Program Guide 08-13-2015

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:25:31 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 2 in D major Cleveland Orchestra George Szell Maurice Sharp, flute; Marc Lifschey, oboe; George Goslee, bassoon; Myron Bloom, horn Sony 86793

00:30:00 00:23:43 John Ireland Piano Concerto in E flat major Ulster Orchestra David Lloyd-Jones Piers Lane, piano Hyperion 67296

02:17:00 00:36:02 Edvard Grieg String Quartet No. 1 in G minor Op 27 Auryn Quartet CPO 999729

02:55:00 00:25:20 Sir Edward Elgar Violin Sonata in E minor Op 82 Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 63331

03:22:00 00:21:05 Carl Stamitz Cello Concerto No. 2 in A major Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

03:45:00 00:33:06 Charles Ives Symphony No. 4 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 443172

04:20:00 00:34:59 Albéric Magnard Quintet for Piano & Winds in D minor Op 8 Montreal Wind Society CBC 1097

04:57:00 00:23:12 Franz Joseph Haydn Symphony No. 93 in D George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

05:22:00 00:17:12 Carl Philipp Emanuel Bach Concerto for Harpsichord & Fortepiano in E flat Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Léon Berben, harpsichord; Robert Hill, fortepiano Archiv 471579

05:41:00 00:06:04 Anatoly Liadov The Enchanted Lake Op 62 George Szell Cleveland Orchestra Sony 93019

05:51:00 00:07:20 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Overture Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

06:07:00 00:06:00 Franz Schubert Rosamunde: Ballet Music No. 2 in G major Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

06:15:00 00:04:03 Sir Arthur Sullivan HMS Pinafore: Overture Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Telarc 80374

06:20:00 00:08:40 Ludwig van Beethoven Allegretto from Symphony No. 7 Op 92 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

06:30:00 00:08:56 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quartet No. 17 Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

06:43:00 00:07:58 Richard Wagner Die Walküre: Magic Fire Music José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

06:55:00 00:04:01 Charles S. Belsterling March of the Steel Men Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:04:06 Johann Sebastian Bach Allegro from Brandenburg Concerto No. 1 Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

07:10:00 00:06:15 Louis Théodore Gouvy Finale from Symphony No. 4 Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

07:17:00 00:03:04 Franz Joseph Haydn Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Dorian 90164

07:21:00 00:02:50 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'I Call to Thee" Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

07:26:00 00:05:04 Johannes Brahms How Lovely is Thy Dwelling Place from "A Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Vienna Singverein MAA 2010

07:31:00 00:04:14 Joseph Hellmesberger Jr Polka "Between the Two of Us" Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

07:40:00 00:10:10 Jean-Féry Rebel La Fidelle Les Délices Julie Andrijesky, violin Délices 2012

07:50:00 00:03:09 Béla Bartók Three Hungarian Folk Songs Lara Downes, piano Steinway 30016

07:55:00 00:02:18 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Toreador Song Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

08:07:00 00:06:25 Claude Debussy Three Nocturnes: Festivals Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 439896

08:15:00 00:07:07 Franz Lehár The Merry Widow: Sirens of the Ball Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

08:25:00 00:05:33 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 61 in D major András Schiff, piano Teldec 17141

08:32:00 00:07:07 Claudio Monteverdi Vespers of the Blessed Virgin: Dixit Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2206

08:45:00 00:10:25 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 2 in C sharp minor Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

08:52:00 00:07:14 Erich Wolfgang Korngold The Private Lives of Elizabeth & Essex: Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3010

09:08:00 00:13:34 John Ireland A London Overture Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 8879

09:26:00 00:05:04 Duke Ellington In a Sentimental Mood Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811

09:35:00 00:05:57 George Frideric Handel Coronation Anthem "Zadok the Priest" London Philharmonic Sir Andrew Davis London Chorus EMI 28379

09:45:00 00:09:22 Arturo Márquez Danzon No. 2 Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

09:55:00 00:03:37 Leroy Anderson Fiddle-Faddle Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:04:49 John Ireland A Downland Suite: Minuet William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

10:06:00 00:02:38 Sergei Prokofiev Summer Night Suite: Minuet Op 123 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 469376

10:11:00 00:07:50 Luigi Cherubini Medea: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

10:19:00 00:03:49 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 8 Op 93 Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

10:25:00 00:03:14 Frédéric Chopin Mazurka No. 38 in F sharp minor Op 59 Ingrid Fliter, piano EMI 14899

10:28:00 00:11:44 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 14 in F major Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

10:42:00 00:06:43 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Ballet des Tempesta di Mare Chandos 805

10:51:00 00:23:43 John Ireland Piano Concerto in E flat major Ulster Orchestra David Lloyd-Jones Piers Lane, piano Hyperion 67296

11:17:00 00:10:28 Leopold Mozart Symphony in D Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

11:29:00 00:08:30 Antonio Vivaldi Trio Sonata in D minor Op 1 I Furiosi Baroque Ensemble Dorian 90802

11:40:00 00:09:49 Daniel Auber Gustave III: Overture Richard Bonynge English Chamber Orchestra Decca 440646

11:51:00 00:06:50 Sergei Rachmaninoff Paraphrase on Kreisler's "Liebesfreud" Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

12:09:00 00:08:10 Johan Wagenaar Amphitrion Overture Op 45 Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

12:19:00 00:07:03 Camille Saint-Saëns Marche héroïque in E flat Op 34 Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

12:27:00 00:08:13 Isaac Albéniz Iberia: El Albaicín Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

12:38:00 00:07:04 Anatoly Liadov Kikimora Op 63 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

12:46:00 00:10:08 Sir Edward Elgar Coronation March Op 65 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

12:56:00 01:18:48 Gustav Mahler Symphony No. 10 in F sharp major Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 421182

12:58:00 00:01:27 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Tin Pan Alley Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:34:09 Benjamin Britten Symphony for Cello & Orchestra Op 68 English Chamber Orchestra Benjamin Britten Mstislav Rostropovich, cello Decca 4785437

13:36:00 00:22:01 Frank Bridge The Sea Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

14:00:00 00:02:52 Claude Debussy Preludes Book 1: Ce qu'a vu le Vent Pascal Rogé, piano Decca 4785437

14:03:00 00:02:54 Claude Debussy Preludes Book 1: Les collines d' Pascal Rogé, piano Decca 4785437

14:08:00 00:16:20 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 1 in F major Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

14:22:00 00:11:32 Richard Wagner Rienzi: Overture Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

15:00:00 00:16:15 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: Suite Op 33 Walter Weller London Philharmonic Decca 4785437

15:21:00 00:20:03 Leo Sowerby Theme in Yellow Paul Freeman Czech National Symphony Cedille 33

15:43:00 00:04:29 Gioacchino Rossini Il signor Bruschino: Overture Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

15:49:00 00:07:23 Ludwig van Beethoven Variations on "God Save the King" Olli Mustonen, piano Decca 436834

15:58:00 00:04:10 Leonard Bernstein Candide: Overture Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:03:11 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Castillan Richard Bonynge National Philharmonic Decca 4785437

16:13:00 00:11:50 Gustav Mahler Scherzo from Symphony No. 10 Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 421182

16:28:00 00:03:20 Benjamin Frankel The Battle of the Bulge: Prelude Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1094

16:34:00 00:05:23 Sergei Prokofiev Finale from Piano Concerto No. 5 Op 55 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

16:41:00 00:08:41 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 7 Op 70 Pierre Monteux London Symphony Orchestra Decca 4785437

16:52:00 00:03:06 John Ireland The Holy Boy La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8730

16:57:00 00:02:22 George Frideric Handel Allegro from Concerto Grosso Op 6 Guildhall Strings RCA 61275

17:05:00 00:03:59 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

17:12:00 00:14:29 Robert Schumann Allegro from Piano Concerto Op 54 London Symphony Orchestra André Previn Radu Lupu, piano Decca 4785437

17:28:00 00:06:33 Richard Wagner Das Rheingold: Entry of the Gods into George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

17:40:00 00:04:05 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 5 "Playera" Op 23 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

17:46:00 00:03:36 Sergei Prokofiev Scherzo from Violin Concerto No. 1 Op 19 Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 59

17:52:00 00:02:58 Frédéric Chopin Waltz No.13 in D flat major Op 70 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

17:56:00 00:02:54 Antonín Dvorák Scherzo from Sonatina Op 100 Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano DeutGram 449820

DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:18:09 Duke Ellington Three Black Kings JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

18:29:00 00:05:23 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 8 Op 13 Daniel Barenboim, piano Decca 16871

18:37:00 00:03:44 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 3 in C sharp major Daniel Barenboim, piano Warner 61553

18:43:00 00:10:42 Felix Mendelssohn Hebrides Overture 'Fingal's Cave' Op 26 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

18:55:00 00:03:51 Stanislaw Moniuszko Halka: Mazurka Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 46329

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:20:24 Franz Joseph Haydn Symphony No. 95 in C minor George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

19:24:00 00:30:59 Nikolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 2 Op 9 Ernest Ansermet Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:20:15 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite Op 60 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

20:24:00 00:30:46 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16 London Symphony Orchestra André Previn Radu Lupu, piano Decca 4785437

20:57:00 00:02:27 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 2 Op 35 Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG – From the BBC Proms

BBC Philharmonic, John Storgards, conductor; Colin Currie, percussion

21:04:00 00:22:26 Franz Joseph Haydn: Symphony No. 85 in B-Flat 'Queen of France' (1785)

21:29:00 00:25:00 HK Gruber: into the open... (2015) [world premiere]

21:56:00 00:34:15 Igor Stravinsky: Pétrouchka (1911)

22:32:00 00:24:53 Aram Khachaturian: Symphony No. 3 (1947)--BBC Philharmonic/Fedor Glushchenko

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:07:25 Nikolai Miaskovsky Andante from Cello Sonata No. 2 Op 81 Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

23:09:00 00:09:33 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 1 English Chamber Orchestra Benjamin Britten Mstislav Rostropovich, cello Decca 4785437

23:21:00 00:05:50 Antonín Dvorák Poetic Tone Pictures: At the Old Castle Op 85 Vassily Primakov, piano Bridge 9309

23:26:00 00:07:39 Alexander Borodin Andante from Symphony No. 1 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

23:36:00 00:05:48 Jean Sibelius Kuolema: Scene with Cranes Op 44 Gidon Kremer Kremerata Baltica Nonesuch 287228

23:41:00 00:11:56 Sergei Rachmaninoff Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 18 London Symphony Orchestra Sir Georg Solti Julius Katchen, piano Decca 4785437

23:55:00 00:02:48 Alberto Ginastera Estancia: Twilight Idyll Gisèle Ben-Dor London Symphony Orchestra Naxos 570999

23:56:00 00:02:25 Maurice Ravel Berceuse on the Name "Fauré" Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139