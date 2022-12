Program Guide 01-15-2016

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:31:18 Ludwig van Beethoven Symphony No. 5 in C minor Op 67 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 718

00:35:00 00:19:58 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Suite Op 66 Mstislav Rostropovich Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

00:57:00 00:41:53 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 3 in D minor Op 30 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2192

01:41:00 00:29:12 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in A minor Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

02:12:00 00:52:09 Olivier Messiaen Quartet for the End of Time Gil Shaham, violin; Paul Meyer, clarinet; Jian Wang, cello; Myung-Whun Chung, piano DeutGram 469052

03:06:00 00:33:20 Zdenek Fibich Symphony No. 2 in E flat Op 38 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9328

03:41:00 00:33:34 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 20 in D minor Kremerata Baltica Evgeny Kissin Evgeny Kissin, piano EMI 26645

04:17:00 00:34:55 Igor Stravinsky Pétrouchka Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435769

04:54:00 00:25:57 Ludwig Spohr Clarinet Concerto No. 2 in E flat Op 57 Seattle Symphony Gerard Schwarz Jon Manasse, clarinet Harm Mundi 907516

05:22:00 00:15:31 Claude Debussy Sonata for Flute, Viola & Harp Richard Adeney, flute; Cecil Aronowitz, viola; Osian Ellis, harp Decca 4785437

05:39:00 00:06:51 Antonín Dvorák Rondo in G minor Op 94 Alisa Weilerstein, cello; Anna Polonsky, piano Decca 19765

05:51:00 00:07:23 Robert Schumann March from Fantasie in C major Op 17 Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:44 Jules Massenet Thaïs: Méditation BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Yuri Torchinsky, violin; Liverpool Philharmonic Choir Chandos 9765

06:15:00 00:07:07 William Boyce Symphony No. 1 in B flat major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

06:25:00 00:03:43 Carlos Salzedo Chanson de la Nuit Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

06:30:00 00:04:16 Felix Mendelssohn Scherzo from Octet for Strings Op 20 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

06:40:00 00:08:10 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 1 in D major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

06:51:00 00:02:54 Claude Debussy Preludes Book 1: Les collines d' Pascal Rogé, piano Decca 4785437

06:55:00 00:03:25 Abe Holzmann March "Blaze Away!" Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:04:55 Padre Antonio Soler Sonata No. 9 in C major Martina Filjak, piano Naxos 572515

07:10:00 00:07:03 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 718

07:20:00 00:02:50 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Overture Tempesta di Mare Chandos 805

07:25:00 00:03:09 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Gavotte Tasmin Little, violin Naked Vn 2008

07:28:00 00:05:38 Sergei Prokofiev War and Peace: New Year's Eve Waltz Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

07:40:00 00:08:45 Gioacchino Rossini Il turco in Italia: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

07:51:00 00:02:29 George Frideric Handel Fugue No. 3 in B flat major Alan Feinberg, piano Steinway 30034

07:55:00 00:03:23 Stephen Foster Gentle Annie Dale Warland Dale Warland Singers; Jeffrey Van, guitar Gothic 49243

08:07:00 00:03:41 Gabriel Fauré Sicilienne Op 78 Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe d'amore Decca 4782564

08:11:00 00:02:10 Maurice Jarre Lawrence of Arabia: Main theme John Mauceri London Philharmonic LPO 86

08:15:00 00:08:23 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 4 Op 36 Daniele Gatti Royal Philharmonic Harm Mundi 907393

08:25:00 00:05:18 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in C major Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

08:33:00 00:01:38 Alec Templeton Finale from Pocket-Size Sonata No. 1 Emma Johnson, clarinet; Julius Drake, piano ASV 910

08:40:00 00:09:03 Michael Torke Bright Blue Music David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Ecstatic 92201

08:50:00 00:03:19 Isaac Albéniz España: Capricho catalán Op 165 Duo Amaral DuoAmaral 2013

08:55:00 00:03:37 Jerome Kern Showboat: Old Man River Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

09:05:00 00:18:21 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major Ensemble Caprice Matthias Maute Erin Helyard, harpsichord Analekta 9996

09:25:00 00:03:04 Thomas Newman American Beauty: Theme Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley Daniel Hope, violin DeutGram 4792954

09:32:00 00:05:48 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Pas de quatre Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

09:40:00 00:07:36 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 7 Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

09:54:00 00:04:33 Dmitri Kabalevsky Colas Breugnon: Overture Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

09:55:00 00:03:04 Franz Joseph Haydn Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Dorian 90164

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:16 Frédéric Chopin Mazurka No. 37 in A flat major Op 59 Vassily Primakov, piano Bridge 9289

10:03:00 00:02:37 Sergei Prokofiev Cinderella: Mazurka Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

10:08:00 00:13:48 Giovanni Battista Sammartini Symphony for Strings in D minor Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 557298

10:24:00 00:05:01 Heitor Villa-Lobos Brazilian Suite: Gavotta-Choro Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

10:30:00 00:04:57 Modest Mussorgsky Solemn March "The Capture of Kars" Jukka-Pekka Saraste Toronto Symphony Orchestra Finlandia 14911

10:40:00 00:04:25 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Dance of the Geoffrey Simon London Symphony Orchestra Chandos 8412

10:46:00 00:02:47 Claude Debussy Children's Corner: Serenade of the Doll Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

10:51:00 00:26:22 Franz Schubert Sonata in a 'Arpeggione' Sharon Robinson, cello; Joseph Kalichstein, piano Bridge 9376

11:19:00 00:08:56 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 7 Op 92 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 718

11:29:00 00:07:51 Hector Berlioz Reverie and Caprice Op 8 Orpheus Chamber Orchestra Guillermo Figueroa, violin DeutGram 431680

11:41:00 00:07:49 Sergei Rachmaninoff Suite from Bach's Violin Partita No. 3 Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

11:51:00 00:07:03 Jacques Offenbach Monsieur et Madame Denis: Overture Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

12:07:00 00:07:54 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Introduction & Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

12:17:00 00:08:16 George Frederick Bristow Rip Van Winkle: Overture Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia New World 80768

12:30:00 00:04:01 Samuel Scheidt Canzona bergamasca Paramount Brass Centaur 2355

12:37:00 00:01:30 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Galop Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

12:39:00 00:03:49 Felix Mendelssohn Canzonetta from String Quartet No. 1 Op 12 Juilliard String Quartet Sony 60579

12:45:00 00:11:35 Zoltán Kodály Dances of Marosszék Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

12:58:00 00:01:30 Gerónimo Giménez La tempranica: Zapateado "La Tarántula" Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano DeutGram 12217

THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:48:23 Sir Edward Elgar Symphony No. 1 in A flat major Op 55 Vernon Handley London Philharmonic LPO 46

13:51:00 00:07:32 Sir Malcolm Arnold Little Suite No. 4 Op 80 Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:28 Karl King March "Royal Scotch Highlanders" Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

14:03:00 00:03:17 Henry Fillmore March 'King Karl King" Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

14:08:00 00:14:02 Sergei Prokofiev Russian Overture Op 72 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

14:25:00 00:11:21 Felix Mendelssohn Rondo brilliant in E flat Op 29 Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Arabesque 6688

14:40:00 00:10:47 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E flat Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901622

14:51:00 00:06:45 Jacques Ibert Trois pièces brèves Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

15:01:00 00:17:54 Howard Blake Flute Concerto Op 493 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Jaime Martin, flute PentaTone 5186506

15:21:00 00:08:56 Ludwig van Beethoven Andante from Symphony No. 5 Op 67 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 718

15:33:00 00:03:38 Pietro Mascagni L'amico Fritz: Preludietto Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

15:41:00 00:03:42 Pietro Mascagni Ave Maria German Radio Philharmonic Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 21327

15:57:00 00:01:34 George Gershwin Gershwin Song-book: Do It Again Peter Donohoe, piano EMI 54280

15:58:00 00:04:34 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Polonaise Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:08:00 00:04:16 Olivier Messiaen Vocalise from Concert à quatre Catherine Cantin, flute; Heinz Holliger, oboe; Yvonne Loriod, piano; Mstislav Rostropovich, cello DeutGram 445947

16:16:00 00:10:00 Giovanni Battista Sammartini Symphony in A major Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 557298

16:27:00 00:02:39 Hugo Friedhofer The Best Years of Our Lives: Theme John Williams London Symphony Orchestra Sony 62788

16:31:00 00:03:47 John Barry Out of Africa: Main Title John Williams London Symphony Orchestra Sony 62788

16:41:00 00:08:26 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 7 Op 92 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 718

16:52:00 00:03:48 Florence Foster Jenkins Laughing Song from "Die Fledermaus" Florence Foster Jenkins, s; Cosme McMoon, piano RCA 61175

16:57:00 00:02:41 Frédéric Chopin Etude No. 12 in C minor Op 10 Vladimir Ashkenazy, piano Decca 4785437

17:05:00 00:05:10 Edvard Grieg Peer Gynt: Overture Oivin Fjeldstad London Symphony Orchestra Decca 4785437

17:13:00 00:08:50 Marvin Hamlisch A Chorus Line: Medley Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

17:25:00 00:10:31 Alexander Borodin Prince Igor: Overture Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80039

17:41:00 00:04:48 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 1 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

17:47:00 00:03:04 Ludwig van Beethoven Scherzo from Septet Op 20 Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

17:53:00 00:02:08 Gabriel Pierné Cydalise: March of the Little Fauns Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

17:56:00 00:02:22 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Air Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:25 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 8 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 1021

18:26:00 00:04:28 Claude Debussy Rêverie Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

18:33:00 00:04:27 Claude Debussy Arabesque No. 1 in E major Simon Trpceski, piano EMI 272

18:40:00 00:14:34 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 3 in G Op 35 Beaux Arts Trio Philips 446077

18:56:00 00:02:51 Claude Debussy Children's Corner: Golliwog's Cakewalk Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:56 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 2 in D major Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

19:25:00 00:30:17 Felix Mendelssohn Symphony No. 1 in C minor Op 11 Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98275

19:56:00 00:03:00 Jacques Ibert Entr'acte Paul Fried, flute; David Sussman, guitar GoldenTone 1

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:12:39 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 2 Op 72 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

20:16:00 00:39:52 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 718

20:57:00 00:02:28 Claude Debussy Les Soirs illuminés par l'ardeur du Jenny Lin, piano Hänssler 98037

21:00 CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: Classical Transition

21:03:00 00:23:00 Wolfgang Amadeus Mozart Sonata for Piano 4 hands in C major soloist unknown WFMT 1

21:29:00 00:26:04 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 6 in B flat major Op 18 Quatuor Mosaïques Naïve 8901

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Masters of Innovation: The Nottingham Spirk Story - John and Bill Nottingham, principals, Nottingham Spirk

22:57:00 00:02:09 Mateo Albéniz Sonata in D major Marielle Nordmann, harp Erato 45975

QUIET HOUR

23:02:00 00:08:54 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Divertimento for String Trio Albers Trio Tre Sorell 2010

23:10:00 00:10:49 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Trio No. 2 in G major Op 1 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

23:24:00 00:11:14 César Franck Sleep of Psyché Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

23:35:00 00:03:23 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Panorama Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

23:41:00 00:03:31 Adrian Munsey The Distance Between La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

23:44:00 00:10:10 Olivier Messiaen Quartet for the End of Time: Louange à Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

23:56:00 00:03:07 Alexander Scriabin Etude in F sharp Op 42 Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

23:56:00 00:03:26 Robert Schumann Abendlied Op 107 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227