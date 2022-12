Program Guide 12-28-2015

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:39:52 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 718

00:44:00 00:32:35 Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 9 in A major Op 47 Henryk Szeryng, violin; Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

01:18:00 00:35:07 Felix Draeseke Symphony No. 1 in G major Op 12 Jörg-Peter Weigle North German Radio Symphony CPO 999746

01:55:00 00:34:02 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18 Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Van Cliburn, piano RCA 55912

02:31:00 00:31:47 Antonín Dvorák String Quartet No. 14 in A flat major Op 105 Emerson String Quartet DeutGram 4778765

03:05:00 00:36:25 Leopold Stokowski Symphonic Synthesis from Wagner's José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

03:43:00 00:34:59 Albéric Magnard Quintet for Piano & Winds in D minor Op 8 Montreal Wind Society CBC 1097

04:20:00 00:31:04 Peter Tchaikovsky Serenade for Strings in C major Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

04:53:00 00:26:12 Manuel Ponce Concierto del sur Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Pablo Sáinz Villegas, guitar Sony 75555

05:21:00 00:16:26 Sir Arnold Bax The Garden of Fand David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553525

05:39:00 00:06:25 Claude Debussy Three Nocturnes: Festivals Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 439896

05:46:00 00:05:31 Michael Easton Overture to an Italianate Comedy Brett Kelly State Orchestra of Victoria Naxos 554368

05:53:00 00:05:30 Alexander Borodin Scherzo from Symphony No. 2 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:58 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Dance of the Tumblers Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2014

06:14:00 00:08:29 Carl Maria von Weber Oberon: Overture Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

06:23:00 00:06:29 Léon Minkus Don Quixote: Grand pas de deux Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

06:31:00 00:04:35 Harold Darke In the Bleak Midwinter City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 106

06:39:00 00:08:56 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 7 Op 92 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 718

06:50:00 00:06:34 Eric Fenby Overture "Rossini on Ilkla Moor" Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

06:59:00 00:01:31 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 7 in F major Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

07:03:00 00:06:01 Antonín Dvorák Allegretto from Symphony No. 8 Op 88 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 710

07:12:00 00:12:26 Franz Schreker Ein Tanzspiel Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

07:27:00 00:08:24 Jonathan Smith A Little Christmas Medley Mainstreet Brass MSR 1325

07:39:00 00:13:18 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 6 in B flat major Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

07:54:00 00:06:06 Peter Tchaikovsky Scherzo-fantaisie in E flat minor Op 72 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

08:07:00 00:03:58 Ernest Schelling Suite Fantastique: Scherzo Op 7 BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

08:13:00 00:09:16 Michel Corrette Concerto comique No. 25 in G minor Arion Baroque Orchestra early-mus 7768

08:25:00 00:04:35 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Waltz of the Snowflakes Sergiu Comissiona Houston Symphony Orchestra Pro Arte 251

08:29:00 00:06:13 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.5 in C major Op 39 James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

08:40:00 00:08:18 Sir William Walton Scapino Comedy Overture John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

08:51:00 00:07:03 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 718

09:02:00 00:17:25 Frédéric Chopin Variations on 'Là ci darem la mano' Op 2 Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Emanuel Ax, piano Sony 60771

09:25:00 00:03:43 John Williams Empire of the Sun: Jim's New Life John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

09:29:00 00:08:07 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in G major Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901711

09:40:00 00:13:31 Johann Strauss Jr Waltz 'Tales from the Vienna Woods' Op 325 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

09:55:00 00:03:34 Alexander Borodin Petite Suite: Rustic Mazurka Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:04:04 Antonín Dvorák Legend No. 3 in G minor Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

10:05:00 00:03:36 Johannes Brahms Capriccio in F sharp minor Op 76 Alessio Bax, piano Signum 309

10:11:00 00:12:23 Richard Wagner Rienzi: Overture George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

10:25:00 00:04:05 Jean Sibelius Karelia Suite: Alla marcia Op 11 Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

10:30:00 00:04:28 Steven Amundson Angel's Dance John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 1

10:38:00 00:05:36 Walter Kent I'll Be Home for Christmas Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 126

10:45:00 00:02:25 Pablo de Sarasate Gavota de Mignon Op 16 Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano Canary 7

10:49:00 00:31:18 Ludwig van Beethoven Symphony No. 5 in C minor Op 67 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 718

11:23:00 00:08:00 Dieterich Buxtehude Magnificat La Nuova Musica John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

11:33:00 00:08:06 Luigi Boccherini Symphony No. 12 in D major Op 21 Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999174

11:43:00 00:06:21 Claude Debussy Marche écossaise Jean Martinon Orchestre National de France EMI 72667

11:50:00 00:09:11 Aram Khachaturian Finale from Violin Concerto Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 59

12:07:00 00:08:25 Johann Friedrich Fasch Ouverture from Suite in A minor Tempesta di Mare Chandos 783

12:17:00 00:09:07 Antonio Vivaldi Concerto for Violin & Oboe in B flat major Berlin Philharmonic Nigel Kennedy, violin; Albrecht Mayer, oboe; Members of EMI 57859

12:29:00 00:04:20 Camille Saint-Saëns Marche militaire française Op 60 Geoffrey Simon London Philharmonic Cala 4031

12:44:00 00:08:03 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Overture Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 431653

12:52:00 00:05:37 Richard Rodgers Cinderella: Overture John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

12:58:00 00:04:23 Jules Massenet Cendrillon: March of the Princesses Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:43:19 Alexander Glazunov Symphony No. 2 in F sharp minor Op 16 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

13:47:00 00:12:11 Georges Bizet Carmen Suite No. 1 Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 417839

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:03:40 Anonymous E la don, don Verges Maria Ross Duffin Quire Cleveland Quire 102

14:05:00 00:13:40 Bedrich Smetana Má vlast: From Bohemia's Woods and Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic RCA 54331

14:09:00 00:01:40 Anonymous Personet hodie Ross Duffin Quire Cleveland Quire 102

14:27:00 00:11:06 John Knowles Paine Finale from Symphony No. 2 Op 34 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

14:41:00 00:16:40 George Gershwin Rhapsody in Blue Baltimore Symphony Orchestra Marin Alsop Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 14091

15:00:00 00:13:31 Giacomo Meyerbeer Les Huguenots: Overture & Suite Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

15:17:00 00:11:18 Johann Melchior Molter Concerto Pastorale in G major La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8730

15:29:00 00:02:17 Antonio Vivaldi Gloria in excelsis Deo from Gloria Bethlehem Bach Festival Orch Greg Funfgeld Bach Choir of Bethlehem Analekta 9873

15:33:00 00:02:38 Johann Strauss Jr Polka 'Tik-Tak' Op 365 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

15:39:00 00:07:46 Josef Strauss Waltz 'My Life is Love and Laughter' Op 263 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

15:49:00 00:07:09 Johann Strauss Jr Waltz 'Voices of Spring' Op 410 Nikolaus Harnoncourt Berlin Philharmonic Teldec 24489

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:59:00 00:04:17 Leon Jessel Parade of the Wooden Soldiers John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 1

16:07:00 00:02:46 George Gershwin Promenade 'Walking the Dog' Cincinnati Pops Orchestra John Morris Russell Jonathan Gunn, clarinet FanfareCin 4

16:12:00 00:12:27 Muzio Clementi Piano Sonata in B flat major Op 24 Nikolai Demidenko, piano Hyperion 66808

16:30:00 00:06:29 Jacques Ibert Macbeth: Overture & Murder of Duncan Adriano Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223287

16:40:00 00:08:24 Ludwig van Beethoven Allegretto from Symphony No. 7 Op 92 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 718

16:52:00 00:03:16 Traditional The Old Year Now Away is Fled Apollo's Fire Jeannette Sorrell Sandra Simon, soprano Eclectra 2041

16:57:00 00:04:33 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Csárdás 'Klänge der English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Renée Fleming, soprano Decca 458858

17:07:00 00:05:10 John Williams Hook: Main Themes Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

17:26:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold Four Scottish Dances Op 59 Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

17:38:00 00:04:39 Leonard Bernstein West Side Story: Tonight Canadian Brass RCA 68633

17:49:00 00:03:35 Leonard Bernstein Spring Will Come Again Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano; Michael Samis, cello Delos 3445

17:53:00 00:02:56 Traditional Come, My Children Dere Apollo's Fire Jeannette Sorrell Meredith Hall, soprano; Apollo's Singers Avie 2269

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:16 Franz Liszt Venezia e Napoli Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

18:30:00 00:08:56 Ludwig van Beethoven Andante from Symphony No. 5 Op 67 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 718

18:41:00 00:04:09 Ludwig van Beethoven Variations on Arne's 'Rule Britannia' Olli Mustonen, piano Decca 436834

18:47:00 00:06:48 Joseph Eybler Overture in C minor Op 8 Michael Hofstetter Geneva Chamber Orchestra CPO 777104

18:56:00 00:02:18 Ludwig van Beethoven Tarpeja: Triumphal March John Storgards Tapiola Sinfonietta Ondine 1001

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:07 Antonín Dvorák Hussite Overture Op 67 István Kertész London Symphony Orchestra Decca 4785437

19:18:00 00:36:54 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 6506

19:57:00 00:02:36 Claude Debussy Preludes Book 2: 'General Lavine' - Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:11:54 Gioacchino Rossini William Tell: Overture Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Mihaly Virizlay ,cello RCA 300350

20:16:00 00:39:52 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 718

20:56:00 00:03:04 Claude Debussy Arabesque No. 2 in G major Simon Trpceski, piano EMI 272

THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Ton Koopman, conductor; Sunhae Im, soprano; Andreas Scholl, countertenor; Jörg Dürmüller, tenor; Detlef Roth, baritone; Westminster Symphonic Choir; Joe Miller, director

21:04:00 02:04:00 George Frideric Handel Messiah

QUIET HOUR

23:02:00 00:10:45 Frederick Delius Late Swallows Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

23:12:00 00:07:52 Antonio Estévez Mediodía en el Llano Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

23:22:00 00:07:35 Ludwig van Beethoven Adagio from Serenade for String Trio Op 8 Leopold String Trio Hyperion 67253

23:29:00 00:08:29 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 27 Op 20 Daedalus Quartet Bridge 9326

23:40:00 00:05:03 Franz Liszt Transcendental Etude No. 10 in F minor Marina Lomazov, piano Lomazov 100

23:45:00 00:08:15 Max Reger The Violin-Playing Hermit Op 128 Royal Concertgebouw Orchestra Neeme Järvi Jaap van Zweden, violin Chandos 8794

23:55:00 00:03:16 Girolamo Frescobaldi Toccata ottava di durezze e ligature David Greilsammer, piano Sony 792969