Program Guide 09-14-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:27:12 Franz Joseph Haydn Symphony No. 48 in C major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419607

00:31:00 00:18:05 Sergei Rachmaninoff Variations on a Theme of Corelli Op 42

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

00:51:00 00:39:07 Richard Strauss Don Quixote Op 35

Cleveland Orchestra George Szell Pierre Fournier, cello; Abraham Skernick, viola; Rafael Druian, violin Sony 63123

01:32:00 00:49:02 Luigi Cherubini Requiem No. 1 in C minor

Philharmonia Orchestra Riccardo Muti Ambrosian Opera Chorus EMI 68613

02:23:00 00:39:28 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 9 in D major

Cleveland Orchestra George Szell Bernard Adelstein, posthorn Sony 86793

03:04:00 00:35:05 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 1 in D major Op 6

London Symphony Orchestra Leonard Slatkin Midori, violin Philips 420943

03:41:00 00:28:05 Darius Milhaud Symphonie No. 2 Op 247

Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 435437

04:11:00 00:38:34 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 8 in E minor Op 59

American String Project MSR 1386

04:52:00 00:28:18 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 21 in C major

Cleveland Orchestra George Szell Robert Casadesus, piano Sony 780837

05:22:00 00:16:59 Michael Haydn Symphony No. 21 in D major

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

05:41:00 00:04:56 Giovanni Paisiello Sinfonia d'Opera

Gennaro Cappabianca Collegium Philarmonicum Naxos 557031

05:53:00 00:04:57 Frédéric Chopin Nocturne No. 6 in G minor Op 15

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:13 Franz Schubert Scherzo No. 1 in B flat major

Maria João Pires, piano DeutGram 427769

06:15:00 00:06:21 Claude Debussy Marche écossaise

Jean Martinon Orchestre National de France EMI 72667

06:25:00 00:10:00 Luigi Cherubini Minuet & Finale from Symphony in D major

Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999521

06:35:00 00:03:00 Healey Willan Hail, Gladdening Light

Robert Hunter Bell St Mary Magdalene Church Choir VirginClas 45109

06:37:00 00:02:38 Johann Strauss Jr Polka 'Tik-Tak" Op 365

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

06:40:00 00:07:00 Manuel de Falla La vida breve: Interlude & Spanish Dance

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80149

06:51:00 00:03:06 George Frideric Handel Rinaldo: Battle & March

Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5123

06:52:00 00:02:37 Frederick Delius Hassan: Serenade

Cleveland Sinfonietta Louis Lane Rafael Druian, violin; Martha Dalton, harp Sony 48260

06:55:00 00:03:16 Kenneth J. Alford March "On the Quarterdeck"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:04:00 00:04:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Idyll

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

07:10:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March "Over the Hills"

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

07:20:00 00:02:09 Daniil Trifonov Allegro con fuoco from 'Rachmaniana'

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

07:22:00 00:01:48 Daniil Trifonov Dolce romantico from 'Rachmaniana'

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

07:25:00 00:01:30 Gilbert & Sullivan The Mikado: Three little maids

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Marie McLaughlin, soprano; Anne Howells, mezzo-soprano; Janice Watson, soprano Telarc 80284

07:30:00 00:05:25 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 3 Op 55

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

07:40:00 00:08:14 Giuseppe Verdi Andantino from String Quartet

Brodsky Quartet Chandos 10761

07:50:00 00:02:09 Aaron Copland Old American Songs Set No. 1: I Bought Me a Cat

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Thomas Hampson, baritone Teldec 77310

07:55:00 00:04:34 Chick Corea Spain

Quartet San Francisco ViolinJazz 105

08:07:00 00:06:49 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in G

Emerson String Quartet Carol Wincenc, flute DeutGram 431770

08:15:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31

Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Teldec 90201

08:30:00 00:07:11 Johann Sebastian Bach Finale from Keyboard Concerto No. 1

Berlin State Orchestra Simone Dinnerstein Simone Dinnerstein, piano Sony 81742

08:40:00 00:08:32 Michael Haydn Symphony No. 36 in B flat major

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999379

08:50:00 00:03:20 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3: Prelude

Paramount Brass Centaur 2355

08:50:00 00:03:30 Ottorino Respighi Berceuse

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

08:55:00 00:05:40 John Williams Attack of the Clones: Across the Stars

Paul Bateman Royal Philharmonic Royal Phil 33

09:05:00 00:15:41 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 3 Op 72

Ryan McAdams CityMusic Cleveland CityMusic 2011

09:26:00 00:05:34 Albert W. Ketèlbey In a Persian Market

Royal Philharmonic Eric Rogers Chorus Decca 444786

09:35:00 00:06:04 Antonio Vivaldi Sinfonia for Strings in G major

Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

09:41:00 00:02:53 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3: Prelude

Simone Dinnerstein, piano Sony 81742

09:45:00 00:10:12 Franz Joseph Haydn Trio for 2 Flutes & Bassoon in C major

Jean-Pierre Rampal, flute; Wolfgang Schulz, flute; Gilbert Audin, bassoon Sony 48061

09:53:00 00:05:19 Sir William Walton Portsmouth Point Overture

Leonard Slatkin London Philharmonic VirginClas 61146

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:26 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in B minor Op 39

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

10:06:00 00:01:36 Peter Tchaikovsky Waltz in 5/8 Time in D major Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

10:07:00 00:08:03 Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet

Sir John Eliot Gardiner Lyon Opera Orchestra Erato 45003

10:16:00 00:03:35 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Horn Concerto No. 4

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

10:21:00 00:04:03 Felix Mendelssohn Scherzo from String Quartet No. 4 Op 44

American String Project MSR 1386

10:27:00 00:12:29 Franz Schubert Piano Sonata No. 5 in A flat major

András Schiff, piano Decca 440307

10:41:00 00:08:25 Johann Friedrich Fasch Ouverture from Suite in A minor

Tempesta di Mare Chandos 783

10:51:00 00:29:55 Paul Hindemith Symphony in E flat

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9060

11:23:00 00:10:23 Luigi Cherubini Concert Overture in G major

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

11:35:00 00:08:07 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in G major

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901711

11:45:00 00:08:56 Antonio Vivaldi Chamber Concerto in D major

Paula Robison, flute; Douglas Boyd, oboe; Joshua Bell, violin; David Finckel, cello; Kenneth Cooper, harpsichord MusicMast 60152

11:55:00 00:03:12 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 2 in D minor

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8885

12:09:00 00:07:21 Luigi Cherubini Eliza: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

12:17:00 00:07:06 George Frideric Handel Water Music Suite No. 2 in D major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

12:25:00 00:11:32 Daniil Trifonov Rachmaniana

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

12:39:00 00:06:13 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.5 in C major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

12:47:00 00:10:50 Jacques Offenbach Voyage dans la lune: Ballet des Flocons de neige

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:40:12 Antonín Dvorák Piano Concerto in G minor Op 33

Odense Symphony Justin Brown Vassily Primakov, piano Bridge 9309

13:42:00 00:16:13 Jean Sibelius En saga Op 9

Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:01:31 Henry Purcell Amphitrion: Air

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

14:02:00 00:01:56 John Dowland Come again, sweet love doth now invite

Canadian Brass Steinway 30008

14:06:00 00:18:39 Percy Grainger Suite 'In a Nutshell'

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

14:27:00 00:11:23 Igor Stravinsky Scherzo fantastique Op 3

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 471197

14:42:00 00:12:00 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 32 in G minor

Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

14:55:00 00:03:14 Paul Hindemith Ragtime

Michael Tilson Thomas New World Symphony RCA 68798

15:00:00 00:16:01 Michael Haydn Symphony No. 25 in G major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

15:17:00 00:11:11 Ludwig van Beethoven Thirty-two Variations in C minor

Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

15:23:00 00:06:14 Wolfgang Amadeus Mozart Suite of Dances

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

15:54:00 00:03:00 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:58 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Scherzo Op 42

Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Gil Shaham, violin DeutGram 457064

16:06:00 00:02:46 Sergei Rachmaninoff 18th Variation from Paganini Rhapsody Op 43

Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

16:12:00 00:12:49 Michael Haydn Symphony No. '1B' in F major

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5392

16:28:00 00:05:07 Basil Poledouris The Hunt for Red October: Hymn to Red October

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel May Festival Chorus Telarc 80342

16:36:00 00:02:59 Xavier Montsalvatge Fantasia for Guitar & Harp: Brasilado

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

16:41:00 00:08:31 Luigi Cherubini Anacréon: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

16:52:00 00:02:59 Charles Gounod Faust: Soldiers' Chorus 'Gloire

London Symphony Orchestra Richard Hickox London Symphony Chorus MCA 25877

16:56:00 00:03:19 Clarice Assad Impressions: Perpetual Motion

New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

17:05:00 00:05:12 Frédéric Chopin Impromptu No. 3 in G flat major Op 51

Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244

17:13:00 00:08:12 Tony Banks Six Pieces for Orchestra: Wild

Paul Englishby City of Prague Philharmonic Naxos 572986

17:24:00 00:09:41 Luigi Cherubini The Portuguese Hotel: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

17:40:00 00:04:07 Georges Bizet Carmen: Toreadors' Entrance 'Les voici!'

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

17:46:00 00:03:33 Vladimir Horowitz Carmen Variations

Arcadi Volodos, piano Sony 62691

17:52:00 00:03:17 Francis Poulenc Finale from Flute Sonata

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

17:56:00 00:03:10 Johann Sebastian Bach Finale from Solo Violin Sonata No. 1

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:24:41 Luigi Cherubini String Quartet No. 5 in F major

Melos Quartet Brilliant 93891

18:36:00 00:03:32 Frédéric Chopin Waltz No. 7 in C sharp minor Op 64

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

18:42:00 00:03:12 Frédéric Chopin Waltz No. 8 in A flat major Op 64

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

18:47:00 00:07:35 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Rondo Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

18:56:00 00:02:53 Frédéric Chopin Waltz No. 9 in A flat major Op 69

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 2908375

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:56 Michael Haydn Symphony No. 31 in F

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

19:21:00 00:34:08 Franz Schubert Symphony No. 2 in B flat major

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

19:57:00 00:02:25 Sir Arthur Bliss Checkmate: Dance of the Red Pawns

David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 557641

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:24:48 Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43

Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

20:29:00 00:27:29 Robert Schumann Symphony No. 4 in D minor Op 120

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Archiv 457591

20:58:00 00:01:19 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Scherzino Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Alan Gilbert, conductor

Dorothea Roschmann, soprano

Michelle DeYoung, mezzo-soprano

New York Choral Artists, Joseph Flummerfelt, director

21:04:00 01:27:12 Gustav Mahler Symphony No. 2 in C minor

22:35:00 00:20:21 John Adams The Wound-Dresser

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:22 Frederick Delius On Hearing the First Cuckoo in Spring

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

23:09:00 00:09:12 Charles Ives Adagio cantabile from Symphony No. 2

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

23:20:00 00:06:43 Michael Haydn Adagio from Notturno in F major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

23:26:00 00:08:44 George Frederick Bristow Nocturne from Symphony in F sharp minor Op 26

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9169

23:37:00 00:07:34 Robert Schumann Bunte Blätter: Albumblätter Op 99

Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

23:44:00 00:09:16 Johannes Brahms Adagio from Symphony No. 2 Op 73

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

23:55:00 00:04:13 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: Aria in G major

Myron Lutzke, cello; Arthur Haas, harpsichord Centaur 3068

23:56:00 00:02:23 Gabriel Fauré Dolly Suite: Berceuse Op 56

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004