Program Guide 06-16-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:28:19 Franz Joseph Haydn Symphony No. 86 in D major

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

00:32:00 00:27:22 Francis Poulenc Sinfonietta

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

01:01:00 00:32:06 Franz Schubert Four Impromptus

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

01:35:00 01:13:39 Gustav Mahler Symphony No. 5 in C sharp minor

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

02:51:00 00:36:08 Alexander Glazunov Raymonda: Suite Op 57

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

03:29:00 00:22:28 Johann Sebastian Bach Sonata No. 2 for Solo Violin in A minor

Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4792479

03:53:00 00:26:02 Sir Charles Villiers Stanford Concert Variations on an English Theme Op 71

Ulster Orchestra Vernon Handley Margaret Fingerhut, piano Chandos 8736

04:21:00 00:24:28 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 66 in G major Op 77

Takács Quartet Decca 430199

04:47:00 00:32:13 Herbert Howells Suite for Orchestra "The B's"

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9557

05:21:00 00:14:15 Johann Baptist Georg Neruda Trumpet Concerto in E flat major

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

05:37:00 00:06:45 Jacques Ibert Trois pièces brèves

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

05:49:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Overture Op 113

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

05:55:00 00:04:13 Peter Tchaikovsky Mazeppa: Gopak

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at

9:25

06:07:00 00:08:54 Carl Philipp Emanuel Bach Trio Sonata for Flute, Violin & continuo in B minor

Emmanuel Pahud, flute; Lisa Batiashvili, violin; Sebastian Klinger, cello; Peter Kofler, harpsichord DeutGram 4792479

06:21:00 00:07:24 Frédéric Chopin Ballade No. 3 in A flat Op 47

Van Cliburn, piano RCA 300350

06:30:00 00:06:33 Franz Joseph Haydn Allegretto from Symphony No. 63

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427337

06:40:00 00:06:19 Stephen Sondheim A Little Night Music: Night Waltzes

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

06:48:00 00:04:26 Jean-Philippe Rameau The Hen from Concert No. 6 en sextuor

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

06:55:00 00:03:26 John Philip Sousa March "The Glory of the Yankee Navy"

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:04:15 Claude Bolling Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano: Fugace

Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

07:13:00 00:09:28 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Overture

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

07:25:00 00:02:40 Johann Sebastian Bach Cantata No. 156: Sinfonia in F major

Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4792479

07:29:00 00:06:37 Sergei Rachmaninoff Scherzo from Cello Sonata Op 19

Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

07:40:00 00:07:21 Jean Françaix L'Heure du berger

Pascal Rogé, piano; Catherine Cantin, flute; Maurice Bourgue, oboe; Michel Portal, clarinet; André Cazalet, horn Decca 425861

07:51:00 00:03:28 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Concerto No. 4

Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 56960

07:55:00 00:02:38 Johann Strauss Jr Polka "Tik-Tak" Op 365

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

08:07:00 00:06:00 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 5 Op 64

Pierre Monteux Boston Symphony Orchestra RCA 300350

08:15:00 00:08:32 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

08:25:00 00:03:25 Samuel Barber Excursions: Allegretto Op 20

John Browning, piano MusicMast 67122

08:30:00 00:08:36 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Serenade No. 7

Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Oldrich Vlcek, violin Telarc 80161

08:45:00 00:09:33 Johan Svendsen Allegro from Symphony No. 1 Op 4

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49769

08:55:00 00:04:46 John Williams Harry Potter and the Sorcerer's Stone: Hedwig's Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

09:05:00 00:17:40 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 24 in A major Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

09:27:00 00:04:23 John Williams Star Wars: Princess Leia's Theme

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

09:35:00 00:10:37 Franz Schubert Scherzo from Symphony No. 9

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80110

09:50:00 00:06:50 Saverio Mercadante Russian Rondo from Flute Concerto in E minor

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:32 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Champagne

London Brass Teldec 46069

10:04:00 00:02:42 Pietro Mascagni Cavalleria rusticana: Brindisi "Viva il vino spumeggiante!"

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor; St Cecilia Academy Chorus Decca 15463

10:08:00 00:06:45 Hugo Wolf Italian Serenade in G major

Brodsky Quartet Chandos 10761

10:15:00 00:02:03 Alexander Borodin Petite Suite: Serenade

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

10:19:00 00:04:25 André Grétry Céphale et Procris: Menuetto

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

10:25:00 00:15:48 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 2 in E major

Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4792479

10:43:00 00:06:00 Claude Debussy L'isle joyeuse

Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

10:51:00 00:30:13 Felix Mendelssohn String Quartet No. 5 in E flat major Op 44

Pacifica Quartet Cedille 82

11:23:00 00:08:23 Gioacchino Rossini Sigismondo: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

11:34:00 00:09:13 Leopold Mozart Symphony in D major

Georg Mais Lithuanian Chamber Orchestra ArteNova 897710

11:43:00 00:07:19 Alessandro Scarlatti Concerto Grosso No. 6 in E

Fabio Biondi Europa Galante VirginClas 45495

11:54:00 00:03:30 Traditional Basle March

Philip Jones Brass Ensemble Claves 600

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:10:00 00:09:58 Franz von Suppé Poet and Peasant: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

12:21:00 00:06:17 Georges Bizet The Fair Maid of Perth: March & Gypsy

Daniel Barenboim Orchestra of Paris EMI 64869

12:30:00 00:06:25 Léo Delibes Coppélia: Prélude & Mazurka

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

12:38:00 00:09:20 Johann Strauss Jr Waltz "Cries of Farewell" Op 179

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:50:00 00:06:54 Richard Rodgers South Pacific: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

12:58:00 00:01:32 Dmitri Kabalevsky The Comedians: Galop Op 26

Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:42:10 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 2 in G major Op 44

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

13:44:00 00:13:26 Nikolai Tcherepnin The Enchanted Kingdom Op 39

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

14:00 WCLV MIDDAY

14:01:00 00:04:55 Giacomo Puccini La bohème: Che gelida manina

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Vittorio Grigolo, tenor Sony 775257

14:07:00 00:02:31 Pio Carlo Nevi March on Themes from Puccini's "La Boheme"

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

14:12:00 00:18:33 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 31 in A flat major Op 110

Peter Takács, piano Cambria 1175

14:33:00 00:10:43 Aaron Copland Billy the Kid: Three Dances

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

14:47:00 00:10:38 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:02:00 00:16:20 Antonín Dvorák Five Bagatelles Op 47 Takács Quartet

Gábor Ormai, harmonium Decca 430077

15:20:00 00:09:00 Ludwig van Beethoven Andante cantabile from Septet Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

15:29:00 00:03:04 Ludwig van Beethoven Scherzo from Septet Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

15:32:00 00:07:16 Ludwig van Beethoven Finale from Septet Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

15:43:00 00:09:13 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Clarinet Concerto

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Franklin Cohen, clarinet Decca 443176

15:54:00 00:03:00 Modest Mussorgsky Scherzo in B flat

Jukka-Pekka Saraste Toronto Symphony Orchestra Finlandia 14911

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25

15:58:00 00:04:17 Charles Ives Scherzo from Symphony No. 1

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9053

16:08:00 00:06:05 Charles Ives A Concord Symphony: The Alcotts

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

16:17:00 00:12:05 Johann Sebastian Bach Concerto for Oboe & Violin in C minor

Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin; François Leleux, oboe DeutGram 4792479

16:33:00 00:10:35 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5

New Century Chamber Orch NSS Music 10

16:46:00 00:08:46 David Popper Hungarian Rhapsody Op 68

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Matthew Allen, cello Telarc 80745

16:56:00 00:03:06 Frédéric Chopin Waltz No. 8 in A flat major Op 64

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

17:05:00 00:05:11 Henri Herz Polonaise from Piano Concerto No. 8 Op 218

Tasmanian Symphony Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 67465

17:13:00 00:10:53 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 6 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

17:26:00 00:08:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 22 in C major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

17:40:00 00:06:03 Johann Sebastian Bach Adagio from Violin Concerto No. 2

Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4792479

17:47:00 00:03:55 Johann Sebastian Bach Adagio from Toccata, Adagio & Fugue

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

17:53:00 00:02:04 Georges Bizet Carmen: Seguidilla

Munich Radio Orchestra Maurizio Barbacini Denyce Graves, mezzo-soprano RCA 63509

17:58:00 00:01:29 Heitor Villa-Lobos The Baby's Family Suite No. 1: Punch

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:20 Robert Schumann Scenes from Childhood Op 15

Lang Lang, piano DeutGram 5827

18:33:00 00:05:18 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "Wachet auf"

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

18:41:00 00:02:32 Frédéric Chopin Prelude No. 4 in E minor Op 28

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

18:46:00 00:10:02 Maurice Ravel Four Movements from Schumann's

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

18:54:00 00:04:08 Ralph Vaughan Williams Prelude on Rhosymèdre

John Lubbock Orchestra of St. John's ASV 6007

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:19 Antonín Dvorák Czech Suite Op 39

Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

19:26:00 00:28:26 Wolfgang Amadeus Mozart Concertone for 2 Violins in C major

English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin; Hagai Shaham, violin Avie 2058

19:56:00 00:02:36 Claude Debussy Preludes Book 2: "General Lavine" - Eccentique

Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:11:54 Gioacchino Rossini William Tell: Overture

Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Mihaly Virizlay, cello RCA 300350

20:16:00 00:37:58 Camille Saint-Saëns Symphony No. 3 in C minor Op 78

Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Olivier Latry, organ Ondine 1094

20:55:00 00:03:51 Isaac Albéniz España: Malagueña Op 165

Duo Amaral DuoAmaral 2013

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Jaap van Zweden, conductor; Gene Pokorny, tuba

21:04:00 00:24:40 Dmitri Shostakovich Chamber Symphony in C minor Op 110

21:30:00 00:13:12 Ralph Vaughan Williams Bass Tuba Concerto in F minor

21:47:00 00:09:54 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 1 Prelude

21:58:00 00:13:40 Sergei Prokofiev Alexander Nevsky: The Battle on the Ice

22:13:00 00:06:30 Béla Bartók Game of Pairs from Concerto for Orchestra

22:22:00 00:15:23 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28

22:40:00 00:16:20 Ottorino Respighi The Fountains of Rome

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:07 Edvard Grieg Holberg Suite: Air Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

23:07:00 00:09:24 César Franck Psyché and Eros

Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

23:18:00 00:06:10 Domenico Scarlatti Sonata in B minor

Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010

23:24:00 00:06:44 Johann Sebastian Bach St. Matthew Passion: Erbarme dich

Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili François Leleux, oboe d'amore; Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4792479

23:30:00 00:06:44 Rupert Ignaz Mayr Passacaglia-Grave in B flat

Cologne Musica Antiqua Members of Archiv 453418

23:40:00 00:04:03 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite: Romance Op 19

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

23:44:00 00:09:43 John Cage In a Landscape

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

23:55:00 00:03:09 Manuel Ponce Por ti mi corazon

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

23:57:00 00:01:57 Zoltán Kodály Háry János: The Flute-playing Hussar

Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Erika Sebök, flute Philips 462824