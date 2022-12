Program Guide 07-20-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:12:17 Gunnar de Frumerie Pastoral Suite Op 13

Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Sarah Lindloff, flute Naxos 553715

00:16:00 00:35:31 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35

Czech Philharmonic Orchestra Jakub Hrusa Nicola Benedetti, violin DeutGram 4764092

00:53:00 00:41:21 Johan Svendsen Octet for Strings in A Op 3

Kontra Quartet Lars Bjornkjaer, violin; Per Lund Madsen, violin; Bjarne Boie Rasmussen, viola; Lars Holm Johansen, cello Bis 753

01:36:00 00:37:25 Albert Roussel Bacchus et Ariane Op 43

Stéphane Denève Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 570245

02:15:00 00:24:07 Sergei Prokofiev Visions fugitives Op 22

Orion Weiss, piano Bridge 9355

02:41:00 00:38:19 Franz Schubert String Quartet No. 14 in D minor

Jasper Quartet Sono Lumin 92152

03:21:00 00:41:50 Alfredo Casella Symphony No. 3 Op 63

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

04:05:00 00:46:37 Peter Tchaikovsky Piano Trio in A minor Op 50

Yefim Bronfman, piano; Cho-Liang Lin, violin; Gary Hoffman, cello Sony 53269

04:54:00 00:24:18 Mily Balakirev Tamara

Thierry Fischer BBC National Orch of Wales BBC 332

05:20:00 00:18:07 Johann Sebastian Bach French Suite No. 5 in G major

Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001

05:40:00 00:06:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Scherzo-valse

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

05:45:00 00:07:35 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Rondo Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

05:53:00 00:05:53 Paul Gilson Sailors' Dances

Alexander Rahbari BRT Philharmonic Brussels MarcoPolo 223418

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #27 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

06:15:00 00:07:23 Robert Schumann March from Fantasie in C major Op 17

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

06:25:00 00:03:22 Maurice Ravel Mother Goose: Conversations Between Beauty and the Beast

Corona Guitar Quartet Albany 1084

06:30:00 00:09:48 Jean-Baptiste Loeillet Trio Sonata No. 1 in F

Geminiani Ensemble Christoph 74590

06:40:00 00:08:45 Gioacchino Rossini Il turco in Italia: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

06:51:00 00:02:03 Anonymous Spiritual "The Battle of Jericho"

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

06:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'Hands Across the Sea'

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

07:05:00 00:03:34 Traditional Glory in the Meeting House

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2329

07:10:00 00:08:46 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 3 Op 37

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

07:20:00 00:03:07 Johann Strauss Jr Perpetual Motion Op 257

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

07:25:00 00:02:14 Peter Warlock Pieds-en-l'air from "Capriol Suite"

José Luis García English Chamber Orchestra Sony 82849

07:30:00 00:05:18 Traditional Bonnie Banks of Loch Lomond

BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

07:33:00 00:02:27 Michael Praetorius Terpsichore: Ballet

Christopher Parkening, guitar EMI 55052

07:40:00 00:09:10 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 2 Op 33

Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

07:53:00 00:02:38 Juan Tizol Caravan

Center City Brass Quintet Chandos 4554

07:55:00 00:02:11 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 3 in F major

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

08:07:00 00:06:10 Joaquín Rodrigo Finale from Concierto Andaluz

Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

08:15:00 00:09:06 Darius Milhaud Suite for 2 Pianos "Scaramouche"

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426284

08:25:00 00:07:10 Josef Myslivecek Symphony in C

Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

08:35:00 00:03:20 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Preludio

Tasmin Little, violin Naked Vn 2008

08:43:00 00:06:41 Gabriel Fauré Cantique de Jean Racine Op 11

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 109

08:49:00 00:01:38 Déodat de Séverac An Old Music Box

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

08:54:00 00:07:45 Franz Waxman Rebecca: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

09:08:00 00:16:51 Ralph Vaughan Williams Concerto Grosso for Strings

Bryden Thomson London Symphony Orchestra Chandos 9262

09:27:00 00:03:24 Louis Lambert When Johnny Comes Marching Home

National Philharmonic Charles Gerhardt Leontyne Price, soprano RCA 4421

09:35:00 00:06:08 Emmanuel Chabrier España

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

09:45:00 00:08:02 Franz Schubert Finale from Symphony No. 2

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

09:52:00 00:06:11 Béla Bartók Game of Pairs from Concerto for Orchestra

Robert Spano Oberlin Symphony Orchestra Oberlin 8

09:53:00 00:05:16 Aram Khachaturian Gayaneh: Lullaby

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:36 Percy Grainger In a Nutshell Suite: Arrival Platform

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

10:05:00 00:01:30 Percy Grainger Train Music

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

10:08:00 00:06:44 Johann Christian Bach Adriano in Siria: Overture

Simon Standage Academy of Ancient Music Chandos 540

10:16:00 00:04:03 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Ach, ich fühl's

Philharmonia Zürich Nikolaus Harnoncourt Barbara Bonney, soprano Teldec 242716

10:21:00 00:04:04 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 12 Op 96

Charles Rosekrans Royal Philharmonic Telarc 80610

10:28:00 00:11:45 Antonín Dvorák Romance in F minor Op 11

Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

10:41:00 00:06:27 Johann Furchheim Sonatella for Strings in A major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Challenge 72032

10:51:00 00:31:43 Meredith Willson Symphony No. 2 in E minor

William Stromberg Moscow Symphony Orchestra Naxos 559006

11:26:00 00:08:03 Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet

Sir John Eliot Gardiner Lyon Opera Orchestra Erato 45003

11:35:00 00:08:44 Anton Arensky Scherzo from Piano Quintet Op 51

Ying Quartet Adam Neiman, piano Sono Lumin 92143

11:46:00 00:08:58 Gustav Holst A Winter Idyll

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

11:57:00 00:01:57 Sir Edward Elgar The Crown of India: Warriors' Dance Op 66

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

12:10:00 00:03:03 Claude Debussy Petite Suite: Cortège

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

12:14:00 00:10:12 Camille Saint-Saëns Havanaise Op 83 London Symphony Orchestra

Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154

12:27:00 00:04:33 Traditional Black is the Color of my True Love's Hair

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Ross Hauck, tenor Avie 2329

12:34:00 00:14:24 Benjamin Britten Matinées musicales Op 24

Okko Kamu Helsingborg Symphony Ondine 825

12:47:00 00:07:17 Daniel Auber The Bronze Horse: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

12:58:00 00:01:03 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 1 in C major

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:37:06 Bohuslav Martinu Symphony No. 1

Claus Peter Flor Berlin Symphony Orchestra RCA 60154

13:39:00 00:16:28 Leos Janácek The Cunning Little Vixen: Suite

José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 75

13:57:00 00:02:23 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Tambourins

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:03:38 Traditional Farewell to Ireland & Highlander

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Avie 2329

14:04:00 00:03:34 Traditional Glory in the Meeting House

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2329

14:10:00 00:16:24 Ferdinand David Trombone Concertino in E flat major Op 4

Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, piano MLR 2013

14:30:00 00:11:35 Zoltán Kodály Dances of Marosszék

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

14:44:00 00:12:02 Richard Strauss First Waltz Sequence from "Der Rosenkavalier"

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

14:57:00 00:02:26 Léo Delibes Coppélia: Swanilda's Waltz

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

15:03:00 00:17:02 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Quintet in E flat major

Richard King, horn; Mari Sato, violin; Lynne Ramsey, viola; Stanley Konopka, viola; Julie Myers King, cello Albany 1325

15:22:00 00:09:58 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 4

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430099

15:35:00 00:13:31 Robert Volkmann Serenade No. 3 for Strings in D minor Op 69

German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki Catherine Tunnell, cello CPO 999159

15:50:00 00:05:24 Claude Debussy Tarantelle styrienne "Danse"

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 74006

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:01 James Scott Skinner Hurricane Set Chamber Ensemble

Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

16:06:00 00:03:35 Robert Burns My Love is Like a Red Red Rose

BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

16:13:00 00:11:43 Alexander Glazunov The Seasons: Autumn Op 67

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

16:28:00 00:06:57 James Horner The Rocketeer: To the Rescue & End Title

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80342

16:36:00 00:03:21 John Williams NBC "Mission" Theme

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

16:41:00 00:07:47 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 35

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

16:52:00 00:03:06 Scott Joplin The Ragtime Dance

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

16:56:00 00:02:56 Johann Sebastian Bach Fugue à la gigue in G major

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

17:05:00 00:05:02 Jeannette Sorrell Sugarloaf Mountain

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Fire Ensemble Singers Avie 2329

17:13:00 00:10:18 Hector Berlioz Waverley Overture Op 1

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

17:26:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 1 Op 27

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

17:40:00 00:04:09 Traditional The Cause of All My Sorrow

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Kathie Stewart, flute Avie 2329

17:46:00 00:04:11 Wolfgang Amadeus Mozart Menuetto from Symphony No. 40

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

17:52:00 00:03:13 Richard Adler & Jerry Ross The Pajama Game: Hernando's Hideaway

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

17:56:00 00:03:34 Franz Liszt Paraphrase on Chopin's 'Maiden's Wish'

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:20 Richard Wagner Tannhäuser: Overture & Venusberg Music

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 448155

18:35:00 00:03:49 Ferruccio Busoni Giga, Bolero and Variations after Mozart

Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394

18:42:00 00:03:53 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Preghiera Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

18:48:00 00:07:46 Josef Strauss Waltz "My Life is Love and Laughter" Op 263

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

18:57:00 00:01:44 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Gigue Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:07 Antonio Casimir Cartellieri Symphony No. 4

Gernot Schmalfuss Evergreen Symphony Orchestra CPO 777667

19:25:00 00:30:57 Max Bruch Scottish Fantasy Op 46

BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:00:00 00:15:07 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Violins in D minor

Curtis 20/21 Ensemble Vinay Parameswaran Jennifer Koh, violin; Jaime Laredo, violin Cedille 146

20:17:00 00:35:39 Antonín Dvorák Symphony No. 8 in G major Op 88

Rafael Kubelik Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

20:55:00 00:03:50 Gabriel Fauré Barcarolle No. 13 in C Op 116

Charles Owen, piano Avie 2240

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Bramwell Tovey, conductor; Marc Nuccio, clarinet

21:04:00 00:03:04 Aaron Copland Fanfare for the Common Man

21:09:00 00:02:44 George Gershwin Strike Up the Band: Strike Up the Band

21:13:00 00:17:44 Aaron Copland Concerto for Clarinet & Strings

21:30:00 00:32:43 Ferde Grofé Grand Canyon Suite

22:03:00 00:52:00 Richard Wagner (arr. Alan Gilbert) A Ring Journey

Alan Gilbert, conductor

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:05 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 3 Prelude

Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Teldec 4224

23:09:00 00:05:51 Frederick Delius Intermezzo from "Fennimore and Gerda"

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

23:14:00 00:05:32 Jules Massenet Thaïs: Méditation

London Symphony Orchestra Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154

23:22:00 00:04:12 Johann Sebastian Bach Partita for solo flute: Sarabande

Joshua Smith, flute Delos 3402

23:26:00 00:10:36 Remo Giazotto Albinoni's Adagio for Strings & Organ in G minor

Royal Philharmonic Charles Rosekrans Clio Gould, violin Telarc 80562

23:38:00 00:08:22 Max Bruch Adagio from Scottish Fantasy Op 46

BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

23:46:00 00:08:58 Thomas Canning Fantasy on a Hymn Tune by Justin Morgan

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80462

23:56:00 00:02:02 Emmanuel Chabrier Feuillet d'album

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515