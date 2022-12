Program Guide 11-24-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:28:17 Giovanni Battista Viotti Violin Concerto No. 22 in A minor

Brandenburg Orchestra Roy Goodman Elizabeth Wallfisch, violin Hyperion 66840

00:32:00 00:22:11 Alan Hovhaness Sonata for Harp & Guitar

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

00:56:00 00:32:38 Alexander Glazunov Symphony No. 5 in B flat major Op 55

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

01:31:00 00:27:06 Robert Schumann Piano Quartet in E flat major Op 47

Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano; Members of RCA 6498

02:00:00 00:25:13 Camille Saint-Saëns Symphony in A major

Jean Martinon Orchestre National de France Brilliant 94360

02:27:00 01:31:08 Hector Berlioz Roméo et Juliette Op 17

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Melanie Diener, soprano; Kenneth Tarver, tenor; Denis Sedov, bass; Cleveland Orchestra Chorus DeutGram 1301

04:00:00 00:22:13 Jan Dismas Zelenka Capriccio No. 4 in A major

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

04:24:00 00:32:11 Dmitri Kabalevsky Piano Concerto No. 1 in A minor Op 9

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

04:56:00 00:22:16 Moritz Moszkowski From Foreign Lands Op 23

Antoni Wit Polish Nat'l Radio Symphony Naxos 553989

05:20:00 00:14:15 Johann Baptist Georg Neruda Trumpet Concerto in E flat major

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

05:36:00 00:07:00 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

05:50:00 00:05:30 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 14 Op 27

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

05:56:00 00:03:44 Sir Edward Elgar Sospiri Op 70

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:53 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 3 Op 55

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

06:18:00 00:09:48 Hector Berlioz Symphonie fantastique: Dream of the Witches' Sabbath

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

06:25:00 00:03:11 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Menuetto

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

06:30:00 00:04:39 Silvestre Revueltas The Wandering Tadpole

Maximiano Valdés Simón Bolívar Symphony Dorian 90227

06:48:00 00:03:38 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 12 Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

06:51:00 00:01:45 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Addio fiorito asil

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor; Massimo Simeoli, bass Sony 509249

06:55:00 00:03:08 John Philip Sousa March 'The Gallant Seventh'

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:05:31 Michael Easton Overture to an Italianate Comedy

Brett Kelly State Orchestra of Victoria Naxos 554368

07:10:00 00:07:31 Paul Hindemith Turandot Scherzo from "Symphonic Metamorphosis on Weber Themes"

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

07:20:00 00:04:28 Ralph Vaughan Williams Fantasia on 'Greensleeves'

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

07:25:00 00:02:41 Leroy Anderson Plink, Plank, Plunk!

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

07:30:00 00:04:21 Paul Halley Appalachian Morning

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 48224

07:40:00 00:08:03 George Frideric Handel Keyboard Suite No. 13 in B flat major

Keith Jarrett, piano ECM 1530

07:48:00 00:03:12 Mason Bates Ford's Farm

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

07:51:00 00:03:07 Scott Joplin Maple Leaf Rag

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80112

07:55:00 00:02:36 Scott Joplin Maple Leaf Rag

Jean-Pierre Rampal, flute; John Steele Ritter, piano; Shelley Manne, percussion; Tommy Johnson, tuba Sony 48257

08:07:00 00:06:27 Johann Furchheim Sonatella for Strings in A major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Challenge 72032

08:15:00 00:09:01 Antonio Vivaldi Concerto for Oboe & Bassoon in G major

European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Julian Lloyd Webber, cello; Jiaxin Lloyd Webber, cello Naxos 573374

08:27:00 00:02:16 Leos Janácek Fanfare from Sinfonietta Op 60

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

08:30:00 00:04:19 Guillaume de Machaut Virelai "Douce dame jolie"

Michael Jaffee Waverly Consort Vanguard 8201

08:40:00 00:09:45 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 26

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

08:51:00 00:02:22 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Tango

Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80581

08:55:00 00:07:13 Miklós Rózsa Spellbound: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

09:08:00 00:17:32 Ivor Gurney A Gloucestershire Rhapsody

David Parry BBC Scottish Symphony BBC 371

09:30:00 00:05:51 Howard Shore The Lord of the Rings: The Fellowship

Nic Raine City of Prague Philharmonic Silva 1160

09:35:00 00:06:29 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings: Italian Air

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

09:46:00 00:08:07 Franz von Suppé Morning, Noon and Night in Vienna

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:40 George Frideric Handel Alceste: Grand Entrée

Trevor Pinnock English Concert Archiv 419219

10:05:00 00:13:13 Claude Debussy Violin Sonata in G minor

Kyung Wha Chung, violin; Radu Lupu, piano Decca 4785437

10:07:00 00:02:31 Julius Fucik Entry of the Gladiators Op 68

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

10:22:00 00:06:00 Hector Berlioz Symphonie fantastique: A Ball

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

10:29:00 00:04:42 George Frideric Handel Polonaise from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

10:38:00 00:03:01 Georg Philipp Telemann Bourrée alla Polacca

John Williams, guitar CBS 44518

10:43:00 00:06:26 Arthur Honegger Pacific 231

Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 435438

10:52:00 00:25:25 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 1 in C major

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

11:19:00 00:07:23 Giacomo Puccini Le villi: Torna al felici dì

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor; St Cecilia Academy Chorus Sony 509249

11:29:00 00:10:09 Jean Sibelius Allegretto from Symphony No. 2 Op 43

Pierre Monteux London Symphony Orchestra Decca 4785437

11:42:00 00:10:21 Arthur Honegger Concertino for Piano & Orchestra

Montreal Symphony Orchestra Charles Dutoit Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 452448

11:53:00 00:03:43 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in G major

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62719

11:59:00 00:01:04 George Gershwin Gershwin Song-book: Oh, Lady Be Good

Peter Donohoe, piano EMI 54280

12:07:00 00:02:53 Giacomo Puccini Tosca: Recondita armonia

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor; Antonio Pirozzi, bass Sony 509249

12:12:00 00:09:10 Antonio Vivaldi Concerto for 4 Violins in B minor Op 3

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Cynthia Roberts, violin; Emlyn Ngai, violin; Naomi Guy, violin; Min-Young Kim, violin Eclectra 2059

12:24:00 00:09:57 Aram Khachaturian Gayaneh: Three Dances

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

12:39:00 00:06:36 Antonín Dvorák Two Waltzes from Op 54 Chilingirian Quartet

Duncan McTier, double bass Chandos 8874

12:48:00 00:09:16 Amy Beach Finale from "Gaelic" Symphony Op 32

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

12:58:00 00:02:18 Ludwig van Beethoven Tarpeja: Triumphal March

John Storgards Tapiola Sinfonietta Ondine 1001

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:39:57 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 5 in D major

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

13:44:00 00:16:26 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2 Op 1

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:04:11 Giacomo Puccini La bohème: O soave fanciulla

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor; Kristine Opolais, soprano Sony 509249

14:06:00 00:02:39 Giacomo Puccini Manon Lescaut: Ah! Manon, mi tradisce

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Kristine Opolais, soprano; Jonas Kaufmann, tenor Sony 509249

14:11:00 00:15:28 Howard Blake Bassoon Concerto Op 607

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Gustavo Nunez, bassoon PentaTone 5186506

14:30:00 00:12:23 Ludwig van Beethoven Variations on "See, the conqu'ring hero"

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

14:45:00 00:11:04 Camille Saint-Saëns Africa Fantasie Op 89

London Philharmonic Geoffrey Simon Gwendolyn Mok, piano Cala 4031

15:00:00 00:18:08 Gabriel Fauré Pelléas et Mélisande Suite Op 80

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

15:21:00 00:07:08 Gabriel Pierné Pastorale Variée dans le Style Ancien Op 30

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

15:29:00 00:03:32 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

15:36:00 00:04:42 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet No. 1 from Divertimento No. 17

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 86793

15:44:00 00:14:46 Niels Gade Concert Overture "Echoes of Ossian" Op 1

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:23 Scott Joplin The Chrysanthemum

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

16:06:00 00:03:15 Scott Joplin Maple Leaf Rag

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

16:13:00 00:11:00 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Piano Concerto No. 9

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

16:28:00 00:07:38 Max Steiner All This and Heaven Too: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81272

16:37:00 00:03:22 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Gavotte Op 112

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

16:42:00 00:02:37 Giacomo Puccini Turandot: Non piangere, Liù

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor; Kristine Opolais, soprano; Antonio Pirozzi, bass Sony 509249

16:44:00 00:03:04 Giacomo Puccini Turandot: Nessun dorma

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor; St Cecilia Academy Chorus Sony 509249

16:52:00 00:02:33 Edgar Meyer The Wassail Song/All Through the Night

Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, double bass; Chris Thile, mandolin Sony 24414

16:57:00 00:02:36 Sergei Rachmaninoff Suite No. 1: Russian Easter Op 5

Emanuel Ax, piano; Yefim Bronfman, piano Sony 61767

17:05:00 00:05:36 Lionel Bart Selections from 'Oliver!'

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

17:24:00 00:11:01 Felix Mendelssohn Allegro from Symphony No. 4 Op 90

Carl Topilow CIM Orchestra CIM 2003

17:40:00 00:05:57 Hector Berlioz Festivities at the Capulets from 'Roméo et Juliette'

Charles Munch Boston Symphony Orchestra RCA 300350

17:47:00 00:02:08 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Mercutio

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

17:52:00 00:03:43 Franz Schubert Scherzo from Piano Quintet

Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, double bass; Rebecca Young, viola Sony 61964

17:57:00 00:02:15 Johann Friedrich Fasch Bourrée from Suite in A minor

Tempesta di Mare Chandos 783

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:09 Hector Berlioz Love Scene from 'Roméo et Juliette' Op 17

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80578

18:27:00 00:02:26 Giacomo Puccini Manon Lescaut: Donna non vidi mai

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor Sony 509249

18:32:00 00:01:55 Giacomo Puccini The Girl of the Golden West: Ch'ella mi

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor Sony 509249

18:37:00 00:14:04 Giovanni Bottesini Grand Duo Concertante for Violin, Double Bass and Orchestra

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Joshua Bell, violin; Edgar Meyer, double bass Sony 60956

18:52:00 00:06:57 Joachim Raff Finale from Symphony No. 4 Op 167

Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:29 Peter Tchaikovsky Hamlet Fantasy Overture Op 67

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 15296

19:22:00 00:33:22 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 20 in D minor

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 15498

19:57:00 00:01:45 Gabriel Pierné Ramuntcho: Fandango

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:04:00 00:52:48 Ludwig van Beethoven Symphony No. 3 in E flat major Op 55

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

20:57:00 00:01:59 Charles Tomlinson Griffes The Night Winds Op 5

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Bernard Haitink, conductor

21:08:00 01:15:43 Gustav Mahler Symphony No. 7 in E minor

22:30:00 00:22:39 Franz Joseph Haydn Sinfonia Concertante in B flat major

Robert Chen, violin; John Sharp, cello; Eugene Izotov, oboe; David McGill, bassoon

22:56:00 00:03:10 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Italiana

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:34 Robert Schumann Bunte Blätter: Albumblätter Op 99

Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

23:09:00 00:08:39 Max Bruch Adagio from Scottish Fantasy Op 46

London Symphony Orchestra Jascha Horenstein David Oistrakh, violin Decca 4785437

23:20:00 00:08:44 Johann Nepomuk Hummel Adagio from String Quartet No. 1 Op 30

Delmé String Quartet Hyperion 66568

23:28:00 00:07:38 Franz Schubert Rosamunde: Entr'acte No. 3 in B flat major

Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

23:38:00 00:06:33 Carl Philipp Emanuel Bach Andante from Piano Sonata in A

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459614

23:44:00 00:08:55 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 35

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

23:55:00 00:03:01 Jules Massenet Impromptu "Eau dormant"

Aldo Ciccolini, piano EMI 64277