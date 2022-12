Program Guide 09-28-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:21:07 Antonio Casimir Cartellieri Symphony No. 4

Gernot Schmalfuss Evergreen Symphony Orchestra CPO 777667

00:25:00 00:41:37 Ottorino Respighi La boutique fantasque

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

01:09:00 00:29:10 Florent Schmitt La tragédie de Salomé Op 50

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

01:40:00 00:39:30 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92

Christian Thielemann Philharmonia Orchestra DeutGram 449981

02:21:00 00:20:22 Ernö Dohnányi Serenade for Strings Op 10

Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

02:43:00 00:41:47 Richard Strauss Aus Italien Op 16

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

03:27:00 00:27:02 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 3 in C major Op 26

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

03:56:00 00:41:50 Alfredo Casella Symphony No. 3 Op 63

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

04:40:00 00:39:03 Antonín Dvorák String Quartet No. 11 in C major Op 61

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

05:21:00 00:17:03 Muzio Clementi Symphony in B flat Op 18

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9234

05:40:00 00:06:21 Enrique Granados Spanish Dance No. 2 in C minor Op 5

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

05:47:00 00:07:01 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in D major Op 9

Collegium Musicum 90 Simon Standage Anthony Robson, oboe; Catherine Latham, oboe Chandos 610

05:55:00 00:04:19 Franz Liszt Consolation No. 3 in D flat major

Nelson Freire, piano Decca 4782728

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:38 Ludwig van Beethoven Allegro from String Quartet No. 6 Op 18

Cleveland Quartet Telarc 80229

06:15:00 00:07:38 Giuseppe Verdi La forza del destino: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

06:25:00 00:03:31 Florent Schmitt La tragédie de Salomé: Dance of the Seven Veils

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

06:30:00 00:03:42 Sir Edward Elgar Enigma Variations: Nimrod Op 36

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

06:33:00 00:01:35 Leroy Anderson The Typewriter

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Alasdair Malloy, typewriter Naxos 559357

06:40:00 00:10:40 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Cellos in G minor

European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Julian Lloyd Webber, cello; Jiaxin Lloyd Webber, cello Naxos 573374

06:51:00 00:03:51 Aaron Copland Billy the Kid: Waltz

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

06:55:00 00:02:18 Karl King March "Tiger Triumph"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:04:25 Giovanni Battista Pergolesi Siciliano from Violin Concerto in B flat

I Solisti Veneti Claudio Scimone Bettina Mussumeli, violin Erato 88172

07:10:00 00:07:25 Joseph Eybler Minuet & Finale from Symphony No. 1

Michael Hofstetter Geneva Chamber Orchestra CPO 777104

07:20:00 00:03:36 Robert Schumann Carnaval: March of the Society of David Op 9

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

07:25:00 00:02:30 Orlande de Lassus Matona mia cara

King's Singers EMI 63052

07:29:00 00:05:45 Mark O'Connor Appalachia Waltz

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

07:40:00 00:08:19 Sergei Rachmaninoff Allegro from Symphony No. 2 Op 27

Carl Topilow CIM Orchestra CIM 2003

07:51:00 00:03:23 Pietro Mascagni Cavalleria rusticana: Intermezzo

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 2

07:55:00 00:02:55 Percy Grainger I'm Seventeen Come Sunday

English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 446657

08:07:00 00:07:07 William Boyce Symphony No. 1 in B flat major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

08:18:00 00:08:48 Carl Maria von Weber Invitation to the Dance Op 65

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Stephen Geber, cello Decca 430201

08:25:00 00:07:19 Roger Quilter Three English Dances Op 11

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

08:40:00 00:07:22 Richard Strauss Waltzes from 'Der Rosenkavalier'

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

08:48:00 00:04:18 Andrea Luchesi Piano Sonata in D [No. 1]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

08:55:00 00:06:18 Richard Rodgers The King and I: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:05:00 00:16:46 Franz Liszt Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes'

Sir Georg Solti London Philharmonic DeutGram 4779525

09:26:00 00:03:53 Henry Mancini The Pink Panther: Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:35:00 00:05:50 Julius Fucik Florentine March Op 214

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

09:45:00 00:09:16 Ludwig van Beethoven Rondo from Violin Concerto Op 61

Tapiola Sinfonietta Olli Mustonen Olli Mustonen, piano Ondine 1123

09:55:00 00:03:07 Jorge Morel Danza Brasileira

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:05:47 Kara Karayev In the Path of Thunder: Lullaby

Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

10:08:00 00:02:42 Aram Khachaturian Gayaneh: Lesghinka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

10:13:00 00:06:43 Antonio Vivaldi Concerto for Cello & Bassoon in E minor

European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Julian Lloyd Webber, cello; Jiaxin Lloyd Webber, cello Naxos 573374

10:22:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Cantata No. 29: Sinfonia

Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Jeanne Lamon, violin Tafelmusik 1001

10:27:00 00:12:35 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 9 in E major Op 14

Peter Takács, piano Cambria 1175

10:44:00 00:06:13 Fernando Sor Variations on Theme by Mozart Op 9

Christopher Parkening, guitar EMI 56730

10:53:00 00:31:03 Mario Castelnuovo-Tedesco Piano Concerto No. 2 in G major Op 92

Malmö Symphony Orchestra Andrew Mogrelia Alessandro Marangoni, piano Naxos 572823

11:26:00 00:09:36 Gioacchino Rossini The Siege of Corinth: Overture

Thomas Schippers London Symphony Orchestra EMI 64335

11:38:00 00:07:24 Franz Liszt Die Zelle in Nonnenwerth

Leif Ove Andsnes, piano EMI 57002

11:47:00 00:10:55 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E minor

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

12:05:00 00:07:45 Carl Maria von Weber Jubilation Overture

Gustav Kuhn Dresden State Orchestra Capriccio 10052

12:14:00 00:05:11 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Intermezzo

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

12:21:00 00:05:23 Maurice Ravel Jeux d'eau

Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

12:31:00 00:04:02 Gabriel Fauré [and André Messager]: Souvenirs de Bayreuth

Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

12:40:00 00:11:13 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Guitars in G major

European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Julian Lloyd Webber, cello; Jiaxin Lloyd Webber, cello Naxos 573374

12:52:00 00:04:50 Sergei Rachmaninoff Scherzo in D minor

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:35:48 Niels Gade Symphony No. 1 in C minor Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

13:38:00 00:21:18 Christian Sinding Violin Concerto No. 1 in A major Op 45

Bournemouth Symphony Bjarte Engeset Henning Kraggerud, violin Naxos 557266

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:43 Manuel Ponce Scherzino mexicano

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

14:04:00 00:05:54 Carlos Chávez Sarabande for Strings

Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

14:12:00 00:16:20 Antonín Dvorák Five Bagatelles Op 47

Takács Quartet Gábor Ormai, harmonium Decca 430077

14:32:00 00:10:40 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Cellos in G minor

European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Julian Lloyd Webber, cello; Jiaxin Lloyd Webber, cello Naxos 573374

14:45:00 00:13:22 Aaron Copland Finale from Symphony No. 3

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 90578

15:02:00 00:16:55 Camille Saint-Saëns La Jeunesse d'Hercule Op 50

Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

15:22:00 00:13:08 Jean Sibelius Pohjola's Daughter Op 49

Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

15:41:00 00:06:21 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Finale Op 43

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

15:49:00 00:07:42 H. Balfour Gardiner Overture to a Comedy

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:06:17 Astor Piazzolla Milonga from Concerto for Bandoneón

European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Julian Lloyd Webber, cello; Jiaxin Lloyd Webber, cello Naxos 573374

16:08:00 00:03:17 Astor Piazzolla Rio Sena

Corona Guitar Quartet Albany 1084

16:15:00 00:09:28 Johann Strauss Jr Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

16:30:00 00:05:40 Bernard Herrmann The Day the Earth Stood Still: Suite

Nic Raine City of Prague Philharmonic Silva 1093

16:36:00 00:03:28 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Concerto No. 4

Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 56960

16:42:00 00:07:22 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Horns in F major

European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Julian Lloyd Webber, cello; Jiaxin Lloyd Webber, cello Naxos 573374

16:52:00 00:03:04 Marguerite Monnot Hymne à l'amour

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

16:56:00 00:03:15 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 13

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

17:05:00 00:05:13 Alexander Borodin Petite Suite: Intermezzo

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

17:13:00 00:10:36 Felix Mendelssohn String Symphony No. 2 in D major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

17:26:00 00:09:02 Paul Hindemith Concert of Angels from 'Mathis der Maler'

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55230

17:40:00 00:05:04 Gioacchino Rossini Mosé in Egitto: Prayer Chorus 'Dal tuo stellato soglio'

Orch of the Royal Opera House Lamberto Gardelli Pauline Tinsley, soprano; Elizabeth Shelley, mezzo; David Hughes, tenor; Robert Lloyd, bass; Royal Opera Chorus EMI 64356

17:46:00 00:03:20 Traditional Down in the River to Pray

Sandra Simon, soprano; Abigail Lennox, soprano; Scott Mello, tenor; Paul Shipper, bass Avie 2205

17:52:00 00:03:09 John Williams The Empire Strikes Back: Imperial March

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

17:56:00 00:02:53 Johann Sebastian Bach Partita for solo flute: Bourrée anglaise

Joshua Smith, flute Delos 3402

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:51 Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances Suite No. 2

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

18:30:00 00:05:16 Johannes Brahms Rhapsody in E flat major Op 119

Orli Shaham, piano Canary 15

18:38:00 00:04:55 Frédéric Chopin Berceuse in D flat major Op 57

Orli Shaham, piano Canary 15

18:46:00 00:10:14 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Cellos in G minor

European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Julian Lloyd Webber, cello; Jiaxin Lloyd Webber, cello Naxos 573374

18:57:00 00:01:47 Johannes Brahms Intermezzo in A minor Op 118

Orli Shaham, piano Canary 15

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:21 Carl Stamitz Clarinet Concerto No. 10 in B flat

Academy St. Martin in Fields Iona Brown Sabine Meyer, clarinet EMI 55155

19:21:00 00:34:08 Antonín Dvorák Symphony No. 3 in E flat major Op 10

José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

19:57:00 00:01:45 Frédéric Chopin Mazurka No. 28 in B major Op 41

Richard Goode, piano Nonesuch 79452

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:20:39 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Quartet No. 1 in G minor

Budapest String Quartet George Szell, piano; Members of Sony 86793

20:24:00 00:31:00 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante in E flat major

Cleveland Orchestra George Szell Rafael Druian, violin; Abraham Skernick, viola Sony 86793

20:57:00 00:01:50 Arthur Farwell From Mesa and Plain: Navajo War Dance Op 20

Dario Müller, piano MarcoPolo 223715

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

21:04:00 00:09:48 Carl Maria von Weber Oberon: Overture

21:16:00 00:33:40 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18

21:54:00 00:23:38 Richard Strauss Die Frau ohne Schatten: Symphonic Fantasy

22:21:00 00:21:36 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Suite Op 59

22:47:00 00:07:08 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:06 Felix Mendelssohn Andante from String Quartet No. 4 Op 44

American String Project MSR 1386

23:08:00 00:10:52 Franz Schubert Andante in B minor

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 75

23:21:00 00:05:16 Henri Rabaud Eglogue Op 7

Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223503

23:26:00 00:10:08 Florent Schmitt La tragédie de Salomé: Prélude Op 50

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

23:38:00 00:05:01 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 3 Prelude 'Ase's Death'

Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

23:43:00 00:10:44 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

23:56:00 00:03:03 Aram Khachaturian Masquerade: Romance

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

23:57:00 00:03:05 Mikhail Antsev Berceuse

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139