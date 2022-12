Program Guide 08-07-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:23:24 Franz Joseph Haydn Symphony No. 84 in E flat major

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66295

00:27:00 00:33:39 Joaquín Rodrigo Concierto madrigal

London Symphony Orchestra Enrique Bátiz Alfonso Moreno, guitar; Deborah Mariotti, guitar EMI 67435

01:03:00 00:28:52 Bedrich Smetana String Quartet No. 1 in E minor

Cleveland Quartet Telarc 80178

01:34:00 00:32:43 Jean Sibelius Symphony No. 4 in A minor Op 63

Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

02:09:00 00:34:20 Ignaz Moscheles Piano Concerto No. 5 in C major Op 87

Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Zephyr 119

02:45:00 00:35:05 Sir Granville Bantock A Hebridean Symphony

Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

03:22:00 00:30:32 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 5 in F major Op 103

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

03:54:00 00:55:53 Peter Tchaikovsky Manfred Symphony Op 58

Vladimir Ashkenazy Philharmonia Orchestra Decca 4785437

04:52:00 00:27:27 Ottorino Respighi Suite for Strings

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

05:21:00 00:18:34 Franz Joseph Haydn Piano Trio No. 44 in E major

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Dorian 90164

05:41:00 00:04:30 Leopold Stokowski William Byrd's Pavane & Gigue

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

05:50:00 00:06:10 George Walker Lyric for Strings

Edwin London Cleveland Chamber Symphony Albany 270

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:18 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 12 Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

06:15:00 00:08:58 Wolfgang Amadeus Mozart Two Minuets from Divertimento No.2

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

06:25:00 00:05:59 Ludwig van Beethoven Piano Trio in B-Flat

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

06:30:00 00:06:29 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings: Italian

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

06:40:00 00:07:13 Adolphe Adam If I Were King: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

06:55:00 00:01:53 Traditional The Drunken Sailor

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

06:58:00 00:02:58 Kenneth J. Alford Colonel Bogey March

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

07:05:00 00:04:26 Aram Khachaturian Masquerade: Waltz

Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

07:13:00 00:05:09 Richard Strauss Rondo from Horn Concerto No. 2

IRIS Chamber Orchestra Michael Stern Eric Ruske, horn Albany 782

07:20:00 00:04:35 Alfredo Casella Paganiniana: Tarantella Op 65

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

07:25:00 00:02:41 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko: Song of India

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

07:30:00 00:05:05 Carl Orff Carmina burana: Fortune Empress of the World

Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

07:40:00 00:06:56 Richard Heuberger The Opera Ball: Overture

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

07:51:00 00:02:14 John Dowland I Shame at My Unworthiness

Stile Antico Harm Mundi 807544

07:55:00 00:04:17 Earle Hagen Harlem Nocturne

Quartet San Francisco ViolinJazz 105

08:07:00 00:06:56 Ernest Schelling Virginia Reel from "Suite Fantastique" Op 7

BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

08:15:00 00:10:23 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 3 in G major

CityMusic Cleveland Members of CityMusic 2011

08:30:00 00:06:54 Louise Farrenc Overture No. 2 in E flat major Op 24

Johannes Goritzki NDR Radio Philharmonic CPO 999820

08:36:00 00:04:12 Antonio Salieri Falstaff: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

08:43:00 00:09:38 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 2 Op 45

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1003

08:55:00 00:07:20 Franz Waxman The Bride of Frankenstein: Creation of the Monster

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

09:05:00 00:15:31 Claude Debussy Sonata for Flute, Viola & Harp

Richard Adeney, flute; Cecil Aronowitz, viola; Osian Ellis, harp Decca 4785437

09:27:00 00:03:12 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Gavottes

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

09:30:00 00:02:23 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Tambourins

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

09:35:00 00:04:57 Paulo Bellinati Jongo

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

09:42:00 00:11:29 Gioacchino Rossini William Tell: Overture

Piero Gamba London Symphony Orchestra Decca 4785437

09:55:00 00:03:25 Richard Rodgers Manhattan

Joshua Bell, violin; Marvin Hamlisch, piano Sony 52716

10:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

10:01:00 00:03:05 Carl Michael Ziehrer Fan Polonaise Op 525

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

10:06:00 00:03:28 Modest Mussorgsky Boris Godunov: Polonaise

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

10:11:00 00:06:00 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Woodland Peace Op 71

Per Tengstrand, piano Azica 71207

10:19:00 00:04:59 Antonín Dvorák Silent Woods Op 68

Alisa Weilerstein, cello; Anna Polonsky, piano Decca 19765

10:25:00 00:21:14 Julián Orbón Tres versiones sinfónicas

Eduardo Mata Simón Bolívar Symphony Dorian 90179

10:50:00 00:27:43 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 5 in A major

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

11:20:00 00:08:07 Ludwig van Beethoven Andante favori in F major

Peter Takács, piano Cambria 1175

11:30:00 00:08:44 Ferruccio Busoni Divertimento Op 52

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Laura Minguzzi, flute Naxos 572922

11:41:00 00:09:20 George Frideric Handel Organ Concerto No. 2 in B flat major Op 4

Brandenburg Consort Roy Goodman Paul Nicholson, organ Hyperion 67291

11:52:00 00:07:45 Heinrich Marschner The Falconer's Bride: Overture Op 65

Alfred Walter Slovak State Philharmonic MarcoPolo 223342

12:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:10:00 00:06:01 E. T. A. Hoffmann The Drink of Immortality: Overture

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999606

12:17:00 00:05:08 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Bergamasca

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

12:24:00 00:05:07 Francisco Tárrega Capricho árabe

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

12:31:00 00:15:47 Zoltán Kodály Dances of Galánta

István Kertész London Symphony Orchestra Decca 4785437

12:50:00 00:09:56 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Overture

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:43:53 Jean Sibelius Symphony No. 2 in D major Op 43

Pierre Monteux London Symphony Orchestra Decca 4785437

13:47:00 00:10:06 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Méditation Op 42

Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons Nikolaj Znaider, violin RCA 87454

14:00 FIRST FRIDAYS with Angela Mitchell

Burning River Trio: Teil Buck, oboe, Dylan Lloyd, clarinet, and Carly Gomez, bassoon

14:04 Darius Milhaud: Suite d'après Corrette, Op. 161b

14:16 W.A. Mozart: Divertimento No. 2, K. 229 no. 5

14:39 Paquito D'Rivera: Habanera From “Aires Tropicales” Woodwind Quintet

14:45 Ludwig van Beethoven: Theme and Variations from Mozart's La Ci Darem la Mano

14:55 Joseph Canteloube: Rondeau a la francaise from Rustiques

15:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

15:03:00 00:18:56 Frank Martin Concerto for 7 Wind Instruments,

Ernest Ansermet Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

15:25:00 00:22:19 Ernest Bloch Concerto Grosso No. 1 for Strings

Seattle Symphony Gerard Schwarz Patricia Michaelian, piano Delos 3135

15:49:00 00:06:26 Arthur Honegger Pacific 231

Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 435438

15:58:00 00:03:23 Peter Tchaikovsky The Seasons: August Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701

16:04:00 00:02:23 King Henry VIII Pastime with Good Company

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

16:08:00 00:01:34 Franz Liszt Schubert Song "Das Wandern"

Evgeny Kissin, piano RCA 58420

16:11:00 00:09:24 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74

Arcadi Volodos, piano Sony 62691

16:22:00 00:03:17 Peter Tchaikovsky Danse caractéristique in D major Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

16:38:00 00:02:36 Sergei Rachmaninoff Suite No. 1: Russian Easter Op 5

Emanuel Ax, piano; Yefim Bronfman, piano Sony 61767

16:40:00 00:06:35 Franz Joseph Haydn Finale from Cello Concerto No. 1

English Chamber Orchestra Benjamin Britten Mstislav Rostropovich, cello Decca 4785437

16:50:00 00:03:10 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 5 in A major Op 46

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

16:55:00 00:02:42 Zequinha de Abreu Tico-Tico non Fubá

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

17:03:00 00:02:29 Aram Khachaturian Gayaneh: Sabre Dance

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

17:18:00 00:04:06 Daryl Runswick Gilbert and Sullivan Medley

King's Singers RCA 61885

17:23:00 00:05:30 Jean-Baptiste Lully Psyché: Suite

Les Délices Délices 2013

17:30:00 00:03:00 John Barry Dances With Wolves: Two Socks & John La Pietà

Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

17:40:00 00:07:07 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Ouverture

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

17:47:00 00:03:26 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: A Spin through Moscow

Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

17:51:00 00:04:10 Sergei Prokofiev Cinderella: Galop

Martha Argerich, piano; Mikhail Pletnev, piano DeutGram 3109

17:56:00 00:03:30 Gioacchino Rossini Galop from "William Tell" Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:00 00:12:33 Sir Edward Elgar Serenade for Strings in E minor Op 20

Carlton Woods Blue Water Chamber Orchestra Blue Water 2010

18:20:00 00:02:28 Claude Debussy Les Soirs illuminés par l'ardeur du charbon

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

18:23:00 00:03:56 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande: Mélisande Op 46

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

18:26:00 00:13:08 Jean Sibelius Pohjola's Daughter Op 49

Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:21 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat major

Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton André Watts, piano Telarc 80429

19:22:00 00:33:54 Franz Joseph Haydn Symphony No. 31 in D major

Sir Charles Mackerras Orchestra of St Luke's Telarc 80156

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:09:08 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:13:00 00:41:06 Peter Tchaikovsky Symphony No. 4 in F minor Op 36

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

20:56:00 00:02:59 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Capriccio

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

21:00 CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: Mozart Serenades

Mozart: Serenade in E-flat Major

--Allan Vogel, Stephen Taylor, David Shifrin, Jose Franch-Ballester, clarinet; Peter Kolkay, Milan Turkovic, bassoon; David Jolley, WIllian Purvis, horn

Mozart: Serenade in C minor

--Allan Vogel, Stephen Taylor, oboe; Jose Franch-Ballester, Davod Shifrin, clarinet; Milan Turkovic, Peter Kolkay, bassoon; David Jolley, William Purvis, horn; Edgar

Meyer, double bass

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, What’s at Stake in 2016: Congresswoman Debbie Wasserman Schultz

23:00 QUIET HOUR

22:56:00 00:03:36 Johannes Brahms Capriccio in F sharp minor Op 76

Alessio Bax, piano Signum 309

23:02:00 00:04:25 Andrew York Andecy

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

23:06:00 00:12:20 David Amram Variations on "Red River Valley"

Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Julius Baker, flute Newport 85546

23:21:00 00:07:57 Ernest Schelling Intermezzo from "Suite Fantastique" Op 7

BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

23:28:00 00:06:26 Franz Schreker Intermezzo for String Orchestra Op 8

James Conlon Gürzenich Orchestra Cologne EMI 56784

23:37:00 00:04:09 Reynaldo Hahn Three Preludes on Irish Folk Tunes

Hüseyin Sermet, piano; Kun Woo Paik, piano Valois 4658

23:41:00 00:07:47 Edvard Grieg In Folk Style from "Nordic Melodies" Op 63

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

23:48:00 00:04:55 Traditional Wayfaring Stranger

Sharon Isbin, guitar; Joan Baez, vocals Sony 745456

23:55:00 00:03:05 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: The Swan

Yo-Yo Ma, cello; Gaby Casadesus, piano; Philippe Entremont, piano Sony 752307

23:57:00 00:02:28 Joseph Achron Hebrew Lullaby Op 35

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10