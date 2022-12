Program Guide 12-22-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:18:32 Ludwig van Beethoven Choral Fantasy in C minor Op 80

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano; Prague Philharmonic Choir Sony 305886

00:24:00 00:32:21 Johannes Brahms String Quintet No. 2 in G major Op 111

Cavani String Quartet Donald Weilerstein, viola Azica 71216

01:01:00 00:44:22 Franz Schmidt Symphony No. 1 in E major

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9357

01:48:00 00:36:24 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 12 in E flat major Op 127

Cypress String Quartet Cypress 2012

02:26:00 00:30:02 Sergei Prokofiev Symphony No. 7 in C sharp minor Op 131

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

02:58:00 00:33:16 Franz Liszt Christmas Tree

Leslie Howard, piano Hyperion 66388

03:35:00 00:33:46 George Gershwin Piano Concerto in F major

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

04:10:00 00:45:36 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68

Karl Böhm Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

04:58:00 00:27:17 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 3 in G major

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

05:26:00 00:17:34 Igor Stravinsky Suite italienne

Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

05:39:00 00:05:36 Franz Schubert Polonaise in B flat major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

05:53:00 00:06:39 Arvo Pärt Magnificat

Paul Hillier Theatre of Voices Harm Mundi 907182

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:06:54 Michel Corrette Symphonie des noëls No. 2 in D major

Arion Baroque Orchestra early-mus 7768

06:18:00 00:16:38 Anton Bruckner Andante from Symphony No. 4 'Romantic'

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Arthaus 101682

06:40:00 00:08:03 Robert Russell Bennett The Many Moods of Christmas: Medley

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

06:51:00 00:03:50 Lowell Mason Joy to the World

A. David Krehbiel Bay Brass Gothic 49120

06:57:00 00:02:37 Karl King March 'Sarasota'

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:05:07 Traditional Suo gân

Orchestra of Temple Square Mack Wilberg Mormon Tabernacle Choir IntReserve 2009

07:13:00 00:10:19 André Grétry Céphale et Procris: Ballet Suite

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

07:26:00 00:09:27 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Act 1 excerpts

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

07:40:00 00:07:23 Nigel Hess A Christmas Overture

John Rutter Royal Philharmonic Collegium 133

07:50:00 00:03:48 H. Walford Davies O Little Town of Bethlehem

John Hugh Thomas BBC National Chorus of Wales; Huw Tregelles Williams, organ Nimbus 5310

07:56:00 00:03:07 Traditional Greensleeves

Welsh National Opera Orchestra Tecwyn Evans Bryn Terfel, baritone; Catrin Finch, harp DeutGram 14914

08:08:00 00:05:50 Francis Poulenc Mouvements perpétuels

Paul Crossley, piano CBS 44921

08:17:00 00:18:12 Sir William Walton The Wise Virgins: Suite

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 555868

08:40:00 00:05:28 John Rutter All Bells in Paradise

Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir; Simon Johnson, organ Decca 4789225

08:47:00 00:03:10 Anonymous Angelus ad virginem

Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir; Simon Johnson, organ Decca 4789225

08:52:00 00:02:58 Traditional Noël nouvelet 'Sing We Now of Christmas'

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Meredith Hall, soprano; Apollo's Singers Avie 2269

08:57:00 00:05:29 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Final Waltz & Apotheosis

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 435619

09:05:00 00:13:51 Mack Wilberg Christmas Carol Medley

Symphony Orchestra Jerold Ottley Mormon Tabernacle Choir; Lois Matheson, soprano Bonneville 9402

09:23:00 00:02:38 George Wyle The Most Wonderful Time of the Year

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

09:25:00 00:02:49 Joseph Beal & James Boothe Jingle Bell Rock

Chamber Ensemble Vienna Boys' Choir DeutGram 23692

09:32:00 00:09:28 Johann Strauss Jr Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

09:44:00 00:07:16 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

09:53:00 00:04:28 Steven Amundson Angel's Dance

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 1

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:01:13 Boris Ord Adam lay ybounden

Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir Decca 4789225

10:02:00 00:02:17 Benjamin Britten A New Year Carol

Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir; Simon Johnson, organ Decca 4789225

10:06:00 00:13:37 Gabriel Fauré Masques et bergamasques Op 112

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

10:22:00 00:03:34 Ross Bagdasarian The Chipmunk Song

Petri Juutilainen Northern Lights Orch WSchatz 5

10:28:00 00:03:32 John Rutter Donkey Carol

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 121

10:33:00 00:05:05 Thomas Tomkins Celebrate Jehovam

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

10:42:00 00:12:44 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 2 in F Op 22

Trio Parnassus MD+G 3307

10:56:00 00:05:02 Sérgio Assad Gypsy Slopes from 'Interchange'

Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

11:02:00 00:11:33 Leroy Anderson Suite of Carols for Brass

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

11:16:00 00:07:46 Carl Friedrich Abel Symphony in E flat Op 17

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

11:25 A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:26:00 00:02:16 William J. Kirkpatrick Away in a Manger

Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

11:28:00 00:03:53 Franz Gruber Silent Night

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

11:32:00 00:06:40 Morten Lauridsen O magnum mysterium

Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

11:38:00 00:03:29 Traditional Deck the Halls

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2005

11:43:00 00:02:54 Ralph Vaughan Williams The Blessed Son of God from "Hodie"

Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

11:46:00 00:03:48 Leslie Adams Christmas Lullaby

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleve Orch Children's Chorus MAA 1993

11:50:00 00:02:04 Traditional Ding Dong! Merrily on High

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

11:55:00 00:04:58 Henryk Wieniawski Prayer from Violin Concerto No. 1 Op 14

London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

12:10 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:07:00 00:09:38 Deems Taylor Through the Looking Glass: Jabberwocky

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3099

12:19:00 00:08:19 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan

Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 14331

12:29:00 00:05:10 Hector Berlioz L'Enfance du Christ: The Shepherds'

Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir; Simon Johnson, organ Decca 4789225

12:38:00 00:04:42 Roger Harvey Fantasy de Noël

Burning River Brass BurnRiver 2008

12:45:00 00:12:36 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 3 in G major

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:29:54 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 2 in B minor Op 7

German Radio Philharmonic Marcello Viotti Alexander Markov, violin Erato 45788

13:32:00 00:25:40 Charles Gounod Symphony No. 1 in D major

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 462125

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:03:04 Henry J. Gauntlett Once in Royal David's City

Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir; Simon Johnson, organ Decca 4789225

14:05:00 00:04:39 Gustav Holst In the Bleak Midwinter

Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir; Simon Johnson, organ Decca 4789225

14:11:00 00:11:42 André Jolivet Pastorales de Noël

Manuela Wiesler, flute; Christian Davidsson, bassoon; Erica Goodman, harp Bis 739

14:26:00 00:12:23 Christopher Palmer Fantasy on Puccini's 'La bohème'

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Christopher Warren-Green, vn EMI 49552

14:41:00 00:05:35 George Frideric Handel Messiah: Behold, A Virgin shall conceive

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Elizabeth Shammash, mezzo; Apollo's Singers Avie 2208

14:48:00 00:09:12 Peter Tchaikovsky Scherzo from Manfred Symphony Op 58

Vladimir Ashkenazy Philharmonia Orchestra Decca 4785437

15:00:00 00:17:13 John Rutter Gloria

Philip Jones Brass Ensemble John Rutter Cambridge Singers; John Scott, organ Collegium 100

15:19:00 00:09:01 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

15:26:00 00:04:35 Philip Stopford Lully, Lulla, Lullay

Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir Decca 4789225

15:30:00 00:05:18 Adolphe Adam O Holy Night

Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir; Simon Johnson, organ Decca 4789225

15:46:00 00:06:13 Johann David Heinichen Pastorale in A major

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Susanne Regel, oboe; Monika Nielen, oboe Archiv 447644

15:53:00 00:03:26 Johann Strauss Jr Polka française "Figaro" Op 320

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:18 John Rutter What Sweeter Music?

Patrick Dupré Quigley Seraphic Fire; Jacqueline Kerrod, harp SFM 14

16:06:00 00:02:52 Deems Taylor Looking Glass Insects

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

16:12:00 00:10:23 Carl Friedrich Abel Symphony in G Op 17

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

16:29:00 00:03:42 Irving Berlin White Christmas

Petri Juutilainen Northern Lights Orch WSchatz 5

16:35:00 00:03:15 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Humming Chorus

Utah Symphony Joseph Silverstein Mormon Tabernacle Choir Decca 436284

16:41:00 00:07:32 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Act 2 Intermezzo

Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 17071

16:50:00 00:06:59 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Waltz of the Flowers

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2008

16:58:00 00:02:37 Chris Coletti Bach's Bells

Canadian Brass Steinway 30027

17:05:00 00:04:09 Jerry Herman Mame: We Need a Little Christmas

Petri Juutilainen Northern Lights Orch WSchatz 5

17:22:00 00:06:09 Johann Sebastian Bach Cantata No.191: Chorus "Gloria in excelsis Deo"

Bethlehem Bach Festival Orch Greg Funfgeld Bach Choir of Bethlehem Analekta 9873

17:29:00 00:03:28 Johann Sebastian Bach Magnificat: Final Choruses

Bethlehem Bach Festival Orch Greg Funfgeld Bach Choir of Bethlehem Analekta 9873

17:34:00 00:01:25 Emmanuel Chabrier Ballabile

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

17:39:00 00:04:35 Harold Darke In the Bleak Midwinter

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 106

17:45:00 00:03:28 John Rutter Mary's Lullaby

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 121

17:51:00 00:03:23 Vince Guaraldi What Child is This?

Canadian Brass Steinway 30027

17:58:00 00:03:00 Johann Strauss Jr Cavalry March Op 428

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:00 00:01:30 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Pastorale

Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

18:09:00 00:22:41 Various "Christmas with the Academy" Pt. 2

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rosemary Joshua, soprano; Ian Bostridge, tenor; Gerald Finley, baritone; ASMF Chorus Philips 442141

18:34:00 00:04:00 Herbert Howells Here is the Little Door

Chanticleer Teldec 94563

18:40:00 00:02:04 Jakob Handl Hodie Christus natus est

Chanticleer Teldec 94563

18:44:00 00:09:10 Gaetano Maria Schiassi Sinfonia Pastorale in D major

Alun Francis Northwest Chamber Orch Helios 88028

18:55:00 00:04:14 Traditional Wexford Carol

Welsh National Opera Orchestra Tecwyn Evans Bryn Terfel, baritone DeutGram 14914

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:00:00 00:20:45 Franz Joseph Haydn Sinfonia Concertante in B flat major

Orch of Age of Enlightenment Elizabeth Wallfisch Elizabeth Wallfisch, violin; David Watkin, cello; Anthony Robson, oboe; Felix Warnock, bassoon VirginClas 59266

19:20:00 00:32:38 Léo Delibes Coppélia: Suite

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:09:08 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:13:00 00:41:32 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46532

20:56:00 00:03:06 John Ireland The Holy Boy La Pietà

Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8730

22:55:00 00:04:30 Hector Berlioz L'Enfance du Christ: The Shepherds' Farewell

Cleveland Orchestra Robert Shaw Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:13 Giacomo Puccini Adagietto

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

23:06:00 00:06:54 Robert Schumann Märchenbilder: Langsam Op 113

Yuri Bashmet, viola; Mikhail Muntian, piano RCA 60112

23:13:00 00:06:20 Claude Debussy La plus que lente

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

23:21:00 00:06:55 Nicolò Paganini Caprice No. 6 in G minor Op 1

Brodsky Quartet Chandos 10761

23:27:00 00:05:10 Hector Berlioz L'Enfance du Christ: The Shepherds' Farewell

Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir; Simon Johnson, organ Decca 4789225

23:33:00 00:09:02 Felix Mendelssohn Adagio from String Quartet No. 6 Op 80

Miró Quartet Oxingale 2006

23:44:00 00:02:47 Claude Debussy Children's Corner: The Little Shepherd

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

23:46:00 00:06:39 Arvo Pärt Magnificat

Paul Hillier Theatre of Voices Harm Mundi 907182

23:55:00 00:02:57 Jean Sibelius Julvisa Op 1

Angèle Dubeau La Pietà Analekta 8730

23:57:00 00:02:12 John Joubert There is no Rose

Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996