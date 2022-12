Program Guide 01-26-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:21:01 Robert Fuchs Serenade No. 5 in D major Op 53

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

00:25:00 00:42:15 Arnold Schoenberg Pelléas und Mélisande Op 5

Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Sony 45870

01:09:00 00:21:01 Joaquín Rodrigo Fantasía para un gentilhombre

Naples Philharmonic Erich Kunzel David Russell, guitar Telarc 80459

01:32:00 01:02:49 Franz Schubert Octet in F major

Cleveland Octet Sony 62655

02:37:00 00:29:52 Silvestre Revueltas La Noche de los Mayas: Suite

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4778775

03:09:00 00:25:07 William Byrd Mass for 5 voices

Stile Antico Harm Mundi 807572

03:36:00 00:28:05 Darius Milhaud Symphonie No. 2 Op 247

Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 435437

04:06:00 00:52:48 Ludwig van Beethoven Symphony No. 3 in E flat major Op 55

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

05:01:00 00:19:54 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Suite Op 59

Lorin Maazel New York Philharmonic DeutGram 7890

05:23:00 00:15:32 Franz Joseph Haydn Piano Trio No. 39 in G

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Dorian 90164

05:40:00 00:06:01 Gioacchino Rossini Tancredi: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

05:50:00 00:08:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 96

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:52 Felix Mendelssohn The Marriage of Camacho: Overture Op 10

Klauspeter Seibel Nuremberg Symphony Orchestra Colosseum 9007

06:15:00 00:02:19 Claudio Monteverdi Cantate Domino

Gregory Heislman St. John the Evangelist Choir St. John 2008

06:20:00 00:08:18 Carl Friedrich Abel Symphony in B flat major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

06:30:00 00:03:53 Samuel Barber Souvenirs Suite: Waltz Op 28

Leon McCawley, piano VirginClas 45270

06:40:00 00:09:00 Antonio Vivaldi Violin Concerto in E flat Op 8

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin DeutGram 4777463

06:51:00 00:03:47 Giovanni Gabrieli Canzon in Echo on the 12th tone

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

06:55:00 00:03:43 John Philip Sousa Welch Fusilier March

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:04:33 Traditional Black is the Color of my True Love's

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Ross Hauck, tenor Avie 2329

07:10:00 00:08:44 Anton Arensky Scherzo from Piano Quintet Op 51

Ying Quartet Adam Neiman, piano Sono Lumin 92143

07:20:00 00:02:08 Ermanno Wolf-Ferrari Strimpellata from Suite Concertino Op 16

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Karen Geoghegan, bassoon Chandos 10511

07:25:00 00:01:51 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Minuet

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

07:30:00 00:04:18 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Birth of Kijé Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

07:40:00 00:06:41 Charles Avison Concerto Grosso No. 10 after Scarlatti in D major

Roy Goodman Brandenburg Consort Hyperion 66891

07:51:00 00:03:14 Joseph Fiala Finale from English Horn Concerto in C major

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, English horn DeutGram 4792942

07:55:00 00:02:47 Erik Satie Gymnopédie No. 1

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

07:58:00 00:01:13 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Ballet of the Unhatched Chicks

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

08:07:00 00:05:39 Max Richter Vivaldi Recomposed: Autumn 1

Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

08:15:00 00:08:43 Carl Michael Ziehrer Waltz 'Citizens of Vienna' Op 419

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

08:27:00 00:06:58 Arvo Pärt Cantus in Memory of Benjamin Britten

Paavo Järvi Cincinnati Symphony CSOM 946

08:40:00 00:09:56 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Overture

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

08:50:00 00:03:41 Alberto Ginastera Estancia: Wheat Dance

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

08:55:00 00:06:14 John Barry Dances With Wolves: Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

09:10:00 00:18:36 Richard Strauss Don Juan Op 20

Gustavo Dudamel Berlin Philharmonic DeutGram 4791041

09:30:00 00:05:40 Benjamin Godard Berceuse from "Jocelyn"

Eroica Trio EMI 56482

09:40:00 00:03:46 Franz Schubert Scherzo from Piano Sonata No. 21

Alexander Schimpf, piano Oehms 867

09:55:00 00:04:11 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 51 Op 64

American String Project MSR 1386

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:03:34 Traditional Glory in the Meeting House

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2329

10:06:00 00:03:23 Stephen Foster Gentle Annie

Dale Warland Dale Warland Singers; Jeffrey Van, guitar Gothic 49243

10:11:00 00:14:20 Michael Haydn Symphony No. 16 in A

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

10:27:00 00:03:06 John W. Bratton The Teddy Bears' Picnic

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

10:32:00 00:03:36 Oscar Lorenzo Fernandez Batuque

Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

10:40:00 00:06:29 Silvestre Revueltas Sensemayá

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

10:48:00 00:02:44 Gaspar Sanz Canarios

Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Alexandre Lagoya, guitar Philips 446002

10:52:00 00:29:23 Camille Saint-Saëns Violin Concerto No. 3 in B minor Op 61

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

11:23:00 00:07:54 Richard Strauss Second Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier'

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

11:33:00 00:09:38 Arturo Márquez Danzon No. 2

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

11:45:00 00:08:03 Christoph Willibald Gluck

Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet Sir John Eliot Gardiner Lyon Opera Orchestra Erato 45003

11:55:00 00:03:09 Béla Bartók Three Hungarian Folk Songs

Lara Downes, piano Steinway 30016

12:06:00 00:06:41 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Waltz of the Flowers

Mstislav Rostropovich Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

12:15:00 00:12:02 Richard Strauss First Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier'

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

12:30:00 00:05:02 Jeannette Sorrell Sugarloaf Mountain

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Fire Ensemble Singers Avie 2329

12:39:00 00:03:30 Morton Gould Folk Suite: Overture

David Amos London Symphony Orchestra Harm Mundi 906010

12:44:00 00:12:29 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Suite

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:36:14 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

13:38:00 00:19:53 Franz Liszt Piano Concerto No. 2 in A major

Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano DeutGram 4763793

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:04:23 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

14:05:00 00:03:23 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: E amore un ladroncello

Vienna Chamber Orchestra György Fischer Cecilia Bartoli, mezzo-soprano Decca 430513

14:10:00 00:13:35 Claude Debussy Pour le piano

Barry Douglas, piano RCA 68127

14:28:00 00:10:44 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

14:41:00 00:10:00 Frédéric Chopin Scherzo No. 2 in B flat minor Op 31

Yundi, piano DeutGram 3887

14:53:00 00:06:40 Jean Sibelius Cortège

Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

15:01:00 00:16:42 Wolfgang Amadeus Mozart Sonata No. 17 for Piano & Violin in C major

George Szell, piano; Rafael Druian, violin Sony 86793

15:20:00 00:08:54 Antonín Dvorák Prague Waltzes

Antal Doráti Detroit Symphony Decca 414370

15:31:00 00:04:09 Traditional The Cause of All My Sorrow, The Butterfly, Barney Brallaghan

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Kathie Stewart, flute Avie 2329

15:38:00 00:04:10 Percy Grainger A Reel from Stanford's "Four Irish Dances"

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

15:44:00 00:08:22 Tomaso Albinoni Sinfonia for 2 Oboes in G major

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe; Alison Alty, oboe Naxos 553002

15:54:00 00:03:05 Aaron Copland Rodeo: Hoedown

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:55 Traditional Wayfaring Stranger

Sharon Isbin, guitar; Joan Baez, vocals Sony 745456

16:06:00 00:03:38 Traditional Farewell to Ireland & Highlander's

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Avie 2329

16:12:00 00:14:09 Gustav Mahler Rondo from Symphony No. 5

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

16:30:00 00:06:39 Miklós Rózsa Quo Vadis: Romanza

Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1056

16:36:00 00:02:46 Francis Poulenc "C"

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

16:41:00 00:07:35 John Knowles Paine Scherzo from Symphony No. 1 Op 23

Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374

16:52:00 00:03:09 Earl Wild Virtuoso Etude on 'Embraceable You'

Jenny Lin, piano Steinway 30011

16:57:00 00:02:25 Sir Arthur Bliss Checkmate: Dance of the Red Pawns

David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 557641

17:05:00 00:05:41 George Gershwin Girl Crazy: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic BBC 63

17:21:00 00:08:19 Sergei Rachmaninoff Allegro from Symphony No. 2 Op 27

Carl Topilow CIM Orchestra CIM 2003

17:31:00 00:04:31 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in E flat minor Op 39

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

17:40:00 00:06:07 William Boyce Solomon: Overture

Roy Goodman Parley of Instruments Hyperion 66378

17:47:00 00:03:28 Carl Maria von Weber Abu Hassan: Overture

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

17:52:00 00:02:20 Ned Rorem Stopping By Woods on a Snowy Evening

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

17:56:00 00:02:57 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 4: Gavotte

David Russell, guitar Telarc 80584

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:04 Ludwig van Beethoven Funeral March from Symphony No. 3 Op 55

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

18:28:00 00:08:24 Richard Rodgers Slaughter on 10th Avenue from 'On Your Toes'

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 446404

18:39:00 00:04:38 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Act 2 Finale

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

18:46:00 00:07:00 Aldemaro Romero Fuga con Pajarillo

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

18:54:00 00:05:06 Franz Waxman Taras Bulba: The Ride to Dubno

John Mauceri London Philharmonic LPO 86

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:09:01 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

19:13:00 00:22:15 Franz Joseph Haydn Symphony No. 94 in G

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

19:37:00 00:17:03 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2

Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4795448

19:56:00 00:03:35 Samuel Barber Dance from Serenade for Strings Op 1

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:19:09 Aaron Copland Rodeo: Four Dance Episodes

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

20:23:00 00:15:15 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in C sharp minor Op 27

Peter Takács, piano Cambria 1175

20:40:00 00:15:45 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28

Gustavo Dudamel Berlin Philharmonic DeutGram 4791041

20:56:00 00:03:37 Vítezslav Novák Slovak Suite: Children's Scene Op 32

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Sakari Oramo conductor; Yuja Wang, piano

21:04:00 00:11:00 Brett Dean Amphitheater

21:17:00 00:27:36 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 3 in C major Op 26

21:48:00 00:34:12 Carl Nielsen Symphony No. 5 Op 50

22:24:00 00:32:09 Johannes Brahms Serenade No. 2 in A Op 16

Lorin Maazel, conductor

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:46 Isaac Albéniz Iberia: Evocatión

Soyeon Kate Lee, piano Koch Intl 7759

23:07:00 00:07:52 Antonio Estévez Mediodía en el Llano

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

23:17:00 00:04:06 Robert Schumann Nachtstuck No. 4 in F major Op 23

András Schiff, piano ECM 1806

23:21:00 00:14:22 Johannes Brahms Adagio from Piano Concerto No. 1 Op 15

Berlin State Orchestra Gustavo Dudamel Daniel Barenboim, piano DeutGram 4794899

23:37:00 00:05:30 Jean Sibelius Romance in C major Op 42

Vladimir Ashkenazy Boston Symphony Orchestra Decca 436566

23:42:00 00:10:44 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

23:55:00 00:02:26 Claude Debussy Beau soir

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

23:56:00 00:03:26 Robert Schumann Abendlied Op 107

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227