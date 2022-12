Program Guide 08-18-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:48:17 Johannes Brahms Serenade No. 1 in D major Op 11

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

00:52:00 00:17:30 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4 in D major

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

01:12:00 00:39:22 Felix Mendelssohn Concerto for Violin, Piano & Strings in D minor

London Mozart Players Matthias Bamert David Lefèvre, violin; Alain Lefèvre, piano Analekta 9283

01:53:00 00:35:48 Niels Gade Symphony No. 1 in C minor Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

02:31:00 00:17:40 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 24 in A major Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

02:51:00 00:37:16 Béla Bartók Suite No. 1 for Orchestra Op 3

Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

03:30:00 00:46:27 E. J. Moeran Symphony in G minor

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8577

04:18:00 00:17:21 Leos Janácek Mládí for Wind Sextet

Orpheus Chamber Orchestra Members of DeutGram 415668

04:37:00 00:43:26 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 17 in D major

Cleveland Orchestra Louis Lane Rafael Druian, violin Sony 86793

05:22:00 00:14:04 Giovanni Bottesini Grand Duo Concertante for Violin, Double Bass and Orchestra

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Joshua Bell, violin; Edgar Meyer, double bass Sony 60956

05:38:00 00:06:41 Franz Schubert Overture in D major

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

05:53:00 00:04:13 Edvard Grieg Holberg Suite: Rigaudon Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:47 Ludwig van Beethoven Andante from String Quartet No. 4 Op 18

Cleveland Quartet Telarc 80414

06:15:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Bassoon Concerto

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi David McGill, bassoon Decca 443176

06:22:00 00:04:56 Gaetano Donizetti La Favorita: Spirto gentil

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Vittorio Grigolo, tenor Sony 775257

06:27:00 00:06:08 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Tarantella Op 17

Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

06:34:00 00:04:44 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

06:40:00 00:09:55 Antonio Salieri Sinfonia Veneziana in D major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

06:55:00 00:02:51 Meredith Willson The Music Man: 76 Trombones

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

07:05:00 00:04:13 Benjamin Godard Suite: Waltz Op 116

Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

07:10:00 00:06:32 Franz Schubert Scherzo from Octet

Cleveland Octet Sony 62655

07:17:00 00:03:56 Cole Porter Let's Do It

Joseph Jennings Chanticleer Chanticleer 8807

07:22:00 00:02:37 Sergei Prokofiev Cinderella: Mazurka

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

07:27:00 00:05:33 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 5

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Lynn, flute; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

07:33:00 00:03:34 Traditional Glory in the Meeting House

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2329

07:40:00 00:08:45 Antonio Vivaldi Violin Concerto in D major Op 3

Duo Amaral DuoAmaral 2013

07:51:00 00:03:30 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Trumpet Concerto in E flat major

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

07:55:00 00:02:06 Darius Milhaud Brasileira from "Scaramouche"

Stephen Coombs, piano; Artur Pizarro, piano Hyperion 67014

08:07:00 00:06:01 Antonín Dvorák Allegretto from Symphony No. 8 Op 88

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 710

08:15:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 1 Op 27

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

08:25:00 00:05:00 Igor Stravinsky The Firebird: Round Dance of the

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

08:30:00 00:07:45 Alexander Borodin In the Steppes of Central Asia

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

08:40:00 00:06:58 Sir William Walton Prelude & Fugue "The Spitfire"

James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

08:51:00 00:04:00 George Frideric Handel Israel in Egypt: But as for his people

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

08:55:00 00:04:12 Miklós Rózsa Quo Vadis: March "Ave Caesar"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80631

09:05:00 00:16:39 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in D major

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

09:25:00 00:05:13 John Williams The Reivers: Main title

John Williams Symphony Orchestra Sony 51333

09:35:00 00:09:12 Peter Warlock Capriol Suite

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

09:45:00 00:09:05 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in C major Op 9

American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

09:55:00 00:04:17 Charles Ives Scherzo from Symphony No. 1

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9053

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:21 Maurice Ravel Minuet on the Name "Haydn"

Sean Chen, piano Steinway 30029

10:04:00 00:01:55 Béla Bartók Bagatelle No. 14 Op 6

Orion Weiss, piano Bridge 9355

10:08:00 00:06:23 Gaetano Donizetti The Daughter of the Regiment: Overture

Bruno Campanella Paris Opera Orchestra EMI 63128

10:15:00 00:03:04 Gioacchino Rossini La danza

Orch del Teatro Comunale Richard Bonynge Luciano Pavarotti, tenor Decca 417011

10:19:00 00:03:14 Ludwig van Beethoven Für Elise

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

10:23:00 00:10:54 Ludwig van Beethoven Rondo in B flat major

Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Robert Levin, fortepiano Archiv 453438

10:37:00 00:11:39 Aaron Copland El Salón México

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

10:50:00 00:29:30 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 1 in D major Op 17

Philharmonia Orchestra Charles Dutoit Pascal Rogé, piano Decca 4785437

11:22:00 00:10:22 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in C major

John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

11:34:00 00:07:22 Richard Strauss Waltzes from "Der Rosenkavalier"

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

11:43:00 00:07:51 Paul Creston Celebration Overture Op 61

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

11:53:00 00:04:01 Carl Maria von Weber Rondo from Piano Sonata No. 1 Op 24

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

12:10:00 00:10:31 Franz Schubert Rosamunde: Overture

Riccardo Muti Vienna Philharmonic EMI 54873

12:22:00 00:04:44 Claude Champagne Danse villageoise

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Analekta 3156

12:28:00 00:04:45 Pablo de Sarasate Jota aragonesa Op 27

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

12:35:00 00:14:46 Niels Gade Concert Overture "Echoes of Ossian" Op 1

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

12:51:00 00:07:43 Gabriel Fauré Valse-Caprice No. 2 in D flat major Op 38

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:49:34 Gustav Holst The Planets Op 32

Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Women of the; Los Angeles Master Chorale Decca 4785437

13:52:00 00:05:06 Sir Edward Elgar The Crown of India: March Op 66

BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Sheffield Philharmonic Chorus Chandos 10570

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:04:52 Jean Sibelius Scherzo from Symphony No. 1 Op 39

Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

14:00:00 00:13:01 Samuel Barber Medea's Dance of Vengeance Op 23

Leonard Slatkin St Louis Symphony EMI 49463

14:05:00 00:01:49 Edvard Grieg Peer Gynt: Dance of the Mountain King's Daughter

Oivin Fjeldstad London Symphony Orchestra Decca 4785437

14:09:00 00:16:37 Franz Joseph Haydn Symphony No. 70 in D

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 54297

14:29:00 00:10:31 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Four Seasons Suite

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

14:55:00 00:03:56 Claude Debussy Valse romantique

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

15:01:00 00:19:46 Paul Dukas La Péri

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80515

15:23:00 00:09:10 Mily Balakirev Oriental Fantasy 'Islamey" Op 18

Olga Kern, piano Harm Mundi 907399

15:35:00 00:08:55 Josef Strauss Waltz "Path of Hesperus" Op 279

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

15:45:00 00:09:16 Amy Beach Finale from "Gaelic" Symphony Op 32

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

15:55:00 00:02:30 Johann Strauss Jr Polka "Express" Op 311

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:42 Antonio Salieri Cublai Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

16:06:00 00:03:25 Antonio Salieri Tarare: Act 2 Overture

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

16:13:00 00:10:09 Jean Sibelius Allegretto from Symphony No. 2 Op 43

Pierre Monteux London Symphony Orchestra Decca 4785437

16:27:00 00:04:34 John Williams The Empire Strikes Back: The Asteroid

John Williams Skywalker Symphony Orchestra Sony 45947

16:32:00 00:07:54 John Williams Star Wars: Throne Room & End Title

John Williams Skywalker Symphony Orchestra Sony 45947

16:41:00 00:07:15 Niels Gade Finale from Symphony No. 1 Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

16:52:00 00:02:58 Franz Schubert Auf dem Wasser zu singen

Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

16:56:00 00:02:23 Traditional Old Joe Clark

Apollo'sFireCountrysidePlayers Jeannette Sorrell Sandra Simon, soprano; Abigail Lennox, soprano; Scott Mello, tenor; Paul Shipper, bass Avie 2205

17:05:00 00:05:00 Zoltán Kodály Háry János: Intermezzo

London Symphony Orchestra István Kertész John Leach, cimbalom Decca 4785437

17:13:00 00:09:48 Franz Schubert Scherzo from Symphony No. 9

Josef Krips London Symphony Orchestra Decca 4785437

17:25:00 00:09:43 Camille Saint-Saëns Introduction & Rondo Capriccioso Op 28

Royal Philharmonic Andrew Litton Joshua Bell, violin Decca 433519

17:40:00 00:05:41 Tan Dun Crouching Tiger Hidden Dragon: Themes

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

17:47:00 00:02:48 John Addison Sleuth: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80189

17:52:00 00:02:49 Traditional The Sprig of Thyme

John Rutter Women of the; Cambridge Singers Collegium 120

17:57:00 00:02:12 Frédéric Chopin Etude No. 18 in G sharp minor Op 25

Irena Portenko, piano Blue Griff 213

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:45 Antonio Salieri Variations on 'La Folia di Spagna'

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

18:29:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Piano & Orchestra in A major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80285

18:39:00 00:02:47 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Se vuol ballare

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Ruben Drole, baritone MAA 2009

18:45:00 00:09:22 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 3 Op 56

Claudio Abbado London Symphony Orchestra Decca 4785437

18:55:00 00:04:04 Franz Schubert Rosamunde: Shepherds' Chorus

Vienna Philharmonic Karl Münchinger Vienna State Opera Chorus Decca 4785437

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:52 Antonio Salieri Symphony in D "Name Day"

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

19:22:00 00:33:11 Max Bruch Violin Concerto No. 3 in D minor Op 58

Bamberg Symphony Gilbert Varga Isabelle van Keulen, violin Koch Intl 6522

19:57:00 00:01:55 Robert Schumann Forest Scenes: Wayside Inn Op 82

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:22:25 Claude Debussy Three Nocturnes

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Women of the; Cleveland Orchestra Chorus DeutGram 439896

20:26:00 00:29:47 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A major Op 90

Claudio Abbado London Symphony Orchestra Decca 4785437

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Charles Dutoit, conductor; Daniil Trifonov, piano

21:04:00 00:26:57 Igor Stravinsky Symphony in C major

21:32:00 00:11:16 Modest Mussorgsky A Night on Bald Mountain

21:45:00 00:35:50 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 23

22:23:00 00:32:59 Igor Stravinsky The Rite of Spring

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:40 Benjamin Godard Berceuse from "Jocelyn"

Eroica Trio EMI 56482

23:07:00 00:09:00 George Gershwin Lullaby for Strings

Brodsky Quartet Chandos 10801

23:19:00 00:09:24 César Franck Psyché and Eros

Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

23:28:00 00:08:05 Gustav Holst The Planets: Venus Op 32

Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

23:38:00 00:10:36 Niels Gade Andantino from Symphony No. 1 Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

23:48:00 00:05:30 Jean Sibelius Romance in C major Op 42

Vladimir Ashkenazy Boston Symphony Orchestra Decca 436566

23:55:00 00:03:11 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Children's Prayer

Eaken Piano Trio Naxos 554099

23:57:00 00:02:47 Claude Debussy Children's Corner: The Little Shepherd

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377