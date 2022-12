Program Guide 12-11-2015

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:46:09 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 2 in E minor Op 27 Nikolai Sokoloff Cleveland Orchestra MAA 75

00:50:00 00:40:34 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade Op 35 Cleveland Orchestra Artur Rodzinski Joseph Fuchs, violin MAA 75

01:32:00 00:22:24 Claude Debussy Pelléas et Mélisande: Concert Suite Erich Leinsdorf Cleveland Orchestra MAA 75

01:56:00 00:27:09 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A major Op 90 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 485

02:25:00 00:26:52 Igor Stravinsky L'histoire du soldat: Suite Cleveland Orchestra Pierre Boulez Members of DeutGram 471197

02:54:00 00:25:37 Ottorino Respighi Roman Festivals Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

03:21:00 00:29:39 Franz Schubert Symphony No. 5 in B flat major Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

03:53:00 00:17:30 Richard Strauss Don Juan Op 20 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

04:12:00 01:05:25 Ludwig van Beethoven Symphony No. 9 in D minor Op 125 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Measha Brueggergosman, soprano; Kelley O'Connor, mezzo-soprano; Frank Lopardo, tenor; René Pape, bass; Cleveland Orchestra Chorus DeutGram 9661

05:19:00 00:15:57 George Gershwin Rhapsody in Blue Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Decca 417326

05:37:00 00:09:07 Modest Mussorgsky A Night on Bald Mountain Oliver Knussen Cleveland Orchestra DeutGram 2123

05:55:00 00:03:52 Felix Mendelssohn Hark! The Herald Angels Sing Bay Brass A. David Krehbiel John Fenstermaker, organ Gothic 49120

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:19 Tommaso Traetta Armida: Overture Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

06:15:00 00:11:48 Felix Mendelssohn Overture 'Calm Sea and Prosperous Sir John Eliot Gardiner London Symphony Orchestra LSO Live 775

06:30:00 00:04:01 Carl Maria von Weber Rondo from Piano Sonata No. 1 Op 24 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

06:40:00 00:07:16 Ludwig van Beethoven Finale from Septet Op 20 Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

06:47:00 00:03:12 Gloria Shayne Baker Do You Hear What I Hear? Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2005

06:51:00 00:02:31 Traditional Past Three O'Clock Burning River Brass BurnRiver 2004

06:55:00 00:03:09 Edwin Franko Goldman March "On the Mall" Blossom Festival Band Loras John Schissel Cleveland Orch Youth Chorus MAA 40601

07:05:00 00:04:11 Luigi Boccherini Rondo No. 1 from Cello Concerto No. 5 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

07:10:00 00:09:04 Carl Nielsen Allegro from Symphony No. 1 Op 7 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

07:20:00 00:02:19 Ralph Vaughan Williams Linden Lea Brian Kay Huddersfield Choral Society Chandos 2419

07:24:00 00:03:11 Isaac Albéniz España: Tango Op 165 Jason Vieaux, guitar Azica 71224

07:30:00 00:03:30 George Gershwin Tip-Toes: Sweet and Low-Down London Symphony Orchestra John Williams Joshua Bell, violin; George Gershwin, piano Sony 60659

07:40:00 00:08:30 Thomas Arne Symphony No. 1 in C major Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

07:51:00 00:02:58 Jerry Herman Mame: We Need a Little Christmas Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Singing Hoosiers Telarc 80538

07:55:00 00:03:37 Reinhold Glière The Red Poppy: Russian Sailor's Dance Steven Smith Cleveland Orch Youth Orch MAA 10706

08:07:00 00:06:06 Henryk Wieniawski Finale from Violin Concerto No. 2 Op 22 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Joshua Bell, violin Decca 421716

08:15:00 00:06:04 Antonio Vivaldi Sinfonia for Strings in G major Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

08:20:00 00:05:20 Franz Joseph Haydn Finale from Piano Trio No. 45 Vienna Piano Trio Nimbus 5535

08:30:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

08:40:00 00:07:56 Ludwig van Beethoven Fidelio: Prisoners' Chorus Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Karl Dent, tenor; Kevin Maynor, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

08:47:00 00:03:11 Traditional The Holly and the Ivy (English) Anonymous 4 Harm Mundi 907325

08:51:00 00:03:10 Erik Satie Gnossienne No. 3 Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

08:55:00 00:05:43 Klaus Badelt The Curse of the Black Pearl: Main Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

09:05:00 00:18:17 Wolfgang Amadeus Mozart Bassoon Concerto in B flat major Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi David McGill, bassoon Decca 443176

09:27:00 00:04:38 George Gershwin Oh, Kay!: Someone to Watch Over Me London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

09:35:00 00:07:42 Sir Malcolm Arnold Four Irish Dances Op 126 Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

09:45:00 00:04:55 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Rákóczy March Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

09:51:00 00:05:24 Remo Giazotto Albinoni's Adagio for Strings & Organ in G minor Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:02:03 Edward MacDowell Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51 Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 82849

10:05:00 00:02:20 Stephen Goss The Chinese Garden: Red Flowers Blooming Xuefei Yang, guitar EMI 6322

10:10:00 00:13:31 Johann Strauss Jr Waltz 'Tales from the Vienna Woods' Op 325 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

10:32:00 00:04:31 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Polonaise Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80130

10:40:00 00:04:29 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 12 in D flat major Op 72 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

10:47:00 00:09:20 George Frideric Handel Organ Concerto No. 2 in B flat major Op 4 Brandenburg Consort Roy Goodman Paul Nicholson, organ Hyperion 67291

11:01:00 00:09:08 Enrique Granados Goyescas: Coloquia en la reja Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

11:13:00 00:07:17 Felix Mendelssohn Ruy Blas Overture Op 95 Sir John Eliot Gardiner London Symphony Orchestra LSO Live 775

11:23:00 00:02:03 Frederick A. Jewell March "The Screamer" Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:27:00 00:05:16 Irving Berlin White Christmas Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

11:32:00 00:06:30 Ottorino Respighi Church Windows: The Flight into Egypt Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2014

11:39:00 00:02:17 William J. Kirkpatrick Away in a Manger Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:41:00 00:02:52 Traditional I Saw Three Ships Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2005

11:46:00 00:02:11 Traditional Gloucestershire Wassail Cleveland Orchestra Robert Porco Members of MAA 2014

11:48:00 00:01:27 John Joubert Torches Op 7 Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleve Orch Children's Chorus MAA 1993

11:50:00 00:01:10 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Chinese Dance Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2002

11:51:00 00:03:21 Johann Sebastian Bach Mass in b: Dona nobis pacem Cleveland Orchestra Robert Shaw Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:57:00 00:01:32 Francis Poulenc Intermezzo No. 1 in C major Pascal Rogé, piano Decca 425862

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:06:00 00:11:48 Felix Mendelssohn Overture 'Calm Sea and Prosperous Sir John Eliot Gardiner London Symphony Orchestra LSO Live 775

12:20:00 00:05:58 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Minuet of the Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

12:29:00 00:04:42 Roger Harvey Fantasy de Noël Burning River Brass BurnRiver 2008

12:37:00 00:06:08 Morten Lauridsen O magnum mysterium Burning River Brass BurnRiver 2013

12:45:00 00:11:09 Alexandre Luigini Ballet égyptien: Part 1 Op 12 Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433864

12:57:00 00:02:01 Léo Delibes Sylvia: Pizzicato Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

12:57:00 00:02:25 Sir William Walton Façade: Popular Song Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420155

THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:28:04 Felix Mendelssohn Symphony No. 5 in D minor Op 107 Sir John Eliot Gardiner London Symphony Orchestra LSO Live 775

13:32:00 00:27:46 Franz Schubert Symphony No. 1 in D major Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 91184

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:43 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 218

14:04:00 00:02:13 Sergei Prokofiev Cinderella: Gavotte Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

14:08:00 00:16:41 Franz Joseph Haydn Horn Concerto No. 1 in D Hanover Band Roy Goodman Anthony Halstead, horn Nimbus 5190

14:27:00 00:04:03 Sir Arthur Sullivan HMS Pinafore: Overture Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Telarc 80374

14:44:00 00:10:00 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in A major English Chamber Orchestra George Malcolm Eduardo Fernández, guitar Decca 417617

14:55:00 00:03:28 Percy Grainger In a Nutshell Suite: Gum-Suckers March Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

15:01:00 00:17:22 Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56 George Szell Cleveland Orchestra Sony 46534

15:20:00 00:07:51 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 9 Op 95 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414421

15:31:00 00:03:34 Claude Debussy Estampes: Jardins sous la pluie Paul Crossley, piano Sony 53111

15:38:00 00:04:44 Maurice Ravel Miroirs: Noctuelles Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

15:45:00 00:11:19 Richard Wagner Die Feen: Overture Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

15:58:00 00:05:03 Giovanni Gabrieli Jubilate Deo La Nuova Musica John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:07:00 00:02:52 Traditional I Saw a Maiden John Rutter Cambridge Singers Collegium 106

16:13:00 00:09:31 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Sea and Sinbad's Ship Op 35 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

16:27:00 00:05:53 Alan Silvestri The Polar Express: Suite Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

16:34:00 00:05:29 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Final Waltz & Apotheosis Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 435619

16:41:00 00:08:38 Hector Berlioz Overture 'Le corsaire' Op 21 Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

16:52:00 00:02:25 Tom Lehrer (I'm Spending) Hanukkah in Santa Monica Ross Duffin Quire Cleveland Quire 105

17:05:00 00:04:46 Felix Mendelssohn Scherzo from Symphony No. 5 Op 107 Sir John Eliot Gardiner London Symphony Orchestra LSO Live 775

17:13:00 00:11:32 Hector Berlioz Requiem: Lacrimosa Cleveland Orchestra Lorin Maazel Cleveland Orchestra Chorus Decca 4787779

17:27:00 00:07:09 Hector Berlioz Queen Mab Scherzo from 'Roméo et Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 1301

17:40:00 00:06:03 David Lovrien Minor Alterations Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 126

17:48:00 00:01:53 Karl King March 'Rough-Riders' Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

17:52:00 00:02:32 Traditional The Truth Sent from Above Stephen Cleobury Choir King's College Cambridge King'sColl 1

17:56:00 00:02:50 Jonathan Smith Rudolf and Santa Mainstreet Brass MSR 1325

17:56:00 00:02:57 Jean Sibelius Julvisa Op 1 Angèle Dubeau La Pietà Analekta 8730

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:00 Anton Bruckner Bewegt from Symphony No. 4 'Romantic' Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Arthaus 101682

18:32:00 00:03:51 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Non più andrai Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Ruben Drole, baritone MAA 2009

18:38:00 00:02:47 Richard Wagner Wesendonck Lieder: Der Engel Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Measha Brueggergosman, soprano DeutGram 4778773

18:43:00 00:08:37 Johann Strauss Jr Waltz 'Danube Maidens' Op 427 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

18:53:00 00:06:12 Ludwig van Beethoven Presto from String Quartet No. 14 Op 131 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 821

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:24 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 3 in E flat major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

19:18:00 00:37:07 Mily Balakirev Symphony No. 2 in D minor Igor Golovschin Russian State Symphony Naxos 550793

19:57:00 00:02:07 Léo Delibes Coppélia: Waltz of the Doll Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:03:00 00:52:23 Hector Berlioz Symphonie fantastique Op 14 Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

20:57:00 00:02:15 Claude Debussy Preludes Book 2: Hommage à S. Pickwick, Paul Crossley, piano Sony 53111

CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: Vivaldi – with ‘The Four Seasons’

21:03:00 00:08:49 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Oboes in D minor Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon John Abberger, oboe; Washington McClain, oboe Sony 62719

21:13:00 00:09:55 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Spring' Concerto in E major Op 8 The King's Consort Robert King Catherine Mackintosh, violin Hyperion 66339

21:24:00 00:10:33 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Summer' Concerto in G minor Op 8 Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Jeanne Lamon, violin Sony 48251

21:37:00 00:10:38 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Autumn' Concerto in F major Op 8 The King's Consort Robert King Catherine Mackintosh, violin Hyperion 66339

21:48:00 00:08:41 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Winter' Concerto in F minor Op 8 The King's Consort Robert King Catherine Mackintosh, violin Hyperion 66339

22:56:00 00:04:08 Domenico Scarlatti Sonata in D minor Ivo Pogorelich, piano DeutGram 435855

QUIET HOUR

23:02:00 00:07:14 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Clarinet Concerto Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Franklin Cohen, clarinet Decca 443176

23:09:00 00:09:59 Ludwig van Beethoven Lento from String Quartet No. 16 Op 135 Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 435779

23:21:00 00:04:49 Elliott Carter Elegy Gerard Schwarz Los Angeles Chamber Orchestra Nonesuch 79002

23:25:00 00:09:15 Béla Bartók Andante tranquillo from Violin Concerto Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

23:37:00 00:09:01 Andrea Luchesi Piano Sonata in F [No. 3] Roberto Plano, piano Concerto 2069

23:46:00 00:07:40 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Oboe Concerto Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi John Mack, oboe Decca 443176

23:55:00 00:03:30 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Madrigal Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

23:58:00 00:01:38 Karlheinz Stockhausen Amour: Cheer up! Suzanne Stephens, clarinet DeutGram 423378