Program Guide 08-21-2015

00:02:00 00:32:32 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 4 in G major Op 58 Berlin Philharmonic Ferdinand Leitner Wilhelm Kempff, piano DeutGram 4793449

00:36:00 00:44:30 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 10 for 13 Winds in B flat major Jack Brymer London Wind Soloists Decca 4785437

01:22:00 00:23:38 Sir Edward Elgar Sea Pictures Op 37 London Philharmonic Vernon Handley Dame Janet Baker, mezzo LPO 46

01:48:00 00:46:23 Peter Tchaikovsky Symphony No. 3 in D major Op 29 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 449967

02:36:00 00:36:08 Alexander Glazunov Raymonda: Suite Op 57 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

03:14:00 00:26:18 Muzio Clementi Symphony No. 4 in D Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 804

03:42:00 00:40:11 Ernest Chausson Concerto for Violin, Piano & Strings in D major Op 21 Cleveland Orch String Quartet Lorin Maazel, violin; Israela Margalit, piano Telarc 80046

04:24:00 00:25:11 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Aristophanic Suite Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

04:51:00 00:26:20 Peter Tchaikovsky Francesca da Rimini Op 32 Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

05:19:00 00:16:15 Leopold Mozart Symphony in F major Georg Mais Lithuanian Chamber Orchestra ArteNova 897710

05:37:00 00:06:43 William Boyce Symphony No. 6 in F major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

05:50:00 00:07:39 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

06:07:00 00:07:04 Jules Massenet Airs slovaques from Piano Concerto BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

06:15:00 00:03:04 Claude Debussy Arabesque No. 2 in G major Simon Trpceski, piano EMI 272

06:20:00 00:07:46 Johann Sebastian Bach Flute Sonata No. 4 in C major Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

06:30:00 00:04:07 Ernö Dohnányi Rondo from Serenade for Strings Op 10 Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

06:35:00 00:03:28 Wolfgang Amadeus Mozart Presto from String Quartet No. 3 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

06:40:00 00:08:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 96 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

06:49:00 00:03:00 Johann Strauss Jr Cavalry March Op 428 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

06:53:00 00:01:18 Jean-Baptiste Lully Marche Royale Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

06:55:00 00:03:57 John Philip Sousa March of the Royal Trumpets Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

07:05:00 00:04:14 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61 Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

07:10:00 00:08:20 Johann Strauss Jr Waltz 'A Thousand and One Nights' Op 346 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

07:20:00 00:03:15 Lili Boulanger Nocturne Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

07:25:00 00:02:07 Anthony Holborne Galliard "My selfe" Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

07:30:00 00:06:21 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in D major Lars Vogt, piano EMI 36080

07:40:00 00:07:31 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

07:51:00 00:02:46 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Kijé's Wedding Op 60 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

07:55:00 00:02:00 Gilbert & Sullivan The Mikado: The List Song Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80284

07:57:00 00:01:34 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Bourrée Tasmin Little, violin Naked Vn 2008

08:07:00 00:06:12 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Prelude José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

08:15:00 00:03:57 Reinhold Glière The Red Poppy: Heroic Coolie Dance Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

08:20:00 00:03:04 Léo Delibes Les filles de Cadiz Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

08:25:00 00:05:03 Johann Sebastian Bach Finale from Solo Violin Sonata No. 2 Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

08:30:00 00:05:01 Bill Douglas Earth Prayer Chamber Ensemble Richard Stoltzman, clarinet; Bill Douglas, keyboard RCA 68416

08:36:00 00:02:56 David Guion Turkey in the Straw Michael Lewin, piano Dorian 92103

08:40:00 00:07:26 Carl Maria von Weber Preciosa: Overture Op 78 Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

08:51:00 00:02:09 John Williams Aloft... To the Royal Masthead! Alasdair Neale Bay Brass Harm Mundi 807556

08:55:00 00:05:36 John Williams Star Wars: Main Theme Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

09:05:00 00:18:10 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 8 in C minor Op 13 Peter Takács, piano Cambria 1175

09:26:00 00:03:35 John Williams Sugarland Express: Theme Boston Pops Orchestra John Williams Toots Thielemans, harmonica Sony 51333

09:31:00 00:08:35 Stephen Sondheim Into the Woods: Suite Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

09:45:00 00:07:56 Ludwig van Beethoven Fidelio: Prisoners' Chorus Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Karl Dent, tenor; Kevin Maynor, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

09:52:00 00:04:41 Frederic Curzon Robin Hood Suite: March of the Bowmen Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

09:55:00 00:02:33 Leroy Anderson The Penny Whistle Song Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

10:02:00 00:03:11 Leos Janácek Lachian Dances: Saw Dance Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

10:05:00 00:02:38 Kara Karayev Seven Beauties: Slavonic Dance Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

10:09:00 00:06:45 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 54 in G major Soyeon Kate Lee, piano CIPC 2003

10:17:00 00:03:32 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 1 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

10:23:00 00:03:05 Albert Périlhou La vierge à la crèche La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8730

10:27:00 00:12:42 Paul Taffanel Romance et Saltarelle Scandinavian Wind Quintet Paula 58

10:41:00 00:08:03 George Frideric Handel Keyboard Suite No. 13 in B flat major Keith Jarrett, piano ECM 1530

10:52:00 00:30:59 Nikolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 2 Op 9 Ernest Ansermet Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

11:25:00 00:09:12 Gioacchino Rossini Eduardo e Cristina: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

11:36:00 00:07:19 Carl Nielsen Serenata in vano Lars Brynildsen, clarinet; Per Hannevold, bassoon; Vidar Olsen, horn; Sally Guenther, cello; Torbjorn Eide, double bass Bis 428

11:45:00 00:07:54 Ricardo Castro Vals Capricho Op 1 Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

11:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'The New York Hippodrome' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

12:10:00 00:06:07 Franz Schubert Overture in E minor Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

12:18:00 00:07:00 Manuel de Falla La vida breve: Interlude & Spanish Dance Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80149

12:26:00 00:06:05 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

12:34:00 00:11:09 Alexandre Luigini Ballet égyptien: Part 1 Op 12 Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433864

12:47:00 00:09:57 Aram Khachaturian Gayaneh: Three Dances John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

13:01:00 00:37:29 Antonín Dvorák Symphony No. 7 in D minor Op 70 Pierre Monteux London Symphony Orchestra Decca 4785437

13:39:00 00:19:30 Jules Massenet Le Cid: Ballet Suite Richard Bonynge National Philharmonic Decca 4785437

14:01:00 00:05:00 Lili Boulanger Of a Spring Morning JoAnn Falletta Women's Philharmonic Koch Intl 7169

14:06:00 00:02:35 Franz Liszt Paraphrase on Schumann's Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020

14:10:00 00:16:43 George Frideric Handel Concerto Grosso in A major Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

14:30:00 00:11:53 E. J. Moeran First Rhapsody Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8639

14:45:00 00:10:28 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony in C major Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80273

14:57:00 00:03:14 Aaron Copland Rodeo: Hoedown Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

15:01:00 00:18:57 Frank Martin Etudes for String Orchestra Ernest Ansermet Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

15:24:00 00:07:41 Franz Liszt Transcendental Etude No. 4 in D minor Alice Sara Ott, piano DeutGram 4778362

15:34:00 00:08:09 Eugène Ysaÿe Caprice after Saint-Saëns's 'Etude in Royal Philharmonic Andrew Litton Joshua Bell, violin Decca 433519

15:44:00 00:09:25 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in A minor Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

15:55:00 00:02:30 Julius Fucik Entry of the Gladiators Op 68 Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 59285

15:58:00 00:05:36 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Serenade No. 10 for 13 Winds Jack Brymer London Wind Soloists Decca 4785437

16:07:00 00:01:50 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Aragonaise Richard Bonynge National Philharmonic Decca 4785437

16:12:00 00:14:11 Jean Sibelius Karelia Suite Op 11 Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

16:30:00 00:03:13 John Williams Jurassic Park: Main Themes Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Los Angeles Master Chorale Philips 442425

16:35:00 00:03:44 Camille Saint-Saëns Gavotte & Finale from Septet Op 65 Ensemble Vivant OpeningDay 9379

16:41:00 00:08:23 Johann Strauss Jr Waltz 'Where the Lemons Blossom' Op 364 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

16:52:00 00:03:15 Thomas Burns Ere I leave my native land from Gounod's Thomas Burns, baritone; Unknown accompanist RCA 61175

16:57:00 00:02:41 Reynaldo Hahn Danse from Piano Concerto BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

17:05:00 00:04:39 Igor Stravinsky The Rite of Spring: Sacrificial Dance Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 4785437

17:13:00 00:10:24 Maurice Ravel Introduction & Allegro Melos Ensemble Osian Ellis, harp; Richard Adeney, flute; Cecil Aronowitz, viola Decca 4785437

17:26:00 00:08:50 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 6 Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 4785437

17:40:00 00:04:07 Lili Boulanger Pie Jesu Chamber Ensemble Emile Naoumoff Isabelle Sabrié, soprano; Eric Lebrun, organ MarcoPolo 223636

17:46:00 00:03:23 Lili Boulanger D'un vieux jardin Emile Naoumoff, piano MarcoPolo 223636

17:52:00 00:02:41 Frédéric Chopin Etude No. 12 in C minor Op 10 Vladimir Ashkenazy, piano Decca 4785437

17:55:00 00:03:59 Traditional Lucerne Song Philip Jones Brass Ensemble John Fletcher, tuba Claves 600

18:09:00 00:25:41 Ludwig van Beethoven Ode to Joy from Symphony No. 9 Op 125 Vienna Philharmonic Hans Schmidt-Isserstedt

Joan Sutherland, soprano; Marilyn Horne, mezzo-soprano; James King, tenor; Martti Talvela, bass; Vienna State Opera Chorus Decca 4785437

18:37:00 00:03:48 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32 Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

18:43:00 00:01:53 Josef Strauss Jockey Polka Op 278 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

18:47:00 00:06:01 Gioacchino Rossini La scala di seta: Overture Piero Gamba London Symphony Orchestra Decca 4785437

18:55:00 00:04:32 Claude Debussy Preludes Book 1: Les sons et parfums Pascal Rogé, piano Decca 4785437

19:02:00 00:26:37 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 2 in D major Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

19:31:00 00:25:20 Robert Fuchs Serenade No. 4 in G minor Op 51 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

20:02:00 00:26:36 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 40 in G minor Benjamin Britten London Symphony Orchestra Decca 4785437

20:31:00 00:26:03 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93 Rafael Kubelik Cleveland Orchestra DeutGram 459463

20:57:00 00:02:01 Felix Mendelssohn Song without Words No. 11 in D major Op 30 Vassily Primakov, piano Bridge 9350

21:03:00 00:14:22 Johann Sebastian Bach Viola da gamba Sonata No. 3 in G minor Pieter Wispelwey, cello; Richard Egarr, harpsichord; Daniel Yeadon, cello Channel 14198

21:19:00 00:03:00 George Frideric Handel German Aria No. 2 'Das zitternde Glänzen Julianne Baird, soprano WFMT 1

21:22:00 00:05:00 George Frideric Handel German Aria No. 5 'Singe, Seele, Gott Julianne Baird, soprano WFMT 1

21:27:00 00:06:00 George Frideric Handel German Aria No. 6 'Meine Seele hört im Julianne Baird, soprano WFMT 1

21:35:00 00:21:38 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 23 in F minor Op 20 Tátrai Quartet Hungaroton 11332

23:02:00 00:04:36 Frédéric Chopin Nocturne No. 9 in B major Op 32 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

23:06:00 00:10:10 Robert Schumann Adagio from Symphony No. 2 Op 61 Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

23:19:00 00:05:07 Edvard Grieg Holberg Suite: Air Op 40 Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

23:24:00 00:11:23 Johan Svendsen Andante from Octet for Strings Op 3 Kontra Quartet Lars Bjornkjaer, violin; Per Lund Madsen, violin; Bjarne Boie Rasmussen, viola; Lars Holm Johansen, cello Bis 753

23:37:00 00:05:07 Antonín Dvorák Larghetto from Serenade for Strings Op 22 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

23:42:00 00:12:38 Johannes Brahms Andante from Piano Concerto No. 2 Op 83 Chicago Symphony Orchestra Erich Leinsdorf Sviatoslav Richter, piano RCA 300350

23:56:00 00:03:00 Gabriel Fauré Tristesse Op 6 Mischa Maisky, cello; Daria Hovora, piano DeutGram 457657

23:57:00 00:02:20 Franz Liszt Consolation No. 5 in E Nelson Freire, piano Decca 4782728