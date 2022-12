Program Guide 10-14-2015

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:20:19 Leos Janácek Lachian Dances Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

00:24:00 00:43:41 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream Incidental Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Judi Dench, narrator; Kathleen Battle, soprano; Frederica von Stade, mezzo; Tanglewood Festival Chorus DeutGram 439897

01:10:00 00:33:30 Antonín Dvorák Violin Concerto in A minor Op 53 Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

01:45:00 00:20:20 Gustav Mahler Bach Suite for Organ, Harpsichord & Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 89012

02:07:00 00:44:04 Johannes Brahms Piano Concerto No. 1 in D minor Op 15 Boston Symphony Orchestra Charles Munch Gary Graffman, piano RCA 300350

02:53:00 01:02:49 Franz Schubert Octet in F major Cleveland Octet Sony 62655

03:58:00 00:21:03 Aaron Copland Billy the Kid: Suite Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

04:21:00 00:33:11 Max Bruch Violin Concerto No. 3 in D minor Op 58 Bamberg Symphony Gilbert Varga Isabelle van Keulen, violin Koch Intl 6522

04:56:00 00:23:03 Franz Berwald Grand Septet in B flat major Vienna Octet Decca 4785437

05:21:00 00:17:08 Claude Debussy Jeux Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

05:43:00 00:05:38 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in G major Andrew Parrott Taverner Players EMI 54208

05:52:00 00:07:10 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Overture Franz Welser-Möst London Philharmonic Seraphim 73295

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:02:23 Gabriel Fauré Dolly Suite: Berceuse Op 56 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

06:10:00 00:03:10 William Kroll Banjo and Fiddle Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

06:15:00 00:09:07 Antonio Vivaldi Viola d'amore Concerto in D minor Ars Antigua Rachel Barton Pine, viola Cedille 159

06:25:00 00:04:14 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61 Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

06:30:00 00:03:08 Johann Nepomuk Hummel Turkish Rondo from Piano Trio No. 2 Op 22 Trio Parnassus MD+G 3307

06:40:00 00:09:41 Luigi Cherubini The Portuguese Hotel: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

06:52:00 00:02:19 Leonard Bernstein West Side Story: Mambo David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 444454

06:55:00 00:02:20 John Philip Sousa March 'Jack Tar' Keith Brion New Sousa Band Delos 3102

07:05:00 00:04:29 Igor Stravinsky The Rite of Spring: Sacrificial Dance Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 90578

07:10:00 00:05:38 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 11 in A minor Gary Graffman, piano RCA 300350

07:15:00 00:05:44 Ermanno Wolf-Ferrari Finale from Serenade for Strings I Solisti Italiani Denon 78838

07:23:00 00:02:45 Benjamin Britten Fugue from "Young Person's Guide" Op 34 Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

07:27:00 00:01:37 Hans Leo Hassler Cantate Domino King's Singers Naxos 572987

07:30:00 00:04:28 Alexander Zemlinsky Humoreske for Winds Berlin Philharmonic Wind Qnt Bis 612

07:40:00 00:10:18 Antonín Dvorák Finale from Violin Concerto Op 53 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda James Ehnes, violin Chandos 10309

07:51:00 00:02:36 Antonio Lauro Vals venezolano No. 3 Jason Vieaux, guitar Azica 71287

07:55:00 00:03:03 Jacques Ibert Waltz from 'Divertissement' Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

08:07:00 00:05:52 David Diamond Allegretto from Symphony No. 4 Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

08:15:00 00:08:21 Mily Balakirev Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18 Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

08:27:00 00:06:45 Jacques Ibert Trois pièces brèves Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

08:40:00 00:07:51 George Frideric Handel Samson: Act 1 Sinfonia English Concert Trevor Pinnock Anthony Halstead, horn; Christian Rutherford, horn Archiv 419219

08:48:00 00:01:45 Georg Philipp Telemann Water Music: Bourrée Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

08:53:00 00:07:54 John Williams Star Wars: Throne Room & End Title John Williams Skywalker Symphony Orchestra Sony 45947

09:05:00 00:17:43 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

09:28:00 00:07:51 Hector Berlioz Reverie and Caprice Op 8 Orpheus Chamber Orchestra Guillermo Figueroa, violin DeutGram 431680

09:39:00 00:06:53 Andrea Luchesi Piano Sonata in G Roberto Plano, piano Concerto 2069

09:45:00 00:09:06 Sir Edward Elgar Bach's Fantasia & Fugue in C minor Op 86 Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 89012

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:01:58 Samuel Barber Scherzo from Piano Sonata Op 26 Joel Fan, piano Reference 119

10:04:00 00:05:03 Charles Tomlinson Griffes The White Peacock Op 7 Michael Lewin, piano Dorian 92103

10:11:00 00:07:36 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 10 in G major Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Teldec 25914

10:21:00 00:12:00 Alexander Zemlinsky Fantasies on Poetry of Richard Dehmel Op 9 Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

10:39:00 00:05:48 Jean Sibelius Kuolema: Scene with Cranes Op 44 Gidon Kremer Kremerata Baltica Nonesuch 287228

10:46:00 00:03:12 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Gavottes Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

10:51:00 00:30:57 Antonín Dvorák Violin Concerto in A minor Op 53 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda James Ehnes, violin Chandos 10309

11:24:00 00:07:33 William Grant Still Folk Suite No. 1 New Zealand String Quartet Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

11:35:00 00:07:50 Gaspar Sanz Selections from 'Suite española' Christopher Parkening, guitar EMI 49404

11:45:00 00:10:00 Antonio Vivaldi Viola d'amore Concerto in A major Ars Antigua Rachel Barton Pine, viola Cedille 159

11:56:00 00:02:30 David Guion Arkansas Traveler Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

12:06:00 00:04:59 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 7: Country Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

12:13:00 00:06:05 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

12:20:00 00:06:17 Georges Bizet The Fair Maid of Perth: March & Gypsy Daniel Barenboim Orchestra of Paris EMI 64869

12:28:00 00:07:14 Sir William Walton Capriccio burlesco James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

12:40:00 00:11:15 Antonio Vivaldi Chamber Concerto in F major Ars Antigua Rachel Barton Pine, viola Cedille 159

12:53:00 00:06:04 Frédéric Chopin Grand Valse Brillante from "Les Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:43:41 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream Incidental Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Judi Dench, narrator; Kathleen Battle, soprano; Frederica von Stade, mezzo; Tanglewood Festival Chorus DeutGram 439897

13:48:00 00:13:10 Giacomo Meyerbeer Dinorah: Overture Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:02:17 Karl King Barnum & Bailey's Favorite March Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

14:05:00 00:02:03 Frederick A. Jewell March "The Screamer" Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

14:08:00 00:12:26 Franz Liszt Symphonic Poem No. 5 'Prometheus' Sir Georg Solti London Philharmonic DeutGram 4779525

14:24:00 00:09:06 Antonio Vivaldi Viola d'amore Concerto in D minor Ars Antigua Rachel Barton Pine, viola Cedille 159

14:35:00 00:11:35 Zoltán Kodály Dances of Marosszék Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

14:50:00 00:09:06 Vasily Kalinnikov Finale from Symphony No. 1 Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553417

15:01:00 00:13:58 Gabriel Fauré Ballade in F sharp major Op 19 BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Kathryn Stott, piano Chandos 9416

15:16:00 00:12:46 César Franck Prelude, Fugue & Variations Op 18 Paul Crossley, piano Sony 58914

15:31:00 00:03:03 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

15:40:00 00:07:47 Federico Moreno Tórroba Suite castellana David Russell, guitar Telarc 80451

15:49:00 00:08:26 Charles Gounod Finale from Symphony No. 2 Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 462125

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:16 George Gershwin Girl Crazy: Embraceable You London Symphony Orchestra John Williams Joshua Bell, violin Sony 60659

16:06:00 00:02:27 George Gershwin Girl Crazy: I Got Rhythm London Symphony Orchestra Gregor Bühl Sharon Kam, clarinet Teldec 88482

16:12:00 00:01:21 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Fairies' Philippe Herreweghe Orchestre des Champs-Élysées Harm Mundi 901502

16:13:00 00:04:07 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: You Spotted Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe Sandrine Piau, soprano; Delphine Collot, soprano; La Chapelle Royale; Collegium Vocale Gent Harm Mundi 901502

16:17:00 00:01:42 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Clown Dance Op 61 Philippe Herreweghe Orchestre des Champs-Élysées Harm Mundi 901502

16:19:00 00:04:43 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Finale Op 61 Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe Sandrine Piau, soprano; Delphine Collot, soprano; La Chapelle Royale; Collegium Vocale Gent Harm Mundi 901502

16:28:00 00:06:16 Hans Zimmer Dead Man's Chest: Jack Sparrow Nic Raine Royal Philharmonic Royal Phil 33

16:36:00 00:02:30 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: Policeman's Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Van Allen, bass; Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

16:41:00 00:04:12 Franz Liszt Paganini Etude No. 3 in G sharp minor Gary Graffman, piano RCA 300350

16:45:00 00:04:54 Franz Liszt Paganini Etude No. 6 in A minor Gary Graffman, piano RCA 300350

16:53:00 00:02:50 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Overture Tempesta di Mare Chandos 805

16:57:00 00:02:11 Frédéric Chopin Mazurka No. 23 in D major Op 33 Vassily Primakov, piano Bridge 9289

17:05:00 00:05:10 Edvard Grieg Peer Gynt: Overture Oivin Fjeldstad London Symphony Orchestra Decca 4785437

17:13:00 00:09:19 Antonio Vivaldi Viola d'amore Concerto in A minor Ars Antigua Rachel Barton Pine, viola Cedille 159

17:25:00 00:09:44 Claude Debussy Sarabande & Danse Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

17:40:00 00:04:28 Alexander Zemlinsky Humoreske for Winds Berlin Philharmonic Wind Qnt Bis 612

17:46:00 00:03:14 Antonín Dvorák Humoresque No. 8 in G flat major Op 101 Orion Weiss, piano Bridge 9355

17:52:00 00:02:49 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: I am the very Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

17:56:00 00:03:19 Isaac Albéniz España: Capricho catalán Op 165 Duo Amaral DuoAmaral 2013

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:59 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Suite Tempesta di Mare Chandos 805

18:29:00 00:05:29 George Frideric Handel Saul: Chorus 'Gird on Thy Sword' Gabrieli Players Paul McCreesh Gabrieli Consort Archiv 474510

18:37:00 00:02:55 George Frideric Handel Solomon: Arrival of the Queen of Sheba Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 6584

18:42:00 00:12:03 Antonio Vivaldi Concerto for Viola d'amore & Lute in D minor Ars Antigua Rachel Barton Pine, viola; Hopkinson Smith, lute Cedille 159

18:54:00 00:04:56 Johann Sebastian Bach Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2008

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna



19:02:00 00:25:31 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 2 in D major Cleveland Orchestra George Szell Maurice Sharp, flute; Marc Lifschey, oboe; George Goslee, bassoon; Myron Bloom, horn Sony 86793

19:30:00 00:25:08 Felix Mendelssohn Symphony No. 5 in D minor Op 107 Louis Lortie Quebec Symphony Orchestra Atma 2617

CLEVELAND OVATIONS: CIM Live - A Violins of Hope Event, recorded Wednesday 10/7/15 in Kulas Hall – the Violins of Hope concert from Severance Hall on 10/14 will air Sunday October 25 at 7pm - Antonio Pompa-Baldi, piano; Franklin Cohen, clarinet; Joan Kwuon, violin; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello

20:12:00 00:09:00 Oded Zehavi Seagull

20:25:00 00:17:00 Erwin Schulhoff Duo for Violin & Cello

21:03:00 00:52:09 Olivier Messiaen Quartet for the End of Time

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by trumpeter Wynton Marsalis



22:57:00 00:01:58 Frédéric Chopin .Prelude No. 4 in E minor Op 28 Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

QUIET HOUR

23:02:00 00:04:56 Franz Liszt Liebestraum No. 3 in A flat major Gary Graffman, piano RCA 300350

23:06:00 00:05:03 Volkmar Andreae Little Suite: Love Scene of Pierrot & Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

23:11:00 00:07:17 Agustín Barrios Un sueño en la floresta Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

23:21:00 00:10:36 Niels Gade Andantino from Symphony No. 1 Op 5 Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

23:33:00 00:07:16 Aaron Copland Music for a Great City: Night Thoughts Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60149

23:40:00 00:06:12 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61 George Szell Cleveland Orchestra Sony 82849

23:46:00 00:06:35 George I. Gurdjieff Night Procession Anja Lechner, cello; François Couturier, piano ECM 2367

23:55:00 00:03:06 Sir Edward Elgar In Moonlight from "In the South" Op 50 Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409