 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Wedding Dance Op 118

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

07:40:00 00:09:59 Georg Philipp Telemann Suite in b for Flute, Oboe, Bassoon & Continuo

European Baroque Soloists Denon 9614

07:50:00 00:02:07 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Minuet

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

07:55:00 00:02:45 Johannes Brahms Liebeslieder Waltz No. 6 Op 52

Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson, piano Sony 506416

08:07:00 00:06:07 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento for String Trio

Albers Trio Tre Sorell 2010

08:15:00 00:07:10 Tylman Susato The Danserye: Renaissance Dances

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

08:25:00 00:06:36 Fritz Kreisler Scherzo from String Quartet in A minor

Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Benny Kim, violin; Masao Kawasaki, viola; Mats Lidström, cello EMI 56481

08:31:00 00:03:36 Leroy Anderson Saraband

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

08:40:00 00:07:48 Johann Strauss Jr Fledermaus Quadrille Op 363

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

08:47:00 00:02:50 Manuel Infante Andalusian Dance No. 3

Sandra Shapiro, piano; Thomas Hecht, piano Azica 1201

08:52:00 00:02:53 Johann Sebastian Bach Partita for solo flute: Bourrée anglaise

Joshua Smith, flute Delos 3402

08:58:00 00:01:42 Sir William Walton Henry V: Touch her soft lips and part

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 48260

08:59:00 00:02:17 Sir William Walton Henry V: Agincourt Song

James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

09:05:00 00:18:19 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 31 in D major

Jane Glover London Mozart Players ASV 647

09:28:00 00:05:20 Hector Berlioz The Trojans: Trojan March

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80164

09:35:00 00:04:00 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Maidens' Dance Op 118

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

09:55:00 00:03:13 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:27 Michael Praetorius Terpsichore: Ballet

Christopher Parkening, guitar EMI 55052

10:03:00 00:03:48 Michael Praetorius Terpsichore: Four Voltes

New London Consort l'Oiseau 4759101

10:09:00 00:13:11 Johann Friedrich Fasch Concerto for 2 Horns in D major

Academy St. Martin in Fields Iona Brown Hermann Baumann, horn; Radovan Vlatkovic, horn; Iona Brown, violin Philips 416815

10:24:00 00:04:34 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Polonaise

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

10:30:00 00:03:46 Antonio Salieri Angiolina: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

10:38:00 00:03:57 Franz Joseph Haydn Il mondo della luna: Overture

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

10:44:00 00:05:48 Jean Sibelius Kuolema: Scene with Cranes Op 44

Gidon Kremer Kremerata Baltica Nonesuch 287228

10:51:00 00:30:42 Sir William Walton Violin Concerto in B minor

London Symphony Orchestra André Previn Kyung Wha Chung, violin Decca 4785437

11:23:00 00:09:38 Joachim Raff In the Twilight from Symphony No. 3 Op 153

Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

11:36:00 00:07:07 Louis Antoine Dornel Oboe Sonata Les Délices

Debra Nagy, oboe Délices 2009

11:46:00 00:08:05 Louis Moreau Gottschalk Grand Fantasia Triumfal Op 69

Royal Philharmonic Moshe Atzmon Cristina Ortiz, piano Decca 414348

11:56:00 00:01:45 Gabriel Pierné Ramuntcho: Fandango

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

12:06:00 00:07:44 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

12:16:00 00:08:15 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Waltz

Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

12:27:00 00:04:45 Edvard Grieg Peer Gynt: Arabian Dance

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

12:33:00 00:04:57 William Bolcom Graceful Ghost Rag

Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson, piano Sony 506416

12:42:00 00:05:29 Carl Maria von Weber Overture to 'The Ruler of the Spirits'

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

12:49:00 00:08:54 Virgil Thomson Autumn Concertina

Los Angeles Chamber Orchestra Sir Neville Marriner Ann Mason Stockton, harp EMI 6612

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:44:16 Sir William Walton Symphony No. 1 in B flat minor

Leonard Slatkin London Philharmonic VirginClas 61146

13:46:00 00:11:52 Sir Arthur Bliss Mêlée Fantasque

David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 557641

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:34 Ole Bull Solitude on the Mountain

Andrew Penny Orchestra of the Mill Lydian 18132

14:03:00 00:04:22 Johan Svendsen Scherzo from String Quartet Op 1

Kontra Quartet Bis 753

14:10:00 00:12:29 Franz Schubert Piano Sonata No. 5 in A flat major

András Schiff, piano Decca 440307

14:25:00 00:11:45 Édouard Lalo Le roi d'Ys: Overture

Armin Jordan Orchestre National de France Erato 45015

14:38:00 00:15:16 Michael Haydn Symphony No. 41 in F major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

14:55:00 00:03:40 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Serenata

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

15:01:00 00:16:00 Carl Maria von Weber Konzertstück in F minor Op 79

Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis Gerhard Oppitz, piano RCA 68219

15:19:00 00:08:00 Franz Liszt Ballade No. 1 in D flat major

Roberto Plano, piano Azica 71222

15:29:00 00:04:19 Étienne Méhul Le trésor supposé: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

15:34:00 00:01:48 Anonymous The Agincourt Song

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

15:41:00 00:07:14 Sir William Walton Richard III: Prelude & Coronation

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Ian Watson, organ Chandos 8841

15:49:00 00:09:47 Alexander Glazunov Concert Waltz No. 2 in F major Op 51

Neeme Järvi Bamberg Symphony Orfeo 157101

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:06:21 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 12

Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Leon Fleisher, piano Sony 743505

16:09:00 00:02:45 Johannes Brahms Liebeslieder Waltz No. 6 Op 52

Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson, piano Sony 506416

16:14:00 00:09:33 Alexander Glazunov Finale from Symphony No. 1 Op 5

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

16:29:00 00:02:45 Sir Richard Rodney Bennett Far from the Madding Crowd: Prelude

Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1094

16:34:00 00:03:33 Sir Richard Rodney Bennett Murder on the Orient Express: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

16:41:00 00:08:18 Sir William Walton Scapino Comedy Overture

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

16:52:00 00:02:53 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 17 in F sharp minor

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

16:56:00 00:03:20 Peter Schickele Variations on a Theme by PDQ Bach from Serenade for Three

Verdehr Trio Crystal 745

17:05:00 00:04:26 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Polonaise

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

17:13:00 00:10:56 Antonín Dvorák Allegro from Symphony No. 3 Op 10

José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

17:27:00 00:07:54 Richard Strauss Second Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier'

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

17:40:00 00:05:19 Sir William Walton Portsmouth Point Overture

Leonard Slatkin London Philharmonic VirginClas 61146

17:47:00 00:02:25 Sir William Walton Façade: Popular Song

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420155

17:52:00 00:03:08 Sir Richard Rodney Bennett Barcarolle

Carol Rosenberger, piano Delos 3172

17:57:00 00:02:26 Howard Shore The Fellowship of the Ring: Concerning Hobbits

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:22 Sir William Walton Henry V: Suite

James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

18:28:00 00:03:45 Gabriel Fauré Berceuse Op 16

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

18:34:00 00:03:30 Victor Béraud Petite Reine Berceuse Op 24

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

18:39:00 00:13:16 Maurice Ravel La valse

Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson, piano Sony 506416

18:54:00 00:04:59 Jean Sibelius The Tempest: Berceuse Op 109

Leopold Stokowski Stokowski Symphony Orchestra Cala 542

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:33 Franz Joseph Haydn Symphony No. 63 in C major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427337

19:24:00 00:27:08 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Concerto No. 1 in G major

Vienna Philharmonic Karl Böhm Werner Tripp, flute DeutGram 4795448

19:53:00 00:04:15 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Carillon

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31

Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Teldec 90201

20:13:00 00:42:21 Peter Tchaikovsky Symphony No. 4 in F minor Op 36

Valéry Gergiev Vienna Philharmonic Philips 4113

21:57:00 00:02:33 Antonín Dvorák Legend No. 9 in D major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Mitsuko Uchida, conductor/pianist; Dorothea Röschmann, soprano

21:07:00 00:20:53 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 6 in B flat major

English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Mitsuko Uchida, piano Philips 432082

20:36:00 00:26:19 Robert Schumann Frauenliebe und Leben Op 42

Linda Finnie, mezzo-soprano; Anthony Legge,piano Chandos 8786

22:08:00 00:31:37 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 26 in D major

English Chamber Orchestra Murray Perahia Murray Perahia, piano CBS 39224

22:57:00 00:01:52 Ottorino Respighi The Fair

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

23:00 QUIET HOUR

23:00:00 00:05:17 Sir William Walton Two Pieces for Strings from "Henry V"

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

23:05:00 00:10:39 Ralph Vaughan Williams Serenade to Music

Vernon Handley London Philharmonic Chandos 2419

23:18:00 00:08:16 Edvard Grieg Two Lyric Pieces Op 68

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

23:26:00 00:08:48 Johannes Brahms Adagio from Violin Concerto Op 77

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Thomas Zehetmair, violin Teldec 44944

23:37:00 00:05:53 Frederick Delius A Song Before Sunrise

Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 65067

23:42:00 00:09:38 Sir William Walton Lento from Sonata for Strings

Guildhall Strings RCA 7846

23:52:00 00:02:31 Gabriel Fauré Dolly Suite: Dolly's Garden Op 56

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

23:57:00 00:02:19 Umberto Giordano Fedora: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634