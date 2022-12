Program Guide 09-16-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:12:16 Charles Tomlinson Griffes The Pleasure Dome of Kubla Khan

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559164

00:16:00 00:52:06 Johannes Brahms Piano Quartet No. 2 in A major Op 26

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 45846

01:10:00 00:38:50 Antonín Dvorák Symphony No. 8 in G major Op 88

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 710

01:51:00 00:25:54 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 5 in D major Op 70

Julian Rachlin, violin; Mischa Maisky, cello; Martha Argerich, piano DeutGram 4795096

02:19:00 00:31:34 Mario Castelnuovo-Tedesco Concerto Italiano Op 31

SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

02:52:00 00:33:48 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67018

03:28:00 00:49:36 Dmitri Shostakovich Symphony No. 5 in D minor Op 47

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70904

04:19:00 00:31:41 Camille Saint-Saëns Piano Quartet in B flat major Op 41

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano; Members of Naxos 572904

04:53:00 00:06:15 Bohuslav Martinu Serenade No. 2

Kenneth Sillito, violin; Malcolm Latchem, violin; Robert Smissen, viola Chandos 8771

04:53:00 00:27:34 Jean Sibelius Symphony No. 3 in C major Op 52

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

05:23:00 00:14:02 Sergei Prokofiev Russian Overture Op 72

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

05:39:00 00:07:00 George Frideric Handel Keyboard Suite in D minor

David Greilsammer, piano Sony 792969

05:51:00 00:05:02 Jeannette Sorrell Sugarloaf Mountain

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Fire Ensemble Singers Avie 2329

05:58:00 00:01:34 Anthony Holborne Galliard "The Fairie Round"

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:18 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Birth of Kijé Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

06:12:00 00:10:00 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Quartet No. 1 Op 18

Cleveland Quartet Telarc 80382

06:25:00 00:08:55 Peter Tchaikovsky Andantino from Symphony No. 4 Op 36

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

06:35:00 00:03:13 Amy Beach Scottish Legend Op 54

Alan Feinberg, piano Argo 436121

06:40:00 00:07:46 Sir Arthur Sullivan The Mikado: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

06:47:00 00:03:03 George Frideric Handel Xerxes: Largo 'Ombra mai fu'

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Bryn Terfel, baritone DeutGram 453480

06:52:00 00:02:42 Sir Charles Hubert H. Parry Lady Radnor's Suite: Bourrée

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

06:58:00 00:03:11 John Philip Sousa March 'Sabre and Spurs'

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:04:58 George Frideric Handel The Triumph of Time and Disillusionment:

Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

07:16:00 00:02:26 Giacomo Puccini Prelude for Orchestra

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

07:18:00 00:04:58 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Cindy

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

07:20:00 00:02:27 George Gershwin Girl Crazy: I Got Rhythm

London Symphony Orchestra Gregor Bühl Sharon Kam, clarinet Teldec 88482

07:23:00 00:02:52 Claude Debussy Petite Suite: Menuet

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

07:30:00 00:05:25 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 1 in G minor

Chamber Ensemble Leonidas Kavakos, violin; Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

07:40:00 00:02:25 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: Never mind the why and

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Rebecca Evans, soprano; Sir Thomas Allen, baritone; Richard Suart, baritone Telarc 80374

07:42:00 00:07:53 Sergei Rachmaninoff Finale from Piano Concerto No. 1 Op 1

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

07:52:00 00:03:03 Leroy Anderson The Classical Jukebox

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

07:55:00 00:02:37 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet in D major

András Schiff, piano Decca 421369

08:02:00 00:03:10 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Goblet Dance

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

08:07:00 00:05:55 Henryk Wieniawski Polonaise No. 1 in D major Op 4

Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Chad Hoopes, violin ClevPops 2008

08:15:00 00:06:14 George Frideric Handel Concerto Grosso in D major Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

08:21:00 00:04:35 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Ein Mädchen oder

Philharmonia Zürich Nikolaus Harnoncourt Anton Scharinger, bass Teldec 242716

08:30:00 00:07:48 Jean Sibelius Finale from Symphony No. 5 Op 82

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

08:36:00 00:02:13 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1: Bourrée

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

08:43:00 00:11:19 Franz Schubert Allegro from 'Arpeggione' Sonata

Yuri Bashmet, viola; Martha Argerich, piano DeutGram 4795096

08:55:00 00:06:06 John Williams Saving Private Ryan: Hymn to the Fallen

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 51333

09:08:00 00:16:16 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Ballet Music

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

09:27:00 00:04:43 Richard Wagner Lohengrin: Bridal Chorus 'Treulich

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

09:35:00 00:03:34 Ruggero Leoncavallo Pagliacci: Vesti la giubba

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor Decca 15463

09:55:00 00:03:07 Louis Moreau Gottschalk Pasquinade Op 59

Cecile Licad, piano Naxos 559145

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:01:56 Adolph von Henselt If I Were a Bird Op 2

Michael Lewin, piano Dorian 92103

10:03:00 00:02:44 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Bird's Dance

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

10:08:00 00:07:10 Josef Myslivecek Symphony in C

Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

10:16:00 00:03:14 Joseph Fiala Finale from English Horn Concerto in C major

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, English horn DeutGram 4792942

10:23:00 00:05:04 Martin Mailman Autumn Landscape Op 4

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434347

10:30:00 00:12:11 Edvard Grieg Overture 'In Autumn' Op 11

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

10:43:00 00:04:01 Samuel Scheidt Canzona bergamasca

Paramount Brass Centaur 2355

10:50:00 00:25:54 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 5 in D major Op 70

Julian Rachlin, violin; Mischa Maisky, cello; Martha Argerich, piano DeutGram 4795096

11:18:00 00:08:26 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Winter' Concerto in F minor Op 8

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

11:28:00 00:09:42 Felix Mendelssohn Overture for Wind Instruments Op 24

Claudio Abbado London Symphony Orchestra DeutGram 423104

11:40:00 00:11:13 Maurice Ravel La valse

Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

11:53:00 00:05:30 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Cello Concerto

English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

12:10:00 00:06:00 Gioacchino Rossini L'inganno felice: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

12:17:00 00:05:34 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 7 "Vito" Op 26

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

12:24:00 00:04:14 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: March

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

12:31:00 00:14:14 Maurice Ravel Five Pieces for Children from 'Mother

Martha Argerich, piano; Lang Lang, piano DeutGram 4795096

12:47:00 00:10:19 André Grétry Céphale et Procris: Ballet Suite

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:33:08 Robert Schumann Symphony No. 1 in B flat major Op 38

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 421439

13:35:00 00:22:34 Franz Liszt (and others): Hexaméron Budapest Symphony Orchestra

Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67401

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:33 Robert Schumann Scenes from Childhood: Träumerei Op 15

Martha Argerich, piano DeutGram 4795096

14:03:00 00:03:20 Gabriel Fauré Après un rêve Op 7

Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

14:09:00 00:16:21 Franz Ignaz Beck Symphony in F major Op 3

Michael Schneider La Stagione Frankfurt CPO 777034

14:29:00 00:10:00 Frédéric Chopin Scherzo No. 2 in B flat minor Op 31

Yundi, piano DeutGram 3887

14:41:00 00:14:39 Joaquín Turina Danzas Fantàsticas Op 22

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

14:57:00 00:02:23 Antonín Dvorák Cypress No. 11

Cypress String Quartet Avie 2275

15:02:00 00:16:41 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Suite

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

15:20:00 00:14:21 Ottorino Respighi Poema autunnale Monte Carlo Philharmonic

Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin Decca 15535

15:37:00 00:07:47 Giuseppe Verdi Four Seasons Ballet: Spring

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

15:47:00 00:09:36 Franz Schubert Minuet & Finale from Symphony No. 3

Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:05:00 Witold Lutoslawski Variations on Theme by Paganini

Gabriela Montero, piano; Martha Argerich, piano DeutGram 4795096

16:07:00 00:02:46 Maurice Ravel Mother Goose: Laideronnette, Empress

Martha Argerich, piano; Lang Lang, piano DeutGram 4795096

16:13:00 00:11:18 Charles Ives Finale from Symphony No. 1

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9053

16:28:00 00:05:50 Danny Elfman Hitchcock: End Credits

John Mauceri Danish National Symphony Toccata 241

16:36:00 00:03:27 Franz Schubert Minuet from Symphony No. 4

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

16:41:00 00:07:46 Carl Friedrich Abel Symphony in E flat Op 17

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

16:52:00 00:01:58 Nadia Boulanger Lux aeterna Chamber Ensemble

Emile Naoumoff Isabelle Sabrié, soprano MarcoPolo 223636

16:56:00 00:02:57 Isaac Albéniz Minuetto from Piano Sonata No. 5 Op 82

Albert Guinovart, piano Harm Mundi 987007

17:05:00 00:05:18 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in C major

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

17:13:00 00:11:58 George Frideric Handel Harp Concerto in B flat major Op 4

Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Maxine Eilander, harp Atma 2541

17:28:00 00:07:08 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: The Three

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

17:40:00 00:05:20 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet from String Quintet No. 5

Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

17:47:00 00:02:28 Johann Sebastian Bach Orch Suite No. 2: Minuet & Badinerie

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gonzalo X. Ruiz, oboe Avie 2171

17:52:00 00:03:17 Eric Whitacre A Boy and a Girl

Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 559677

17:57:00 00:02:29 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Sonata No. 29 Op 106

Igor Levit, piano Sony 370387

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:24 Franz Schubert Sonata in a 'Arpeggione'

Yuri Bashmet, viola; Martha Argerich, piano DeutGram 4795096

18:35:00 00:04:17 Maurice Ravel Mother Goose: Conversations Between

Martha Argerich, piano; Lang Lang, piano DeutGram 4795096

18:42:00 00:02:46 Gabriela Montero Improvisation on 'Happy Birthday'

Gabriela Montero, piano DeutGram 4795096

18:46:00 00:07:51 Ludwig van Beethoven Finale from Piano Trio No. 5 Op 70

Julian Rachlin, violin; Mischa Maisky, cello; Martha Argerich, piano DeutGram 4795096

18:55:00 00:03:53 Robert Schumann Fantasy Pieces: Duet Op 88

Martha Argerich, piano; Gidon Kremer, violin; Mischa Maisky, cello DeutGram 463700

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:06 Carl Stamitz Cello Concerto No. 3 in C major

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

19:23:00 00:33:29 Alexander Glazunov Symphony No. 4 in E flat major Op 48

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live -

Cleveland Institute of Music Orchestra; Carl Topilow, conductor; Yuri Noh, piano, student artist – Live from Severance Hall

20:08:00 00:16:18 William Schuman New England Triptych

20:31:00 00:25:14 Béla Bartók Piano Concerto No. 3

21:18:00 00:32:13 Dmitri Shostakovich Symphony No. 1 in F minor Op 10

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by soprano Jessye Norman. All from Philips 432-546-2

Schubert: Ave Maria

Franck: Panis Angelicus

Gounod: O Divine Redeemer

Traditional:

Greensleeves

Jesu Bambino

Amazing Grace

Let us break bread together

Great day

THere's a man going round

Give me Jesus

He's got the whole world



23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:42 Stephen Feigenbaum Serenade for Strings

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80745

23:08:00 00:07:31 Hans Pfitzner Palestrina: Act 1 Prelude

Christian Thielemann Berlin German Opera Orchestra DeutGram 449571

23:18:00 00:09:19 Joseph Joachim Notturno in A major Op 12

Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Daniel Hope, violin DeutGram 15312

23:27:00 00:02:33 Robert Schumann Scenes from Childhood: Träumerei Op 15

Martha Argerich, piano DeutGram 4795096

23:29:00 00:07:59 Johannes Brahms Andante from Horn Trio Op 40

Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

23:40:00 00:05:40 Sir Edward Elgar Romance Op 62

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

23:45:00 00:08:21 Hector Berlioz Harold in Italy: Pilgrims' March Op 16

Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy David Aaron Carpenter, viola Ondine 1188

23:56:00 00:03:07 Frédéric Chopin Nocturne No. 5 in F sharp major Op 15

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

23:57:00 00:02:25 Maurice Ravel Berceuse on the Name 'Fauré"

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139