Program Guide 01-13-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:33:18 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 10 in F major

Vienna Chamber Ensemble Denon 9883

00:37:00 00:24:50 Sergei Rachmaninoff Variations on a Theme of Chopin Op 22

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

01:04:00 00:38:52 Vasily Kalinnikov Symphony No. 1 in G minor

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553417

01:45:00 00:27:14 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 4 in E flat major Op 7

Peter Takács, piano Cambria 1175

02:14:00 00:46:02 Sergei Prokofiev Symphony No. 5 in B flat major Op 100

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4785437

03:02:00 00:56:46 Maurice Ravel Daphnis et Chloé Berlin Philharmonic

Pierre Boulez Berlin Radio Choir DeutGram 447057

04:01:00 00:29:13 Felix Mendelssohn Piano Trio No. 1 in D minor Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

04:32:00 00:25:21 Robert Schumann Cello Concerto in A minor Op 129

Bamberg Symphony Dennis Russell Davies János Starker, cello RCA 68027

04:59:00 00:22:30 Franz Joseph Haydn Symphony No. 6 in D

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

05:23:00 00:14:16 Johann Sebastian Bach French Suite No. 2 in C minor

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

05:39:00 00:06:10 Percy Grainger Colonial Song

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

05:50:00 00:05:13 Alexander Borodin Petite Suite: Intermezzo

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:08 Emmanuel Chabrier España

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

06:15:00 00:05:07 Johann Sebastian Bach Cantata No.207: Chorus 'Vereinigte

Richard Kapp Philharmonia Virtuosi of NY CBS 44651

06:23:00 00:03:29 William Grant Still Summerland from "Three Visions"

Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

06:30:00 00:04:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Idyll

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

06:33:00 00:02:03 Arcangelo Corelli Allegro from Concerto Grosso Op 6

Joel Smirnoff CityMusic Cleveland CityMusic 2011

06:40:00 00:11:56 Heinrich Stölzel Concerto Grosso for 4 Trumpets in D major

Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez Maurice André, trumpet; Bernard Soustrot, trumpet; Guy Touvron, trumpet; Thierry Caens, trumpet EMI 64100

06:51:00 00:02:02 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Sarabande

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

06:55:00 00:03:16 Kenneth J. Alford March "On the Quarterdeck"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:05:10 Frédéric Chopin Waltz No. 3 in A minor Op 34

Emanuel Ax, piano Sony 60771

07:13:00 00:03:11 Sir Edward Elgar Chanson de matin Op 15

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

07:15:00 00:06:56 Richard Heuberger The Opera Ball: Overture

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

07:26:00 00:03:18 Jules Mouquet Suite for Winds: Scherzo

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

07:30:00 00:04:00 Hieronymus Praetorius Cantate Domino

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

07:40:00 00:06:57 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Concerto for 3 (or 2)

Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson Fleisher, p Sony 743505

07:45:00 00:01:14 Giuseppe Caimo Mentre il cucolo

King's Singers EMI 63052

07:50:00 00:02:46 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: A British tar

King's Singers RCA 61885

07:55:00 00:02:46 Maurice Ravel Mother Goose: Laideronnette, Empress

Martha Argerich, piano; Lang Lang, piano DeutGram 4795096

08:07:00 00:06:01 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Overture

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

08:15:00 00:09:19 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 67254

08:25:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 1 Op 27

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

08:43:00 00:07:48 Giovanni Battista Pergolesi Sinfonia in F major

Cleveland Orchestra Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, harpsichord; Members of MLR 2013

08:54:00 00:04:22 Enrique Granados Spanish Dance No. 6 in D Op 5

Sir Angel Romero, guitar; Celedonio Romero, guitar Telarc 80216

08:55:00 00:03:59 Elmer Bernstein The Magnificent Seven: Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

09:09:00 00:18:05 Sergei Rachmaninoff Variations on a Theme of Corelli Op 42

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

09:31:00 00:03:12 David Rose Holiday for Strings

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

09:35:00 00:04:22 Leonard Bernstein Candide: Overture

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

09:55:00 00:03:10 Anonymous Gigue-Duet from Concerto in D for

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:03:00 Rebecca Clarke Lullaby

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

10:05:00 00:01:30 Peteris Vasks Silent Songs: Sleep sleep

Sigvards Klava Latvian Radio Choir DeutGram 21327

10:10:00 00:12:29 Franz Schubert Piano Sonata No. 5 in A flat major

András Schiff, piano Decca 440307

10:23:00 00:05:07 Leonard Bernstein On the Town: Times Square 1944

Arie Lipsky CIM Orchestra CIM 2003

10:30:00 00:03:34 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Bourrée &

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

10:37:00 00:03:37 Domenico Scarlatti Sonata in D minor

Alan Feinberg, piano Steinway 30034

10:42:00 00:06:30 Béla Bartók Game of Pairs from Concerto for

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425694

10:51:00 00:24:50 Sergei Rachmaninoff Variations on a Theme of Chopin Op 22

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

11:17:00 00:05:42 Vasily Kalinnikov Intermezzo No. 1 in F sharp minor

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8614

11:26:00 00:12:20 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 9 Op 125

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

11:40:00 00:07:58 Johann David Heinichen Concerto Grosso in C

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

11:49:00 00:08:54 Samuel Barber Overture to 'The School for Scandal' Op 5

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

11:59:00 00:01:15 Carlos López Buchardo Bailecito

Mirian Conti, piano Steinway 30010

12:06:00 00:09:07 John Ireland Epic March

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 8879

12:17:00 00:08:49 Richard Addinsell Suicide Squadron: Warsaw Concerto

BBC Symphony Orchestra Hugh Wolff Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460503

12:29:00 00:02:09 Daniil Trifonov Allegro con fuoco from 'Rachmaniana'

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

12:35:00 00:07:48 Ottorino Respighi Rossiniana: Tarantella

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

12:45:00 00:12:37 Alexander Glazunov Slavonic Festival Op 26

Konstantin Krimets Moscow Symphony Orchestra Naxos 553538

12:59:00 00:01:11 François Casadesus London Sketches: Children Play

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:46:02 Sergei Prokofiev Symphony No. 5 in B flat major Op 100

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4785437

13:48:00 00:09:16 Dmitri Shostakovich Overture on Russian & Kirghiz Folk

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:01:56 Adolph von Henselt If I Were a Bird Op 2

Michael Lewin, piano Dorian 92103

14:02:00 00:04:32 Ottorino Respighi The Birds: The Cuckoo

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

14:09:00 00:15:29 Richard Wagner Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

14:27:00 00:03:37 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 2

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

14:44:00 00:10:08 Siegfried Wagner Scherzo

Werner Andreas Albert Hamburg Philharmonic CPO 999366

14:57:00 00:02:29 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Sonata No. 29 Op 106

Igor Levit, piano Sony 370387

15:01:00 00:17:36 Ralph Vaughan Williams Three Portraits from 'The England of

André Previn London Symphony Orchestra RCA 60586

15:22:00 00:06:31 Miklós Rózsa Spellbound: Prelude & Love Theme

Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley Daniel Hope, violin DeutGram 4792954

15:30:00 00:04:38 Ludwig van Beethoven Variations on a Theme by Paisiello

Olli Mustonen, piano Decca 436834

15:39:00 00:04:20 Ludwig van Beethoven Congratulations Minuet

John Storgards Tapiola Sinfonietta Ondine 1001

15:46:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March "Over the Hills and

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

15:54:00 00:02:26 Léo Delibes Coppélia: Swanilda's Waltz

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:19 Vasily Kalinnikov Intermezzo No. 2 in G major

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8614

16:07:00 00:02:46 Sergei Rachmaninoff 18th Variation from Paganini Rhapsody Op 43

Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

16:13:00 00:09:06 Vasily Kalinnikov Finale from Symphony No. 1

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553417

16:26:00 00:05:47 Sir William Walton As You Like It: Prelude & Moonlight

Andrew Penny RTÉ Concert Orchestra Dublin Naxos 553344

16:34:00 00:04:47 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2: Dança

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

16:41:00 00:07:40 Robert Volkmann Serenade No. 1 for Strings in C Op 62

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

16:52:00 00:03:03 Sir Edward Elgar Agnus Dei

Anton Armstrong St. Olaf Choir St.Olaf 3215

16:58:00 00:01:52 Marc-Antoine Charpentier Te Deum: Prélude

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 2908304

17:05:00 00:05:11 Gaetano Donizetti L'elisir d'amore: Una furtiva lagrima

Orch of Valencian Community Daniel Oren Juan Diego Flórez, tenor Decca 4780135

17:13:00 00:11:32 Daniil Trifonov Rachmaniana

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

17:27:00 00:07:47 Richard Rodgers Carousel: Waltz

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

17:40:00 00:04:49 Alexander Glazunov March on a Russian Theme Op 76

Konstantin Krimets Moscow Symphony Orchestra Naxos 553538

17:46:00 00:03:52 Alexander Glazunov Song of the Minstrel Op 71

Russian National Orchestra José Serebrier Wen-Sinn Yang, cello Warner 67946

17:52:00 00:02:50 Bernard Herrmann North by Northwest: Main Title

John Mauceri Danish National Symphony Toccata 241

17:57:00 00:02:46 George Frideric Handel Allegro from Concerto Grosso Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:19 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 31 in D major

Jane Glover London Mozart Players ASV 647

18:29:00 00:04:28 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 in E flat major

Misha Dichter, piano Philips 416463

18:36:00 00:02:31 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 19 in B minor

Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

18:41:00 00:12:29 Vasily Kalinnikov The Cedar and the Palm

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 7093

18:56:00 00:02:41 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Hungarian Dance

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:24:48 Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43

Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

19:29:00 00:25:20 Franz Joseph Haydn Symphony No. 98 in B flat major

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live from Mixon Hall -

Sonja Molloy, violin, guest artist; Jeffrey Zehngut, violin, guest artist;

Mark Jackobs, viola; Martha Baldwin, cello; Alicja Basinska, piano

20:04:00 00:28:54 Bedrich Smetana: Piano Trio in g Op 15 (1855)

20:36:00 00:13:15 Aaron Copland: Vitebsk (1928)

21:11:00 00:37:44 Antonín Dvorák: Piano Quintet in A Op 81 (1887)

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by the Morehouse College Glee Club in a tribute to Dr. Martin Luther King, Jr.

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:57 Gabriel Fauré Adagio from Piano Quartet No. 1 Op 15

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

23:09:00 00:10:12 Georges Bizet Adagio from Symphony No. 1 in C major

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

23:22:00 00:04:26 Ariel Ramírez Misa Criolla: Kyrie

Orch del Teatro Comunale Michele Mariotti Juan Diego Flórez, tenor; Teatro Comunale Chorus Decca 14875

23:26:00 00:08:58 Thomas Canning Fantasy on a Hymn Tune by Justin Morgan

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80462

23:37:00 00:06:50 Franz Strauss Nocturno Op 7

Peter Landgren, horn; Ann Schein, piano Elan 82260

23:43:00 00:09:39 Johannes Brahms Adagio from Symphony No. 2 Op 73

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

23:55:00 00:03:13 Amy Beach Scottish Legend Op 54

Alan Feinberg, piano Argo 436121