Program Guide 11-02-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:35:07 Felix Draeseke Symphony No. 1 in G major Op 12

Jörg-Peter Weigle North German Radio Symphony CPO 999746

00:39:00 00:22:00 Ludwig van Beethoven Fifteen Variations & Fugue in E flat major Op 35

Olli Mustonen, piano Decca 436834

01:03:00 00:41:34 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 4 in E minor

Matthias Bamert London Philharmonic Chandos 8896

01:46:00 00:25:03 Francis Poulenc Concerto for Organ, Strings & Timpani in G minor

Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Olivier Latry, organ Ondine 1094

02:13:00 00:41:24 Richard Strauss Sinfonia domestica Op 53

George Szell Cleveland Orchestra Sony 53511

02:56:00 00:40:11 Ernest Chausson Concerto for Violin, Piano & Strings in D major Op 21

Cleveland Orch String Quartet Lorin Maazel, violin; Israela Margalit, piano Telarc 80046

03:38:00 00:52:24 Franz Liszt Dante Symphony

Dresden State Orchestra Giuseppe Sinopoli Dresden State Opera Chorus DeutGram 4779525

04:32:00 00:24:08 Jean Françaix Flute Concerto

Helsingborg Symphony Philippe Auguin Manuela Wiesler, flute Bis 529

04:58:00 00:20:13 Karl Ditters von Dittersdorf Symphony in C major

Concerto Cologne Capriccio 10280

05:20:00 00:15:31 Xavier Montsalvatge Fantasia for Guitar & Harp

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

05:37:00 00:06:45 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 54 in G major

Soyeon Kate Lee, piano CIPC 2003

05:53:00 00:04:43 Antonín Dvorák Moderato from Serenade for Strings Op 22

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:53 Gustav Holst Brook Green Suite

Howard Griffiths English Sinfonia Naxos 570339

06:15:00 00:09:12 Peter Tchaikovsky Scherzo from Manfred Symphony Op 58

Vladimir Ashkenazy Philharmonia Orchestra Decca 4785437

06:29:00 00:05:57 Sir Arnold Bax Russian Suite: Gopak

Bryden Thomson London Philharmonic Chandos 8669

06:40:00 00:09:19 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 40

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

06:48:00 00:04:02 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 1

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

06:55:00 00:03:24 Pierre Leemans March 'Belgian Paratroopers'

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:05:00 00:04:32 Franz Liszt Liebestraum No. 3 in A flat major

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

07:08:00 00:03:01 Joaquín Rodrigo Soleriana: Passepied

Enrique Bátiz Royal Philharmonic EMI 67435

07:13:00 00:05:51 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Quartet in E flat major Op 16

Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

07:20:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

07:26:00 00:02:09 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 4: Gigue

Andrés Díaz, cello Azica 71252

07:30:00 00:05:02 Sérgio Assad Gypsy Slopes from 'Interchange'

Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

07:40:00 00:08:07 Richard Strauss Neapolitan Folk Life from "Aus Italien" Op 16

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

07:51:00 00:02:15 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: The Pirate King

King's Singers RCA 61885

07:55:00 00:02:57 Stephen Foster Beautiful Dreamer

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

08:07:00 00:06:08 Emmanuel Chabrier España

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

08:15:00 00:08:37 Pablo de Sarasate Scottish Airs Op 34

Adele Anthony, violin; Akira Eguchi, piano Canary 7

08:28:00 00:05:23 Gustavo E. Campa Mélodie Op 1

Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Daniel Andai, violin Sony 75555

08:40:00 00:08:55 Leos Janácek Moravian Dances

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

08:51:00 00:02:49 Johannes Brahms Scherzo from Serenade No. 2 Op 16

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

08:55:00 00:07:30 Jerry Goldsmith Star Trek: The New Enterprise

John Mauceri London Philharmonic LPO 86

09:09:00 00:18:04 Leonard Bernstein Candide: Suite

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

09:30:00 00:03:40 John Philip Sousa March 'The Stars and Stripes Forever'

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

09:38:00 00:08:45 Gioacchino Rossini Il turco in Italia: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

09:50:00 00:07:51 Paul Creston Celebration Overture Op 61

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:21 Jean-Philippe Rameau Rondeau 'La Villageoise"

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

10:04:00 00:04:25 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Dance of the Comedians

Geoffrey Simon London Symphony Orchestra Chandos 8412

10:10:00 00:13:05 Giacomo Puccini Capriccio sinfonico

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

10:25:00 00:03:09 Béla Bartók Three Hungarian Folk Songs

Lara Downes, piano Steinway 30016

10:30:00 00:03:11 Leos Janácek Lachian Dances: Saw Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

10:38:00 00:08:16 George Frideric Handel Suite for Trumpet & Strings in D major

Philharmonia Orchestra Claudio Scimone Bibi Black, trumpet EMI 54620

10:50:00 00:29:40 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 19

Cleveland Orchestra George Szell Emil Gilels, piano EMI 69506

11:01:00 00:07:16 George W. Chadwick Symphonic Sketches: A Vagrom Ballad

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

11:30:00 00:08:30 Antonio Vivaldi Trio Sonata in D minor Op 1

I Furiosi Baroque Ensemble Dorian 90802

11:42:00 00:07:59 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 39

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 4

11:52:00 00:04:54 Carl Nielsen Saul and David: Act 2 Prelude Op 25

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 53276

12:06:00 00:07:17 Daniel Auber The Bronze Horse: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

12:16:00 00:04:21 Aaron Copland The Red Pony: Morning on the Ranch

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

12:23:00 00:04:21 Paul Halley Appalachian Morning

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 48224

12:29:00 00:03:38 Leroy Anderson Horse and Buggy

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

12:37:00 00:11:59 Alberto Ginastera Estancia: Suite Op 8

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

12:52:00 00:07:27 Carlos Chávez El Trópico

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:48:33 Johannes Brahms Serenade No. 1 in D major Op 11

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

13:53:00 00:07:54 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 16 in A flat major Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

14:07:00 00:04:57 Modest Mussorgsky Solemn March "The Capture of Kars"

Jukka-Pekka Saraste Toronto Symphony Orchestra Finlandia 14911

14:14:00 00:14:08 Darius Milhaud Suite provençale Op 152

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 7031

14:46:00 00:11:40 Joaquín Rodrigo Sonata giocosa

Sir Angel Romero, guitar RCA 68767

15:01:00 00:16:25 Ignaz Pleyel Symphony in D major Op 3

Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999759

15:19:00 00:09:59 Ludwig van Beethoven Piano Sonata in E flat major

Peter Takács, piano Cambria 1175

15:32:00 00:03:07 Arthur Farwell Navajo War Dance No. 2 Op 29

Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

15:38:00 00:03:03 William Grant Still Blues from "Lenox Avenue"

Denver Oldham, piano Koch Intl 7084

15:43:00 00:12:05 George Frideric Handel Saul: Act 1 Sinfonia

Trevor Pinnock English Concert Archiv 419219

15:56:00 00:01:33 Erik Satie Le Piccadilly

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:48 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 3

Los Angeles Guitar Quartet Delos 3205

16:06:00 00:02:32 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Champagne

London Brass Teldec 46069

16:11:00 00:11:21 Johannes Brahms Minuet & Rondo from Serenade No. 2 Op 16

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

16:28:00 00:07:00 Erich Wolfgang Korngold A Midsummer Night's Dream: Overture

Gerd Albrecht Deutsches Symphonie Berlin CPO 999449

16:38:00 00:07:37 Franz Schubert Impromptu No. 4 in A flat major

Vassily Primakov, piano Bridge 9327

16:47:00 00:03:04 Peter Tchaikovsky The Seasons: November Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701

16:52:00 00:07:33 E. J. Moeran Serenade in G: Galop, Minuet & Rigadoon

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

17:05:00 00:06:02 Franz Joseph Haydn The Apothecary: Overture

Giuseppe Sinopoli Dresden State Orchestra EMI 56535

17:39:00 00:04:09 Ludwig van Beethoven Variations on Arne's 'Rule Britannia'

Olli Mustonen, piano Decca 436834

17:45:00 00:03:27 Fritz Kreisler Variations on a Theme of Corelli

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

17:50:00 00:03:04 Alberto Ginastera Ollantay: The Warriors Op 17

Gisèle Ben-Dor BBC National Orch of Wales Naxos 570999

17:54:00 00:03:56 Frederick Delius Koanga: La Calinda

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:35 Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

18:28:00 00:07:46 Ferruccio Busoni Sonatina No. 6 'Chamber Fantasy after Carmen

Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394

18:38:00 00:03:49 Ferruccio Busoni Giga, Bolero and Variations after Mozart

Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394

18:45:00 00:09:00 Johannes Brahms Scherzo & Rondo from Serenade No. 1 Op 11

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

18:52:00 00:06:36 Ludwig van Beethoven King Stephan: Overture Op 117

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:13 Karl Ditters von Dittersdorf Symphony in C major

Concerto Cologne Capriccio 10280

19:24:00 00:29:22 Robert Schumann Symphony No. 1 in B flat major Op 38

Yannick Nézet-Séguin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4792437

19:56:00 00:02:46 Antonín Dvorák Legend No. 7 in A Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

20:00 SPECIAL: CLEVELAND WOMEN’S ORCHESTRA in a tribute to the Women’s Orchestra of Auschwitz, Robert Cronquist, conductor; Dorota Sobieska, soprano, live from the Westfield Insurance Studio Theatre at the Idea Center, Playhouse Square; Robert Conrad, host, with personal reflections from Hedy Milgrom

20:03:00 00:24:50 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

20:31:00 00:03:11 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 1 in G minor

20:35:00 00:10:08 Johann Strauss Jr Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314

20:47:00 00:05:59 Erich Wolfgang Korngold Die tote Stadt: Marietta's Lied "Glück, das mir verblieb"

20:59:00 00:04:00 Frédéric Chopin In mir klingt ein Lied

21:10 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

David Zinman, conductor; Christian Tetzlaff, violin

Modest Mussorgsky (arr Rimsky-Korsakov): Night on Bald Mountain

Dmitri Shostakovich: Violin Concerto No. 1 in a-minor Op 99

Encore: J.S. Bach: Sarabande from Partita No. 2 in d-minor BWV 1004

Jean Sibelius: Symphony No. 5 in E-flat Op 82

Bonus: Jean Sibelius: Four Songs--Phyllis Curtain, soprano; Leonard Bernstein, conductor (NYP 1965 broadcast recording)

Jean Sibelius: Luonnotar Op 70--Phyllis Curtain, soprano; Leonard Bernstein, conductor

23:10 QUIET HOUR

23:10:00 00:04:18 Ludwig van Beethoven Allegretto from Sonata No. 28 Op 101

Igor Levit, piano Sony 370387

23:14:00 00:04:00 Wolfgang Amadeus Mozart Andante No. 1 from Symphony No. 31

Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

23:18:00 00:04:29 Johann Peter Salomon Romance in D major

English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin Archiv 427316

23:25:00 00:04:02 Reynaldo Hahn À Chloris

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, English horn Decca 4782564

23:29:00 00:04:06 Richard Strauss Morgen! Op 27

English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Renée Fleming, soprano; Paul Willey, violin; Osian Ellis, harp Decca 458858

23:33:00 00:04:06 Maurice Ravel Miroirs: Oiseaux tristes

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

23:39:00 00:04:04 William Sterndale Bennett Romance No. 2 in E flat Op 14

Ian Hobson, piano Arabesque 6596

23:43:00 00:04:00 Richard Strauss Wiegenlied Op 41

Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419

23:47:00 00:04:06 Alexander Glazunov Meditation in D major Op 32

Russian National Orchestra José Serebrier Rachel Barton Pine, violin Warner 67946

23:51:00 00:04:07 Edvard Grieg Lyric Suite: Shepherd Boy Op 54

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

23:55:00 00:04:08 Alexander Glazunov Novelette No. 3 for Strings Op 15

St. Petersburg String Quartet Delos 3262