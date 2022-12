Program Guide 10-19-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:22:01 Sergei Prokofiev Violin Concerto No. 1 in D major Op 19

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 59

00:26:00 00:45:36 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68

Karl Böhm Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

01:14:00 00:32:32 Jean Sibelius Violin Concerto in D minor Op 47

Gothenburg Symphony Neeme Järvi Ilya Gringolts, violin DeutGram 2249

01:48:00 00:35:15 George W. Chadwick Symphony No. 3 in F

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9253

02:25:00 00:34:47 Aaron Jay Kernis String Quartet No. 1

Jasper Quartet Sono Lumin 92152

03:02:00 00:36:21 Antonín Dvorák Symphony No. 7 in D minor Op 70

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 417564

03:40:00 00:32:32 Ignace Jan Paderewski Piano Concerto in A minor Op 17

London Symphony Orchestra Arthur Fiedler Earl Wild, piano Elan 82266

04:14:00 00:27:32 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande Suite Op 46

Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

04:43:00 00:35:49 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

05:21:00 00:15:16 Maurice Ravel Rapsodie espagnole

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

05:38:00 00:07:02 George Frideric Handel Concerto Grosso in G major Op 3

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Erato 94354

05:50:00 00:07:09 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Serenade Op 25

Joshua Smith, flute; Amy Lee, violin; Joanna Patterson Zakany, viola S&W 1

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:02:54 George Frideric Handel Messiah: Lift up your heads

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80344

06:10:00 00:03:19 Erik Satie Gnossienne No. 3

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

06:15:00 00:10:19 Francesco Salieri Symphony in B flat major

Claudio Scimone I Solisti Veneti Erato 88176

06:27:00 00:02:41 Sir Edward Elgar Salut d'amour Op 12

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

06:30:00 00:04:23 Johann Sebastian Bach Cantata No. 78: Duet

Empire Brass Douglas Major, organ EMI 47395

06:40:00 00:08:52 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 24 in B flat major

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

06:51:00 00:02:50 John Dowland O sweet woods

La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650

06:54:00 00:01:56 Reinhold Glière The Red Poppy: Chinese Dance

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

06:55:00 00:02:17 John Philip Sousa March 'Ancient and Honorable Artillery

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:04:17 Hoagy Carmichael Stardust

Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Katy Jones, trombone Klanglogo 1506

07:10:00 00:04:43 Giuseppe Matteo Alberti Sinfonia teatrale for 4 Trumpets

Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Wallace Collection Nimbus 5017

07:15:00 00:05:23 Paul Lewis An English Overture

Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

07:20:00 00:03:40 Robert Schumann Scherzo from Piano Quartet Op 47

Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

07:30:00 00:04:27 Agustín Barrios Vals Op 8

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

07:33:00 00:01:18 George Gershwin Of Thee I Sing: Wintergreen

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

07:40:00 00:08:43 Carl Michael Ziehrer Waltz 'Citizens of Vienna' Op 419

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

07:51:00 00:02:01 Léo Delibes Sylvia: Pizzicato

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

07:55:00 00:01:51 George Frideric Handel Acis and Galatea: Happy We!

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

07:56:00 00:02:48 Miklós Rózsa King of Kings: Theme

Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1056

08:07:00 00:06:01 Gioacchino Rossini La scala di seta: Overture

Piero Gamba London Symphony Orchestra Decca 4785437

08:15:00 00:04:17 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Concerto No. 11

Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 56960

08:20:00 00:06:20 Frederick Delius Romance

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

08:30:00 00:04:37 Ralph Vaughan Williams The Running Set

George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

08:40:00 00:08:58 Carl Nielsen Finale from Symphony No. 4 Op 29

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

08:55:00 00:05:53 Alan Silvestri The Polar Express: Suite

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

09:05:00 00:16:43 George Frideric Handel Concerto Grosso in A major Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

09:27:00 00:07:27 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

09:35:00 00:06:36 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 21

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

09:50:00 00:06:54 Richard Wagner Tannhäuser: Entry of the Guests

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

09:55:00 00:04:32 Richard Hayman Kid Stuff

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68131

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:26 Claude Debussy Beau soir

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

10:04:00 00:02:44 Gabriel Fauré Papillon Op 77

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

10:08:00 00:06:33 Peter Tchaikovsky Pezzo capriccioso Op 62

San Francisco Ballet Orchestra Martin West Zuill Bailey, cello Telarc 80724

10:17:00 00:12:52 Francis Poulenc Trio for Oboe, Bassoon & Piano

Maurice Bourgue, oboe; Amaury Wallez, bassoon; Pascal Rogé, piano Decca 421581

10:31:00 00:02:32 Jean-Marie Leclair Recréation de Musique No. 2: Tambourins

Florilegium Channel 7595

10:38:00 00:03:03 Jacques Ibert Waltz from 'Divertissement'

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

10:43:00 00:05:51 Johann Christian Bach Zanaida: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

10:51:00 00:35:15 George W. Chadwick Symphony No. 3 in F

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9253

11:28:00 00:06:32 Georg Philipp Telemann Concerto for Flute, Oboe d'amore & viola d'amore

European Baroque Soloists Denon 9614

11:37:00 00:07:27 Carlos Chávez El Trópico

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

11:46:00 00:10:40 Joseph Joachim Finale from Violin Concerto No. 2 Op 11

London Philharmonic Leon Botstein Elmar Oliveira, violin IMP 27

11:58:00 00:01:46 Joseph Lanner Whirlwind Galop Op 142

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:06:00 00:05:06 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 2 in A minor Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

12:14:00 00:08:04 Louis Moreau Gottschalk Grand Tarantelle Op 67

Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

12:24:00 00:09:00 George Gershwin Lullaby for Strings

Brodsky Quartet Chandos 10801

12:37:00 00:07:18 Franz Schubert Overture in the Italian Style in C

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

12:47:00 00:10:07 Alexander Glazunov Mazurka-Obéreque in D major

Abbey Road Ensemble Lawrence Foster Itzhak Perlman, violin EMI 55475

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:32:32 Ignace Jan Paderewski Piano Concerto in A minor Op 17

London Symphony Orchestra Arthur Fiedler Earl Wild, piano Elan 82266

13:35:00 00:23:20 Richard Wagner Tannhäuser: Overture & Venusberg Music

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 448155

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:01:44 George Gershwin Prelude No. 1 from 'Three Preludes'

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

14:02:00 00:03:36 Jacob Gade Jealousy

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

14:08:00 00:16:26 Johann Sebastian Bach Concerto for 3 Keyboards & Strings in C major

English Concert Trevor Pinnock Kenneth Gilbert, harpsichord; Trevor Pinnock, harpsichord; Lars Ulrik Mortensen, hpschrd Archiv 413634

14:28:00 00:10:43 Franz Liszt Symphonic Poem No. 4 'Orpheus'

Zubin Mehta Berlin Philharmonic Sony 66834

14:53:00 00:06:04 Antonio Vivaldi Sinfonia for Strings in G major

Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

15:03:00 00:13:49 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in C sharp minor Op 27

Wilhelm Kempff, piano DeutGram 4793449

15:19:00 00:08:49 Richard Addinsell Suicide Squadron: Warsaw Concerto

BBC Symphony Orchestra Hugh Wolff Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460503

15:30:00 00:05:53 Frederick Delius A Song Before Sunrise

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 65067

15:41:00 00:12:42 Robert Schumann Konzertstück in D minor Op 134

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Murray Perahia, piano Sony 64577

15:55:00 00:02:01 Joaquín Rodrigo I come from the poplars, Mother

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:11 Franz Schubert Ave Maria

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

16:06:00 00:02:49 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: The Swan

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

16:12:00 00:13:18 Richard Wagner Tannhäuser: Overture

George Szell Cleveland Orchestra CBS 38486

16:29:00 00:05:10 Patrick Doyle Hamlet: Sweets to the Sweet Farewell

Paul Bateman Royal Philharmonic Royal Phil 33

16:35:00 00:04:05 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Juliet the Young Girl

Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80089

16:41:00 00:07:38 Franz Joseph Haydn Andante from Symphony No. 101

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

16:52:00 00:03:27 Fritz Kreisler La Gitana

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

16:56:00 00:03:35 Emmanuel Chabrier Joyeuse Marche

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

17:05:00 00:05:39 Karl-Birger Blomdahl Adagio from 'The Wakeful Night'

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

17:13:00 00:10:25 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Concerto for Flute & Harp

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute; Lisa Wellbaum, harp Decca 443175

17:26:00 00:08:51 John Williams Cowboys Overture

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

17:40:00 00:02:40 Charles Gounod Meditation after Bach 'Ave Maria'

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

17:42:00 00:02:11 Peter Tchaikovsky Valse sentimentale Op 51

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

17:47:00 00:02:24 Edvard Grieg Two Elegiac Melodies: The Wounded Heart Op 34

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

17:52:00 00:03:19 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

17:56:00 00:03:17 Padre Antonio Soler Sonata No. 2 in E flat major

Martina Filjak, piano Naxos 572515

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:05 Vittorio Giannini Concerto Grosso

David Amos Symphony Orch of New Russia Albany 143

18:26:00 00:04:55 Richard Wagner Tannhäuser: Pilgrims' Chorus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Men of; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

18:34:00 00:03:59 Gaetano Donizetti Don Pasquale: Servants' Chorus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

18:41:00 00:13:22 William Alwyn Concerto Grosso No. 2 in G major

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

18:55:00 00:04:07 Georges Bizet Carmen: Toreadors' Entrance 'Les voici'

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:54 Karl Ditters von Dittersdorf Harp Concerto in A

Paul Kuentz Chamber Orchestra Paul Kuentz Nicanor Zabaleta, harp DeutGram 439693

19:23:00 00:32:51 Franz Schubert Symphony No. 4 in C minor

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

19:57:00 00:01:33 Frédéric Chopin Mazurka No. 24 in C major Op 33

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:11 Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending

London Symphony Orchestra Sir Colin Davis Hilary Hahn, violin DeutGram 3026

20:20:00 00:35:49 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

20:57:00 00:01:40 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in G major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Esa-Pekka Salonen, conductor; Yefim Bronfman, piano

21:04:00 00:17:53 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin

21:26:00 00:33:00 Esa-Pekka Salonen Piano Concerto

21:40:00 00:15:44 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2

22:02:00 00:32:48 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:08:59 Richard Wagner Tannhäuser: Act 3 Prelude

Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Teldec 24224

23:10:00 00:07:36 Poul Schierbeck Prelude for Strings Op 43

Ole Schmidt Odense Symphony DaCapo 226047

23:20:00 00:10:10 Olivier Messiaen Quartet for the End of Time: Louange à l'Immortalité de Jésus.

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

23:30:00 00:09:07 Bright Sheng Moonlight Shadows from 'Never Far Away'

San Diego Symphony Jahja Ling Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80719

23:41:00 00:07:54 George Gershwin Lullaby for Strings

Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

23:48:00 00:05:16 Aram Khachaturian Gayaneh: Lullaby

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

23:56:00 00:02:41 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko: Song of India

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

23:57:00 00:01:25 Maurice Ravel Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601