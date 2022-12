Program Guide 02-26-2016

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:27:47 Ottorino Respighi Church Windows Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80356

00:32:00 00:26:33 Richard Strauss Oboe Concerto in D major Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Alex Klein, oboe Teldec 23913

01:01:00 00:39:03 Antonín Dvorák String Quartet No. 11 in C major Op 61 Emerson String Quartet DeutGram 4778765

01:42:00 00:25:48 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64 Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

02:10:00 00:56:18 Marc Minkowski Jean-Philippe Rameau's 'Une symphonie Marc Minkowski Musicians of the Louvre DeutGram 4795448

03:08:00 00:22:01 Frank Bridge The Sea Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

03:32:00 00:44:50 Rodion Shchedrin Carmen Suite Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553038

04:19:00 00:25:37 Dmitri Shostakovich Symphony No. 9 in E flat major Op 70 Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 2487

04:47:00 00:17:22 Joseph Jongen Concerto for Wind Quintet Op 124 Sylvan Wind Quintet Koch Intl 7081

05:06:00 00:33:46 George Gershwin Piano Concerto in F major Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

05:41:00 00:05:32 Franz Liszt Three Concert Etudes: Un sospiro Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

05:51:00 00:06:07 William Boyce Solomon: Overture Roy Goodman Parley of Instruments Hyperion 66378

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Fugue in A major Alan Feinberg, piano Steinway 30034

06:15:00 00:08:07 Franz von Suppé Morning, Noon and Night in Vienna Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

06:25:00 00:03:04 Aaron Copland The Red Pony: Happy Ending John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

06:27:00 00:04:45 Frank Bridge Norse Legend Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

06:33:00 00:02:26 Leonard Bernstein On the Town: New York, New York Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

06:40:00 00:06:59 Anton Reicha Finale from Wind Quintet No. 23 Op 100 Aulos Wind Quintet Schwann 310011

06:49:00 00:04:09 Claude Debussy Pour le piano: Prélude Barry Douglas, piano RCA 68127

06:55:00 00:04:22 W. Paris Chambers March "Chicago Tribune" Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:04:23 Jules Massenet Cendrillon: March of the Princesses Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

07:10:00 00:08:29 Ludwig van Beethoven Scherzo from String Quartet No. 7 Op 59 Amadeus Quartet DeutGram 4795448

07:20:00 00:03:28 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Concerto No. 4 Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 56960

07:23:00 00:02:13 Richard Rodgers Blue Moon Jenny Lin, piano Steinway 30011

07:28:00 00:02:29 Richard Rodgers Babes in Arms: Where or When Richard Glazier, piano Centaur 3347

07:29:00 00:04:40 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Gavotte Op 43 Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

07:40:00 00:09:21 Ottorino Respighi Church Windows: St. Gregory the Great Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80356

07:53:00 00:02:47 Maria Theresia von Paradis Sicilienne Lynn Harrell, cello; Bruno Canino, piano Decca 2334

07:55:00 00:02:50 John Dowland O sweet woods La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650

08:07:00 00:05:40 Antonín Dvorák Scherzo from String Quintet No. 3 Op 97 Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola DeutGram 4778765

08:15:00 00:08:45 Antonio Vivaldi Violin Concerto in D major Op 3 Duo Amaral DuoAmaral 2013

08:25:00 00:02:05 Pietro Lappi Canzon "La Seraphina" Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

08:25:00 00:05:26 Ernö Dohnányi Finale from Sextet Op 37 Takács Quartet András Schiff, piano; Radovan Vlatkovic, horn; Kálmán Berkes, clarinet; Members of Decca 421423

08:39:00 00:02:26 Carl Nielsen The Greenwood Leaves Are Light Now Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

08:40:00 00:06:26 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in C major English Chamber Orchestra Raymond Leppard Peter-Lukas Graf, flute Brilliant 93290

08:50:00 00:03:17 Brian Dykstra Lancashire Rag Barrick Stees, bassoon; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

08:55:00 00:05:26 John Williams Raiders of the Lost Ark: The Raiders' John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

09:05:00 00:17:51 Aram Khachaturian Masquerade: Suite Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

09:27:00 00:06:44 Felix Mendelssohn Finale from String Symphony No. 7 Concerto Cologne Teldec 98435

09:35:00 00:05:14 Eugène Bozza Children's Overture Timothy Reynish Royal NCM Wind Orchestra Chandos 9897

09:45:00 00:07:22 Ludwig van Beethoven Finale from Piano Trio No. 2 Op 1 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

09:55:00 00:02:14 Giacomo Puccini Gianni Schicchi: O mio babbino caro London Philharmonic Sir Andrew Davis Nicole Cabell, soprano Decca 6590

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:04:23 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 3 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

10:06:00 00:04:45 Frank Bridge Norse Legend Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

10:13:00 00:12:58 François Joseph Gossec Symphony in E flat major Op 5 Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9661

10:30:00 00:03:36 Manuel de Falla El amor brujo: Ritual Fire Dance Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

10:37:00 00:06:10 Joaquín Rodrigo Finale from Concierto Andaluz Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

10:44:00 00:05:02 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Scherzo burlesque Op 53 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

10:52:00 00:26:33 Richard Strauss Oboe Concerto in D major Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Alex Klein, oboe Teldec 23913

11:20:00 00:08:02 Francisco Tárrega Variations on 'The Carnival of Venice' Xuefei Yang, guitar EMI 6322

11:30:00 00:09:38 Franz Schubert Impromptu No. 4 in A flat major Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148

11:43:00 00:10:11 Johann Christian Bach Symphony in D major Op 18 Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

11:54:00 00:04:41 Frederic Curzon Robin Hood Suite: March of the Bowmen Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

12:08:00 00:07:56 André Grétry Le magnifique: Overture Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

12:19:00 00:08:33 Ludwig van Beethoven Romance No. 2 in F major Op 50 Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

12:30:00 00:03:14 Frank Bridge Cherry Ripe William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

12:36:00 00:03:43 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 2 Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

12:42:00 00:03:32 Joseph Lamb American Beauty Rag Brian Dykstra, piano Centaur 3340

12:48:00 00:10:35 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 1 Prelude Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:34:39 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18 Warsaw Philharmonic Stanislaw Wislocki Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448

13:38:00 00:19:58 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Suite Op 66 Mstislav Rostropovich Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:28 Karl King March "Royal Scotch Highlanders" Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

14:03:00 00:03:54 Ludwig Schwab Berceuse écossaise Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

14:09:00 00:19:11 Frank Bridge Dance Rhapsody Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

14:31:00 00:11:28 Richard Wagner The Flying Dutchman: Overture Yakov Kreizberg Netherlands Philharmonic PentaTone 41

14:45:00 00:10:02 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 11 in D major Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Teldec 25914

14:57:00 00:01:50 Leonard Bernstein On the Town: I Can Cook Too Center City Brass Quintet Chandos 4554

15:01:00 00:14:49 Josef Suk Fantastic Scherzo Op 25 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572323

15:18:00 00:10:30 Fanny Mendelssohn-Hensel Concert Overture JoAnn Falletta Women's Philharmonic Koch Intl 7169

15:30:00 00:03:34 Alex North Spartacus: Love Theme Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

15:38:00 00:08:44 Aram Khachaturian Spartacus: Adagio Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

15:49:00 00:07:07 William Boyce Symphony No. 1 in B flat major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

15:58:00 00:04:44 Frank Bridge Sir Roger de Coverley William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:06:00 00:03:32 Frank Bridge Sally in our Alley William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

16:13:00 00:11:31 Franz Schubert Finale from Symphony No. 9 Wilhelm Furtwängler Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

16:28:00 00:04:24 David Shire Return to Oz: End Credits David Newman Varèse Sarabande Symphony Varese Sar 1985

16:35:00 00:04:10 Carl Maria von Weber Finale from Piano Sonata No. 4 Op 70 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

16:41:00 00:07:44 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: Pt. 4 Atlanta Symphony Orchestra Yoel Levi Peter Schickele, narrator; Ralph Markham, piano; Kenneth Broadway, piano Telarc 80350

16:52:00 00:02:51 Francisco Asenjo Barbieri El barberillo de Lavapiés: La Paloma Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Chorus of the Teatro Regio DeutGram 14777

16:56:00 00:03:06 Franz Schreker Ein Tanzspiel: Menuett Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

17:05:00 00:05:04 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Waltz Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

17:27:00 00:07:50 Gaspar Sanz Selections from 'Suite española' Christopher Parkening, guitar EMI 49404

17:40:00 00:04:55 Stefan Malzew Eliza in Ascot Jenny Lin, piano Steinway 30011

17:46:00 00:03:16 Mikhail Glinka Nocturne in F minor Jenny Lin, piano Hänssler 98037

17:52:00 00:03:19 Peter Tchaikovsky Cherevichki: Cossack Dance Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

17:56:00 00:03:30 Cole Porter DuBarry Was a Lady: Overture John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:16 George Gershwin Catfish Row [Suite from 'Porgy & Bess'] Chicago Symphony Orchestra James Levine James Levine, piano DeutGram 4795448

18:34:00 00:03:40 Frédéric Chopin Etude No. 3 in E major Op 10 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4795448

18:40:00 00:03:30 Frédéric Chopin Etude No. 23 in A minor Op 25 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4795448

18:46:00 00:07:04 Richard Wagner Tannhäuser: Entry of the Guests Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

18:55:00 00:04:02 Frédéric Chopin Prelude No. 25 in C sharp minor Op 45 Martha Argerich, piano DeutGram 4795448

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:37:59 Georges Bizet Symphony No. 1 in C major Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

19:42:00 00:13:38 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 6 in D major Andrew Manze English Concert Harm Mundi 907280

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:21:01 Ottorino Respighi The Pines of Rome Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:25:00 00:31:14 Sir Edward Elgar Enigma Variations Op 36 Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

21:00 CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: Bach and Vivaldi

21:03:00 00:12:09 Johann Sebastian Bach Partita for Solo Flute in A minor Paul Fried, flute GoldenTone 1

21:17:00 00:19:19 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 1 in F major Orchestra of St Luke's Erica Sato, violin; Stephen Taylor, oboe; Melanie Feld, oboe; Richard Dallessio, oboe StLukeColl 302

21:38:00 00:10:24 Antonio Vivaldi Piccolo Concerto in C major Camerata Bern Thomas Füri Michael Copley, recorder DeutGram 415275

21:48:00 00:08:40 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 3 in G major Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Lessons from Tulsa, OK: preschool as a step toward long-term success. A panel discussion



QUIET HOUR

23:02:00 00:06:56 Ludwig van Beethoven Romance No. 1 in G major Op 40 Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

23:08:00 00:09:14 Felix Mendelssohn Adagio from String Symphony No. 11 Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

23:20:00 00:04:02 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 1 Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

23:24:00 00:07:51 Frank Bridge An Irish Melody 'Londonderry Air' William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

23:34:00 00:08:09 Ludwig Spohr Adagio from Nonet Op 31 Vienna-Berlin Ensemble Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

23:42:00 00:12:01 Johannes Brahms Andante from Piano Concerto No. 2 Op 83 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Garrick Ohlsson, piano MAA 1032

23:56:00 00:02:47 Claude Debussy Children's Corner: The Little Shepherd Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377