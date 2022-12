Program Guide 07-10-2015

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:20:21 Antonín Dvorák American Suite in A major Op 98 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

00:24:00 00:39:32 Peter Tchaikovsky Suite No. 3 in G major Op 55 Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

01:05:00 00:27:25 Henryk Wieniawski Violin Concerto No. 1 in F sharp minor Op 14 London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

01:34:00 01:02:00 Carl Orff Carmina burana Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Judith Blegen, soprano; Kenneth Riegel, tenor; Peter Binder, baritone; Cleve Orch Children's Chorus; Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

02:38:00 00:39:57 Artur Lemba Symphony in C sharp minor Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8656

03:20:00 00:37:13 Igor Stravinsky Pulcinella - Ballet with Song after Cleveland Orchestra Igor Stravinsky Mary Simmons, soprano; Glenn Schnittke, tenor; Phillip MacGregor, bass Sony 63325

03:59:00 00:18:53 William David Brohn Suite from Bernstein's "West Side Story" Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

04:20:00 00:35:29 Franz Schubert String Quartet No. 13 in A minor Cleveland Quartet Telarc 80225

04:57:00 00:17:07 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Violins in D minor Royal Philharmonic Sir Eugene Goossens David Oistrakh, violin; Igor Oistrakh, violin DeutGram 4793449

05:16:00 00:21:03 Aaron Copland Billy the Kid: Suite Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

05:39:00 00:05:06 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Menuet Alexander Schimpf, piano Oehms 867

05:47:00 00:05:05 Ottorino Respighi Notturno in G flat major Sergei Babayan, piano ProPiano 224517

05:54:00 00:05:34 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 4 Op 90 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:07:54 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Introduction & Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

06:15:00 00:07:59 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 20 in G major Op 49 Peter Takács, piano Cambria 1175

06:26:00 00:06:24 Marin Marais Alcyone: Chaconne Tempesta di Mare Chandos 805

06:26:00 00:07:34 Samuel Barber Agnus Dei Robert Spano Atlanta Symphony Chorus Telarc 80673

06:44:00 00:07:35 Robert Schumann Finale from Piano Quartet Op 47 Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

06:51:00 00:02:32 Richard Wagner The Flying Dutchman: Sailors' Chorus Dresden State Orchestra Silvio Varviso Men of; Leipzig Radio Chorus Philips 422410

06:58:00 00:03:44 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Changing of the Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

07:05:00 00:03:28 John Dowland Kemp's Jig, Mistress Winter's Jump & My La Nef Atma 2650

07:10:00 00:06:01 Gioacchino Rossini Tancredi: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

07:20:00 00:02:59 Duke Ellington The River: Giggling Rapids JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

07:25:00 00:02:53 Jerome Moross The Big Country: Theme José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

07:30:00 00:05:46 Franz Joseph Haydn Allegretto from Symphony No. 100 Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

07:40:00 00:08:07 Frédéric Chopin Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 21 Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Emanuel Ax, piano Sony 63371

07:51:00 00:02:50 Johann Sebastian Bach Allegro from Flute Sonata No. 6 Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

07:55:00 00:03:39 Irving Berlin Change Partners Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

08:07:00 00:02:28 Carl Orff Carmina burana: O fortuna Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

08:10:00 00:03:45 Felix Mendelssohn Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 66 Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

08:15:00 00:08:43 Sergei Prokofiev Allegro from Symphony No. 5 Op 100 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

08:29:00 00:06:08 William Arms Fischer Goin' Home PostClassical Ensemble Angel Gil-Ordóñez Kevin Deas, bass Naxos 559777

08:35:00 00:05:05 Henryk Wieniawski Romance from Violin Concerto No. 2 Op 22 London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

08:45:00 00:05:19 Sir William Walton Portsmouth Point Overture Leonard Slatkin London Philharmonic VirginClas 61146

08:52:00 00:03:16 Stephen Paulus Prairie Songs: The Old Church Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

08:55:00 00:05:03 Henry Mancini March with Mancini Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

09:05:00 00:16:00 Johan Helmich Roman Oboe d'amore Concerto in D major Stockholm Sinfonietta Jan-Olav Wedin Alf Nilsson, oboe d'amore Bis 165

09:27:00 00:03:21 Erich Wolfgang Korngold Captain Blood: Overture Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80682

09:32:00 00:02:53 Ennio Morricone The Good, the Bad and the Ugly: Theme Derek Wadsworth City of Prague Philharmonic Silva 1057

09:35:00 00:06:34 Giovanni Palestrina Agnus Dei from Pope Marcellus Mass Simon Preston Westminster Abbey Choir Archiv 415517

09:45:00 00:06:14 Béla Bartók Romanian Folk Dances Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415668

09:55:00 00:02:23 Antonín Dvorák Cypress No. 11 Cypress String Quartet Avie 2275

09:55:00 00:03:26 Antonín Dvorák Cypress No. 1 Cypress String Quartet Avie 2275

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:50 Antonín Dvorák Humoresque No. 4 Op 101 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

10:02:00 00:02:58 Antonín Dvorák American Suite: Finale Op 98 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

10:10:00 00:07:34 Henryk Wieniawski Légende in G minor Op 17 London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

10:18:00 00:04:58 Henryk Wieniawski Prayer from Violin Concerto No. 1 Op 14 London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

10:24:00 00:03:05 Ernö Dohnányi Fugue from Variations on a Nursery Song Op 25 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Eldar Nebolsin, piano Naxos 572303

10:29:00 00:14:52 Ernö Dohnányi Symphonic Minutes Op 36 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

10:46:00 00:03:00 Johann Strauss Jr Cavalry March Op 428 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

10:50:00 00:29:05 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 26 in D major Cleveland Orchestra George Szell Robert Casadesus, piano Sony 780837

11:22:00 00:08:13 Ermanno Wolf-Ferrari La dama boba: Overture Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

11:32:00 00:08:29 Nicolò Paganini Sonata No. 4 for Violin & Guitar in A major Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 437837

11:43:00 00:09:43 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins & 2 Cellos in D major Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Jeanne Lamon, violin; Stephen Marvin, violin; Anner Bylsma, cello; Christina Mahler, cello Sony 62719

11:54:00 00:03:59 Eric Coates By the Sleepy Lagoon Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

12:10:00 00:04:10 Franz Joseph Haydn Overture to an English Opera Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55192

12:16:00 00:05:01 Heitor Villa-Lobos Brazilian Suite: Gavotta-Choro Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

12:23:00 00:06:45 Hugo Wolf Italian Serenade in G major Brodsky Quartet Chandos 10761

12:32:00 00:20:21 Antonín Dvorák American Suite in A major Op 98 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

12:54:00 00:04:48 Felix Mendelssohn War March of the Priests Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61843

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:49:51 Franz Schubert Rosamunde: Incidental Music Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Anne Sofie von Otter, mezzo; Ernst Senff Choir DeutGram 431655

13:51:00 00:05:36 Franz Schubert Polonaise in B flat major Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:35 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 20 in E minor Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

14:03:00 00:02:41 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Hungarian Dance Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

14:09:00 00:17:02 Jean Françaix The Flower Clock Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

14:29:00 00:11:17 Friedrich Kuhlau Elisa: Overture Op 29 Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

14:43:00 00:13:14 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 1 in A minor Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

14:57:00 00:02:08 Gabriel Pierné Cydalise: March of the Little Fauns Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

15:02:00 00:17:38 Johann Nepomuk Hummel Trumpet Concerto in E flat major German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

15:23:00 00:11:44 Adolph von Henselt Introduction & Variations on a Theme by Rüdiger Steinfatt, piano Schwann 310023

15:37:00 00:10:39 Franz Schubert Scherzo from String Quintet Miró Quartet Matt Haimovitz, cello Oxingale 2006

15:49:00 00:05:29 Maurice Ravel Miroirs: La vallée des cloches Yakov Kreizberg Netherlands Philharmonic PentaTone 58

15:56:00 00:01:48 Anonymous The Agincourt Song Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

15:58:00 00:04:36 Henryk Wieniawski Scherzo-Tarantelle Op 16 Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:06:00 00:03:01 Antonín Dvorák Humoresque No. 7 in G flat Op 101 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

16:12:00 00:14:20 Carl Orff Carmina burana: On the Green Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

16:30:00 00:03:00 Patrick Doyle Harry Potter & the Goblet of Fire: Harry Nic Raine Royal Philharmonic Royal Phil 33

16:35:00 00:04:29 Stephen Sondheim A Little Night Music: Send in the Clowns Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

16:42:00 00:07:15 Henryk Wieniawski Finale from Violin Concerto No. 1 Op 14 London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

16:52:00 00:03:07 Arthur Farwell Navajo War Dance No. 2 Op 29 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

16:57:00 00:02:16 Kate Rusby Underneath the Stars Voces8 Decca 4785703

17:05:00 00:05:37 Richard Rodgers Cinderella: Overture John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

17:13:00 00:10:53 Anna Russell Instruments of the Orchestra: The French Anna Russell, narrator Sony 60316

17:27:00 00:08:10 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 1 in D major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

17:40:00 00:04:01 Antonín Dvorák American Suite: Allegretto Op 98 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

17:46:00 00:04:28 Antonín Dvorák Larghetto from Violin Sonatina Op 100 Zhou Qian, violin; Edmund Battersby, piano Naxos 559777

17:53:00 00:02:30 Gilbert & Sullivan The Mikado: Tit Willow Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone Telarc 80284

17:56:00 00:03:12 John Philip Sousa March 'The National Game' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:53 William David Brohn Suite from Bernstein's "West Side Story" Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

18:31:00 00:05:41 Frédéric Chopin Nocturne No. 10 in A flat major Op 32 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

18:39:00 00:04:14 Frédéric Chopin Nocturne No. 4 in F major Op 15 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

18:46:00 00:09:07 Édouard Lalo Deux Aubades Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

18:55:00 00:03:51 Frédéric Chopin Nocturne No. 5 in F sharp major Op 15 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:59 Franz Joseph Haydn Symphony No.102 in B flat major Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

19:28:00 00:27:25 Henryk Wieniawski Violin Concerto No. 1 in F sharp minor Op 14 London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

19:57:00 00:01:59 Charles Tomlinson Griffes The Night Winds Op 5 Jenny Lin, piano Hänssler 98037

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:18:26 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat major Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Krystian Zimerman, piano DeutGram 4779525

20:22:00 00:32:51 Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B flat major Op 60 Joshua Bell Academy St. Martin in Fields Sony 549176

20:56:00 00:04:32 Fernando Sor Variations on "La Folia" Op 15 Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest

21:04:00 00:08:00 Wolfgang Amadeus Mozart Andante and Variations in G major Paul Badura-Skoda, piano; Jörg Demus, piano Valois 4621

21:14:00 00:08:00 Felix Mendelssohn Allegro brilliant in A major Op 92 Wu Han, piano WFMT 1

21:25:00 00:32:46 Igor Stravinsky The Rite of Spring Stanislaw Skrowaczewski Minnesota Orchestra MMG 7133

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Janet Yellen, Chair of the Federal Reserve Bank

QUIET HOUR

23:02:00 00:08:50 Maurice Ravel Très lent from String Quartet in F major Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

23:10:00 00:08:36 Ralph Vaughan Williams Six Studies in English Folk Song Janet Hilton, clarinet; Keith Swallow, piano Chandos 2419

23:21:00 00:07:34 Henryk Wieniawski Légende in G minor Op 17 London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

23:28:00 00:08:15 Max Reger The Violin-Playing Hermit Op 128 Royal Concertgebouw Orchestra Neeme Järvi Jaap van Zweden, violin Chandos 8794

23:39:00 00:07:39 Claude Debussy Andantino from String Quartet Op 10 Cleveland Quartet Telarc 80111

23:46:00 00:07:43 Emmanuel Chabrier Lamento Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Alexandre Emard, English horn Chandos 5122

23:56:00 00:02:30 Carl Orff Carmina burana: In trutina Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419