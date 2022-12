Program Guide 06-25-2015

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER

00:02:00 00:15:48 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 2 in E major

Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4792479

00:20:00 00:29:40 Igor Stravinsky The Firebird: Suite (1945)

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

00:52:00 00:37:33 Johannes Brahms String Sextet No. 1 in B flat major Op 18

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

01:31:00 01:07:11 Felix Mendelssohn Symphony No. 2 in B flat major Op 52

Bamberg Symphony Claus Peter Flor Lucia Popp, soprano; Julie Kaufmann, soprano; Josef Protschka, tenor; Bamberg Symphony Chorus RCA 60248

02:40:00 00:37:29 Alexander Glazunov The Seasons Op 67

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

03:19:00 00:32:29 Franz Schubert Three Impromptus

Maria João Pires, piano DeutGram 457550

03:53:00 00:27:21 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 7

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

04:22:00 00:24:11 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 1 in D minor

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Avie 2207

04:48:00 00:30:11 Ernö Dohnányi Suite in F sharp minor Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

05:20:00 00:17:11 François Devienne Flute Concerto No. 8 in G major

London Mozart Players Sir James Galway Sir James Galway, flute RCA 63701

05:39:00 00:04:56 Franz Joseph Haydn Armida: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437783

05:51:00 00:06:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #64 Op 76

Carmina Quartet Denon 78963

BBC NEWS; FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:07:18 Robert Schumann Scherzo from Symphony No. 2 Op 61

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

06:15:00 00:09:55 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

06:29:00 00:04:22 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Divertimento No. 11

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

06:34:00 00:08:53 Johann Strauss Jr Waltz "Danube Maidens" Op 427

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

06:45:00 00:04:54 Nicolas Chédeville Allegro from Flute Sonata Op 13

Gary Schocker, flute; Jason Vieaux, guitar Azica 71230

06:50:00 00:01:35 Arthur Benjamin Jamaican Rumba from "Six Caribbean

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

06:51:00 00:02:55 John Philip Sousa March "A Century of Progress"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:04:37 Ralph Vaughan Williams The Running Set

George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

07:10:00 00:07:00 Manuel de Falla La vida breve: Interlude & Spanish Dance

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80149

07:20:00 00:03:33 E. J. Moeran Serenade in G: Prologue

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

07:25:00 00:03:22 Igor Stravinsky Circus Polka

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra RCA 68865

07:30:00 00:05:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #24 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

07:40:00 00:06:13 Claude Debussy Clouds from "Three Nocturnes"

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 439896

07:48:00 00:05:49 Ola Gjeilo Evening Prayer

Charles Bruffy Ted Belledin, saxophone; Ola Gjeilo, piano; Phoenix Chorale Chandos 5100

07:55:00 00:02:43 Irving Berlin Puttin' on the Ritz

Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Fine Arts Brass Klanglogo 1506

BBC NEWS

08:07:00 00:06:53 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 7 Op 97

Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

08:18:00 00:08:58 Carl Nielsen Finale from Symphony No. 4 Op 29

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

08:28:00 00:04:46 Scott Joplin Elite Syncopations

William Appling, piano Albany 1163

08:35:00 00:09:59 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 2 Op 45

Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

08:46:00 00:06:47 Antonio Vivaldi Cello Concerto in D major

Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Anner Bylsma, cello Sony 62719

08:55:00 00:04:47 Miklós Rózsa Madame Bovary: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

09:25:00 00:07:03 Max Steiner The Big Sleep: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81270

09:36:00 00:02:02 George Gershwin Prelude "Novelette in Fourths"

Fazil Say, piano Teldec 26202

09:55:00 00:02:02 Johann Sebastian Bach Siciliano from Flute Sonata No. 2

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:01:35 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Rumba

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

10:04:00 00:02:56 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Samba

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

10:08:00 00:06:49 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in G

Emerson String Quartet Carol Wincenc, flute DeutGram 431770

10:16:00 00:03:08 Johann Nepomuk Hummel Turkish Rondo from Piano Trio No. 2 Op 22

Trio Parnassus MD+G 3307

10:21:00 00:04:04 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Scherzo Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

10:28:00 00:12:08 Kurt Atterberg Suite No. 3 for Violin, Viola & Strings Op 19

Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Sara Tröback, violin; Johanna Persson, viola Naxos 553715

10:42:00 00:06:36 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 4 Op 60

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

10:51:00 00:28:31 Alexander Borodin String Quartet No. 2 in D major

Cleveland Quartet Telarc 80178

11:21:00 00:08:06 Luigi Boccherini Symphony No. 12 in D major Op 21

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999174

11:32:00 00:10:20 Aaron Copland Three Latin-American Sketches

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427335

11:44:00 00:04:01 Samuel Scheidt Canzona bergamasca

Paramount Brass Centaur 2355

11:49:00 00:08:22 Édouard Lalo Rondo from Symphonie espagnole Op 21

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

BBC NEWS; MERIDIAN WITH MARK SATOLA

12:11:00 00:07:13 Adolphe Adam Si j'étais roi: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

12:20:00 00:03:11 Leroy Anderson Sandpaper Ballet

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

12:25:00 00:07:45 Elmer Bernstein The Ten Commandments: Suite

Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Orch Denon 75288

12:34:00 00:08:04 Louis Moreau Gottschalk Grand Tarantelle Op 67

Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

12:44:00 00:13:05 Stephen Sondheim Sweeney Todd: Suite

Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

12:57:00 00:01:59 Percy Grainger Shepherd's Hey!

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:48:54 Igor Stravinsky The Firebird

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 446715

13:50:00 00:05:51 Sergei Prokofiev War and Peace: Intermezzo "May Night"

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

14:00:00 00:02:13 Sergei Prokofiev Cinderella: Gavotte

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

14:03:00 00:04:12 Igor Stravinsky Pulcinella: Gavotte with 2 Variations

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

14:08:00 00:16:53 Carl Maria von Weber Bassoon Concerto in F Op 75

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Klaus Thunemann, bassoon Philips 432081

14:27:00 00:10:28 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony in C major

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80273

14:40:00 00:08:07 Ludwig van Beethoven Andante favori in F major

Peter Takács, piano Cambria 1175

14:50:00 00:06:41 Gabriel Fauré Cantique de Jean Racine Op 11

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 109

CHOICE CD HOUR

15:01:00 00:08:54 Carl Philipp Emanuel Bach Trio Sonata for Flute, Violin & continuo in B minor

Emmanuel Pahud, flute; Lisa Batiashvili, violin; Sebastian Klinger, cello; Peter Kofler, harpsichord DeutGram 4792479

15:12:00 00:13:05 Heinrich Isaac Virgo prudentissima

Stile Antico Harm Mundi 807595

15:27:00 00:18:51 Alan Hovhaness Concerto for Soprano Saxophone Op 344

Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Greg Banaszak, saxophone Naxos 559755

15:58:00 00:04:25 Johann Sebastian Bach Adagio from Concerto for Oboe & Violin

Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin; François Leleux, oboe DeutGram 4792479

WCLV DRIVE TIME WITH BILL O'CONNELL

16:07:00 00:03:40 Robert Schumann Scherzo from Piano Quartet Op 47

Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

16:14:00 00:12:03 Igor Stravinsky The Firebird Suite

Jenny Lin, piano Steinway 30028

16:30:00 00:03:33 Sir Richard Rodney Bennett Murder on the Orient Express: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

16:35:00 00:04:08 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 4 Op 18

Cleveland Quartet Telarc 80414

16:41:00 00:07:49 Ludwig van Beethoven Scherzo & Rondo from Sonata No. 15 Op 28

Peter Takács, piano Cambria 1175

16:52:00 00:03:02 George Gershwin Porgy and Bess: It Ain't Necessarily So

New York Philharmonic Zubin Mehta Gregg Baker, baritone; New York Choral Artists Teldec 46318

16:56:00 00:03:21 Samuel Barber Finale from Violin Concerto Op 14

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

17:05:00 00:05:26 Domenico Cimarosa I nemici generosi: Overture

Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Denitsa Laffchieva, clarinet Naxos 572734

17:13:00 00:12:05 Johann Sebastian Bach Concerto for Oboe & Violin in C minor

Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin; François Leleux, oboe DeutGram 4792479

17:28:00 00:06:52 Béla Bartók Romanian Folk Dances

New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

17:40:00 00:05:43 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Solemn March

Evgeny Svetlanov Russian State Symphony RCA 68406

17:47:00 00:01:55 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Marche miniature Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

17:52:00 00:03:17 Emilio Balcarce La bordona

Mirian Conti, piano Steinway 30010

17:56:00 00:03:09 William Boyce Allegro from Symphony No. 4 Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:13:31 Samuel Barber Medea's Dance of Vengeance Op 23

Brett Mitchell Cleveland Orch Youth Orch COYO 61415

18:24:00 00:08:51 Wojciech Kilar Orawa

Brett Mitchell Cleveland Orch Youth Orch COYO 61415

18:35:00 00:06:34 Dmitri Shostakovich Festive Overture Op 96

Brett Mitchell Cleveland Orch Youth Orch COYO 61415

18:44:00 00:09:09 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 4 Op 36

Brett Mitchell Cleveland Orch Youth Orch COYO 61415

18:54:00 00:04:35 Hector Berlioz Symphonie fantastique: March to the

Steven Smith Cleveland Orch Youth Orch MAA 10706

KEY BANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:03:00 00:18:10 Wolfgang Amadeus Mozart Ballet Suite "Les Petits riens"

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

19:24:00 00:32:32 Nikolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 2 Op 9

Dmitri Kitayenko Bergen Philharmonic Chandos 9178

CHAMBERFEST CLEVELAND LIVE FROM MIXON HALL AT THE CLEVELAND INSTITUTE OF MUSIC

Artists: Julie Albers, Yehonatan Berick, David Bowlin, Jinjoo Cho, Scott Christian, Marc Damoulakis,

Nathan Farrington, Clive Greensmith, Nathan Hughes, Alexi Kenney,

Dimitri Murrath, Roman Rabinovich, Mari Sato, Jennifer Stumm, Orion Weiss

20:06:00 00:24:02 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 63 in B flat Op 76

20:31:00 00:12:54 Benjamin Britten Phantasy Quartet No. 2 Op 2

20:50:00 00:13:12 Johann Strauss Jr Waltz "Wine, Women and Song" Op 333

21:31:00 00:37:00 George Crumb Makrokosmos III "Music for a Summer Evening"

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG

22:10:00 00:14:43 Anton Webern Im Sommerwind

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic

22:26:00 00:23:38 Erich Wolfgang Korngold Violin Concerto in D major Op 35

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Michael Ludwig, violin

22:53:00 00:32:07 Robert Schumann Symphony No. 3 in E flat major Op 97

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic

23:28:00 00:07:08 George Gershwin Strike Up the Band: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic

Marcel Tyberg: Excerpts from Symphony No. 3 (1943)

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic