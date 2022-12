Program Guide 11-11-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:35:26 Richard Strauss Le Bourgeois Gentilhomme Suite Op 60

Erich Leinsdorf Chamber Orchestra of Europe ASV 809

00:39:00 00:32:21 Johannes Brahms String Quintet No. 2 in G major Op 111

Cavani String Quartet Donald Weilerstein, viola Azica 71216

01:13:00 00:18:47 Maurice Ravel Piano Concerto for the Left Hand in D major

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

01:34:00 00:26:13 Richard Wagner Parsifal: Act 1 Prelude & Good Friday

Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

02:02:00 01:23:13 Benjamin Britten War Requiem Op 66

New York Philharmonic Kurt Masur Carol Vaness, soprano; Jerry Hadley, tenor; Thomas Hampson, baritone; American Boychoir; Westminster Choir Teldec 17115

03:27:00 00:29:10 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto for Flute & Harp in C major

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute; Lisa Wellbaum, harp Decca 443175

03:58:00 00:29:12 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in A minor

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

04:29:00 00:24:45 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin

Alexander Schimpf, piano Oehms 867

04:56:00 00:23:01 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 5 in G major Op 55

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

05:21:00 00:16:06 Claude Pascal Octet for Winds Robert J. Ambrose

Atlanta Chamber Winds Albany 1127

05:39:00 00:05:55 Giuseppe Verdi Il trovatore: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

05:50:00 00:07:37 Emile Waldteufel Waltz 'The Skaters' Op 183

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

06:07:00 00:05:05 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

06:15:00 00:08:45 Carl Friedrich Abel Symphony in F major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

06:25:00 00:04:21 Carl Stamitz Rondo from Cello Concerto No. 2

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

06:30:00 00:04:44 Claude Champagne Danse villageoise

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Analekta 3156

06:40:00 00:06:38 Javier Alvárez Metro Chabacano

Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

06:51:00 00:03:07 Giacomo Puccini Tosca: E lucevan le stelle

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Vittorio Grigolo, tenor Sony 775257

06:55:00 00:03:02 Richard Hayman Armed Forces Medley

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

07:05:00 00:04:29 Leo Arnaud & John Williams Fanfare from "Bugler's Dream" & Olympic

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

07:10:00 00:09:56 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Summer' Concerto in G minor Op 8

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

07:20:00 00:03:26 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Piano Trio No. 3 Op 35

Beaux Arts Trio Philips 446077

07:25:00 00:02:36 Bernard Herrmann The Devil and Daniel Webster: Swing Your Partners

James Sedares New Zealand Symphony Koch Intl 7224

07:30:00 00:04:22 Johannes Brahms Finale from Cello Sonata No. 2 Op 99

Mstislav Rostropovich, cello; Rudolf Serkin, piano DeutGram 4793449

07:40:00 00:10:04 George Frideric Handel Concerto in F major

Trevor Pinnock English Concert Archiv 453451

07:50:00 00:03:58 Wolfgang Amadeus Mozart March in D

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

07:55:00 00:04:03 Richard Hayman Servicemen on Parade

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60983

08:07:00 00:05:56 Franz Liszt Spinning Song from Wagner's 'The Flying Dutchman'

Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

08:15:00 00:05:48 Jack Gallagher Rondo from Sinfonietta for Strings

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

08:20:00 00:06:26 Igor Stravinsky The Firebird: Lullaby & Finale

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

08:30:00 00:04:23 Maurice Ravel Valse noble et sentimentale No. 7

Vladimir Spivakov, violin; Sergei Bezrodny, piano RCA 60861

08:40:00 00:08:34 Claude Debussy Première rapsodie

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Franklin Cohen, clarinet DeutGram 439896

08:50:00 00:03:52 Cole Porter Begin the Beguine

Jenny Lin, piano Steinway 30011

08:55:00 00:07:14 Sir William Walton Richard III: Prelude & Coronation

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Ian Watson, organ Chandos 8841

09:05:00 00:17:07 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 13 in G major

Chamber Players of Canada Atma 2532

09:28:00 00:07:52 Bernard Herrmann Vertigo: Scotty Trails Madeleine

Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

09:35:00 00:07:11 Felix Mendelssohn Finale from Cello Sonata No. 2 Op 58

Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

09:52:00 00:06:11 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 38915

10:02:00 00:02:49 Johannes Brahms Scherzo from Serenade No. 2 Op 16

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

10:05:00 00:02:19 Claude Debussy Children's Corner: Serenade of the Doll

Simon Trpceski, piano EMI 272

10:11:00 00:13:10 Richard Wagner Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

10:26:00 00:02:44 Padre Antonio Soler Sonata No. 84 in D major

David Greilsammer, piano Sony 792969

10:31:00 00:04:10 Domenico Scarlatti Sonata in B flat major

András Schiff, piano Decca 421422

10:51:00 00:27:45 Benjamin Britten Variations on a Theme of Frank Bridge Op 10

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 73126

73126

11:17:00 00:08:50 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 6

Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 4785437

11:26:00 00:08:29 Wolfgang Amadeus Mozart Lucio Silla: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47014

11:35:00 00:08:00 Johannes Brahms Finale from Violin Concerto Op 77

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Bell, violin Decca 444811

12:10:00 00:07:25 Sir Edward German Nell Gwyn: Overture

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

12:17:00 00:06:05 Edward MacDowell Suite No. 2: Village Festival Op 48

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

12:23:00 00:05:08 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Bergamasca

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

12:28:00 00:10:04 George Gershwin Cuban Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

13:00:00 00:33:07 Karol Szymanowski Symphony No. 2 in B flat major Op 19

Edward Gardner BBC Symphony Orchestra Chandos 5115

13:33:00 00:21:52 Sir Edward Elgar Overture 'In the South' Op 50

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 74888

14:01:00 00:02:40 Richard Wagner Die Meistersinger: Prize Song Chicago Symphony Orchestra

Daniel Barenboim Dale Clevenger, horn Teldec 24224

14:05:00 00:02:49 Giuseppe Verdi Il Trovatore: Soldiers' Chorus Chicago Symphony Orchestra

Sir Georg Solti Chicago Symphony Chorus Decca 430226

14:10:00 00:14:22 George Frideric Handel Organ Concerto No. 4 in F major Op 4

Brandenburg Consort Roy Goodman Paul Nicholson, organ Hyperion 67291

14:27:00 00:11:19 Samuel Coleridge-Taylor Hiawatha Overture Op 30

Adrian Leaper RTÉ Concert Orchestra Dublin MarcoPolo 223516

14:41:00 00:14:30 Frederick the Great Flute Concerto No. 3 in C major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

14:56:00 00:02:46 Maurice Ravel Mother Goose: Laideronnette, Empress

Martha Argerich, piano; Lang Lang, piano DeutGram 4795096

15:01:00 00:16:46 Richard Strauss Horn Concerto No. 1 in E flat major Op 11

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Dale Clevenger, horn Teldec 23913

15:20:00 00:09:00 Johannes Brahms Scherzo & Rondo from Serenade No. 1 Op 11

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

15:31:00 00:02:46 Francis Poulenc Intermezzo No. 2 in D flat major

Pascal Rogé, piano Decca 425862

15:38:00 00:03:00 Jacques Ibert Entr'acte

Paul Fried, flute; David Sussman, guitar GoldenTone 1

15:43:00 00:12:25 Antonín Dvorák Hussite Overture Op 67

Theodore Kuchar Janácek Philharmonic Brilliant 92297

15:57:00 00:03:38 Adolph von Henselt Scherzo in B minor Op 9

Rüdiger Steinfatt, piano Schwann 310023

16:04:00 00:02:27 Antonín Dvorák Cypress No. 2

Cypress String Quartet Avie 2275

16:10:00 00:08:43 Carl Michael Ziehrer Waltz 'Citizens of Vienna' Op 419

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

16:17:00 00:02:47 Claude Debussy Children's Corner: The Little Shepherd

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

16:21:00 00:04:02 Gabriel Fauré [and André Messager]: Souvenirs de Bayreuth

Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

16:30:00 00:08:07 Max Steiner The Fountainhead: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81270

16:40:00 00:07:49 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32

Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

16:51:00 00:03:26 Richard Rodgers Victory at Sea: Beneath the Southern Cross

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

16:56:00 00:02:52 Richard Rodgers Oklahoma: The Surrey With the Fringe on Top

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

17:06:00 00:02:49 Johannes Brahms Scherzo from Serenade No. 2 Op 16

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

17:21:00 00:09:58 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 4

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430099

17:32:00 00:02:47 Erik Satie Gymnopédie No. 1

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

17:42:00 00:07:01 Peter Tchaikovsky Andante cantabile Op 11

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

17:51:00 00:05:13 Wolfgang Amadeus Mozart The Abduction from the Seraglio

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

17:57:00 00:01:36 Giuseppe Verdi Aïda: Dance of the Young Moorish Slaves

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

18:08:00 00:13:44 George Frideric Handel Concerto Grosso in F major Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

18:21:00 00:03:38 Michael Torke Miami Grands: Little Havana, late

Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

18:25:00 00:03:28 Louis Moreau Gottschalk La gallina Op 53

Cecile Licad, piano Naxos 559145

18:28:00 00:13:38 Claude Debussy Petite Suite

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63056

18:49:00 00:08:56 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 90

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

19:02:00 00:20:33 Franz Joseph Haydn Symphony No. 63 in C major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427337

19:25:00 00:30:07 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 3 in E flat major Op 29

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

19:56:00 00:03:37 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 2

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

Avner Dorman, conductor; Sayaka Shoji, violin

Johannes Brahms Violin Concerto in D major, Op.77

Robert Schumann Symphony No.1 in B flat, Op.38 (Spring)

Mezzo-soprano Grace Bumbry

21:22:00 00:36:05 Jean Sibelius Symphony No. 1 in E minor Op 39

Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

23:02:00 00:04:37 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Pas d'action Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

23:06:00 00:09:29 Antonín Dvorák Lento from Piano Quartet Op 87

Wu Han, piano; Erin Keefe, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

23:18:00 00:04:37 Claude Debussy Preludes Book 2: La terrasse des

Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

23:22:00 00:12:17 Ernö Dohnányi Adagio pastorale from Symphony No. 2 Op 40

Matthias Bamert BBC Philharmonic Chandos 9455

23:37:00 00:09:38 Padre Antonio Soler Sonata No. 18 in C minor

Maggie Cole, fortepiano VirginClas 91172

23:46:00 00:07:35 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Cello Concerto in A major

English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

23:56:00 00:02:48 Matteo Carcassi Etude mélodique in A major Op 60

Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Alexandre Lagoya, guitar Philips 446002

23:56:00 00:02:14 Mario Castelnuovo-Tedesco Sea Murmurs Op 24

Daniel Hope, violin; Maria Todtenhaupt, harp DeutGram 4792954