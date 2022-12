Program Guide 09/22/2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:23:44 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 2 in G minor Op 22

Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

00:28:00 00:38:25 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 14 in C sharp minor Op 131

Cypress String Quartet Cypress 2012

01:08:00 01:09:36 Richard Wagner The Ring without Words

Lorin Maazel Berlin Philharmonic Telarc 80154

02:19:00 00:28:19 Jean Sibelius Symphony No. 5 in E flat major Op 82

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

02:49:00 00:26:30 Alessandro Striggio Missa 'Ecco sì beato giorno'

Chamber Ensemble Robert Hollingworth I Fagiolini Decca 4782734

03:15:00 00:32:13 Herbert Howells Suite for Orchestra "The B's"

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9557

03:51:00 00:30:17 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16

Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

04:23:00 00:28:00 Wolfgang Amadeus Mozart String Quintet No. 5 in D major

Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

04:53:00 00:24:31 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 11 in B flat major Op 22

Peter Takács, piano Cambria 1175

05:20:00 00:17:34 Alexander Borodin Symphony No. 3 in A minor

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

05:40:00 00:05:47 Ottorino Respighi Aria for Strings

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

05:52:00 00:05:11 Édouard Lalo Scherzo for Orchestra

Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:08:06 Johannes Brahms Adagio from Trio Op 114

Franklin Cohen, clarinet; Stephen Geber, cello; Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

06:15:00 00:05:13 John Rutter Psalm 23 'The Lord is my Shepherd'

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers; Quentin Poole, oboe Collegium 100

06:20:00 00:03:32 Reinhold Glière The Red Poppy: Russian Sailor's Dance

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

06:30:00 00:10:29 Edvard Grieg Finale from Piano Concerto Op 16

Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

06:43:00 00:07:27 Johann Friedrich Fasch Finale from Concerto in D major

Tempesta di Mare Chandos 783

06:51:00 00:03:38 Giovanni Palestrina Sanctus from Pope Marcellus Mass

King's Singers Naxos 572987

06:55:00 00:03:12 John Philip Sousa March 'Minnesota'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:05:00 00:04:22 Leonard Bernstein Candide: Overture

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

07:10:00 00:05:55 Antonín Kraft Cossack Rondo from Cello Concerto in C major Op 4

Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Anner Bylsma, cello DHM 7757

07:20:00 00:02:56 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Samba

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

07:24:00 00:02:45 Johann Strauss Jr Napoleon March Op 156

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

07:29:00 00:05:47 Giovanni Paisiello Proserpine: Overture

Gennaro Cappabianca Collegium Philarmonicum Naxos 557031

07:40:00 00:07:59 Sergei Prokofiev Two Pushkin Waltzes Op 120

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553624

07:51:00 00:04:03 Sergei Rachmaninoff Paraphrase on Kreisler's 'Liebesleid'

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

07:55:00 00:03:14 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

08:07:00 00:05:50 Dmitri Shostakovich Festive Overture Op 96

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

08:15:00 00:05:20 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quintet No. 5

Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

08:20:00 00:05:15 George Butterworth English Idyll No. 1

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

08:28:00 00:06:53 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 7 Op 97

Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

08:36:00 00:03:12 Carl Nielsen Aladdin Suite: Oriental March Op 34

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

08:40:00 00:08:50 Felix Mendelssohn Hebrides Overture 'Fingal's Cave' Op 26

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

08:51:00 00:02:13 Jan Dismas Zelenka Adagio from Miserere in C minor

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

08:55:00 00:06:09 Richard Hayman March Medley

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80122

09:05:00 00:16:56 John Philip Sousa El Capitán and His Friends: Suite

Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

09:26:00 00:07:00 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

09:35:00 00:05:45 César Franck Allegretto from Violin Sonata in A major

Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

09:42:00 00:06:57 Dmitri Shostakovich Finale from Piano Concerto No. 1 Op 35

London Mozart Players Matthias Bamert Alain Lefèvre, piano; Paul Archibald, trumpet Analekta 9283

09:52:00 00:03:56 Erich Wolfgang Korngold Baby Serenade: Overture Op 24

Werner Andreas Albert NW German Philharmonic CPO 999077

09:57:00 00:03:26 Felix Arndt Nola "A Silhouette"

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:03:00 00:03:07 Marin Marais Alcyone: Overture

Tempesta di Mare Chandos 805

10:06:00 00:01:56 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Tambourins

Les Délices Délices 2013

10:09:00 00:06:43 Luigi Cherubini Sonata No. 2 in F major

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Barry Tuckwell, horn EMI 69395

10:18:00 00:04:12 Antonio Salieri Falstaff: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

10:23:00 00:04:08 Ralph Vaughan Williams Prelude on Rhosymèdre

John Lubbock Orchestra of St. John's ASV 6007

10:28:00 00:12:07 Gordon Jacob Trio for Flute, Oboe & Piano

Panorámicos Mary Kay Ferguson, flute; Danna Sundet, oboe; Randall Fusco, piano Panorámico 2009

10:43:00 00:06:06 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Overture

Evgeny Svetlanov Russian State Symphony RCA 68406

10:52:00 00:26:18 Muzio Clementi Symphony No. 4 in D

Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 804

11:21:00 00:09:14 Sir William Herschel Oboe Concerto in E flat major

Mozart Orchestra Davis Jerome Richard Woodhams, oboe Newport 85612

11:32:00 00:09:10 Sir William Walton Coronation Te Deum

Philharmonia Orchestra Sir David Willcocks John Scott, organ; Bach Choir Chandos 8760

11:44:00 00:06:13 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 1 Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

11:51:00 00:08:07 Frédéric Chopin Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 21

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Emanuel Ax, piano Sony 63371

12:10:00 00:04:45 Jacques Offenbach Le roi Carotte: Overture

Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

12:16:00 00:07:17 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in C major Op 7

Collegium Musicum 90 Simon Standage Anthony Robson, oboe; Catherine Latham, oboe Chandos 610

12:22:00 00:08:10 Frédéric Chopin Scherzo No. 1 in B minor Op 20

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

12:35:00 00:09:07 Édouard Lalo Deux Aubades

Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

12:47:00 00:10:25 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 2 Op 17

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Teldec 44943

12:57:00 00:01:27 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Tin Pan Alley

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:32:38 Léo Delibes Coppélia: Suite

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

13:34:00 00:23:44 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 2 in G minor Op 22

Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:04:47 Louis Moreau Gottschalk Berceuse Op 47

Alan Marks, piano Nimbus 5014

14:05:00 00:02:38 Alan Hovhaness Lullaby Op 1

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

14:09:00 00:17:48 Albert Roussel Bacchus et Ariane: Suite No. 1 Op 43

Stéphane Denève Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 570245

14:44:00 00:11:29 Nikolai Rimsky-Korsakov Overture on Russian Themes Op 28

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

14:57:00 00:01:39 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Rondeau Minuet

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

15:01:00 00:16:20 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 1 in F major

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

15:20:00 00:13:08 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 13 in E flat major Op 27

HJ Lim, piano EMI 64952

15:36:00 00:07:18 Johannes Brahms Scherzo from Piano Quintet Op 34

Cleveland Orch String Quartet Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

15:46:00 00:11:01 Robert McBride Mexican Rhapsody

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

15:58:00 00:05:49 Camille Saint-Saëns Scherzo from Piano Concerto No. 2 Op 22

Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:09:00 00:02:36 Johannes Brahms Scherzo from Serenade No. 2 Op 16

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

16:14:00 00:09:03 Michael Torke Bright Blue Music

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Ecstatic 92201

16:26:00 00:07:14 Sir William Walton Richard III: Prelude & Coronation

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Ian Watson, organ Chandos 8841

16:37:00 00:08:01 Richard Wagner Das Rheingold: Entry of the Gods into Valhalla

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

16:48:00 00:03:44 Georges Bizet Carmen: Habanera 'L'amour est un oiseau rebelle'

Munich Radio Orchestra Maurizio Barbacini Denyce Graves, mezzo-soprano RCA 63509

16:55:00 00:05:17 Dmitri Shostakovich Allegretto from Symphony No. 5 Op 47

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70904

17:07:00 00:13:59 Sergei Prokofiev Symphony No. 1 in D major Op 25

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

17:24:00 00:06:35 Camille Saint-Saëns Finale from Piano Concerto No. 2 Op 22

Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

17:32:00 00:04:39 Michael Torke Miami Grands: Key Biscayne, dawn

Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

17:42:00 00:04:02 Michael Torke Miami Grands: Everglades, under the stars

Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

17:49:00 00:02:47 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Mazurka

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:53:00 00:07:15 Henryk Wieniawski Finale from Violin Concerto No. 1 Op 14

London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:30:17 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16

Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

18:41:00 00:02:09 Edvard Grieg Lyric Suite: Rustic March Op 54

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

18:46:00 00:01:37 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: Butterfly Op 43

Per Tengstrand, piano Azica 71207

18:50:00 00:04:09 Edvard Grieg Holberg Suite: Rigaudon Op 40

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

18:55:00 00:04:04 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 2 Prelude 'Ingrid's Lament'

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:19 Antonín Dvorák Czech Suite Op 39

Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

19:26:00 00:29:23 Camille Saint-Saëns Violin Concerto No. 3 in B minor Op 61

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:22:26 Claude Debussy La mer

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:26:00 00:29:20 Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Concerto in A major

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Franklin Cohen, clarinet Decca 443176

20:57:00 00:02:10 Antonín Dvorák Cypress No. 3

Cypress String Quartet Avie 2275

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Carlos Miguel-Prieto, conductor; Yo-Yo Ma, cello

21:04:00 00:08:23 José Pablo Moncayo Huapango

21:15:00 00:35:09 Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D major Op 36

21:52:00 00:42:08 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104

22:36:00 00:22:48 Ernest Bloch Schelomo

Miguel Harth-Bedoya, conductor

22:57:00 00:01:40 Jean-Philippe Rameau Les Sauvages

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:11:28 Domenico Scarlatti Sonata in E minor

Duo Amaral DuoAmaral 501592

23:13:00 00:07:54 Georg Matthias Monn Adagio from Cello Concerto in G minor

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

23:23:00 00:09:10 Johannes Brahms Ballade No. 4 in B major Op 10

Alessio Bax, piano Signum 309

23:32:00 00:06:44 Edvard Grieg Adagio from Piano Concerto Op 16

Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

23:41:00 00:06:06 Paul Juon Adagio from Viola Sonata Op 15

Eliesha Nelson, viola; Glen Inanga, piano Sono Lumin 92136

23:47:00 00:06:58 Ottorino Respighi The Pines of Rome: The Pines of the Janiculum

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

23:56:00 00:03:09 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Adagietto

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

23:57:00 00:02:00 Francisco Tárrega Lágrima

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579