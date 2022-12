Program Guide 06-24-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:25:00 Claude Debussy Fantaisie for Piano & Orchestra

Orchestre National de France Marek Janowski Barry Douglas, piano RCA 68127

00:29:00 00:23:03 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 4 in C minor Op 18

Cleveland Quartet Telarc 80414

00:54:00 00:39:57 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 5 in D major

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

01:36:00 00:53:47 Jean Sibelius Four Kalevala Legends Op 22

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

02:32:00 00:26:37 Robert Schumann Fantasy Pieces Op 12

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

03:01:00 00:49:24 Gustav Holst The Planets Op 32

BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Women of the; Manchester Chamber Choir Chandos 5086

03:52:00 00:29:39 Alan Hovhaness Symphony No. 48 Op 355

Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

04:24:00 00:29:33 Sergei Prokofiev Cinderella Suite No. 1 Op 107

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 550968

04:56:00 00:24:25 Franz Joseph Haydn Symphony No. 99 in E flat major

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

05:22:00 00:18:06 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 2 in D minor Op 119

North German Radio Symphony Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63518

05:42:00 00:04:50 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 4

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

05:52:00 00:05:18 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Divertimento for Strings

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:45 Anton Bruckner Scherzo from Symphony in D minor

Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 421593

06:15:00 00:08:01 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Sonata No. 3 Op 2

HJ Lim, piano EMI 64952

06:25:00 00:06:30 Alan Hovhaness Let the Living and The Celestial Sing Op 344

Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Greg Banaszak, saxophone Naxos 559755

06:33:00 00:06:08 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Autumn

Almeda Trio Albany 1386

06:40:00 00:09:18 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 103

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

06:51:00 00:02:26 François Couperin Suite No. 25: The Victorious Muse

Angela Hewitt, piano Hyperion 67480

06:55:00 00:02:25 Leroy Anderson Ticonderoga March

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

07:05:00 00:04:20 Ludwig van Beethoven Congratulations Minuet

John Storgards Tapiola Sinfonietta Ondine 1001

07:10:00 00:05:50 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in C major

Shlomo Mintz Israel Chamber Orchestra MusicMast 67096

07:16:00 00:03:15 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 13

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

07:20:00 00:03:00 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

07:25:00 00:02:12 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: A British tar

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Michael Schade, tenor; Richard Van Allen, bass;

Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

07:27:00 00:06:00 Felix Mendelssohn Finale from Octet for Strings Op 20

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

07:40:00 00:09:35 Hector Berlioz The Trojans: Royal Hunt and Storm

Berlin Philharmonic James Levine RIAS Chamber Chorus DeutGram 431624

07:51:00 00:02:26 Carl Nielsen Sing, Danish Man!

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

07:55:00 00:02:46 George Frideric Handel Allegro from Concerto Grosso Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

08:07:00 00:05:43 Franz Lehár The Merry Widow: Waltz

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

08:15:00 00:05:44 Ermanno Wolf-Ferrari Finale from Serenade for Strings

I Solisti Italiani Denon 78838

08:21:00 00:06:25 Nicolò Paganini Caprice No. 24 in A minor Op 1

Philippe Quint, violin; Dmitriy Cogan, piano Naxos 570703

08:28:00 00:02:23 Ralph Vaughan Williams The Dark-Eyed Sailor

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

08:30:00 00:08:27 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

08:40:00 00:09:03 Michael Torke Bright Blue Music

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Ecstatic 92201

08:55:00 00:06:43 Alfred Newman How to Marry a Millionaire: Overture

Richard Glazier, piano Centaur 3347

09:05:00 00:16:05 Maurice Ravel Boléro

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

09:35:00 00:09:11 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet from Concertone

English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin; Hagai Shaham, violin Avie 2058

09:49:00 00:08:23 Peter TchaikovskyThe Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:09 Edvard Grieg Lyric Suite: Rustic March Op 54

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

10:02:00 00:02:51 Aaron Copland Down a Country Lane

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

10:05:00 00:07:03 Robert Schumann Toccata in C Op 7

Howard Shelley, piano Chandos 8814

10:12:00 00:04:36 Girolamo Frescobaldi Toccata

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

10:16:00 00:03:42 Antonio Salieri Cublai Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

10:20:00 00:11:51 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 17 in G major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

11:19:00 00:09:19 Emmanuel Chabrier Gwendoline: Overture

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

11:28:00 00:09:45 Georg Philipp Telemann Concerto for 3 Oboes in B flat major

Combattimento Consort Olympia 342

11:38:00 00:08:32 Ron Nelson Savannah River Holiday

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:08:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 442427

12:18:00 00:05:03 Henry Mancini March with Mancini

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

12:24:00 00:05:24 Iosif Ivanovici Waltz "Danube Waves"

István Bogár Budapest Strauss Ensemble Naxos 550900

12:29:00 00:12:17 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 2

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:39:57 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 5 in D major

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

13:42:00 00:15:56 Ralph Vaughan Williams Concerto Accademico in D minor

London Symphony Orchestra André Previn James Buswell, violin RCA 60581

14:00 WCLV MIDDAY

13:59:00 00:01:56 Francis Poulenc Française after Claude Gervaise

Paul Crossley, piano CBS 44921

14:02:00 00:03:10 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Italiana

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

14:08:00 00:17:40 Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 2 in A Op 12

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

14:27:00 00:10:42 Alexander Glazunov Solemn Overture Op 73

Igor Golovschin Moscow Symphony Orchestra Naxos 553839

14:40:00 00:11:35 Sir Edward Elgar Serenade for Strings in E minor Op 20

Paul Goodwin English Chamber Orchestra Harm Mundi 907258

14:52:00 00:05:33 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 61 in D major

András Schiff, piano Teldec 17141

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA SHOWCASE

15:01:00 00:14:29 Antonín Dvorák Othello Overture Op 93

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 436289

15:17:00 00:14:23 Maurice Ravel Rapsodie espagnole

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 430413

15:33:00 00:15:36 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 430413

15:50:00 00:05:41 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Flute Concerto

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:14 Peter Tchaikovsky The Maid of Orleans: Dance of the Clowns

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

16:06:00 00:02:47 Josef Bonime Danse hébraïque

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

16:12:00 00:11:53 Ralph Vaughan Williams Romanza from Symphony No. 5

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

16:28:00 00:05:01 James Horner The Karate Kid: I Want to Go Home

City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:34:00 00:04:55 James Horner The Amazing Spider-Man: Young Peter

London Music Works Silva 1398

16:42:00 00:06:53 Alan Hovhaness Prelude & Quadruple Fugue Op 128

Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

16:52:00 00:03:18 Johannes Brahms Capriccio in B minor Op 76

Alessio Bax, piano Signum 309

16:57:00 00:01:54 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Spanish Dance

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:05:00 00:05:14 Eugène Bozza Children's Overture

Timothy Reynish Royal NCM Wind Orchestra Chandos 9897

17:13:00 00:12:15 Alan Hovhaness Finale from Symphony No. 48 Op 355

Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

17:28:00 00:06:54 Richard Wagner Tannhäuser: Entry of the Guests

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

17:40:00 00:05:49 Joseph Canteloube Songs of the Auvergne: Baïlèro

Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419

17:47:00 00:02:44 Joseph Canteloube Lullaby from "Songs of the Auvergne"

Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

17:53:00 00:02:29 Domenico Scarlatti Sonata in C

Ivo Pogorelich, piano DeutGram 435855

17:55:00 00:03:23 Giuseppe Verdi Introduction to Act 1 & Brindisi from

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80364

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:04 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 2 in E major

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

18:31:00 00:05:32 H. Balfour Gardiner Shepherd Fennel's Dance

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

18:38:00 00:03:49 Percy Grainger Irish Tune from County Derry

Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 446657

18:44:00 00:09:50 Hamish MacCunn Overture "The Land of the Mountain and

Sir Alexander Gibson Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8379

18:54:00 00:03:49 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 8 Op 93

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:01 Robert Fuchs Serenade No. 5 in D major Op 53

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

19:25:00 00:30:40 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 39 in E flat major

James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

19:57:00 00:01:19 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Scherzino Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

20:00 CLEVELAND OVATIONS: ChamberFest Cleveland, recorded Sun 6/21/15 at Harkness Chapel

with artists Orion Weiss, David Bowlin, Dimitri Murrath, Clive Greensmith, Peter Wiley,

Hsin-Yun Huang, Julie Albers and Yura Lee

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Quartet No. 2 in E-Flat K 493 (1786)

Franz Schubert: String Quintet in C D 956 (1828)

21:31:00 00:27:06 Robert Schumann Piano Quartet in E flat major Op 47

Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano; Members of RCA 6498

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by pianist André Watts

From Sony Classics SBK 87283: Rachmaninoff's Concerto No. 2 for Piano and Orchestra

From Seraphim Classics CDR 7243-5-73285-24: Beethoven's Moonlight Sonata

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:33 Carl Philipp Emanuel Bach Andante from Piano Sonata in A

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459614

23:08:00 00:10:51 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 40

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 6506

23:22:00 00:05:31 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Trio Op 11

Emanuel Ax, piano; Richard Stoltzman, clarinet; Yo-Yo Ma, cello Sony 57499

23:27:00 00:10:47 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

23:40:00 00:04:06 Frédéric Chopin Berceuse in D flat major Op 57

Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244

23:44:00 00:10:10 Robert Schumann Adagio from Symphony No. 2 Op 61

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

23:56:00 00:03:04 Percy Grainger Brigg Fair English Country Gardiner Orch

Sir John Eliot Gardiner Robert Johnston, tenor; Monteverdi Choir Philips 446657

23:56:00 00:02:17 Leopold Godowsky Alt Wien