Program Guide 02-24-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:36:25 Leopold Stokowski Symphonic Synthesis from Wagner's José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

00:40:00 00:38:32 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104 Czech Philharmonic Orchestra Jirí Belohlávek Alisa Weilerstein, cello Decca 19765

01:20:00 00:34:59 Robert Schumann Bunte Blätter Op 99 Arcadi Volodos, piano Sony 60893

01:57:00 00:42:05 Gabriel Fauré Requiem Op 48 Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini Kathleen Battle, soprano; Andreas Schmidt, bass; Philharmonia Chorus DeutGram 4795448

02:41:00 00:46:56 Anton Bruckner Symphony No. 1 in C minor Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 448898

03:30:00 00:29:01 Paul Creston Choreografic Suite Op 86 Gerard Schwarz New York Chamber Symphony Delos 3127

04:01:00 00:27:22 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 23 in F major Hagen Quartet DeutGram 3454

04:30:00 00:17:10 Roy Harris Symphony No. 3 Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

04:49:00 00:29:01 Antonín Dvorák Serenade for Strings in E major Op 22 Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

05:20:00 00:15:39 Manuel de Falla Four Spanish Pieces Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

05:38:00 00:06:45 Robert Schumann Arabeske in C Op 18 Daniel Gortler, piano Roméo 7281

05:51:00 00:06:58 Arvo Pärt Cantus in Memory of Benjamin Britten Paavo Järvi Cincinnati Symphony CSOM 946

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:15:00 00:07:55 Georg Philipp Telemann Suite from 'Tafelmusik' Part 3 Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

06:25:00 00:04:10 Peter Tchaikovsky Waltz from Serenade for Strings Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

06:30:00 00:03:49 Dieterich Buxtehude Fugue in G major Alan Feinberg, piano Steinway 30034

06:40:00 00:09:38 Arturo Márquez Danzon No. 2 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

06:51:00 00:03:10 Thomas Tallis Salvator mundi Stile Antico Harm Mundi 807572

06:55:00 00:03:17 John Philip Sousa March 'The White Rose' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:05:09 Richard Strauss Rondo from Horn Concerto No. 2 IRIS Chamber Orchestra Michael Stern Eric Ruske, horn Albany 782

07:10:00 00:07:00 Manuel de Falla La vida breve: Interlude & Spanish Dance Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80149

07:19:00 00:04:36 Coldplay Viva la Vida Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

07:25:00 00:02:09 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: I am the captain of the Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Sir Thomas Allen, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

07:30:00 00:05:03 Johann Sebastian Bach Goldberg Variation No. 13 Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

07:40:00 00:06:41 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Waltz of the Flowers Mstislav Rostropovich Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

07:50:00 00:03:11 Gabriel Fauré Après un rêve Op 7 Anne Akiko Meyers, violin; Emmanuel Ceysson, harp E1 Music 7780

07:51:00 00:02:34 Luigi Boccherini Finale from String Quartet in C major Op 2 Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

07:55:00 00:03:26 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: A Spin through Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

08:07:00 00:06:27 Ottorino Respighi Theme & Variations from String Quartet in D major Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

08:15:00 00:08:01 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 19 Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

08:20:00 00:01:30 Claudio Monteverdi L'Orfeo: Toccata Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

08:25:00 00:03:33 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Piano Trio No. 4 Op 65 Beaux Arts Trio Philips 446077

08:30:00 00:04:04 Antonín Dvorák Legend No. 3 in G minor Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

08:40:00 00:03:35 Samuel Barber Dance from Serenade for Strings Op 1 Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

08:45:00 00:06:04 Samuel Barber Agnus Dei Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

08:51:00 00:03:20 George Frideric Handel Minuet from Concerto Grosso Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

08:59:00 00:05:19 Michel Legrand Noelle's Theme Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

09:05:00 00:16:29 Johann Joachim Quantz Flute Concerto in G major CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

09:30:00 00:04:30 Max Steiner Gone with the Wind: Tara Theme José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

09:35:00 00:06:34 Ludwig van Beethoven Scherzo & Rondo from Sonata No. 15 Op 28 HJ Lim, piano EMI 64952

09:45:00 00:11:02 Samuel Wesley Symphony in D major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:24 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Dance of the Sir Thomas Beecham Royal Philharmonic EMI 63412

10:03:00 00:04:48 Felix Mendelssohn War March of the Priests Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61843

10:10:00 00:13:55 Frédéric Chopin Fantaisie in F minor Op 49 Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448

10:27:00 00:04:01 Samuel Scheidt Canzona bergamasca Paramount Brass Centaur 2355

10:32:00 00:03:30 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento for Strings Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

10:40:00 00:03:42 Padre Antonio Soler Sonata No. 6 in F major Martina Filjak, piano Naxos 572515

10:45:00 00:03:28 Percy Grainger In a Nutshell Suite: Gum-Suckers March Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

10:51:00 00:25:36 Arrigo Boito Mefistofele: Prologue in Heaven Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw John Cheek, bass; Atlanta Symphony Chorus; Morehouse-Spelman Chorus; Young Singers of Callanwolde Telarc 80109

11:19:00 00:11:19 Antonín Dvorák Adagio from Cello Concerto Op 104 Czech Philharmonic Orchestra Jirí Belohlávek Alisa Weilerstein, cello Decca 19765

11:33:00 00:08:28 Ludwig van Beethoven Rondo in G major Op 51 Evgeny Kissin, piano RCA 68911

11:44:00 00:08:07 Richard Strauss Neapolitan Folk Life from "Aus Italien" Op 16 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

11:54:00 00:06:03 Maurice Ravel Miroirs: La vallée des cloches Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

12:06:00 00:08:05 Ambroise Thomas Raymond: Overture Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 421527

12:15:00 00:08:31 Alexander Glazunov Concert Waltz No. 1 in D major Op 47 Lawrence Leighton Smith Moscow Philharmonic Sheffield 27

12:26:00 00:02:56 Karol Kurpinski Polish Wedding: Mazurka Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433863

12:30:00 00:04:42 Franz Liszt Variations on Mendelssohn's 'Wedding Arcadi Volodos, piano Sony 60893

12:39:00 00:07:42 Amy Beach Siciliana from 'Gaelic' Symphony Op 32 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

12:48:00 00:10:28 Adolphe Adam Giselle: Danse des vignerons & Peasant Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433861

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:56:18 Carl Orff Carmina burana Berlin German Opera Orchestra Eugen Jochum Gundula Janowitz, soprano; Gerhard Stolze, tenor; Dietrich Fischer-Dieskau, bar.; Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:03:07 Arthur Farwell Navajo War Dance No. 2 Op 29 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

14:05:00 00:06:05 Edward MacDowell Suite No. 2: Village Festival Op 48 Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

14:13:00 00:13:23 Jan Václav Vorísek Introduction & Rondo Brilliant Op 22 Prague Chamber Orchestra Ivan Parík Boris Krajný, piano Supraphon 3868

14:28:00 00:03:05 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Polonaise Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gonzalo X. Ruiz, oboe Avie 2171

14:46:00 00:11:02 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 2 in D major Op 11 Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 75179

14:58:00 00:02:18 Ludwig van Beethoven Tarpeja: Triumphal March John Storgards Tapiola Sinfonietta Ondine 1001

15:02:00 00:16:00 George Gershwin Rhapsody in Blue Chicago Symphony Orchestra James Levine James Levine, piano DeutGram 4795448

15:21:00 00:10:00 Jack Gallagher Diversions Overture JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

15:33:00 00:03:31 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in a: Les Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

15:41:00 00:04:46 Johann Sebastian Bach Finale from Flute Sonata No. 5 Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

15:47:00 00:08:32 Anton Arensky Fantasia on Russian Folksongs Op 48 Russian Philharmonic Orchestra Dmitry Yablonsky Konstantin Scherbakov, piano Naxos 570526

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:51 George Frideric Handel Rinaldo: Lascia ch'io pianga Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Magdalena Kozená, mezzo-sop DeutGram 4795448

16:07:00 00:02:13 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Danse des Sauvages Marc Minkowski Musicians of the Louvre DeutGram 4795448

16:13:00 00:13:11 Samuel Wesley Symphony No. 4 in D major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

16:30:00 00:03:44 Michel Legrand The Umbrellas of Cherbourg: Theme Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

16:35:00 00:04:30 Jean Sibelius Andante festivo Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

16:41:00 00:07:47 Johann Sebastian Bach Largo from Trio Sonata No. 5 Arcadi Volodos, piano Sony 62691

16:52:00 00:03:40 Andrew Lloyd Webber Requiem: Pie Jesu Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano; Andrew Swait, treble; Prague Philharmonic Choir DeutGram 12217

16:57:00 00:02:16 Leos Janácek Lachian Dances: Blessing Dance Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

17:05:00 00:05:25 Auguste Franchomme La Norma de Bellini Op 17 Louise Dubin, cello; Hélène Jeanney, piano Delos 3469

17:26:00 00:04:25 Wilhelm Kaiser-Lindemann The 12 in Bossa-nova Op 36 Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981

17:30:00 00:04:23 Auguste Franchomme Nocturne for 2 Cellos Op 14 Louise Dubin, cello; Julia Bruskin, cello Delos 3469

17:40:00 00:04:40 Johann Pachelbel Canon & Gigue in D major Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua DeutGram 4795448

17:46:00 00:03:07 Andrea Falconieri Ciaccona Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 4795448

17:52:00 00:02:14 Claudio Monteverdi L'Orfeo: Moresca Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

17:56:00 00:02:54 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 1 Op 18 Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:23 Samuel Wesley Symphony No. 6 in B flat Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

18:29:00 00:02:38 John Dowland Now, o now, I needs must part La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650

18:34:00 00:01:49 John Dowland My Lady Hunsdon's Puffe Nigel North, lute Naxos 557586

18:38:00 00:15:08 Franz Liszt Totentanz Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448

18:56:00 00:02:48 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 16 in G major Op 32 Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:12:47 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 3 Op 72 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

19:17:00 00:38:32 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104 Czech Philharmonic Orchestra Jirí Belohlávek Alisa Weilerstein, cello Decca 19765

19:57:00 00:02:22 Jean-Philippe Rameau Musette en rondeau Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

20:00 CLEVELAND OVATIONS:

CityMusic Cleveland, Stefan Willich, conductor; Miho Hashizume, violin; Sophie Benn, cello; Eric Ohlsson, oboe; Laura Koepke, bassoon

20:04:00 00:22:39 Franz Joseph Haydn Sinfonia Concertante in B flat major



20:28:00 00:08:41 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Winter' Concerto in F minor Op 8

20:39:00 00:04:43 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Spring

21:00:00 00:35:28 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major

21:40:00 00:39:15 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 14 in C sharp minor Op 131 Amadeus Quartet DeutGram 4795448

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by Marian Anderson

All from Naxos 8.120566, Marion Anderson: Softly Awakes My Heart

Verdi: O son fatale

Saint-Saens: O love from thy power

Saint-Saens: Softly Awakes My Heart

Giordani: Caro mio ben

Handel: He was despised

Schubert: Aufenthalt

Schubert: Death and the Maiden

Florence Price, arr: My soul's been anchored

Edward Boatner, arr: Trampin'

Burleigh, arr: Lord, I can't stay away

Burleigh, arr: I don't feel no ways tired

Burliegh, arr: Oh wasn't dat a wide ribber

Burleigh, arr: Heaven, heaven



23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:03:51 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: The Swan Orchestra of Paris Semyon Bychkov Mischa Maisky, cello DeutGram 4795448

23:05:00 00:10:12 Georges Bizet Adagio from Symphony No. 1 in C major Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

23:18:00 00:19:01 Franz Schubert Molto moderato from Piano Sonata No. 16 Arcadi Volodos, piano Sony 89647

23:39:00 00:05:42 Claude Debussy Images, Book 2: Et la lune descend sur Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

23:44:00 00:09:40 Sir Arnold Bax Elegiac Trio Maarika Järvi, flute; Paul Cortese, viola; Marie-Pierre Langlamet, harp Chandos 9395

23:56:00 00:02:41 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: Bist du bei mir Alison Balsom, trumpet; Alastair Ross, organ; Mark Caudle, viola da gamba EMI 58047

23:57:00 00:02:39 Einojuhani Rautavaara Whispering Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103