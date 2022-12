Program Guide 10-28-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:25:04 Carl Maria von Weber Symphony No. 1 in C major Op 19

John Georgiadis Queensland Symphony Naxos 550928

00:29:00 00:24:03 Philip Glass Concerto for Harpsichord & Chamber

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

00:55:00 00:26:37 Howard Hanson Symphony No. 1 in E minor Op 21

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 432008

01:24:00 00:50:13 Richard Strauss An Alpine Symphony Op 64

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425112

02:16:00 00:50:39 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 83

Berlin State Orchestra Gustavo Dudamel Daniel Barenboim, piano DeutGram 4794899

03:09:00 00:16:21 William Schuman New England Triptych

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559083

03:27:00 00:43:14 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 15 in A minor Op 132

Cypress String Quartet Cypress 2012

04:12:00 00:21:02 Sergei Rachmaninoff Piano Sonata No. 2 in B flat minor Op 36

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3062

04:38:00 00:45:27 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

05:25:00 00:16:00 Robert Schumann Konzertstück in G major Op 92

Cleveland Orchestra George Szell Rudolf Serkin, piano MAA 75

05:44:00 00:06:02 Mikhail Glinka Kamarinskaya

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

05:51:00 00:08:24 Richard Wagner Siegfried: Forest Murmurs

Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Erato 45786

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:06:06 Peter Tchaikovsky Scherzo-fantaisie in E flat minor Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

06:17:00 00:07:18 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G major

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

06:28:00 00:06:58 Peter Tchaikovsky Finale from String Sextet Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

06:40:00 00:08:06 Charles Wildman Gypsy Fury: Swedish Rhapsody

Fairfax Symphony Orchestra William Hudson Santiago Rodriguez, piano Elan 82268

06:51:00 00:03:20 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Preludio

Tasmin Little, violin Naked Vn 2008

06:57:00 00:02:36 Frank Panella March 'On the Square'

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:04:40 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Danse villageoise

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

07:13:00 00:09:39 Johannes Brahms Finale from Piano Concerto No. 2 Op 83

Berlin State Orchestra Gustavo Dudamel Daniel Barenboim, piano DeutGram 4794899

07:26:00 00:08:11 Giovanni Gabrieli In ecclesiis

Vittorio Negri Gregg Smith Singers; Texas Boys' Choir; Edward Tarr Brass Ensemble; E. Power Biggs, organ CBS 42645

07:40:00 00:06:11 Wilhelm Stenhammar Overture from Serenade in F major Op 31

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

07:49:00 00:03:21 Gabriel Fauré Barcarolle No. 4 in A flat Op 44

Charles Owen, piano Avie 2240

07:55:00 00:03:22 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Frolic

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

08:08:00 00:07:11 Ludwig van Beethoven Fidelio: Overture Op 72

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

08:18:00 00:05:59 Johann Sebastian Bach Cantata No. 146: Duet 'My Spirit Be

Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp Edward Carroll, trumpet; Lee Soper, trumpet CBS 44651

08:27:00 00:07:56 Jean Sibelius Karelia Overture Op 10

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

08:40:00 00:08:00 Franz Liszt Ballade No. 1 in D flat major

Roberto Plano, piano Azica 71222

08:51:00 00:03:03 George Frideric Handel Sarabande from Keyboard Suite in D minor

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Members of DeutGram 13993

08:57:00 00:04:22 Josef Suk Andante from Serenade for Strings Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

09:06:00 00:15:47 Howard Hanson Merry Mount: Suite

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 559702

09:26:00 00:04:28 Carl Davis The French Lieutenant's Woman: Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:34:00 00:06:30 Lars-Erik Larsson Scherzo from Symphony No. 1 Op 2

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

09:43:00 00:07:58 Johann David Heinichen Concerto Grosso in C

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:17 Percy Grainger The Hunter in his Career

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

10:03:00 00:02:57 Adolphe Adam Giselle: La chasse

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra Sony 42450

10:08:00 00:11:19 Richard Wagner Die Feen: Overture

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

10:22:00 00:04:58 Joaquín Rodrigo Distant Sarabande

Manuel Barrueco, guitar EMI 56175

10:28:00 00:06:09 John Rutter Distant Land

John Rutter Royal Philharmonic Decca 1821

10:39:00 00:08:06 Antonio Vivaldi Violin Concerto in C major Op 8

Raglan Baroque Players Nicholas Kraemer Monica Huggett, violin VirginClas 61172

10:52:00 00:26:37 Howard Hanson Symphony No. 1 in E minor Op 21

oward Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 432008

11:21:00 00:07:44 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

11:31:00 00:10:06 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in C major Op 7

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe; Alison Alty, oboe Naxos 553002

11:44:00 00:08:42 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 96

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

11:54:00 00:02:41 Edvard Grieg Holberg Suite: Prelude Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

12:06:00 00:06:06 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tsar's Bride: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

12:15:00 00:07:31 Modest Mussorgsky Intermezzo "in modo classico" in B minor

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 62034

12:24:00 00:07:22 John Field Rondeau in A flat major

London Mozart Players Matthias Bamert Míceál O'Rourke, piano Chandos 9534

12:33:00 00:02:01 John N. Klohr Billboard March

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

12:40:00 00:08:50 Felix Mendelssohn Hebrides Overture 'Fingal's Cave' Op 26

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

12:51:00 00:06:21 Claude Debussy Marche écossaise

Jean Martinon Orchestre National de France EMI 72667

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:50:39 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 83

Berlin State Orchestra Gustavo Dudamel Daniel Barenboim, piano DeutGram 4794899

13:53:00 00:05:16 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 4

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8885

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:04:32 Jacques Offenbach Le Papillon: Valse des rayons

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 444827

14:05:00 00:02:52 Deems Taylor Looking Glass Insects

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

14:12:00 00:13:45 Frédéric Chopin Polonaise No. 7 in A flat major Op 61

Per Tengstrand, piano Azica 71207

14:38:00 00:11:10 César Franck Allegretto from Symphony in D minor

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

14:52:00 00:06:22 Marc-André Hamelin Etude No. 11 in C sharp minor

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

15:03:00 00:16:21 William Schuman New England Triptych

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559083

15:22:00 00:09:10 Wayne Barlow Night Song

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434347

15:32:00 00:03:37 Peter Tchaikovsky The Maid of Orleans: Gypsy Dance

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

15:40:00 00:03:38 Pietro Mascagni L'amico Fritz: Preludietto

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

15:45:00 00:09:08 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 25

Orchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:23 Isaac Albéniz Suite Española: Castilla Op 47

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

16:06:00 00:03:11 William Schuman New England Triptych: Chester

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559083

16:12:00 00:12:59 Johannes Brahms Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Berlin State Orchestra Gustavo Dudamel Daniel Barenboim, piano DeutGram 4794899

16:29:00 00:06:44 Stephen Warbeck Shakespeare in Love: Suite

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

16:41:00 00:07:37 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 6 Op 74

Yannick Nézet-Séguin Rotterdam Philharmonic DeutGram 4790835

16:52:00 00:03:09 Manuel Ponce Por ti mi corazon

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

17:05:00 00:05:04 Robert Fuchs Finale from Serenade No. 5 Op 53

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

17:13:00 00:09:03 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

17:25:00 00:09:55 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

17:40:00 00:05:39 Joseph Achron Hebrew Dance Op 35

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

17:47:00 00:02:59 Szymon Ansky Mipnei Ma

Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

17:52:00 00:02:16 Jean-Philippe Rameau Naïs: Rigaudons

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:28:14 Howard Hanson Symphony No. 2 Op 30

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 559701

18:39:00 00:02:02 Randy Newman Family Album: Lionel Teaches Marilyn

Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

18:44:00 00:03:31 Randy Newman The Natural: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

18:50:00 00:05:38 Aaron Copland The Tender Land: The Promise of Living

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 48224

18:56:00 00:03:28 John Philip Sousa March 'The White Rose'

Leonard B. Smith Detroit Concert Band WalkFrog 300

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:07:54 Franz Berwald Estrella de Soria: Overture

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553051

19:12:00 00:43:52 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74

Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4793449

20:00 CLEVELAND OVATIONS:Highlights from the first two concerts of Music from the Western Reserve’s 2015/16 season:

Absolute Baroque with the Apollo’s Fire Quartet and Jazz After Dark with Jack Schantz and Friends

Absolute Baroque: Joseph Gascho, harpsichord; Rene Schiffer, cello; Karina Schmitz, violin; Kathie Stewart, traverso

Johann Sebastian Bach: Trio Sonata in G major BWV 1038

Henry Purcell: Theatre Ayres

Ahron Beer (arr Schiffer): Kol Nidrei for solo cello

George Philip Telemann: Paris Quartet in E minor, TWV 42:hi

Anonymous (arr K. Stewart): Traditional Irish Flute Set [Dark Island, Lark in the Morning, Kesh Jog, Knights of St. Patrick]

21:46:00 00:12:32 Anton Webern Im Sommerwind

Eckart Preu Spokane Symphony E1 Music 7725

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by trumpeter Rodney Mack

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:14:22 Johannes Brahms Adagio from Piano Concerto No. 1 Op 15

Berlin State Orchestra Gustavo Dudamel Daniel Barenboim, piano DeutGram 4794899

23:18:00 00:06:18 William Grant Still Mother and Child

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

23:24:00 00:08:02 Howard Hanson Andante from Symphony No. 2 Op 30

Leonard Slatkin St Louis Symphony EMI 6612

23:32:00 00:07:16 Charles Tomlinson Griffes Barcarolle Op 6

Carol Rosenberger, piano Delos 3172

23:41:00 00:12:29 Johannes Brahms Andante from Piano Concerto No. 2 Op 83

Berlin State Orchestra Gustavo Dudamel Daniel Barenboim, piano DeutGram 4794899

23:55:00 00:02:43 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 1: Prelude & Presto

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

23:56:00 00:03:48 Johann Sebastian Bach Largo from Flute Sonata No. 1

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402