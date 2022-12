Program Guide 11-19-2015

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:20:15 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1 Op 10 David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

00:24:00 00:06:05 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Chaconne Les Délices Délices 2013

00:32:00 00:40:31 Felix Mendelssohn String Symphony No. 11 in F major Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

01:14:00 00:45:53 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 1 in D minor Op 13 Andrew Litton Royal Philharmonic VirginClas 90830

02:02:00 00:52:25 Sir Arthur Bliss Checkmate David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 557641

02:56:00 00:46:23 Peter Tchaikovsky Symphony No. 3 in D major Op 29 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 449967

03:44:00 00:37:30 Max Bruch Serenade for Violin & Orchestra Op 75 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Salvatore Accardo, violin Philips 438748

04:23:00 00:25:00 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 6 in B flat major Op 18 Miró Quartet Vanguard 1655

04:50:00 00:28:44 Frederick Delius Piano Concerto Ulster Orchestra David Lloyd-Jones Piers Lane, piano Hyperion 67296

05:21:00 00:13:30 Giovanni Battista Pergolesi Violin Concerto in B flat major I Solisti Veneti Claudio Scimone Bettina Mussumeli, violin Erato 88172

05:36:00 00:07:42 H. Balfour Gardiner Overture to a Comedy Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

05:50:00 00:06:43 Francesco Molino Rondo from Guitar Concerto Op 56 Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:06:27 Robert Schumann Larghetto from Symphony No. 1 Op 38 Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

06:15:00 00:05:53 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 14 in A major English Concert Trevor Pinnock Simon Preston, organ Archiv 413465

06:23:00 00:04:19 Marcel Poot Cheerful Overture Alexander Rahbari BRT Philharmonic Brussels MarcoPolo 223418

06:29:00 00:05:35 Claude Debussy L'isle joyeuse Pascal Rogé, piano Decca 4785437

06:40:00 00:08:22 Édouard Lalo Rondo from Symphonie espagnole Op 21 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

06:50:00 00:04:22 W. Paris Chambers March "Chicago Tribune" Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

06:55:00 00:02:23 John Philip Sousa March 'The Washington Post' Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:04:54 Claude Debussy Tarantelle styrienne 'Danse' Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

07:10:00 00:08:13 Isaac Albéniz Iberia: El Albaicín Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

07:20:00 00:03:12 Carl Nielsen Aladdin Suite: Oriental March Op 34 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

07:25:00 00:02:30 Carl Orff Carmina burana: O fortuna Bavarian Radio Symphony Daniel Harding Bavarian Radio Chorus DeutGram 4778778

07:29:00 00:05:17 Frédéric Chopin Fantaisie-Impromptu in C sharp minor Op 66 Olga Kern, piano Harm Mundi 2908375

07:40:00 00:04:58 George Frideric Handel The Triumph of Time and Disillusionment: Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

07:45:00 00:04:11 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 51 Op 64 American String Project MSR 1386

07:52:00 00:04:13 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 8 in G minor Op 46 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

07:56:00 00:02:26 Leonard Bernstein On the Town: New York, New York Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

BBC NEWS

08:07:00 00:05:59 Leos Janácek Lachian Dances: Wedding Dance Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

08:08:00 00:02:32 John Barry Goldfinger: Theme Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80251

08:15:00 00:02:54 Peter Tchaikovsky The Seasons: November Op 37 Lang Lang, piano Sony 511758

08:17:00 00:06:13 Felix Mendelssohn Finale from Violin Concerto Op 64 Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

08:27:00 00:06:05 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Chaconne Les Délices Délices 2013

08:40:00 00:07:15 Frédéric Chopin Scherzo No. 3 in C sharp minor Op 39 Lang Lang, piano Sony 511758

08:47:00 00:03:19 Bedrich Smetana The Two Widows: Polka Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

08:55:00 00:06:40 Frank Loesser Guys and Dolls: Medley Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

09:05:00 00:15:51 Charles Gounod Faust: Ballet Music Sir Georg Solti Orch of the Royal Opera House Decca 4785437

09:25:00 00:02:20 Monty Norman James Bond Theme Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80251

09:35:00 00:02:48 David Lang light moving Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

09:45:00 00:04:52 Giacomo Puccini Manon Lescaut: Act 3 Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

09:53:00 00:04:40 Dag Wirén March from Serenade for Strings Op 11 William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

09:55:00 00:02:38 Alan Hovhaness Lullaby Op 1 Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

CLASSICAL MUSIC WITH JOHN SIMNA

10:00:00 00:01:38 Déodat de Séverac An Old Music Box Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

10:04:00 00:03:24 Federico Mompou Canción y Danza No. 3 Stephen Hough, piano Hyperion 66963

10:09:00 00:13:22 William Alwyn Concerto Grosso No. 2 in G major David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

10:24:00 00:03:07 Felix Mendelssohn Song without Words No. 12 in F sharp minor Op 30 Sergei Babayan, piano Discover 920155

10:29:00 00:03:21 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Siciliana Op 18 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

10:39:00 00:08:38 Muzio Clementi Overture No. 2 in D major Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

10:50:00 00:26:11 Ludwig van Beethoven Piano Quartet in E flat major Op 16 Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

11:19:00 00:08:12 Gabriel Pierné Ramuntcho: Overture Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

11:29:00 00:08:17 George Frideric Handel Selections from 'Terpsichore' Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

11:40:00 00:09:45 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Divertimento No. 17 Cleveland Orchestra Louis Lane Rafael Druian, violin Sony 86793

11:52:00 00:03:02 André Grétry Céphale et Procris: Gigue Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH ANGELA MITCHELL

12:10:00 00:11:57 Georges Bizet The Fair Maid of Perth: Suite Daniel Barenboim Orchestra of Paris EMI 64869

12:25:00 00:07:17 William Alwyn Suite of Scottish Dances David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

12:34:00 00:05:31 Michael Easton Overture to an Italianate Comedy Brett Kelly State Orchestra of Victoria Naxos 554368

12:45:00 00:04:33 Dmitri Kabalevsky Colas Breugnon: Overture Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

12:53:00 00:07:25 Jean-Féry Rebel Ulysses: Suite Les Délices Délices 2012

BIG WORK AT ONE

13:04:00 00:46:23 Peter Tchaikovsky Symphony No. 3 in D major Op 29 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 449967

13:51:00 00:10:48 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko Op 5 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

14:04:00 00:02:34 Lord Berners Polka David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia MarcoPolo 223711

14:08:00 00:03:22 Igor Stravinsky Circus Polka Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra RCA 68865

14:15:00 00:15:55 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in A Europa Galante Fabio Biondi Fabio Biondi, violin; Enrico Casazza, violin VirginClas 45424

14:42:00 00:11:00 Carl Friedrich Abel Symphony in D major Op 7 Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

14:57:00 00:02:26 Leonard Bernstein On the Town: Ya Got Me Center City Brass Quintet Chandos 4554

15:00:00 00:20:15 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1 Op 10 David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

15:25:00 00:09:50 Jean Sibelius The Oceanides Op 73 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60401

15:37:00 00:03:12 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 2 in D minor Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8885

15:42:00 00:03:13 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 13 in B flat minor Op 72 Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

15:47:00 00:09:58 Joaquín Rodrigo Adagio from Concierto Andaluz Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

15:58:00 00:05:38 Peter Tchaikovsky The Seasons: June 'Barcarolle' Op 37 Lang Lang, piano Sony 511758

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:07:00 00:01:20 Peter Tchaikovsky The Seasons: July Op 37 Lang Lang, piano Sony 511758

16:13:00 00:10:41 Armstrong Gibbs Miniature Dance Suite Op 124 David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia Naxos 554186

16:28:00 00:07:46 Max Steiner The Treasure of the Sierra Madre: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 422

16:37:00 00:01:43 Franz Waxman To Have and Have Not: Main title Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 422

16:41:00 00:07:46 Ignaz Moscheles Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 64 Tasmanian Symphony Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 67430

16:52:00 00:03:33 Michael Praetorius Terpsichore: Passameze & Galliard Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

16:57:00 00:02:06 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Presto Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

17:05:00 00:06:34 Dmitri Shostakovich Festive Overture Op 96 Brett Mitchell Cleveland Orch Youth Orch COYO 61415

17:26:00 00:09:09 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 4 Op 36 Brett Mitchell Cleveland Orch Youth Orch COYO 61415

17:40:00 00:05:23 Peter Tchaikovsky The Seasons: January Op 37 Lang Lang, piano Sony 511758

17:47:00 00:02:58 Peter Tchaikovsky The Seasons: February Op 37 Lang Lang, piano Sony 511758

17:53:00 00:01:42 Tylman Susato The Danserye: La Mourisque Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 436131

17:56:00 00:03:21 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento for Strings Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:19:37 Ottorino Respighi Three Botticelli Pictures Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

18:31:00 00:03:54 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: Nocturne Op 54 Jenny Lin, piano Hänssler 98037

18:38:00 00:05:12 John Field Nocturne No. 16 in F major London Mozart Players Matthias Bamert Míceál O'Rourke, piano Chandos 9534

18:45:00 00:10:43 Frédéric Chopin Scherzo No. 2 in B flat minor Op 31 Lang Lang, piano Sony 511758

18:57:00 00:02:15 Franz Liszt Nocturne 'En rêve' Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:20:15 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1 Op 10 David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

19:24:00 00:31:04 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 5 in A major Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

19:57:00 00:02:03 Claude Debussy Preludes Book 1: Le vent dans la Pascal Rogé, piano Decca 4785437

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:13:30 Sergei Prokofiev Symphony No. 1 in D major Op 25 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

20:18:00 00:38:15 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat BBC Philharmonic Juanjo Mena Raquel Lojendio, soprano Chandos 10694

20:54:00 00:05:33 Frédéric Chopin Nocturne No. 7 in C sharp minor Op 27 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

20:57:00 00:02:43 André Grétry Céphale et Procris: Tambourin Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG - Nashville Symphony, Giancarlo Guerrero, conductor; Joyce Yang, piano

21:04:00 00:20:50 Sergei Rachmaninoff The Isle of the Dead

21:27:00 00:30:57 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A "Italian"

22:03:00 00:33:32 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in b-flat, op. 23

22:38:00 00:06:19 Sergei Rachmaninoff Vocalise, op. 34/14

22:47:00 00:09:56 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 9 for Strings Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:05:19 Peter Tchaikovsky The Seasons: May Op 37 Lang Lang, piano Sony 511758

23:07:00 00:08:13 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Springtime Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro Gareth Hulse, oboe ASV 2053

23:17:00 00:03:34 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1: In David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

23:20:00 00:13:36 Sergei Rachmaninoff Adagio from Symphony No. 2 Op 27 Charles Dutoit Philadelphia Orchestra Decca 440604

23:36:00 00:05:40 Peter Tchaikovsky The Seasons: October Op 37 Lang Lang, piano Sony 511758

23:41:00 00:10:50 William Alwyn Autumn Legend Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Rachael Pankhurst, Eng. horn Naxos 570704

23:54:00 00:03:49 Erik Satie Gnossienne No. 5 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

23:57:00 00:01:51 Carl Nielsen The Mother: The Fog is Lifting Judith Hall, flute; Elinor Bennett, harp Nimbus 5247