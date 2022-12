Program Guide 11-05-2015

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:22:03 Maurice Ravel Piano Concerto in G major Cleveland Orchestra Pierre Boulez Krystian Zimerman, piano DeutGram 449213

00:26:00 00:37:15 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 421439

01:05:00 00:19:04 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

01:26:00 00:28:34 Johannes Brahms Horn Trio in E flat major Op 40 Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

01:57:00 00:41:25 Max Reger Variations & Fugue on a Theme of Hiller Op 100 Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

02:40:00 00:40:55 Johannes Brahms Piano Quintet in F minor Op 34 Cleveland Orch String Quartet Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

03:23:00 00:35:27 Igor Stravinsky Symphony in E flat major Op 1 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

04:00:00 00:35:29 Franz Schubert String Quartet No. 13 in A minor Cleveland Quartet Telarc 80225

04:37:00 00:41:14 Richard Strauss Don Quixote Op 35 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Lynn Harrell, cello; Robert Vernon, viola Decca 417184

05:20:00 00:18:14 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 3 Suite Mark Wigglesworth BBC National Orch of Wales BBC 63

05:40:00 00:05:30 Jean-Baptiste Lully Psyché: Suite Les Délices Délices 2013

05:52:00 00:06:43 Antonio Vivaldi Concerto for Cello & Bassoon in E minor European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Julian Lloyd Webber, cello; Jiaxin Lloyd Webber, cello Naxos 573374

06:07:00 00:07:51 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

06:18:00 00:09:12 Samuel Barber Adagio for Strings Op 11 New Century Chamber Orch NSS Music 10

06:25:00 00:05:05 Nicolas Chédeville Saisons Amusantes: Allegro from "Autumn" Les Délices Délices 2013

06:40:00 00:09:28 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Overture Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

06:51:00 00:03:19 Franz Liszt Paraphrase on Chopin's "My Joys" Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

06:55:00 00:03:09 John Williams The Empire Strikes Back: Imperial March Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

07:05:00 00:04:15 John Adams Short Ride in a Fast Machine Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 55051

07:10:00 00:05:53 Franz Joseph Haydn Presto from Symphony No. 67 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

07:17:00 00:04:26 Aram Khachaturian Masquerade: Waltz Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

07:25:00 00:03:10 Raymond Scott The Toy Trumpet New London Orchestra Ronald Corp Mark Calder, trumpet Hyperion 67067

07:30:00 00:05:02 C. Monteverdi & T. Merula Two Ciacconas Tafelmusik Baroque Orchestra Members of Tafelmusik 1001

07:39:00 00:05:09 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Divertimento No. 11 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

07:45:00 00:05:05 Claude Debussy Preludes Book 1: Voiles Pascal Rogé, piano Decca 4785437

07:51:00 00:04:19 Sir Arnold Bax Mediterranean Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

08:07:00 00:06:21 Franz von Suppé The Jolly Robbers: Overture Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

08:15:00 00:08:45 Anton Rubinstein Finale from Piano Concerto No. 4 Op 70 BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

08:27:00 00:07:38 Maurice Ravel Miroirs: Alborada del gracioso Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

08:40:00 00:09:15 Sir John Barbirolli Oboe Concerto after Corelli in A major City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

08:50:00 00:04:21 Gustav Holst Second Suite for Military Band: March Op 28 Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80038

08:55:00 00:03:06 Cy Coleman Witchcraft John Williams Boston Pops Orchestra Sony 47235

09:05:00 00:16:39 Ottorino Respighi The Fountains of Rome Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

09:25:00 00:05:40 Gabriel Yared The English Patient: Theme Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:35:00 00:04:13 Johannes Brahms Intermezzo in B minor Op 119 Orli Shaham, piano Canary 15

09:55:00 00:02:58 Kenneth J. Alford Colonel Bogey March John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

09:56:00 00:02:40 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 3 in F major Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:02:47 Josef Bonime Danse hébraïque Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

10:03:00 00:03:48 Ernest Bloch Baal Shem: Simchas Torah Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

10:09:00 00:11:06 Lorenzo Zavateri Concerto Grosso in D major Op 1 Freiburg Baroque Orchestra Gottfried von der Goltz Gottfried von der Goltz, vn DHM 77352

10:23:00 00:05:11 Johannes Brahms FAE Sonata: Scherzo in C minor Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664

10:30:00 00:05:26 William Boyce Symphony No. 3 in C major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

10:40:00 00:05:24 Ludwig August Lebrun Rondo from Oboe Concerto No. 1 English Concert Trevor Pinnock Paul Goodwin, oboe Archiv 431821

10:46:00 00:07:21 Isaac Albéniz Iberia: Rondeña Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

10:55:00 00:27:46 Randall Thompson Symphony No. 2 in E minor Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

11:24:00 00:07:18 Robert Schumann Scherzo from Symphony No. 2 Op 61 Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

11:33:00 00:08:28 Ludwig van Beethoven Rondo in G major Op 51 Evgeny Kissin, piano RCA 68911

11:44:00 00:08:20 Johann Strauss Jr Waltz 'A Thousand and One Nights' Op 346 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

11:54:00 00:03:04 Franz Joseph Haydn Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Dorian 90164

12:07:00 00:07:55 Albert Lortzing Hans Sachs: Overture A. F. Guhl Berlin Radio Symphony MarcoPolo 220310

12:17:00 00:08:12 Gustav Holst Two Songs without Words Op 22 Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9270

12:27:00 00:06:06 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 5 in B flat major Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

12:36:00 00:05:55 Franz Schubert The Friends from Salamanka: Overture Manfred Huss Haydn Sinfonietta, Vienna Koch Intl 1121

12:43:00 00:12:32 Sergei Prokofiev Symphony No. 1 in D major Op 25 George Szell Cleveland Orchestra MAA 75

12:57:00 00:02:04 Peter Tchaikovsky Humoresque in G major Op 10 José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557645

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:00:00 00:32:25 Luigi Cherubini Symphony in D major Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999521

13:34:00 00:22:50 Muzio Clementi Piano Concerto in C major Philharmonia Orchestra Francesco d'Avalos Pietro Spada, piano ASV 802

14:00:00 00:01:31 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 7 in F major Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

14:02:00 00:03:23 Franz Schubert Hungarian Melody in B minor Alfred Brendel, piano Philips 422229

14:07:00 00:17:28 Antonín Dvorák Violin Sonatina in G major Op 100 Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano DeutGram 449820

14:26:00 00:10:04 Samuel Barber Serenade for Strings Op 1 Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

14:39:00 00:10:31 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Four Seasons Suite Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

14:51:00 00:07:38 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 2 Op 44 Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

15:01:00 00:15:45 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28 Gustavo Dudamel Berlin Philharmonic DeutGram 4791041

15:20:00 00:08:08 Robert Schumann Overture to Scenes from Goethe's Benjamin Britten English Chamber Orchestra Decca 4785437

15:30:00 00:03:06 John W. Bratton The Teddy Bears' Picnic Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

15:37:00 00:02:16 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: Wild John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

15:43:00 00:10:00 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Suite Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Harm Mundi 907110

15:54:00 00:02:31 Johann Strauss Jr Polka 'Tritsch-Tratsch' Op 214 Nikolaus Harnoncourt Berlin Philharmonic Teldec 24489

15:58:00 00:04:29 Antonín Dvorák Rusalka: Polonaise Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:02:58 Armas Järnefelt Praeludium Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

16:13:00 00:10:35 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 1 Prelude Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

16:28:00 00:08:49 Samuel Barber Adagio for Strings Op 11 Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80673

16:37:00 00:01:50 Claudio Monteverdi Vespers of the Blessed Virgin: Deus in Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

16:41:00 00:05:16 Johannes Brahms Rhapsody in E flat major Op 119 Orli Shaham, piano Canary 15

16:46:00 00:02:53 Johannes Brahms Intermezzo in F minor Op 118 Orli Shaham, piano Canary 15

16:52:00 00:03:19 Robert Schumann Romance in F sharp Op 28 Orli Shaham, piano Canary 15

16:57:00 00:02:14 George Gershwin Strike Up the Band: Strike Up the Band Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Fine Arts Brass Klanglogo 1506

17:05:00 00:04:33 Dmitri Kabalevsky Colas Breugnon: Overture Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

17:12:00 00:12:34 Franz Joseph Haydn Adagio cantabile from Symphony No. 68 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

17:27:00 00:07:17 William Alwyn Suite of Scottish Dances David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

17:40:00 00:05:11 Henri Herz Polonaise from Piano Concerto No. 8 Op 218 Tasmanian Symphony Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 67465

17:47:00 00:03:05 Carl Michael Ziehrer Fan Polonaise Op 525 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

17:52:00 00:02:54 Antonín Dvorák Scherzo from Sonatina Op 100 Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano DeutGram 449820

17:56:00 00:02:57 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Voi che sapete Musica Aeterna Teodor Currentzis Mary-Ellen Nesi, mezzo-soprano Sony 370926

18:09:00 00:26:06 Franz Joseph Haydn Symphony No. 57 in D major Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

18:37:00 00:03:29 Johannes Brahms Romance in F major Op 118 Orli Shaham, piano Canary 15

18:43:00 00:02:24 Johann Sebastian Bach Partita No. 1: Gigue Orli Shaham, piano Canary 15

18:48:00 00:05:35 Antonín Dvorák Czech Suite: Furiant Op 39 Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

18:55:00 00:04:16 Avner Dorman After Brahms: Intermezzo No. 2 Orli Shaham, piano Canary 15

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:16:45 Robert Schumann Overture, Scherzo and Finale Op 52 Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Archiv 457591

19:21:00 00:33:34 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 22 in E flat major Orpheus Chamber Orchestra Jonathan Biss, piano EMI 17270

19:55:00 00:04:11 Franz Liszt Schubert Song "Gretchen am Spinnrade" Sergei Babayan, piano Discover 920155

ESSSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:14:33 Franz Joseph Haydn Trumpet Concerto in E flat major German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

20:19:00 00:37:15 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 421439

20:57:00 00:02:10 Anthony Holborne Almaine 'The Night Watch' Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG - Houston Symphony, Andres Orozco-Estrada, conductor

Kelley O'Connor, mezzo-soprano Women of the Houston Sympony Chorus Parker Elementary School Chorus

21:04:00 01:44:00 Gustav Mahler Symphony No. 3 in D minor

22:52:00 00:04:51 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Waltz Sergiu Comissiona Houston Symphony Orchestra

SHH! LATE PROGRAM WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:07:59 Johannes Brahms Andante from Horn Trio Op 40 Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

23:09:00 00:06:30 Victor Herbert Andante from Cello Concerto No. 2 New York Philharmonic Kurt Masur Yo-Yo Ma, cello Sony 67173

23:18:00 00:10:10 Robert Schumann Adagio from Symphony No. 2 Op 61 Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

23:28:00 00:06:36 Robert Schumann Andante from Piano Quartet Op 47 Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

23:37:00 00:07:17 Agustín Barrios Un sueño en la floresta Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

23:44:00 00:02:28 Joseph Achron Hebrew Lullaby Op 35 Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

23:46:00 00:07:20 Richard Strauss Intermezzo: Interlude No. 2 "Dreaming by Marc Albrecht Strasbourg Philharmonic PentaTone 5186310

23:55:00 00:02:46 Yuzo Toyama Yugen: Dance of Celestials Oslo Philharmonic Orchestra Mariss Jansons Per Flemström, flute EMI 56576

23:57:00 00:03:15 Lili Boulanger Nocturne Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249