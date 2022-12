Program Guide 07-09-2015

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:27:47 Ottorino Respighi Church Windows Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80356

00:32:00 00:39:03 Antonín Dvorák String Quartet No. 11 in C major Op 61 Emerson String Quartet DeutGram 4778765

01:13:00 00:33:17 David Diamond Violin Concerto No. 2 Seattle Symphony Gerard Schwarz Ilkka Talvi, violin Delos 3119

01:48:00 00:25:56 Giovanni Palestrina Missa "Viri Galilaei" Philippe Herreweghe La Chapelle Royale; Ensemble Organum Harm Mundi 2908304

02:16:00 00:42:13 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

03:00:00 00:49:07 Sir Edward Elgar Symphony No. 1 in A flat major Op 55 David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80310

03:51:00 00:25:05 Ludwig van Beethoven Cello Sonata No. 1 in F major Op 5 Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

04:18:00 00:32:12 John Field Piano Concerto No. 3 in E flat Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80370

04:52:00 00:29:04 Edward Burlingame Hill Symphony No. 4 in E flat major Op 47 Peter Bay Austin Symphony Bridge 9443

05:23:00 00:14:31 Franz Schubert Violin Sonatina No. 1 in D major Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

05:39:00 00:05:30 Franz Schubert Winterreise: Gute Nacht Jonas Kaufmann, tenor; Helmut Deutsch, piano Sony 379565

05:54:00 00:04:36 Coldplay Viva la Vida Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

06:07:00 00:07:00 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

06:15:00 00:08:01 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 19 Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

06:25:00 00:09:09 Joseph Bodin de Boismortier Ballet de Village No. 2 Les Délices Délices 2013

06:35:00 00:03:57 Antonio Vivaldi Allegro from Concerto in a Op 3 Harp Consort Andrew Lawrence-King Andrew Lawrence-King, harp; Thomas Ihlenfeldt, theorbo; Mike Fentross, guitar DHM 77366

06:40:00 00:04:33 Traditional Black is the Color of my True Love's Apollo's Fire Jeannette Sorrell Ross Hauck, tenor Avie 2329

06:45:00 00:04:11 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 51 Op 64 American String Project MSR 1386

06:55:00 00:04:03 John Philip Sousa March "The Free Lance" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

07:05:00 00:03:52 Felix Mendelssohn Elijah: He Watching Over Israel Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

07:10:00 00:09:06 Vasily Kalinnikov Finale from Symphony No. 1 Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553417

07:20:00 00:02:35 Aram Khachaturian Masquerade: Mazurka Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

07:25:00 00:02:43 Leroy Anderson Clarinet Candy Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Carl Topilow, clarinet; Louis Gangale, clarinet Azica 72216

07:30:00 00:05:52 David Diamond Allegretto from Symphony No. 4 Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

07:40:00 00:12:23 John Adams The Chairman Dances David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 444454

07:57:00 00:01:21 Maurice Ravel Waltz "in the style of Borodin" Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515

08:07:00 00:06:15 Ermanno Wolf-Ferrari Rondò from Idillio Concertino Op 15 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Andrea Tenaglia, oboe Naxos 572921

08:18:00 00:06:56 Aaron Copland Danzón Cubano David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

08:27:00 00:04:22 Domenico Scarlatti Sonata in G major Yundi, piano DeutGram 6090

08:30:00 00:07:10 Franz Schubert Scherzo from Piano Trio No. 1 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

08:43:00 00:08:02 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 7 Op 92 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

08:53:00 00:03:27 Augusta Gross Reflections on Air Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148

08:58:00 00:07:54 John Williams Star Wars: Throne Room & End Title John Williams Skywalker Symphony Orchestra Sony 45947

09:13:00 00:14:54 Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances Suite No. 1 Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

09:33:00 00:06:13 Eric Whitacre Sleep, My Child Eric Whitacre Eric Whitacre Singers Decca 16636

09:42:00 00:03:26 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Piano Trio No. 3 Op 35 Beaux Arts Trio Philips 446077

09:48:00 00:08:13 Franz von Suppé The Queen of Spades: Overture Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:02:00 00:02:44 Ottorino Respighi The Birds: Preludio Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

10:06:00 00:03:38 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Passo mezzo Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

10:06:00 00:07:52 Juan Arriaga Los esclavos felices: Overture Jordi Savall Le Concert des Nations Astrée 8532

10:20:00 00:03:37 Fernando Sor L'encouragement: Vals Op 34 Duo Amaral DuoAmaral 501592

10:26:00 00:04:40 Leo Sowerby Overture "Comes Autumn Time" Paul Freeman Czech National Symphony Cedille 33

10:32:00 00:14:45 David Diamond Rounds for String Orchestra Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

10:50:00 00:27:47 Ottorino Respighi Church Windows Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80356

11:20:00 00:08:23 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1: David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

11:31:00 00:09:49 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in F Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901622

11:43:00 00:08:07 George Frideric Handel Organ Concerto No. 5 in F major Op 4 Ensemble Sonnerie Monica Huggett Matthew Halls, organ Avie 2055

11:53:00 00:04:01 Charles S. Belsterling March of the Steel Men Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

12:10:00 00:07:02 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat major Op 53 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

12:19:00 00:08:01 Richard Strauss Serenade for 13 Winds in E flat major Op 7 David Zinman Zürich Tonhalle Orchestra ArteNova 98495

12:29:00 00:07:18 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G major Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

12:38:00 00:18:51 Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances Suite No. 2 Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

12:57:00 00:01:49 Traditional The British Grenadiers John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:30:53 David Diamond Symphony No. 3 Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3103

13:34:00 00:26:41 Jack Gallagher Sinfonietta for String Orchestra JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

14:03:00 00:02:19 Leonard Bernstein West Side Story: Mambo David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 444454

14:06:00 00:04:03 Leonard Bernstein On the Town: Lonely Town Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

14:12:00 00:11:51 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Guitars in G major Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar; Frederic Hand, guitar MusicMast 67097

14:26:00 00:09:33 Jack Gallagher mvt 2, "Playfully," from Symphony No. 2 "Ascendant" London Symphony Joann Falletta, cond. Naxos 559768

14:49:00 00:09:03 Isaac Albéniz Iberia: Fête-dieu à Séville Lang Lang, piano Sony 771901

15:01:00 00:14:21 Ottorino Respighi Poema autunnale Monte Carlo Philharmonic Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin Decca 15535

15:18:00 00:18:55 Ottorino Respighi Brazilian Impressions Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80356

15:39:00 00:08:21 Nikolai Rimsky-Korsakov May Night: Overture Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

15:50:00 00:08:32 Michael Haydn Symphony No. 36 in B flat major Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999379

15:58:00 00:04:23 David Diamond Two Barcarolles Carol Rosenberger, piano Delos 3172

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:07:00 00:02:10 David Diamond Romeo and Juliet: Juliet and her Nurse Gerard Schwarz New York Chamber Symphony Delos 3103

16:13:00 00:10:37 David Diamond Kaddish Seattle Symphony Gerard Schwarz János Starker, cello Delos 3103

16:28:00 00:04:39 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Finale Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

16:35:00 00:03:58 Ernest Schelling Suite Fantastique: Scherzo Op 7 BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

16:41:00 00:07:48 Ottorino Respighi Rossiniana: Tarantella Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

16:52:00 00:03:34 Traditional Glory in the Meeting House Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2329

16:56:00 00:02:51 Claude Debussy Children's Corner: Golliwog's Cakewalk Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

17:05:00 00:04:18 Ludwig van Beethoven Allegretto from Sonata No. 28 Op 101 Igor Levit, piano Sony 370387

17:25:00 00:10:13 Ludwig van Beethoven Allegro from Piano Sonata No. 29 Op 106 Igor Levit, piano Sony 370387

17:40:00 00:05:32 Ottorino Respighi The Pines of Rome: The Pines of the Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

17:47:00 00:02:44 Ottorino Respighi The Birds: The Hen Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

17:52:00 00:03:38 Traditional Farewell to Ireland & Highlander's Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Avie 2329

17:58:00 00:01:49 John Dowland My Lady Hunsdon's Puffe Nigel North, lute Naxos 557586

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:23:28 David Diamond Music for Shakespeare's 'Romeo and Gerard Schwarz New York Chamber Symphony Delos 3103

18:35:00 00:04:09 Traditional The Cause of All My Sorrow, The Apollo's Fire Jeannette Sorrell Kathie Stewart, flute Avie 2329

18:42:00 00:05:02 Jeannette Sorrell Sugarloaf Mountain Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Fire Ensemble Singers Avie 2329

18:49:00 00:06:30 Ottorino Respighi Church Windows: The Flight into Egypt Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2014

18:55:00 00:04:35 Traditional Black is the Color of my True Love's Apollo's Fire Jeannette Sorrell Ross Hauck, tenor Avie 2329

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:18:11 Ottorino Respighi The Birds Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

19:22:00 00:34:02 Nikolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 3 in C major Op 32 André Anichanov St Petersburg State Symphony Naxos 550812

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:21:16 Joaquín Rodrigo Concierto de Aranjuez Naples Philharmonic Erich Kunzel David Russell, guitar Telarc 80459

20:25:00 00:30:31 Sir Edward Elgar Enigma Variations Op 36 David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80192

20:58:00 00:01:40 Jean-Philippe Rameau Les Sauvages Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG - Minnesota Orchestra, Osmo Vänskä, conductor; Frank Fernandez, piano; Cuban National Choir; Coro Vocal Leo – recorded in Havana, Cuba

21:04:00 00:08:40 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84

21:16:00 00:20:56 Ludwig van Beethoven Choral Fantasy in C minor Op 80 Frank Fernandez, piano, Cuban National Choir; Coro Vocal Leo

21:40:00 00:49:54 Ludwig van Beethoven Symphony No. 3 in E flat major Op 55

Encore: Traditional: Sakkijarven Polka

22:32:00 00:08:06 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67

22:42:00 00:13:59 Jacques Ibert Escales "Ports of Call" minnesota Orchestra, Eiji Oue, conductor

QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:05:50 Ottorino Respighi Suite for Strings: Siciliana Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

23:07:00 00:08:13 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Springtime Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro Gareth Hulse, oboe ASV 2053

23:18:00 00:05:56 Gerald Finzi To a Poet a Thousand Years Hence Op 13 City of London Sinfonia Richard Hickox John Mark Ainsley, tenor Chandos 9888

23:23:00 00:12:01 Sir Edward Elgar Andante from Violin Concerto Op 61 Chicago Symphony Orchestra David Zinman Gil Shaham, violin Canary 6

23:38:00 00:06:58 Ottorino Respighi The Pines of Rome: The Pines of the Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

23:44:00 00:08:59 Aaron Copland Our Town: Suite Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 61699

23:56:00 00:03:34 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1: In David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

23:57:00 00:02:29 Claude Debussy Syrinx Joshua Smith, flute Telarc 80694