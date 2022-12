Program Guide 10-06-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:30:31 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 25 in C major

Orchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

00:34:00 00:33:07 Karol Szymanowski Symphony No. 2 in B flat major Op 19

Edward Gardner BBC Symphony Orchestra Chandos 5115

01:09:00 00:34:29 Édouard Lalo Symphonie espagnole Op 21

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

01:45:00 01:10:07 Jean Sibelius Kullervo Op 7

Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Marianne Rorholm, mezzo; Jorma Hynninen, baritone; Men of; Helsinki University Chorus Sony 52563

02:57:00 00:28:34 Johannes Brahms Horn Trio in E flat major Op 40

Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

03:27:00 00:20:27 Franz Joseph Haydn Sinfonia Concertante in B flat major

Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Marieke Blankestijn, violin; William Conway, cello; Douglas Boyd, oboe; Matthew Wilkie, bassoon DeutGram 4778117

03:49:00 00:25:42 Felix Mendelssohn Cello Sonata No. 2 in D major Op 58

Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

04:17:00 00:25:23 Franz Schreker Chamber Symphony

Franz Welser-Möst Camerata Salzburg EMI 56813

04:44:00 00:33:50 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 23

Cleveland Orchestra George Szell Gary Graffman, piano CBS 37263

05:20:00 00:17:27 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2 in B minor

Boston Baroque Martin Pearlman Christopher Krueger, flute Telarc 80619

05:39:00 00:05:47 Ludwig van Beethoven Rondo a capriccio in G major Op 129

Russell Sherman, piano GM Records 2068

05:48:00 00:04:53 Francesco Corradini Baile de las máscaras: Excerpts

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

05:54:00 00:04:04 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 12 Op 96

Charles Rosekrans Royal Philharmonic Telarc 80610

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:07:22 Franz Schubert Rondo for Piano 4 hands in D

Paul Badura-Skoda, piano; Jörg Demus, piano Valois 4622

06:15:00 00:10:30 Johann Strauss Jr Waltz 'Wine, Women and Song' Op 333

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

06:28:00 00:06:47 Antonio Vivaldi Cello Concerto in D major

Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Anner Bylsma, cello Sony 62719

06:40:00 00:08:08 Ludwig van Beethoven Finale from Sonata No. 27 Op 90

Daniel Shapiro, piano Azica 71234

06:51:00 00:02:43 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 218

06:55:00 00:03:17 John Philip Sousa March 'The White Rose'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:04:23 Antonín Dvorák Legend No. 5 in A flat major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

07:10:00 00:09:25 Johannes Brahms Finale from Piano Concerto No. 2 Op 83

Boston Symphony Orchestra Bernard Haitink Emanuel Ax, piano Sony 63229

07:20:00 00:03:11 Claude Debussy Preludes Book 1: The girl with the flaxen hair

Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1025

07:25:00 00:02:19 Francis Poulenc Improvisation No. 12 "Homage to Schubert"

Paul Crossley, piano CBS 44921

07:30:00 00:04:38 George Gershwin Oh, Kay!: Someone to Watch Over Me

London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

07:40:00 00:06:54 Percy Grainger Scotch Strathspey & Reel

English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 446657

07:51:00 00:02:56 Henri Tomasi Finale from Trumpet Concerto

Philharmonia Orchestra Esa-Pekka Salonen Wynton Marsalis, trumpet CBS 42096

07:55:00 00:03:46 Heinrich von Herzogenberg Scherzo from Trio Op 61

Albrecht Mayer, oboe; Marie-Luise Neunecker, horn; Markus Becker, piano Decca 4783498

07:58:00 00:01:13 Johann Sebastian Bach Fugue in C major

Alan Feinberg, piano Steinway 30034

08:07:00 00:06:17 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Ballet & Final Tableau

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

08:15:00 00:09:51 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Sonata No. 21 Op 53

HJ Lim, piano EMI 64952

08:28:00 00:06:44 Antonín Dvorák Waltz from Serenade for Strings Op 22

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

08:40:00 00:09:48 Jean-Baptiste Loeillet Trio Sonata No. 1 in F

Geminiani Ensemble Christoph 74590

08:51:00 00:03:02 Michel Colombier Emmanuel

London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

08:55:00 00:05:53 Franz Lehár The Merry Widow: Vilja-Lied

English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Renée Fleming, soprano; London Voices Decca 458858

09:05:00 00:17:58 Robert Schumann Konzertstück Op 86

CBC Radio Orchestra Mario Bernardi Anton Kuerti, piano CBC 5218

09:27:00 00:04:28 Sammy Fain I'll Be Seeing You

London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

09:35:00 00:03:10 Leonard Bernstein West Side Story: America

Canadian Brass RCA 68633

09:55:00 00:02:53 Claude Debussy Children's Corner: Golliwog's Cakewalk

Simon Trpceski, piano EMI 272

09:55:00 00:02:29 George Frideric Handel Fugue No. 3 in B flat major

Alan Feinberg, piano Steinway 30034

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:12 Antonín Dvorák Songs My Mother Taught Me Op 55

Alisa Weilerstein, cello; Anna Polonsky, piano Decca 19765

10:03:00 00:02:11 Charles Ives Songs My Mother Taught Me

Thomas Hampson, baritone; Wolfram Rieger, piano THM 5432

10:07:00 00:07:00 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

10:16:00 00:10:39 Ralph Vaughan Williams Serenade to Music

Vernon Handley London Philharmonic Chandos 2419

10:28:00 00:04:04 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Scherzo Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

10:40:00 00:07:01 Peter Tchaikovsky Andante cantabile Op 11

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

10:50:00 00:25:14 Karol Szymanowski Symphony No. 4 Op 60

BBC Symphony Orchestra Edward Gardner Louis Lortie, piano Chandos 5115

11:17:00 00:10:10 Giuseppe Verdi Macbeth: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

11:29:00 00:07:40 Franz Schubert Moment Musical No. 6 in A flat major

Stephen Kovacevich, piano EMI 55219

11:38:00 00:07:23 Antonio Salieri The Landlady: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

11:47:00 00:07:58 Richard Wagner Die Walküre: Magic Fire Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

11:56:00 00:02:07 Léo Delibes Coppélia: Waltz of the Doll

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

12:06:00 00:07:48 Johann Strauss Jr A Night in Venice: Overture

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:15:00 00:06:46 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in C major

Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

12:25:00 00:08:25 William Bolcom Graceful Ghost Rag

Gil Shaham, violin; Jonathan Feldman, piano DeutGram 463483

12:39:00 00:07:04 Anatoly Liadov Kikimora Op 63

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

12:48:00 00:10:01 Erich Wolfgang Korngold Finale from Symphony Op 40

Franz Welser-Möst Philadelphia Orchestra EMI 56169

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:29:17 Leonard Bernstein Serenade after Plato's 'Symposium'

London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

13:32:00 00:27:12 Maurice Ravel Mother Goose Ballet

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:03:01 Jacob Gade Jealousy

London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

14:03:00 00:03:48 George Gershwin Porgy and Bess: Summertime

London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

14:06:00 00:17:25 Frédéric Chopin Variations on 'Là ci darem la mano' Op 2

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Emanuel Ax, piano Sony 60771

14:24:00 00:11:10 Heinrich Ignaz Franz von Biber Sonata No. 1 from Fidicinium Sacro-Profanum

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8448

15:00:00 00:15:30 Franz Joseph Haydn Symphony No. 22 in E flat major

Zubin Mehta Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

15:15:00 00:13:36 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 60 in C major

Angela Jia Kim, piano Miro 1002

15:29:00 00:08:28 Johann Friedrich Fasch Allegro from Concerto in D major

Tempesta di Mare Chandos 783

15:48:00 00:06:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Scherzo-valse

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:28 Sammy Fain I'll Be Seeing You

London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

16:07:00 00:03:03 Alan Hovhaness Fugue from Symphony No. 48 Op 355

Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

16:13:00 00:09:31 Jacques Offenbach La Périchole: Medley

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 61429

16:26:00 00:04:51 Ennio Morricone The Mission: Gabriel's Oboe

London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

16:33:00 00:06:13 Alexander Borodin Finale from Symphony No. 2

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

16:41:00 00:07:35 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 15

Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Daniel Barenboim, piano Teldec 16827

16:52:00 00:03:38 Franz Schubert Marche militaire No. 2 in G major

Paul Badura-Skoda, piano; Jörg Demus, piano Valois 4622

16:57:00 00:02:11 George Frideric Handel Il pastor fido: Allegro

Trevor Pinnock English Concert Archiv 419219

17:05:00 00:05:24 Charles-Marie Widor Toccata from Organ Symphony No. 5 Op 42

Todd Wilson, organ MAA 11009

17:26:00 00:05:41 Witold Lutoslawski Variations on Theme by Paganini

Westhuizen Duo Westhuizen 2007

17:32:00 00:02:51 Franz Liszt Paganini Etude No. 5 in E major

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67370

17:41:00 00:04:14 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Scherzo Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

17:47:00 00:02:29 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Swans

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:52:00 00:03:13 Leigh Harline Pinocchio: When You Wish Upon a Star

London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

17:55:00 00:03:57 Antonio Vivaldi Allegro from Concerto in a Op 3 Harp Consort

Andrew Lawrence-King Andrew Lawrence-King, harp; Thomas Ihlenfeldt, theorbo; Mike Fentross, guitar DHM 77366

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:59 Claude Debussy Children's Corner Suite

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

18:28:00 00:03:15 Ennio Morricone Cinema Paradiso: Theme

London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

18:34:00 00:04:05 David Raksin Laura: Theme

London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

18:41:00 00:13:38 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 6 in D major

Andrew Manze English Concert Harm Mundi 907280

18:55:00 00:04:14 Astor Piazzolla Oblivion

London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:05 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite Op 60

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 218

19:23:00 00:33:07 Karol Szymanowski Symphony No. 2 in B flat major Op 19

Edward Gardner BBC Symphony Orchestra Chandos 5115

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:00:00 00:10:05 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Jeffrey Khaner, flute Decca 417488

20:12:00 00:41:32 Johannes Brahms Symphony No. 4 in E minor Op 98

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:56:00 00:02:21 Camargo Guàrnieri Brazilian Dance

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4778775

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone –Riccardo Muti, conductor; Pinchas Zukerman, violin

21:04:00 00:39:25 Johannes Brahms Violin Concerto in D major Op 77

21:47:00 00:45:03 Johannes Brahms Symphony No. 2 in D Op 73

22:35:00 00:19:54 Franz Joseph Haydn Symphony No. 89 in F major

22:56:00 00:01:43 Paul Bowles In the Woods

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:30 Johann Sebastian Bach Largo from Concerto for 2 Violins

Royal Philharmonic Sir Eugene Goossens David Oistrakh, violin; Igor Oistrakh, violin DeutGram 4793449

23:09:00 00:08:08 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Flute Concerto

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

23:19:00 00:14:18 Franz Schubert Adagio from String Quintet

Miró Quartet Matt Haimovitz, cello Oxingale 2006

23:35:00 00:08:29 Charles Tomlinson Griffes Three Tone Pictures Op 5

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559164

23:43:00 00:09:56 John Knowles Paine Adagio from Symphony No. 1 Op 23

Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374

23:55:00 00:02:44 Joseph Canteloube Lullaby from "Songs of the Auvergne"

Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

23:57:00 00:02:15 Franz Schubert Wiegenlied

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139