Program Guide 07-23-2015

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:30:27 Josef Suk Fairy Tale: Suite Op 16 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572323

00:34:00 00:31:26 Franz Berwald Symphony No. 1 in G minor Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553051

01:07:00 00:32:02 Antonín Dvorák String Quartet No. 10 in E flat major Op 51 Emerson String Quartet DeutGram 4778765

01:41:00 00:47:20 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 83 Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano; Jules Eskin, cello Sony 63225

02:30:00 00:44:16 Sir William Walton Symphony No. 1 in B flat minor Leonard Slatkin London Philharmonic VirginClas 61146

03:16:00 00:31:04 Peter Tchaikovsky Serenade for Strings in C major Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

03:49:00 00:29:59 Robert Schumann Piano Quintet in E flat major Op 44 Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

04:21:00 00:31:15 Johann Peter Emilius Hartmann Symphony No. 1 in G minor Op 17 Thomas Dausgaard Danish National Radio Sym DaCapo 224042

04:54:00 00:26:33 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 23 in A major Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Leon Fleisher, piano Sony 743505

05:22:00 00:16:01 Germaine Tailleferre Concertino for Harp & Orchestra Women's Philharmonic JoAnn Falletta Gillian Benet, harp Koch Intl 7169

05:40:00 00:06:00 Claude Debussy L'isle joyeuse Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

05:51:00 00:06:07 William Boyce Solomon: Overture Roy Goodman Parley of Instruments Hyperion 66378

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:04:17 Robert Fuchs Romanze from Serenade No. 3 Op 21 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

06:15:00 00:10:15 Francesco Durante Concerto No. 8 for Strings in A major Claudio Scimone I Solisti Veneti Erato 88172

06:26:00 00:09:15 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 12 Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Leon Fleisher, piano Sony 743505

06:36:00 00:03:34 John Lennon/Paul McCartney Penny Lane Canadian Brass Ensemble Robert Moody Ryan Anthony, piccolo trumpet OpeningDay 7347

06:40:00 00:10:18 Benjamin Britten Gloriana: Courtly Dances André Previn Royal Philharmonic Telarc 80126

06:51:00 00:01:35 Jerry Gray Pennsylvania 6-5000 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

06:55:00 00:02:38 Fred K. Huffer March "Black Jack" Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:04:31 Pablo de Sarasate Introduction & Tarantella Op 43 Abbey Road Ensemble Lawrence Foster Itzhak Perlman, violin EMI 55475

07:09:00 00:03:33 Michael Praetorius Terpsichore: Passameze & Galliard Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

07:14:00 00:07:14 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G major Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

07:25:00 00:02:06 Huang Zi Plum Blossoms in the Snow Xuefei Yang, guitar EMI 6322

07:30:00 00:05:17 Alexander Borodin Scherzo from Symphony No. 2 Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

07:40:00 00:03:07 Alice Hawthorne Listen to the Mocking Bird Anonymous 4; Bruce Molsky, banjo Harm Mundi 807549

07:45:00 00:03:00 Sir Henry Bishop Home, Sweet Home Anonymous 4; Bruce Molsky, banjo Harm Mundi 807549

07:49:00 00:03:51 Aaron Copland Billy the Kid: Waltz Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

07:55:00 00:03:29 William Grant Still Summerland from "Three Visions" Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

BBC NEWS

08:07:00 00:05:47 Ludwig van Beethoven Rondo a capriccio in G major Op 129 Russell Sherman, piano GM Records 2068

08:15:00 00:09:07 Felix Mendelssohn Trumpet Overture Op 101 Claudio Abbado London Symphony Orchestra DeutGram 423104

08:25:00 00:02:44 Padre Antonio Soler Sonata No. 84 in D major David Greilsammer, piano Sony 792969

08:30:00 00:09:06 Sir Edward Elgar Bach's Fantasia & Fugue in C minor Op 86 Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 89012

08:44:00 00:07:48 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 7 Op 70 Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 21278

08:55:00 00:05:06 Richard Rodgers Victory at Sea: The Song of the High Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

09:05:00 00:17:51 Aram Khachaturian Masquerade: Suite Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

09:26:00 00:02:05 Richard Rodgers The Sound of Music: Edelweiss Angelika Kirchschlager, mezzo; John Williams, guitar Sony 64498

09:35:00 00:04:01 Johann Sebastian Bach Allegro from Keyboard Concerto No. 4 Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

09:40:00 00:06:41 Charles Avison Concerto Grosso No. 10 after Scarlatti in D major Roy Goodman Brandenburg Consort Hyperion 66891

09:48:00 00:04:13 Stephen Foster Hard Times Come Again No More Anonymous 4; Bruce Molsky, vocal Harm Mundi 807549

09:52:22 00:02:57 Sweet Evelina Anonymout 4 Harm Mundi 807549

09:56:10 00:02:19 Camp Chase Bruce Molsky, fiddle Harm Mundi 807549

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:02:00 00:02:03 Henry Purcell Amphitrion: Hornpipe Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

10:04:00 00:02:28 Johann Friedrich Fasch Hornpipe from Suite in A minor Tempesta di Mare Chandos 783

10:09:00 00:06:48 Frédéric Chopin Nocturne No. 8 in D flat major Op 27 Leon Fleisher, piano Vanguard 1551

10:17:00 00:04:04 William Sterndale Bennett Romance No. 2 in E flat Op 14 Ian Hobson, piano Arabesque 6596

10:23:00 00:04:23 Maurice Ravel Valse noble et sentimentale No. 7 Vladimir Spivakov, violin; Sergei Bezrodny, piano RCA 60861

10:30:00 00:12:17 Maurice Ravel Ouverture de féerie "Shéhérazade" Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

10:43:00 00:05:09 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Divertimento No. 11 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

10:51:00 00:25:31 Franz Berwald Symphony No. 4 in E flat major Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 415502

11:19:00 00:09:06 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 5 in F minor Berlin State Orchestra Simone Dinnerstein Simone Dinnerstein, piano Sony 81742

11:31:00 00:09:07 Robert Schumann March from Piano Quintet Op 44 Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

11:42:00 00:10:11 Johann Christian Bach Symphony in D major Op 18 Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

11:53:00 00:04:04 Sergei Prokofiev Toccata in D minor Op 11 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

BBC NEWS

12:11:00 00:07:54 Franz Berwald Estrella de Soria: Overture Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553051

12:20:00 00:09:04 Jean-Philippe Rameau Concert No. 4 en sextuor Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

12:31:00 00:06:08 Gioacchino Rossini William Tell: Dance for Six Frederick Fennell London Pops Orchestra Mercury 434356

12:39:00 00:08:01 Richard Wagner Das Rheingold: Entry of the Gods into José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

12:49:00 00:08:32 Anton Arensky Fantasia on Russian Folksongs Op 48 Russian Philharmonic Orchestra Dmitry Yablonsky Konstantin Scherbakov, piano Naxos 570526

BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:47:20 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 83 Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano; Jules Eskin, cello Sony 63225

13:49:00 00:08:25 Richard Strauss Ariadne auf Naxos: Overture & Dance Richard Hickox Northern Sinfonia Chandos 9354

13:58:00 00:01:35 Ludwig van Beethoven Turkish March from "The Ruins of Athens" Op 113 Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

14:00:00 00:03:16 Aram Khachaturian Masquerade: Nocturne Royal Philharmonic Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

14:04:00 00:01:59 Charles Tomlinson Griffes The Night Winds Op 5 Jenny Lin, piano Hänssler 98037

14:08:00 00:16:13 Arthur Foote Suite for Strings in E major Op 63 Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

14:26:00 00:04:41 Marin Marais The Bells of St. Genevieve "La Sonnerie" Guildhall Strings RCA 61275

14:30:00 00:04:31 Constant Lambert Bacchanale from "Horoscope" Suite Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

14:50:00 00:11:40 Joaquín Rodrigo Sonata giocosa Sir Angel Romero, guitar RCA 68767

15:05:00 00:14:02 Sergei Prokofiev Russian Overture Op 72 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

15:22:00 00:22:02 Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43 Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano CBS 37812

15:47:00 00:05:12 Henry Tucker Weeping, Sad and Lonely Anonymous 4; Bruce Molsky, vocal Harm Mundi 807549

15:52:00 00:04:13 Stephen Foster Hard Times Come Again No More Anonymous 4; Bruce Molsky, vocal Harm Mundi 807549

15:58:00 00:03:01 Rev. Robert Lowry Shall We Gather at the River? Anonymous 4; Bruce Molsky, vocal Harm Mundi 807549

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:05:00 00:06:18 John Harbison Remembering Gatsby David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 444454

16:14:00 00:08:43 Robert Schumann Allegro brillante from Piano Quintet Op 44 Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

16:27:00 00:04:24 Dimitri Tiomkin Friendly Persuasion: Main Theme Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

16:34:00 00:04:28 Heitor Villa-Lobos Prelude No. 1 in E minor Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

16:41:00 00:08:52 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Concerto for 3 (or 2) Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson Fleisher, p Sony 743505

16:51:00 00:04:16 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Che farò senza Orch of Age of Enlightenment Harry Bicket Susan Graham, mezzo-soprano Erato 85768

16:59:00 00:00:54 Igor Stravinsky Polka Jenny Lin, piano Steinway 30028

17:05:00 00:05:10 Frédéric Chopin Waltz No. 3 in A minor Op 34 Emanuel Ax, piano Sony 60771

17:13:00 00:14:49 Josef Suk Fantastic Scherzo Op 25 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572323

17:31:00 00:04:27 Francesco Cilea L'Arlesiana: Lamento di Federico St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor Decca 15463

17:40:00 00:06:21 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 12 Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Leon Fleisher, piano Sony 743505

17:48:00 00:01:47 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in D major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

17:52:00 00:03:20 William H. Monk Abide with Me Anonymous 4 Harm Mundi 807549

17:56:00 00:02:50 Franz Liszt Schubert Song "Wohin?" Evgeny Kissin, piano RCA 58420

DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:21:36 Franz Schubert Fantasy in C major Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67403

18:33:00 00:05:26 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Waltz Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

18:41:00 00:03:10 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Goblet Dance Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

18:47:00 00:08:00 Irvin L. Wagner Variations on "Happy Birthday" Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

18:55:00 00:03:48 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Cygnets Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:20:30 Franz Berwald Piano Concerto in D Helsingborg Symphony Okko Kamu Niklas Sivelöv, piano Naxos 553052

19:24:00 00:30:56 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 40 in G minor Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

19:57:00 00:01:15 Alexander Scriabin Prelude in B minor Op 13 Yuja Wang, piano DeutGram 16606

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:22:35 Claude Debussy La mer Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

20:27:00 00:29:15 Ludwig van Beethoven Symphony No. 5 in C minor Op 67 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80163

20:56:00 00:03:29 Robert Schumann Fairy Tale No. 3 Op 132 Peter Schmidl, clarinet; Heinrich Koll, viola; Madoka Inui, piano Naxos 557606

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG

21:05:00 00:30:33 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18 Houston Symphony, Andrés Orozco-Estrada, conductor; Andrew Watts, piano

21:45:00 00:49:15 Richard Strauss Ein Heldenleben Op 40 Houston Symphony, Andrés Orozco-Estrada, conductor

22:40:00 00:09:11 John Williams E.T.: Adventures on Earth Houston Symphony, Andrés Orozco-Estrada, conductor

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:07:06 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Piano Concerto No. 23 Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Leon Fleisher, piano Sony 743505

23:09:00 00:10:49 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Trio No. 2 in G major Op 1 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

23:22:00 00:06:09 Grace Williams Calm Sea in Summer David Atherton English Chamber Orchestra Lyrita 323

23:28:00 00:06:20 Jules Mouquet Pan and the Birds from "La Flûte de Pan" Helsingborg Symphony Philippe Auguin Manuela Wiesler, flute Bis 529

23:36:00 00:05:02 Nicolò Paganini Cantabile in D major Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

23:41:00 00:12:22 Franz Schubert Impromptu No. 10 in E flat major Maria João Pires, piano DeutGram 457550

23:55:00 00:03:15 Jascha Heifetz Contemplation after Brahms London Symphony Orchestra Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154

23:57:00 00:01:41 Johannes Brahms Wie Melodien zieht es mir Op 105 Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664