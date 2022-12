Program Guide 09-09-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:26:11 Franz Joseph Haydn Symphony No. 45 in F sharp minor

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5530

00:30:00 00:29:15 Maurice Ravel Miroirs

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

01:02:00 00:38:46 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 3

London Philharmonic Bernard Haitink Amanda Roocroft, soprano EMI 56564

01:43:00 00:33:33 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 440653

02:18:00 00:33:45 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Instrumental Suite

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

02:54:00 00:38:46 Johannes Brahms Piano Quartet No. 1 in G minor Op 25

Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

03:35:00 00:30:40 Béla Bartók Violin Sonata No. 1 Op 21

Renaud Capuçon, violin; Martha Argerich, piano DeutGram 4795096

04:07:00 00:31:14 Sir Edward Elgar Enigma Variations Op 36

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

04:40:00 00:39:31 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73

Chamber Orchestra of Europe Nikolaus Harnoncourt Pierre-Laurent Aimard, piano Teldec 47334

05:21:00 00:16:13 Arthur Foote Suite for Strings in E major Op 63

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

05:39:00 00:06:36 Ludwig van Beethoven King Stephan: Overture Op 117

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

05:53:00 00:04:29 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Festa

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:19 Hector Berlioz Symphonie fantastique: A Ball

Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020

06:15:00 00:07:31 Randall Thompson Allegro from Symphony No. 2

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

06:28:00 00:12:19 Gustav Holst St. Paul's Suite Op 29

Howard Griffiths English Sinfonia Naxos 570339

06:43:00 00:03:45 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quartet No. 22

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

06:45:00 00:04:36 Girolamo Frescobaldi Toccata Camerata Salzburg

Jian Wang, cello DeutGram 474236

06:54:00 00:02:18 Lou Harrison Western Dance

Michael Boriskin, piano Koch Intl 7465

06:55:00 00:02:31 Henry Fillmore March "The Footlifter"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:04:20 Franz Schubert Finale from Violin Sonatina No. 1

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

07:10:00 00:07:55 Riccardo Drigo Pas de deux for Adam's "Le Corsaire"

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433862

07:20:00 00:02:55 Brian Dykstra Mixon Hall Rag

Katherine DeJongh, flute; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

07:25:00 00:02:29 Jean-Féry Rebel Les Élémens: Tambourins

Tempesta di Mare Chandos 805

07:29:00 00:05:26 Domenico Cimarosa I nemici generosi: Overture

Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Denitsa Laffchieva, clarinet Naxos 572734

07:40:00 00:06:09 Johannes Brahms Finale from Horn Trio Op 40

Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

07:51:00 00:02:55 Sergei Prokofiev War and Peace: Fanfare & Polonaise Op 96

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

07:55:00 00:02:35 Traditional Afro-Cuban Lullaby

Christopher Parkening, guitar EMI 54853

07:57:00 00:02:29 Isaac Albéniz España: Tango Op 165

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

08:07:00 00:05:40 Franz Liszt Polonaise from Tchaikovsky's "Eugene

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 436736

08:15:00 00:09:46 Aram Khachaturian Finale from Flute Concerto

Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

08:27:00 00:06:28 Josef Suk Finale from Serenade for Strings Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

08:35:00 00:07:30 Thomas Frost Little Suite from 'The Notebook for

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 39431

08:46:00 00:06:56 Aaron Copland Danzón Cubano

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

08:55:00 00:02:49 Alex North Spartacus: Love Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

08:59:00 00:03:34 Alex North Spartacus: Love Theme

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

09:05:00 00:16:40 George Gershwin Rhapsody in Blue

Baltimore Symphony Orchestra Marin Alsop Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 14091

09:28:00 00:05:47 Sir Edward Elgar

Pomp and Circumstance March No.3 in C minor Op 39 James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

09:35:00 00:04:45 Pablo de Sarasate

Jota aragonesa Op 27 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:03:00 00:01:49 Frédéric Chopin Waltz No. 6 in D flat major Op 64

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 466357

10:05:00 00:01:59 Bill Evans Waltz for Debby

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

10:10:00 00:07:29 Sir Arthur Sullivan Iolanthe: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

10:18:00 00:02:29 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Air

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

10:21:00 00:03:33 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: March

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

10:25:00 00:13:28 Franz Joseph Haydn Symphony No. 25 in C

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5258

10:40:00 00:07:58 Frederick Delius Dance Rhapsody No. 2

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

10:51:00 00:28:39 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 1 in F sharp minor Op 1

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 448219

11:21:00 00:07:21 Isaac Albéniz Iberia: Rondeña Jesús López-Cobos

Cincinnati Symphony Telarc 80470

11:30:00 00:07:19 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 2 Op 36

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

11:39:00 00:10:18 Benedetto Marcello Concerto a cinque in E minor Op 1

Concerto Italiano Rinaldo Alessandrini Riccardo Minasi, violin; Luca Peverini, cello Naïve 30301

11:50:00 00:08:11 Miklós Rózsa Hungarian Sketch No. 3 "Danza" Op 14

Mariusz Smolij Budapest Symphony Orchestra Naxos 572285

12:11:00 00:04:31 Eric Coates London Suite: Knightsbridge March

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

12:18:00 00:08:43 Carl Michael Ziehrer Waltz 'Citizens of Vienna" Op 419

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:29:00 00:08:49 Richard Addinsell Suicide Squadron: Warsaw Concerto

BBC Symphony Orchestra Hugh Wolff Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460503

12:41:00 00:13:04 Jacques Ibert Suite symphonique "Paris"

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 440332

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:04:00 00:35:00 George W. Chadwick Symphony No. 2 in B flat Op 21

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

13:40:00 00:20:24 Sir Edward Elgar Overture 'In the South" Op 50

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463265

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:01:34 Michael Praetorius Terpsichore: Courante à 4

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

14:03:00 00:03:01 Joaquín Rodrigo Soleriana: Passepied

Enrique Bátiz Royal Philharmonic EMI 67435

14:08:00 00:15:56 Ralph Vaughan Williams Concerto Accademico in D minor

London Symphony Orchestra André Previn James Buswell, violin RCA 60581

14:28:00 00:11:57 Johann Sebastian Bach Chromatic Fantasy and Fugue in D minor

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

14:42:00 00:14:49 Vincent d'Indy Fantasy on Popular French Themes Op 31

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

15:01:00 00:19:03 Richard Strauss Burleske in D minor Op 11

Leipzig Gewandhaus Orchestra Herbert Blomstedt Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 4645

15:22:00 00:15:03 Hugo Wolf Scherzo & Finale

Daniel Barenboim Orchestra of Paris Erato 45416

15:39:00 00:06:55 Ferruccio Busoni Comedy Overture Op 38

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 572922

15:47:00 00:09:19 Tomaso Albinoni Concerto à 6 for Trumpet & Winds in C major

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O'Connell

15:58:00 00:04:49 Claude Debussy La plus que lente

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

16:07:00 00:02:16 Johann Sebastian Bach The Art of Fugue: Canon at the Octave

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 10765

16:13:00 00:10:40 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Cellos in G minor

European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Julian Lloyd Webber, cello; Jiaxin Lloyd Webber, cello Naxos 573374

16:28:00 00:05:19 Michel Legrand Noelle's Theme

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

16:34:00 00:04:49 Pietro Mascagni L'amico Fritz: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

16:41:00 00:08:09 Girolamo Frescobaldi Aria detto Balletto

Eliot Fisk, guitar MusicMast 67130

16:52:00 00:03:11 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: March from Act 3

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

16:56:00 00:02:58 Arcangelo Corelli Gigue from Violin Sonata in A major Op 5

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

17:05:00 00:06:17 Astor Piazzolla Milonga from Concerto for Bandoneón

European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Julian Lloyd Webber, cello; Jiaxin Lloyd Webber, cello Naxos 573374

17:14:00 00:11:58 Johannes Brahms Hungarian Dances Nos. 17-21

Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

17:28:00 00:06:04 John Williams Hook: The Banquet

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

17:40:00 00:04:38 Gustav Holst I Vow to Thee, My Country

BBC Concert Orchestra Barry Wordsworth Royal Choral Society; Della Jones, mezzo-soprano DeutGram 457196

17:46:00 00:02:49 Gustav Holst First Suite for Military Band: March Op 28

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80606

17:52:00 00:03:08 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 3: Galop

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

17:55:00 00:03:57 Lou Harrison Suite for Symphonic Strings: Estampie

Dennis Russell Davies American Composers Orchestra Argo 444560

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:22:12 Maurice Ravel Piano Concerto in G major

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

18:34:00 00:05:41 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 3 in D minor

Gidon Kremer Kremerata Baltica Nonesuch 287228

18:42:00 00:02:37 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet in D major

András Schiff, piano Decca 421369

18:46:00 00:07:22 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Horns in F major

European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Julian Lloyd Webber, cello; Jiaxin Lloyd Webber, cello Naxos 573374

18:55:00 00:04:17 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Minuet

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:26 Franz Joseph Haydn Symphony No. 53 in D major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 439779

19:25:00 00:31:06 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 19

Chamber Orchestra of Europe Nikolaus Harnoncourt Pierre-Laurent Aimard, piano Teldec 47334

20:00 CLEVELAND OVATIONS:

Apollo’s Fire presents ‘The Magic Flute’,

recorded in Finney Chapel at Oberlin College in 2012

Wolfgang Amadeus Mozart: Highlights from The Magic Flute (1791)--Ross Hauck (Tamino), Kelly Markgraf (Papageno),

Tess Wakim (Pamina), Lianne Coble (Papagena), Rachel Copeland (Queen of the Night), Jeremy Gilpatric (Monostatos) and Edward Crafts (Sarastro);

Apollo’s Fire Baroque Orchestra & Apollo’s Singers, Jeannette Sorrell, conductor

21:17:00 00:35:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 41 in C K 551 ‘Jupiter’ (1788)

21:55:00 00:04:11 Wolfgang Amadeus Mozart Menuetto from Symphony No. 40

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by tenor Lawrence Brownlee

Donizetti: Me voglio fa' na casa

Bellini: Bella nice, che d'amore

Bellini: Per pieta, bell, idol mio

Verdi: Lo spazzacamino

Rossini: Mi lagnero tacendo

Rossini: Arietta alle antica

Rossini: La danza

Arrangements by Damien Sneed:

Deep River

Sometimes I feel like a motherless child

All day, all night

Here's one

Everytime I feel the spirit

Come by here Good Lord

Soon I will be done

Down by the riverside



23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:03 Maurice Ravel Miroirs: La vallée des cloches

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

23:08:00 00:09:14 Arthur Foote A Night Piece for Flute & Strings

New Zealand Chamber Orch Nicholas Braithwaite Alexa Still, flute Koch Intl 7063

23:19:00 00:08:43 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 43

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5530

23:27:00 00:09:43 Ludwig van Beethoven Adagio from String Quartet No. 14 Op 131

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 821

23:39:00 00:07:16 Charles Tomlinson Griffes Barcarolle Op 6

Carol Rosenberger, piano Delos 3172

23:46:00 00:07:17 Sergei Rachmaninoff Andante from Piano Concerto No. 1 Op 1

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 448219

23:55:00 00:03:10 Richard Dubugnon La Minute exquise

Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

23:56:00 00:02:49 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 1: Watchman's Song Op 12

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930