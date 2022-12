Program Guide 10-13-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:35:21 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 3 in C minor Op 37

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

00:39:00 00:33:16 Carl Nielsen Symphony No. 1 in G minor Op 7

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

01:14:00 00:53:19 Franz Schubert Mass No. 6 in E flat major

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Benita Valente, soprano; Marietta Simpson, mezzo; Jon Humphrey, tenor; Glenn Siebert, tenor; Myron Myers, bass Telarc 80212

02:09:00 00:33:25 Karl Goldmark Violin Concerto in A minor Op 28

Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 65949

02:44:00 00:33:06 Charles Ives Symphony No. 4

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 443172

03:19:00 00:27:35 Antonín Dvorák String Quartet No. 12 in F major Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

03:49:00 00:29:40 Johann Nepomuk Hummel Piano Concerto No. 6 in A flat major Op 113

London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Chandos 9558

04:22:00 00:30:32 Franz Liszt Symphonic Poem No. 1 "Things Heard on the Mountain"

Bernard Haitink London Philharmonic DeutGram 4779525

04:54:00 00:24:42 Peter Tchaikovsky Suite No. 4 in G major Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

05:22:00 00:17:31 William Wallace Villon

Martyn Brabbins BBC Scottish Symphony Hyperion 66848

05:41:00 00:06:30 Ferdinand Hérold Le pré aux clercs: Overture

Wolf-Dieter Hauschild Swiss Italian Orch Dynamic 282

05:48:00 00:05:03 Franz Liszt Transcendental Etude No. 10 in F minor

Marina Lomazov, piano Lomazov 100

05:55:00 00:04:28 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 3 in A flat major Op 46

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:33 Johann Sebastian Bach Finale from Keyboard Concerto No. 6

Academy St. Martin in Fields Murray Perahia Murray Perahia, piano Sony 89690

06:15:00 00:10:05 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Jeffrey Khaner, flute Decca 417488

06:29:00 00:05:31 Tomaso Albinoni Concerto for Strings in A major Op 5

Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 663

06:40:00 00:08:16 Camille Saint-Saëns Finale from Symphony No. 3 Op 78

Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis Joela Jones, organ MAA 2001

06:47:00 00:04:38 Sir Edward Elgar La Capricieuse Op 17

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

06:55:00 00:03:46 Sir Malcolm Arnold Overseas March Op 70

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 66

07:05:00 00:04:33 Dmitri Kabalevsky Colas Breugnon: Overture

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

07:10:00 00:07:37 Carl Friedrich Abel Symphony in C major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

07:20:00 00:04:27 Constant Lambert Horoscope: Dance for the Followers of Leo

Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

07:25:00 00:02:16 Carl Nielsen Wherefore Do Our Eyes Feel Pleasure

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

07:29:00 00:05:58 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Waltz Op 17

Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

07:40:00 00:04:55 George W. Chadwick Scherzo from Symphony No. 2 Op 21

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

07:45:00 00:04:39 John Williams Music for Brass

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

07:53:00 00:03:36 John Williams E.T.: Flying Theme

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

08:07:00 00:06:09 Dudley Buck Festival Overture on "The Star-Spangled Banner"

St Louis Symphony Leonard Slatkin St Louis Symphony Chorus RCA 60983

08:15:00 00:12:20 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 9 Op 125

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

08:30:00 00:04:09 Franz Liszt Paganini Etude No. 3 in G sharp minor

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

08:40:00 00:03:03 Ralph Vaughan Williams The Turtledove

Paul Spicer James Oxley, tenor; Finzi Singers Chandos 9425

08:45:00 00:07:19 Wolfgang Amadeus Mozart La finta semplice: Overture

Mario Bernardi Calgary Philharmonic CBC 5149

08:53:00 00:07:51 Max Steiner The Adventures of Don Juan: Suite

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3009

09:05:00 00:17:40 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 24 in A major Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

09:38:00 00:03:11 Leos Janácek Idyll for Strings: Scherzo & Trio

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

09:55:00 00:03:05 Peter Tchaikovsky The Seasons: February Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:01:56 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Minuet

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

10:02:00 00:01:46 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Rondeau

Boston Baroque Martin Pearlman Christopher Krueger, flute Telarc 80619

10:05:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Dream Children Op 43

Paul Goodwin English Chamber Orchestra Harm Mundi 907258

10:15:00 00:11:45 Édouard Lalo Le roi d'Ys: Overture

Armin Jordan Orchestre National de France Erato 45015

10:28:00 00:05:09 Richard Wagner Die Meistersinger: Prize Song

Prague Philharmonic Orchestra Marco Armiliato Jonas Kaufmann, tenor Decca 10837

10:41:00 00:08:51 Nikolai Miaskovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 23

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 471655

10:51:00 00:32:42 Robert Schumann Carnaval Op 9

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

11:26:00 00:04:36 Giovanni Gabrieli Magnificat à 12

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

11:33:00 00:09:21 Johann Adolph Hasse Sinfonia Op 5

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

11:44:00 00:09:23 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 36

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

11:54:00 00:04:04 Sergei Prokofiev Toccata in D minor Op 11

Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

12:06:00 00:02:34 Giovanni Gabrieli Canzon per sonar No. 2

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

12:10:00 00:18:12 Sir William Walton The Wise Virgins: Suite

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 555868

12:31:00 00:06:08 Gioacchino Rossini William Tell: Dance for Six

Frederick Fennell London Pops Orchestra Mercury 434356

12:42:00 00:04:36 Peter Tchaikovsky The Snow Maiden: Dance of the Tumblers

Vassily Sinaisky BBC Philharmonic BBC 248

12:48:00 00:09:32 Herbert Howells Paradise Rondel

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9410

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:53:18 Ernö Dohnányi Symphony No. 1 in D minor Op 9

Matthias Bamert BBC Philharmonic Chandos 9647

13:55:00 00:03:00 Modest Mussorgsky Scherzo in B flat

Jukka-Pekka Saraste Toronto Symphony Orchestra Finlandia 14911

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:04:41 Giovanni Gabrieli Sonata pian' e forte

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

14:05:00 00:03:47 Giovanni Gabrieli Canzon in Echo on the 12th tone

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

14:11:00 00:16:58 Peter Rasmussen Wind Quintet in F major

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

14:31:00 00:11:54 Luigi Boccherini Symphony No. 15 in D major Op 35

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999175

14:45:00 00:11:32 Sergei Prokofiev War and Peace: The Ball

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

14:58:00 00:01:30 George Gershwin Impromptu in Two Keys

Fazil Say, piano Teldec 26202

15:01:00 00:17:38 Ottorino Respighi The Fountains of Rome

Daniele Gatti St Cecilia Academy Orchestra Conifer 51292

15:21:00 00:07:41 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 3rd Year: Les jeux d'ea a la Villa d'Este

Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

15:31:00 00:04:03 Sir Arthur Sullivan HMS Pinafore: Overture

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Telarc 80374

15:40:00 00:07:59 E. J. Moeran Lonely Waters Ulster Orchestra

JoAnn Falletta Rebekah Coffey, soprano Naxos 573034

15:49:00 00:07:18 Robert Schumann Scherzo from Symphony No. 2 Op 61

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O'Connell

15:58:00 00:04:41 Giovanni Gabrieli Sonata pian' e forte

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

16:06:00 00:03:19 Giovanni Gabrieli Canzon on the 1st tone No. 1 à 8

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

16:13:00 00:11:39 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 86

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

16:28:00 00:05:54 Howard Shore The Two Towers: Gollum's Song

City of Prague Philharmonic Nic Raine Crouch End Festival Choir Silva 1160

16:35:00 00:03:47 Howard Shore The Return of the King: The White Tree

Nic Raine City of Prague Philharmonic Silva 1160

16:41:00 00:08:30 Joaquín Turina La procesión del rocio Op 9

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

16:52:00 00:02:59 Duke Ellington The River: Giggling Rapids

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

16:57:00 00:02:40 George Gershwin Oh, Kay!: Clap Yo' Hands

Alan Feinberg, piano Argo 436121

17:05:00 00:04:40 Carl Nielsen There Sat a Fisherman Deep in Thought

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

17:23:00 00:08:41 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Overture

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

17:32:00 00:03:16 Jacques Offenbach The Tales of Hoffmann: Barcarolle

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Liverpool Philharmonic Choir Chandos 9765

17:40:00 00:03:47 Giovanni Gabrieli Buccinate in Neomenia tuba

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

17:45:00 00:03:46 Giovanni Gabrieli Canzon on the 9th tone à 12

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

17:51:00 00:03:14 György Cziffra Concert Etude No. 2

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

17:57:00 00:02:17 Tylman Susato The Danserye: Bergeret "Dont vient cela"

New London Consort Members of l'Oiseau 436131

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:18 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Theme and Variations Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

18:31:00 00:04:15 Giovanni Gabrieli Canzon per sonar on the 12th tone

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

18:38:00 00:03:55 Giovanni Gabrieli Canzon on the 4th tone à 15

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

18:44:00 00:08:09 David Diamond Finale from Symphony No. 2

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3093

18:53:00 00:02:51 Giovanni Gabrieli Canzona on the 7th tone à 8 No. 2

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

18:56:00 00:02:58 Giovanni Gabrieli Canzon per sonar on the 7th & 8th tones

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:28 Franz Liszt Symphonic Poem No. 6 "Mazeppa"

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic BBC 336

19:20:00 00:34:53 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 1 in C major Op 15

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421718

19:57:00 00:02:02 Frédéric Chopin Waltz No. 4 in F major Op 34

Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:02 Peter Tchaikovsky Capriccio italien Op 45

Jaap van Zweden Dallas Symphony Orchestra DSO Live 2009

20:20:00 00:34:17 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 23

Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

20:58:00 00:01:32 Francis Poulenc Intermezzo No. 1 in C major

Pascal Rogé, piano Decca 425862

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Semyon Bychkov, conductor

21:04:00 01:21:31 Anton Bruckner Symphony No. 8 in C minor

22:34:00 00:25:22 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 36 in C major

conducted by Fritz Reiner

22:57:00 00:02:01 Felix Mendelssohn Song without Words No. 11 in D major Op 30

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:09:55 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from String Quintet No. 3

Tokyo String Quartet Pinchas Zukerman, viola RCA 60940

23:11:00 00:08:53 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Trio No. 1 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

23:23:00 00:06:49 Johannes Brahms Romanze from String Quartet No. 1 Op 51

Chiara String Quartet Azica 71289

23:29:00 00:10:10 Robert Schumann Adagio from Symphony No. 2 Op 61

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

23:42:00 00:05:21 Paul Ferguson Solstice Suite: Remains of the Day

Almeda Trio Albany 1386

23:47:00 00:07:00 Peter Warlock An Old Song

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

23:56:00 00:02:53 Richard Wagner Tannhäuser: Song to the Evening Star

Metropolitan Opera Orchestra James Levine Bryn Terfel, baritone DeutGram 445866

23:57:00 00:02:39 Einojuhani Rautavaara Whispering

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103