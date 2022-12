Program Guide 10-20-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:30:17 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16

Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

00:34:00 00:20:32 Charles Ives Piano Trio

Trio Fontenay Teldec 44924

00:56:00 00:36:14 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

01:34:00 00:37:33 Johannes Brahms String Sextet No. 1 in B flat major Op 18

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

02:13:00 00:40:11 Charles Ives Symphony No. 1 in D minor

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9053

02:55:00 00:42:26 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 3 in D minor Op 30

Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Garrick Ohlsson, piano ASO Media 1003

03:39:00 00:21:19 Charles Ives String Quartet No. 1 'From the Salvation Army'

Emerson String Quartet DeutGram 435864

04:02:00 00:41:53 Sergei Prokofiev Alexander Nevsky Op 78

Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Rosalind Elias, mezzo-soprano; Chicago Symphony Chorus RCA 300350

04:46:00 00:31:18 Deems Taylor Through the Looking Glass

Seattle Symphony Gerard Schwarz Ilkka Talvi, violin; Raymond Davis, cello; Victoria Bogdashevskaya, piano Delos 3099

05:19:00 00:16:25 Zoltán Kodály Summer Evening

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

05:37:00 00:06:45 Hugo Wolf Italian Serenade in G major

Brodsky Quartet Chandos 10761

05:53:00 00:06:00 Hector Berlioz Symphonie fantastique: A Ball

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:49 Josef Suk Scherzo from Symphony No. 1 Op 14

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 111964

06:15:00 00:04:55 Sir Edward Elgar March of the Mogul Emperors Op 66

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

06:20:00 00:12:23 Richard Wagner Rienzi: Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

06:38:00 00:03:27 Domenico Scarlatti Sonata in E major

Ivo Pogorelich, piano DeutGram 435855

06:43:00 00:07:04 Cécile Chaminade Concertino for Flute & Orchestra Op 107

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

06:51:00 00:03:24 Stephen Foster Old Folks at Home

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

06:55:00 00:02:47 Samuel E. Morris March "The Kilties"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:04:25 Carl Stamitz Rondeau from Viola Concerto No. 1

Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Victoria Chiang, viola Naxos 572162

07:10:00 00:08:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 22 in C major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

07:20:00 00:03:45 Claude Debussy Petite Suite: En bateau

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

07:25:00 00:02:09 Frédéric Chopin Mazurka No. 5 in B flat major Op 7

Frederic Chiu, piano Harm Mundi 2908375

07:30:00 00:04:21 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 9 in B major Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

07:33:00 00:01:12 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Ballet of the Chicks in Their Shells

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67018

07:40:00 00:07:04 Gustav Holst The Planets: Mars Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

07:51:00 00:02:10 David Diamond Romeo and Juliet: Juliet and her Nurse

Gerard Schwarz New York Chamber Symphony Delos 3103

07:55:00 00:03:26 Alberto Ginastera Estancia: Malambo

Gisèle Ben-Dor London Symphony Orchestra Naxos 570999

08:07:00 00:06:35 Camille Saint-Saëns Finale from Piano Concerto No. 2 Op 22

Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

08:15:00 00:09:19 Tomaso Albinoni Concerto à 6 for Trumpet & Winds in C major

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

08:28:00 00:05:35 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 4 Op 90

Claudio Abbado London Symphony Orchestra Decca 4785437

08:40:00 00:09:52 Johannes Brahms Andante from String Sextet No. 1 Op 18

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

08:55:00 00:06:31 Miklós Rózsa Spellbound: Prelude & Love Theme

Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley Daniel Hope, violin DeutGram 4792954

09:05:00 00:16:50 Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances Suite No. 3

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

09:29:00 00:03:37 Alessandro Marcello Andante from Oboe Concerto in D minor

American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

09:35:00 00:06:35 Ludwig van Beethoven Overture 'Name Day' Op 115

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

09:45:00 00:06:32 Pietro Antonio Locatelli Introduttione Teatrale in D major Op 4

Elizabeth Wallfisch Raglan Baroque Players Hyperion 67041

09:55:00 00:02:42 Carl Philipp Emanuel Bach March for the Ark

Seattle Trumpet Consort Origin 33001

09:57:00 00:02:16 Leroy Anderson The Syncopated Clock

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:09 Frédéric Chopin Mazurka No. 5 in B flat major Op 7

Frederic Chiu, piano Harm Mundi 2908375

10:04:00 00:02:27 Domenico Scarlatti Sonata in B flat major

Ivo Pogorelich, piano DeutGram 435855

10:08:00 00:07:54 Édouard Lalo Romance-Sérénade

Frankfurt State Orchestra Nikos Athinäos Juri Toschmakow, violin Signum 6600

10:19:00 00:11:50 Gioacchino Rossini Semiramide: Overture

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 431653

10:33:00 00:03:00 Sergei Rachmaninoff Prelude in D minor

Lara Downes, piano Steinway 30016

10:39:00 00:05:49 Camille Saint-Saëns Scherzo from Piano Concerto No. 2 Op 22

Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

10:52:00 00:22:29 Charles Ives Symphony No. 3 'The Camp Meeting'

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 439869

11:16:00 00:10:42 Alexander Glazunov Solemn Overture Op 73

Igor Golovschin Moscow Symphony Orchestra Naxos 553839

11:30:00 00:10:24 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in G major

Hartmut Haenchen CPE Bach Chamber Orchestra Capriccio 10175

11:43:00 00:09:57 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 7 in D minor

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

11:54:00 00:04:01 Charles S. Belsterling March of the Steel Men

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

12:07:00 00:09:03 Giacomo Meyerbeer L'étoile du nord: Overture

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

12:18:00 00:03:23 Manuel Ponce Mexican Serenade 'Estrellita"

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

12:23:00 00:08:17 Robert Schumann Blumenstück in D flat major Op 19

Daniel Gortler, piano Roméo 7281

12:34:00 00:08:18 Gustav Holst A Fugal Concerto Op 40

English Sinfonia Howard Griffiths Anna Pyne, flute; Philip Harmer, oboe Naxos 570339

12:44:00 00:15:08 Nikolai Rimsky-Korsakov Russian Easter Overture Op 36

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

12:55:00 00:04:06 Duke Ellington Do Nothin' Till You Hear from Me

Center City Brass Quintet Chandos 4554

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:37:33 Johannes Brahms String Sextet No. 1 in B flat major Op 18

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

13:40:00 00:19:24 Franz Schubert Fantasy in F minor

Westhuizen Duo Westhuizen 2007



14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:03:14 Paul Hindemith Ragtime

Michael Tilson Thomas New World Symphony RCA 68798

14:05:00 00:02:01 John Novacek Cockles Rag

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

14:09:00 00:14:43 Sir Granville Bantock The Witch of Atlas

Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

14:27:00 00:11:05 Franz Krommer Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 40

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9275

14:41:00 00:12:08 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 1 in D major Op 45

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 416623

14:55:00 00:04:03 Adolphe Adam Giselle: Grand Pas de Deux

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

15:01:00 00:21:19 Charles Ives String Quartet No. 1 'From the Salvation Army'

Emerson String Quartet DeutGram 435864

15:26:00 00:10:29 Edvard Grieg Finale from Piano Concerto Op 16

Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

15:40:00 00:04:36 Domenico Cimarosa The Cunning Women: Overture No. 2

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

15:47:00 00:08:20 Karl Goldmark Dance from 'Rustic Wedding' Symphony Op 26

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:06:05 Charles Ives A Concord Symphony: The Alcotts

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

16:08:00 00:01:07 Howard Hanson Fanfare for the Signal Corps

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80649

16:12:00 00:12:55 Edvard Grieg Piano Concerto: First movement Op 16

Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

16:29:00 00:05:33 John Williams Far and Away: Themes

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

16:37:00 00:02:54 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 1 Op 18

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

16:43:00 00:07:29 Joaquín Rodrigo En Aranjuez con tu amor

London Symphony Orchestra Klauspeter Seibel Sir James Galway, flute DeutGram 3024

16:52:00 00:04:01 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Russian Dance

Royal Philharmonic Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

16:57:00 00:02:32 Richard Wagner The Flying Dutchman: Sailors' Chorus

Dresden State Orchestra Silvio Varviso Men of; Leipzig Radio Chorus Philips 422410

17:05:00 00:04:08 Domenico Scarlatti Sonata in D minor

Ivo Pogorelich, piano DeutGram 435855

17:20:00 00:11:06 Charles Ives Allegro from Symphony No. 2

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

17:37:00 00:03:48 John Novacek Fourth Street Drag

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

17:43:00 00:03:08 Scott Joplin The Easy Winners

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

17:49:00 00:07:08 Charles Ives Variations on 'America'

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559083

17:58:00 00:01:32 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 21 in E minor

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:44 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 2 in G minor Op 22

Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

18:35:00 00:02:11 Charles Ives Songs My Mother Taught Me

Thomas Hampson, baritone; Wolfram Rieger, piano THM 5432

18:40:00 00:02:32 Charles Ives Memories

Thomas Hampson, baritone; Craig Rutenberg, piano THM 5432

18:45:00 00:10:12 Charles Ives Finale from Symphony No. 2

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

18:54:00 00:04:17 Charles Ives Scherzo from Symphony No. 1

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9053



19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:48 Adalbert Gyrowetz Symphony in E flat Op 6

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9791

19:22:00 00:34:04 Alexander Glazunov Symphony No. 1 in E Op 5

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

19:57:00 00:01:08 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 13 in A minor

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:15:24 Bedrich Smetana Má vlast: Blaník

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic RCA 54331

20:19:00 00:35:39 Antonín Dvorák Symphony No. 8 in G major Op 88

Rafael Kubelik Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

20:56:00 00:03:04 Claude Debussy Arabesque No. 2 in G major

Simon Trpceski, piano EMI 272

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Alisa Weilerstein, cello

21:04:00 00:39:20 Sergei Prokofiev Sinfonia Concertante in E minor Op 125

21:47:00 00:14:44 Benjamin Britten Suite on English Folk Tunes Op 90

22:06:00 00:25:15 Dmitri Shostakovich Symphony No. 9 in E flat major Op 70

22:36:00 00:16:20 Benjamin Britten Peter Grimes: Four Sea Interludes Op 33

22:47:00 00:02:09 François Couperin Suite No. 6: Les barricades mystérieuses

David Greilsammer, piano Sony 792969

22:58:00 00:01:35 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance "The Hero Coburg's Victory"

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:16 Sergei Prokofiev Divertimento: Nocturne Op 43

Frederic Chiu, piano Harm Mundi 907195

23:07:00 00:11:12 Sergei Taneyev Adagio from Symphony No. 4 Op 12

Stephen Gunzenhauser Silesian Philharmonic MarcoPolo 223196

23:20:00 00:09:12 Charles Ives Adagio cantabile from Symphony No. 2

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

23:29:00 00:09:14 Arthur Foote A Night Piece for Flute & Strings

New Zealand Chamber Orch Nicholas Braithwaite Alexa Still, flute Koch Intl 7063

23:40:00 00:05:49 Domenico Scarlatti Sonata in G minor

Ivo Pogorelich, piano DeutGram 435855

23:45:00 00:07:28 Johann Sebastian Bach Andante from Violin Concerto No. 1

Vienna Symphony David Oistrakh David Oistrakh, violin DeutGram 4793449

23:55:00 00:02:56 Claude Debussy Preludes Book 1: Danseuses de Delphes

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

23:56:00 00:02:13 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: In My Homeland Op 43

Per Tengstrand, piano Azica 71207