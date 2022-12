Program Guide 10-01-2015

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:19:46 Paul Dukas La Péri Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80515

00:23:00 00:42:10 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 2 in G major Op 44 Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

01:07:00 00:35:21 Sir Edward Elgar Falstaff Op 68 Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 98436

01:44:00 00:42:15 Franz Schubert Piano Sonata in B flat major Leif Ove Andsnes, piano EMI 16448

02:28:00 00:21:35 Eric Coates The Three Elizabeths Suite Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

02:51:00 00:29:39 Joaquín Rodrigo Concierto para una fiesta Naples Philharmonic Erich Kunzel David Russell, guitar Telarc 80459

03:23:00 00:37:13 Igor Stravinsky Pulcinella - Ballet with Song after Cleveland Orchestra Igor Stravinsky Mary Simmons, soprano; Glenn Schnittke, tenor; Phillip MacGregor, bass Sony 63325

04:02:00 00:42:15 Arnold Schoenberg Pelléas und Mélisande Op 5 Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Sony 45870

04:46:00 00:29:34 Franz Schubert Symphony No. 10 in D major Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Hyperion 67000

05:18:00 00:20:04 John Rutter Suite Antique West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

05:40:00 00:04:10 Manuel de Falla El amor brujo: Ritual Fire Dance Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony Orchestra MCA 25887

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER, "Queen of the Morn"

06:07:00 00:05:56 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 8 Op 7 Brandenburg Consort Roy Goodman Paul Nicholson, organ Hyperion 67291

06:18:00 00:10:52 Paul Dukas The Sorcerer's Apprentice Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80515

06:40:00 00:08:53 Jean Sibelius Allegretto from Symphony No. 2 Op 43 Paavo Berglund Helsinki Philharmonic EMI 68643

06:51:00 00:03:38 Felix Mendelssohn Elijah: Thanks be to God Utah Symphony Joseph Silverstein Mormon Tabernacle Choir Decca 436284

06:54:00 00:02:08 William Grant Still Suite for Violin: Gamin Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

06:58:00 00:03:12 Johann Strauss Radetzky March Op 228 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

07:05:00 00:05:04 Cécile Chaminade Etudes de concert: Fileuse Op 35 Joanne Polk, piano Steinway 30037

07:10:00 00:06:53 Emile Waldteufel Waltz 'Estudiantina' Op 191 Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

07:20:00 00:02:26 Virgil Thomson The Plow that Broke the Plains: Cattle Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

07:25:00 00:02:18 Leroy Anderson March of the Two Left Feet Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

07:30:00 00:04:42 Mario Castelnuovo-Tedesco Scherzo from Guitar Quintet Op 143 Andrés Segovia, guitar; Members of; Quintetto Chigiano MCA 10056

07:40:00 00:09:00 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 417184

07:51:00 00:03:10 Wolfgang Amadeus Mozart Les Petits riens: Overture Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

07:55:00 00:03:54 Morton Gould Pavanne from American Symphonette No. 2 David Alan Miller Albany Symphony Orchestra Albany 1174

BBC NEWS

08:07:00 00:05:48 Peter Boyer Festivities Peter Boyer London Philharmonic Naxos 559769

08:16:00 00:08:32 Robert Schumann Finale from Symphony No. 2 Op 61 Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

08:27:00 00:07:06 George Frideric Handel Water Music Suite No. 2 in D major Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

08:40:00 00:11:01 Benjamin Britten Soirées musicales Op 9 Okko Kamu Helsingborg Symphony Ondine 825

08:53:00 00:07:19 Alfred Newman How the West Was Won: Suite Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

09:05:00 00:16:40 Cécile Chaminade Piano Sonata in C minor Op 21 Joanne Polk, piano Steinway 30037

09:27:00 00:06:32 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

09:38:00 00:05:53 Paul Gilson Sailors' Dances Alexander Rahbari BRT Philharmonic Brussels MarcoPolo 223418

09:45:00 00:09:39 Béla Bartók Finale from Concerto for Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425694

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:03:00 00:03:08 Cécile Chaminade Etudes de concert: Scherzo Op 35 Joanne Polk, piano Steinway 30037

10:06:00 00:03:11 Cécile Chaminade Autrefois Op 87 Joanne Polk, piano Steinway 30037

10:11:00 00:06:07 William Boyce Solomon: Overture Roy Goodman Parley of Instruments Hyperion 66378

10:21:00 00:15:00 Paul Dukas Overture 'Polyeucte' Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9225

10:41:00 00:03:31 César Franck Panis Angelicus Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

10:46:00 00:04:00 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Maidens' Dance Op 118 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

10:52:00 00:27:12 Franz Joseph Haydn Symphony No. 48 in C major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419607

11:21:00 00:08:35 Robert Schumann Overture to Schiller's "The Bride of Thomas Dausgaard Swedish Chamber Orchestra Bis 1569

11:33:00 00:09:09 Joseph Bodin de Boismortier Ballet de Village No. 2 Les Délices Délices 2013

11:44:00 00:07:37 Alfredo Casella Introduction, Chorale & March Op 57 Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

11:53:00 00:04:56 Ferde Grofé Mississippi Suite: Mardi Gras Steven Richman Harmonie Ensemble New York Bridge 9212

BBC NEWS

12:07:00 00:06:57 Camille Saint-Saëns La princesse jaune: Overture Op 30 José Serebrier BBC Concert Orchestra BBC 63

12:16:00 00:08:58 Camille Saint-Saëns Introduction & Rondo Capriccioso Op 28 Royal Philharmonic Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

12:27:00 00:06:45 Jacques Ibert Trois pièces brèves Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

12:38:00 00:07:33 Lukas Foss Salomon Rossi Suite Lukas Foss Brooklyn Philharmonic New World 375

12:47:00 00:11:04 Louis Moreau Gottschalk Méhul's Overture to "Young Henry's Hunt" Hot Springs Festival Orchestra Richard Rosenberg Richard & John Contiguglia; Angela Draghicescu, piano; Chin-Ming Lin, piano; Joshua Pepper, piano Naxos 559320

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:46:23 Peter Tchaikovsky Symphony No. 3 in D major Op 29 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 449967

13:49:00 00:09:50 Carl Maria von Weber Polonaise brillante Op 72 Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

14:02:00 00:03:49 Cécile Chaminade Les Sylvains Op 60 Joanne Polk, piano Steinway 30037

14:07:00 00:04:14 Cécile Chaminade La Lisonjera Op 50 Joanne Polk, piano Steinway 30037

14:26:00 00:17:17 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3 in D major Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

14:45:00 00:11:00 Giacomo Meyerbeer Le prophète: Overture Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

14:58:00 00:01:31 Frédéric Chopin Mazurka No. 34 in C major Op 56 Vassily Primakov, piano Bridge 9289

15:01:00 00:19:10 Paul Dukas Variations, Interlude & Finale on a Margaret Fingerhut, piano Chandos 8765

15:24:00 00:11:14 Vincent d'Indy Karadec: Suite Op 34 Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 168

15:41:00 00:08:21 Franz Liszt Legend No. 2 'St. Francis of Paolo Roberto Plano, piano Azica 71222

15:51:00 00:05:30 Johan Halvorsen Mascarade: Holberg Overture Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

15:58:00 00:05:06 Cécile Chaminade Etudes de concert: Automne Op 35 Joanne Polk, piano Steinway 30037

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:08:00 00:01:58 Igor Stravinsky Valse Jenny Lin, piano Steinway 30028

16:13:00 00:12:10 Jennifer Higdon blue cathedral Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80596

16:30:00 00:04:30 Michael Kamen Robin Hood: Everything I Do Michael Kamen Seattle Symphony Decca 458912

16:34:00 00:04:39 Silvestre Revueltas The Wandering Tadpole Maximiano Valdés Simón Bolívar Symphony Dorian 90227

16:41:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold Four Scottish Dances Op 59 Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

16:53:00 00:01:54 Paul Dukas La Péri: Fanfare Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

16:56:00 00:03:00 Rebecca Clarke Lullaby Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

17:05:00 00:04:23 Gian Carlo Menotti Amelia Goes to the Ball: Overture James Conlon Metropolitan Opera Orchestra RCA 61509

17:25:00 00:06:01 Cécile Chaminade Etude romantique Op 132 Joanne Polk, piano Steinway 30037

17:31:00 00:03:49 Cécile Chaminade Les Sylvains Op 60 Joanne Polk, piano Steinway 30037

17:40:00 00:04:37 Ralph Vaughan Williams The Running Set George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

17:46:00 00:02:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: March Past of the Kitchen Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

17:52:00 00:03:03 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Piano Sonata No. 15 John O'Conor, piano Telarc 80391

17:55:00 00:03:16 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 11 in D minor Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:18:28 Franz Joseph Haydn Symphony No. 89 in F major Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

18:30:00 00:03:58 Cécile Chaminade Etude pathétique in B minor Op 124 Joanne Polk, piano Steinway 30037

18:37:00 00:03:54 Cécile Chaminade Etudes de concert: Impromptu Op 35 Joanne Polk, piano Steinway 30037

18:43:00 00:10:50 Peter Warlock Capriol Suite Academy St. Martin in Fields Iona Brown Christopher Parkening, guitar EMI 55052

18:55:00 00:03:49 Cécile Chaminade Etude mélodique in G flat major Op 118 Joanne Polk, piano Steinway 30037

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:22:14 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 14 in E flat major Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Daniel Barenboim, piano Teldec 16827

19:26:00 00:30:08 Édouard Lalo Symphony in G minor Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

19:57:00 00:01:50 Ernesto Halffter Danza de la pastora Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:13:59 Sergei Prokofiev Symphony No. 1 in D major Op 25 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

20:18:00 00:37:41 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 305886

20:56:00 00:03:18 Claude Debussy Preludes Book 2: La puerta del vino Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG

Last Night of the BBC Proms - BBC Symphony Orchestra & Chorus, BBC Singers, Marin Alsop, conductor;

Benjamin Grosvenor, piano; Danielle de Niese, soprano; Jonas Kaufmann, tenor

21:04:00 00:03:00 Eleanor Alberga: Arise, Athena! (2015)

21:10:00 00:19:24 Dmitri Shostakovich: Piano Concerto No. 2 in F Op 102 (1957)

21:32:00 00:15:23 Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28 (1895)

21:50:00 00:03:01 Giacomo Puccini: Tosca: Recondita armonia (1900)

21:53:00 00:03:06 Giacomo Puccini: Madama Butterfly: Humming Chorus (1904)

21:56:00 00:02:53 Giacomo Puccini: Turandot: Nessun dorma (1924)

22:03:00 00:05:00 James P. Johnson: Victory Stride (1944)

22:10:00 00:04:17 Edvard Grieg: Peer Gynt: Act 4 Prelude 'Morning Mood' (1876)

22:14:00 00:06:47 Richard Rodgers (arr Robert Russell Bennett): The Sound of Music: Medley (1959)

22:25:00 00:04:13 Thomas Arne (arr Sir Malcolm Sargent): Rule Britannia! (1740)

22:29:00 00:11:19 Sir Henry Wood: Fantasia on British Sea Songs (1905)

22:40:00 00:06:26 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 in D Op 39 (1901)

22:46:00 00:02:26 Sir Charles Hubert H. Parry: Jerusalem (1916)

22:49:00 00:03:00 Henry Carey: God Save the Queen (1730)

22:52:00 00:01:56 Traditional: Auld Lang Syne

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:11:45 Richard Strauss Sextet for Strings from "Capriccio" Op 85 Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

23:13:00 00:07:00 Woldemar Bargiel Adagio in G major Op 38 German Chamber Philharmonic Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63665

23:23:00 00:12:17 Jean Roger-Ducasse Interlude from "Au jardin de Marguerite" Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223641

23:37:00 00:07:02 Sergei Rachmaninoff Prelude in B minor Op 32 Vassily Primakov, piano Bridge 9348

23:44:00 00:10:07 Guillaume Lekeu Adagio for Orchestral Quartet Ensemble Musique Oblique Harm Mundi 901455

23:56:00 00:02:53 Robert Schumann Album for the Young: Andante cantabile Op 68 Christopher Parkening, guitar EMI 54853

23:56:00 00:02:49 Sergei Rachmaninoff Prelude in F sharp minor Op 23 Wu Han, piano ArtistLed 10701