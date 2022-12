Program Guide 09-24-2015

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:32:20 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 2 in F minor Op 21 Berlin State Orchestra Andris Nelsons Daniel Barenboim, piano DeutGram 15387

00:36:00 00:37:08 John Rutter Magnificat City of London Sinfonia John Rutter Patricia Forbes, soprano; Cambridge Singers Collegium 114

01:15:00 00:41:18 Paul Dukas Symphony in C major Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80515

01:58:00 00:41:21 Johan Svendsen Octet for Strings in A Op 3 Kontra Quartet Lars Bjornkjaer, violin; Per Lund Madsen, violin; Bjarne Boie Rasmussen, viola; Lars Holm Johansen, cello Bis 753

02:41:00 00:27:56 Samuel Barber Piano Concerto Op 38 Atlanta Symphony Orchestra Yoel Levi Jon Kimura Parker, piano Telarc 80441

03:11:00 00:49:30 Ludwig van Beethoven Symphony No. 3 in E flat major Op 55 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

04:02:00 00:16:22 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 2 in E major Ensemble Sonnerie Monica Huggett Monica Huggett, violin Gaudeamus 356

04:20:00 00:27:02 Johannes Brahms Cello Sonata No. 1 in E minor Op 38 Mstislav Rostropovich, cello; Rudolf Serkin, piano DeutGram 4793449

04:49:00 00:27:21 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 7 Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

05:18:00 00:17:53 John Rutter Five Meditations for Orchestra John Rutter Royal Philharmonic Decca 1821

05:38:00 00:06:35 Johann Sebastian Bach Cantata No. 42: Sinfonia Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

05:51:00 00:06:14 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Bassoon Concerto Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi David McGill, bassoon Decca 443176

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:08:51 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Dance of the Hours Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

06:23:00 00:04:40 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Villanesca Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

06:25:00 00:04:01 Ludwig van Beethoven Christ on Mount of Olives: Hallelujah Op 85 Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

06:33:00 00:05:29 Walter Gross & Joseph Kosma Tenderly & Autumn Leaves Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

06:35:00 00:03:21 Samuel Barber Finale from Violin Concerto Op 14 St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

06:40:00 00:08:10 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 1 in D major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

06:52:00 00:02:52 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Prelude Massimo La Rosa, trombone MLR 2013

06:55:00 00:03:14 Frank H. Losey March "Gloria" Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:04:01 Antonín Dvorák American Suite: Allegretto Op 98 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

07:10:00 00:07:35 John Knowles Paine Scherzo from Symphony No. 1 Op 23 Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374

07:20:00 00:04:40 Manuel de Falla Four Spanish Pieces: Andaluza Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

07:25:00 00:02:07 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Minuet Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

07:30:00 00:04:50 François Devienne Rondo from Flute Concerto No. 7 Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

07:40:00 00:07:13 Ignacio Cervantes Danzas Cubanas Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

07:51:00 00:03:04 Giuseppe Verdi La traviata: Brindisi 'Libiamo, ne'lieti Vienna Philharmonic Carlo Rizzi Anna Netrebko, soprano; Rolando Villazón, tenor; Helene Schneiderman, mezzo; Vienna State Opera Chorus DeutGram 6188

07:55:00 00:02:51 Anonymous When the Saints Go Marching In Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

BBC NEWS

08:07:00 00:06:15 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

08:15:00 00:08:29 Wolfgang Amadeus Mozart Lucio Silla: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47014

08:25:00 00:03:03 Sir Edward Elgar Agnus Dei ["Nimrod"] Anton Armstrong St. Olaf Choir St.Olaf 3215

08:30:00 00:03:46 George Frideric Handel Allegro from Organ Concerto No.13 Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

08:35:00 00:04:34 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 4 Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

08:40:00 00:09:04 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

08:55:00 00:06:19 Stephen Sondheim A Little Night Music: Night Waltzes John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

09:05:00 00:18:19 Franz Anton Hoffmeister Oboe Concerto in C major Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

09:28:00 00:05:05 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune Hot Club of San Francisco Azica 72241

09:35:00 00:03:28 Ludwig van Beethoven Entrata from Serenade Op 25 Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

09:55:00 00:03:42 Percy Grainger In a Nutshell Suite: Gum-Suckers March Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:04:45 Enrique Granados El pelele Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

10:06:00 00:03:37 Manuel de Falla Four Spanish Pieces: Cubana Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

10:11:00 00:07:06 Engelbert Humperdinck Sleeping Beauty: Prelude Karl Anton Rickenbacher Bamberg Symphony VirginClas 61128

10:19:00 00:04:57 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Blue Bird Pas de Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

10:27:00 00:03:10 Pietro Castrucci Finale with Echo from Concerto Grosso Op 3 Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

10:31:00 00:13:30 Giuseppe Tartini Violin Concerto in A major Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Giuliano Carmignola, violin Archiv 3849

10:48:00 00:02:00 Morton Gould Boogie Woogie Etude Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

10:52:00 00:26:58 Richard Strauss Death and Transfiguration Op 24 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

11:21:00 00:08:07 George Frideric Handel Organ Concerto No. 5 in F major Op 4 Ensemble Sonnerie Monica Huggett Matthew Halls, organ Avie 2055

11:32:00 00:09:34 Samuel Barber Essay No. 2 for Orchestra Op 17 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9053

11:44:00 00:08:06 Johann Strauss Jr Waltz "Fairy Tales from the Orient" Op 444 Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

11:53:00 00:03:17 Henry Fillmore March "King Karl King" Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

11:58:00 00:01:11 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 14 in B flat Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

BBC NEWS

12:10:00 00:07:16 Gustav Holst Walt Whitman Overture Op 7 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

12:19:00 00:07:06 Paul Pabst Paraphrase on Tchaikovsky's "The Stephen Hough, piano Hyperion 67043

12:27:00 00:05:41 Enrique Granados Goyescas: El fandango de candil Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

12:35:00 00:08:46 Jaromir Weinberger Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

12:46:00 00:11:02 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 2 in D major Op 11 Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 75179

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:00:00 00:35:42 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 22 in E flat major Northern Sinfonia Imogen Cooper Imogen Cooper, piano Avie 2200

13:38:00 00:19:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 18 in F major Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

14:00:00 00:02:20 Federico Mompou Canción y Danza No. 1 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

14:03:00 00:03:05 Manuel de Falla Four Spanish Pieces: Aragonesa Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

14:08:00 00:16:02 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales Sean Chen, piano Steinway 30029

14:27:00 00:03:34 Alexander Borodin Petite Suite: Rustic Mazurka Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

14:31:00 00:02:32 Antonín Dvorák Humoresque No. 1 in E flat minor Op 101 Orion Weiss, piano Bridge 9355

14:53:00 00:05:54 Felix Mendelssohn Finale from Piano Concerto No. 1 Op 25 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

15:03:00 00:18:44 Richard Strauss Horn Concerto No. 2 in E flat major Bamberg Symphony Ingo Metzmacher Marie-Luise Neunecker, horn EMI 56183

15:25:00 00:17:36 Ralph Vaughan Williams Three Portraits from 'The England of André Previn London Symphony Orchestra RCA 60586

15:36:00 00:06:09 Johannes Brahms Intermezzo in C sharp minor Op 117 Orli Shaham, piano Canary 15

15:54:00 00:02:55 George Frideric Handel The Triumph of Time and Truth: Sonata in D major RCO Chamber Orchestra Joshua Rifkin Peter Hurford, organ Decca 414604

15:58:00 00:04:40 Joaquín Turina Danzas Andaluzas: Zapateado Op 8 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:03:34 Joaquín Rodrigo Sonada de adiós 'Homage to Paul Dukas' Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

16:13:00 00:12:21 John Rutter Suite for Strings John Rutter Royal Philharmonic Decca 1821

16:29:00 00:04:18 Franz Waxman Reminiscences from 'Come Back Little German Chamber Orch Berlin Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano; Members of DeutGram 4792954

16:35:00 00:03:43 Franz Schubert Scherzo from Piano Quintet Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

16:41:00 00:07:38 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 18 Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 57803

16:52:00 00:03:03 William Grant Still Blues from "Lenox Avenue" Denver Oldham, piano Koch Intl 7084

16:56:00 00:03:11 David Ludwig Seasons Lost: Spring Curtis 20/21 Ensemble Vinay Parameswaran Jennifer Koh, violin; Jaime Laredo, violin Cedille 146

17:05:00 00:05:27 Isaac Albéniz Suite Española: Aragón Op 47 Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

17:26:00 00:07:03 Georgia Stitt, Jason Rbt Brown Waiting for Wings Overture John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

17:40:00 00:04:08 Manuel de Falla La vida breve: Spanish Dance No. 2 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

17:46:00 00:03:53 Federico Mompou Canción y Danza No. 3 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

17:52:00 00:03:15 Scott Joplin Maple Leaf Rag Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

17:57:00 00:02:21 Reinhold Glière The Red Poppy: Waltz Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:19:03 Emmanuel Chabrier Suite pastorale Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

18:31:00 00:03:07 Federico Mompou Canción y Danza No. 8 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

18:36:00 00:03:43 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Neapolitan Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

18:42:00 00:12:17 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 2 Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

18:55:00 00:03:54 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 6 'Zapateado" Op 23 Nicola Hall, guitar Decca 430839

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN

19:02:00 00:22:37 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21 Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

19:27:00 00:29:10 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto for Flute & Harp in C major Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute; Lisa Wellbaum, harp Decca 443175

19:57:00 00:01:30 Alexander Scriabin Etude in C sharp Op 8 Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

19:58:00 00:01:34 César Cui Orientale Op 50 Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 52568

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:10:29 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80 Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557428

20:14:00 00:41:46 Peter Tchaikovsky Symphony No. 4 in F minor Op 36 Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4793449

20:58:00 00:01:23 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 1: Bourrée Jason Vieaux, guitar Azica 71250

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG - From the BBC Proms - BBC Symphony Orchestra & Chorus; BBC Concert Orchestra; London Philharmonic Choir, Keith Lockhart, conductor

21:04:00 00:07:40 Camille Saint-Saëns Danse macabre Op 40

21:16:00 00:28:00 Guy Barker The Lanterne of Light

21:49:00 01:03:05 Carl Orff Carmina burana

22:52:00 00:05:54 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 1 in D major Op 39

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:04:49 Joaquín Rodrigo Plegaria de la Infanta de Castilla Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

23:06:00 00:07:49 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 4: Prelúdio Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

23:17:00 00:06:41 Gabriel Fauré Cantique de Jean Racine Op 11 City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 109

23:23:00 00:11:24 Gabriel Fauré Adagio from Piano Quartet No. 2 Op 45 Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

23:37:00 00:05:45 Wilhelm Stenhammar Interlude from 'The Song" Op 44 Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553115

23:42:00 00:11:45 Antonín Dvorák Romance in F minor Op 11 Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

23:56:00 00:02:46 Erik Satie Gymnopédie No. 3 Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137

23:56:00 00:02:34 Ole Bull Solitude on the Mountain Andrew Penny Orchestra of the Mill Lydian 18132