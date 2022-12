Program Guide 09-15-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:32:38 Franz Joseph Haydn Symphony No.103 in E flat major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

00:37:00 00:38:19 Franz Schubert String Quartet No. 14 in D minor

Jasper Quartet Sono Lumin 92152

01:17:00 00:24:24 Carlos Surinach Piano Concerto Royal Philharmonic

Rafael Frühbeck de Burgos Alicia de Larrocha, piano Decca 4785437

01:43:00 00:40:20 Léo Delibes Sylvia: Suite

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

02:25:00 00:29:51 Frank Martin Mass for Double Chorus

Robert Shaw Robert Shaw Festival Singers Telarc 80406

02:57:00 00:38:26 Sergei Rachmaninoff The Bells Op 35

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Renée Fleming, soprano; Karl Dent, tenor; Victor Ledbetter, baritone; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80365

03:37:00 00:28:57 Peter Tchaikovsky Concert Fantasy in G major Op 56

Philharmonia Orchestra Vladimir Fedoseyev Mikhail Pletnev, piano VirginClas 61463

04:08:00 00:37:20 Zdenek Fibich Symphony No. 3 in E minor Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9328

04:47:00 00:32:02 Antonín Dvorák String Quartet No. 10 in E flat major Op 51

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

05:21:00 00:15:04 Aaron Copland Music for Movies

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 61699

05:38:00 00:07:01 Emmanuel Chabrier Impromptu

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

05:52:00 00:04:44 Leroy Anderson Harvard Sketches

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

05:58:00 00:01:47 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Seguidilla

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:07:03 Robert Schumann Toccata in C Op 7

Howard Shelley, piano Chandos 8814

06:15:00 00:08:52 Aaron Copland An Outdoor Overture

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

06:25:00 00:04:45 Manuel de Falla El amor brujo: Pantomime

Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony Orchestra MCA 25887

06:30:00 00:08:12 José de Nebra Five Seguidillas & Canción

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

06:44:00 00:10:15 Claude Debussy Danses sacrée et profane

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Lisa Wellbaum, harp DeutGram 2121

06:58:00 00:03:45 Robert Browne Hall The New Colonial March

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:04:46 Jean-Philippe Rameau Pygmalion: Overture

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901381

07:10:00 00:07:19 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 89

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

07:20:00 00:03:34 Joaquín Rodrigo Sonada de adiós 'Homage to Paul Dukas'

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

07:25:00 00:01:54 Paul Dukas Fanfare from "La Péri"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

07:30:00 00:05:02 Giacomo Puccini La bohème: Che gelida manina

Prague Philharmonic Orchestra Marco Armiliato Jonas Kaufmann, tenor Decca 10837

07:40:00 00:10:06 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in G minor Op 9

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 550739

07:54:00 00:04:12 Astor Piazzolla Oblivion

European Film Philharmonic Christoph Israel Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

08:07:00 00:06:06 Maurice Ravel Scherzo from String Quartet in F major

Daedalus Quartet Bridge 9202

08:15:00 00:09:10 Antonio Vivaldi Concerto for 4 Violins in B minor Op 3

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Cynthia Roberts, violin; Emlyn Ngai, violin; Naomi Guy, violin; Min-Young Kim, violin Eclectra 2059

08:27:00 00:02:16 Leroy Anderson The Syncopated Clock

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

08:28:00 00:07:30 Jean-Baptiste Arban Variations on 'The Carnival of Venice'

Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

08:40:00 00:07:57 Antonín Dvorák Scherzo from String Quintet No. 2 Op 77

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

08:48:00 00:03:55 Igor Stravinsky Scherzo à la russe

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra RCA 68865

08:53:00 00:07:45 Elmer Bernstein The Ten Commandments: Suite

Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Orch Denon 75288

09:05:00 00:18:03 Richard Strauss Don Juan Op 20

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

09:28:00 00:04:51 Richard M & Robert B Sherman Mary Poppins: Medley

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

09:35:00 00:01:19 Franz Schubert Rastlose Liebe

Jessye Norman, soprano; Philip Moll, piano Philips 412623

09:39:00 00:03:16 Franz Schubert Auf dem See

Jessye Norman, soprano; Philip Moll, piano Philips 412623

09:55:00 00:03:11 Frédéric Chopin Etude No. 13 in A flat major Op 25

Lang Lang, piano Sony 771901

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:38 Johann Strauss Jr Polka 'Tik-Tak" Op 365

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

10:03:00 00:02:10 Zoltán Kodály Háry János: Viennese Musical Clock

István Kertész London Symphony Orchestra Decca 4785437

10:06:00 00:07:14 Gabriel Fauré Barcarolle No. 3 in G flat Op 42

Charles Owen, piano Avie 2240

10:14:00 00:05:21 Camille Saint-Saëns Romance in D flat Op 37

Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

10:21:00 00:04:01 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Dies Bildnis ist

Philharmonia Zürich Nikolaus Harnoncourt Hans-Peter Blochwitz, tenor Teldec 242716

10:27:00 00:13:15 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 9 for Winds in B flat major

Amadeus Winds l'Oiseau 425819

10:41:00 00:07:08 Darius Milhaud Three Rag-Caprices Op 78

Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

10:51:00 00:27:13 Louis Théodore Gouvy Symphony No. 4 in D minor Op 25

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

11:20:00 00:09:05 Isaac Albéniz Azulejos

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

11:32:00 00:08:30 Thomas Arne Symphony No. 1 in C major

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

11:42:00 00:09:38 Franz Schubert Impromptu No. 4 in A flat major

Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148

11:53:00 00:05:02 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Scherzo burlesque Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

12:09:00 00:06:52 Felix Mendelssohn The Marriage of Camacho: Overture Op 10

Klauspeter Seibel Nuremberg Symphony Orchestra Colosseum 9007

12:17:00 00:04:08 Manuel de Falla La vida breve: Spanish Dance No. 2

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

12:23:00 00:08:50 Joaquín Turina Rapsodia sinfónica Op 66

London Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Alicia de Larrocha, piano Decca 410289

12:34:00 00:09:44 Carl Maria von Weber Andante & Hungarian Rondo Op 35

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Klaus Thunemann, bassoon Philips 432081

12:45:00 00:10:34 Johann Strauss Jr Waltz 'Morning Papers' Op 279

Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 66860

12:57:00 00:02:33 John Philip Sousa March 'The High School Cadets'

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7503

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:30:52 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 20 in D minor

Orchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

13:33:00 00:25:44 Franz Joseph Haydn Symphony No. 92 in G major

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:08 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 7 in F major

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

14:03:00 00:03:09 Béla Bartók Three Hungarian Folk Songs

Lara Downes, piano Steinway 30016

14:07:00 00:15:41 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 1 Op 46

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

14:36:00 00:12:36 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 3 in G major

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

14:50:00 00:09:19 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 67254

15:01:00 00:15:39 Manuel de Falla Four Spanish Pieces

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

15:15:00 00:11:06 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 5

Berlin Philharmonic Cellists Juliane Banse, soprano EMI 56981

15:33:00 00:07:06 Mario Castelnuovo-Tedesco Andantino from Guitar Concerto No. 1 Op 99

London Symphony Orchestra Luis Garcia-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

15:42:00 00:13:01 Hector Berlioz Overture 'Rob Roy'

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 421193

15:58:00 00:03:07 Federico Mompou Canción y Danza No. 8

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:05:00 00:04:17 Charles Ives Scherzo from Symphony No. 1

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9053

16:12:00 00:11:51 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 17 in G major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

16:28:00 00:04:54 Hans Zimmer Pearl Harbor: War

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

16:34:00 00:04:57 Max Richter Vivaldi Recomposed: Summer 3

Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

16:41:00 00:07:48 Franz Schubert Overture in the Italian Style in D major

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

16:52:00 00:03:37 Manuel de Falla Four Spanish Pieces: Cubana

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

16:56:00 00:03:19 Jerome Moross Fugue from Symphony No. 1

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

17:05:00 00:05:25 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Polonaise Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

17:13:00 00:11:28 Joaquín Rodrigo Four Pieces

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

17:27:00 00:07:30 Henri Sauguet La cigale et la fourmi

Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

17:40:00 00:04:45 Philip Glass Harpsichord Concerto: Movement III

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

17:47:00 00:02:26 François Couperin Suite No. 25: The Victorious Muse

Angela Hewitt, piano Hyperion 67480

17:52:00 00:03:17 Miklós Rózsa Ben-Hur: Parade of the Charioteers

José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

17:56:00 00:03:01 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits: My Pretty Bess

New Philharmonia Orchestra David Willcocks John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:42 Antonio Lotti Oboe d'amore Concerto in A major

I Musici Heinz Holliger, oboe d'amore Philips 420189

18:26:00 00:04:45 Enrique Granados El pelele

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

18:33:00 00:03:53 Federico Mompou Canción y Danza No. 3

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

18:39:00 00:14:07 Sir Hamilton Harty A Comedy Overture

Bryden Thomson Ulster Orchestra Chandos 8314

18:56:00 00:03:05 Manuel de Falla Four Spanish Pieces: Aragonesa

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:48 César Franck Symphonic Variations

London Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Alicia de Larrocha, piano Decca 4785437

19:18:00 00:36:57 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 38 in D

Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:10:14 Ludwig van Beethoven Consecration of the House Overture Op 124

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

20:14:00 00:40:30 Ludwig van Beethoven Violin Concerto in D major Op 61

German Chamber Philharmonic Paavo Järvi Janine Jansen, violin Decca 13281

20:56:00 00:03:00 Franz Liszt Valse oubliée No. 1 in F sharp major

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Riccardo Muti, conductor

21:04:00 00:47:54 Alexander Scriabin Symphony No. 2 in C minor Op 29

21:57:00 00:48:58 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74

22:49:00 00:05:12 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

22:58:00 00:01:30 Percy Grainger Train Music

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:56 Federico Mompou Intimate Impressions: Secreto

Anja Lechner, cello; François Couturier, piano ECM 2367

23:06:00 00:04:49 Joaquín Rodrigo Plegaria de la Infanta de Castilla

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

23:11:00 00:06:10 Isaac Albéniz Suite Española: Granada Op 47

Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony Orchestra MCA 25887

23:20:00 00:07:43 Emmanuel Chabrier Lamento

Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Alexandre Emard, English horn Chandos 5122

23:27:00 00:09:10 Johannes Brahms Adagio from Violin Concerto Op 77

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Bell, violin Decca 444811

23:39:00 00:08:57 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from String Quintet No. 4

Pinchas Zukerman, violin; Jessica Linnebach, violin; Jethro Marks, viola; Donnie Deacon, viola; Amanda Forsyth, cello CBC 5230

23:47:00 00:06:46 Franz Joseph Haydn Largo from String Quartet No. 64 Op 76

Carmina Quartet Denon 78963

23:56:00 00:02:52 Lucien Durosoir Berceuse

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

23:56:00 00:01:51 Jules Massenet Musique pour bercer les petits enfants

Aldo Ciccolini, piano EMI 64277