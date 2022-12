Program Guide 06-12-2015

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:26:18 Muzio Clementi Symphony No. 4 in D

Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 804

00:30:00 00:29:10 Florent Schmitt La tragédie de Salomé Op 50

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

01:01:00 00:27:21 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 3 in C minor Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

01:30:00 00:16:15 Carlos Baguer Symphony No. 18 in B flat

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9456

01:48:00 00:16:16 Carl Nielsen Flute Concerto

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

02:06:00 01:13:57 Anton Bruckner Symphony No. 5 in B flat major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 433318

03:22:00 00:25:57 Ludwig Spohr Clarinet Concerto No. 2 in E flat Op 57

Seattle Symphony Gerard Schwarz Jon Manasse, clarinet Harm Mundi 907516

03:50:00 00:30:05 Aaron Copland Grohg

Oliver Knussen Cleveland Orchestra Argo 443203

04:22:00 00:16:15 Franz Liszt Ballade No. 2 in B minor

Roberto Plano, piano Azica 71222

04:40:00 00:39:47 Sir William Walton Façade - An Entertainment

City of London Sinfonia Richard Hickox Susana Walton, speaker; Richard Baker, speaker Chandos 8869

05:22:00 00:16:17 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 4 in C major

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

05:40:00 00:06:20 Claude Debussy La plus que lente

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

05:53:00 00:04:06 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Minuet

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:14 Franz Schubert Scherzo from "Grand Duo" Sonata

Evgeny Kissin, piano; James Levine, piano RCA 69282

06:15:00 00:07:25 Joseph Eybler Minuet & Finale from Symphony No. 1

Michael Hofstetter Geneva Chamber Orchestra CPO 777104

06:25:00 00:08:14 Franz Joseph Haydn Te Deum in C major

Collegium Musicum 90 Richard Hickox Collegium Musicum 90 Chorus Chandos 633

06:33:00 00:03:06 Giuseppe Tartini Finale from Trumpet Concerto in D major

English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Ole Edvard Antonsen, trumpet EMI 54897

06:40:00 00:09:01 Johann Strauss Jr Waltz "Vienna Blood" Op 354

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

06:50:00 00:03:15 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Humming Chorus

Utah Symphony Joseph Silverstein Mormon Tabernacle Choir Decca 436284

06:55:00 00:03:17 John Philip Sousa March "The White Rose"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:04:50 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

07:10:00 00:05:47 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 1: Overture

Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

07:20:00 00:04:34 Chick Corea Spain

Quartet San Francisco ViolinJazz 105

07:25:00 00:01:34 Anthony Holborne Galliard "The Fairie Round"

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

07:30:00 00:04:21 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Romance Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

07:40:00 00:08:17 Robert Schumann Blumenstück in D flat major Op 19

Daniel Gortler, piano Roméo 7281

07:51:00 00:03:09 Alexandre Tansman Foxtrot from "Sonatine Transatlantique"

Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849

07:55:00 00:02:12 Claude Debussy Beau soir

Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

08:07:00 00:06:06 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 5 in B flat major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

08:15:00 00:05:40 Antonín Dvorák Scherzo from String Quintet No. 3 Op 97

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola DeutGram 4778765

08:20:00 00:04:18 Sergei Rachmaninoff Waltz Op 11

Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

08:30:00 00:09:19 Tomaso Albinoni Concerto à 6 for Trumpet & Winds in C major

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

08:40:00 00:06:59 Ludwig van Beethoven Rondo from Cello Sonata No. 1 Op 5

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

08:51:00 00:03:35 Duke Ellington A Single Petal of a Rose

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811

08:55:00 00:04:32 Miklós Rózsa Ben-Hur: Love Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

09:05:00 00:17:11 Percy Grainger Lincolnshire Posy

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

09:27:00 00:04:01 Richard Rodgers Oklahoma: Main Title

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

09:39:00 00:08:29 Johann David Heinichen Movements from Concerto Grosso in G major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2005

09:50:00 00:06:49 Johannes Brahms Romanze from String Quartet No. 1 Op 51

Chiara String Quartet Azica 71289

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:43 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 1: Prelude & Presto

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

10:02:00 00:02:48 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "To God Alone on High

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

10:05:00 00:07:08 Edmund Rubbra Festival Overture Op 62

Vernon Handley New Philharmonia Orchestra Lyrita 235

10:12:00 00:03:46 Sir Malcolm Arnold Overseas March Op 70

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 66

10:16:00 00:03:50 Richard Strauss Andante for Horn & Piano in C major

Richard King, horn; Randall Fusco, piano Panorámico 2009

10:20:00 00:12:40 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 2 in E flat major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

11:19:00 00:09:53 Aaron Copland Two Pieces for String Quartet

Brodsky Quartet Chandos 10801

11:29:00 00:07:23 Antonio Salieri The Landlady: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

11:36:00 00:07:58 Johann David Heinichen Concerto Grosso in C

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:08:13 Franz von Suppé The Queen of Spades: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

12:18:00 00:03:15 Giacomo Meyerbeer Le prophète: Coronation March

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

12:21:00 00:09:47 Alexander Glazunov Concert Waltz No. 2 in F major Op 51

Neeme Järvi Bamberg Symphony Orfeo 157101

12:31:00 00:09:37 Eric Coates The Three Bears Phantasy

Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro Leo Phillips, violin ASV 2053

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:35:15 George W. Chadwick Symphony No. 3 in F

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9253

13:35:00 00:20:14 Frederick S. Converse The Mystic Trumpeter

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559116

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:21 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: March of the Priests

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

14:02:00 00:02:24 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Dance of the

Sir Thomas Beecham Royal Philharmonic EMI 63412

14:04:00 00:14:49 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Theme & Variations Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

14:19:00 00:11:20 Alessandro Marcello Guitar Concerto in D minor

Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Alexandre Lagoya, guitar Philips 446002

JUNE CHOICE CDs

15:00:00 00:09:03 Giacomo Meyerbeer L'étoile du nord: Overture

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

15:09:00 00:11:43 Nicolas Gombert Magnificat primi toni

Stile Antico Harm Mundi 807595

15:20:00 00:18:51 Alan Hovhaness Concerto for Soprano Saxophone Op 344

Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Greg Banaszak, saxophone Naxos 559755

15:58:00 00:05:05 Sir Arthur Sullivan The Yeoman of the Guard: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

16:07:00 00:02:12 Jennifer Higdon Echo Dash

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

16:13:00 00:11:23 Felix Mendelssohn String Symphony No. 6 in E flat major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

16:28:00 00:05:50 Patrick Doyle Thor: Suite

Cincinnati Pops Orchestra John Morris Russell May Festival Youth Chorus FanfareCin 2

16:41:00 00:05:38 Cristóbal de Morales Jubilate Deo

Stile Antico Harm Mundi 807595

16:46:00 00:03:11 Nicolas Gombert Mille regretz

Stile Antico Harm Mundi 807595

16:52:00 00:03:41 "PDQ Bach" Minuet Militaire

Walter Bruno Hoople Off-Season Philharmonic Telarc 80210

17:05:00 00:05:22 Nikolai Rimsky-Korsakov The Maid of Pskov: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

17:13:00 00:10:11 Camille Saint-Saëns Rhapsodie d'Auvergne Op 73

Royal Philharmonic André Previn Jean-Philippe Collard, piano EMI 49757

17:26:00 00:09:07 Modest Mussorgsky A Night on Bald Mountain

Oliver Knussen Cleveland Orchestra DeutGram 2123

17:40:00 00:06:56 Jacob Clemens non Papa Carole magnus eras

Stile Antico Harm Mundi 807595

17:47:00 00:02:10 Josquin Desprez Mille regretz

Stile Antico Harm Mundi 807595

17:53:00 00:02:25 Sir William Walton Façade: Popular Song

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420155

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:57 Robert Fuchs Serenade No. 3 for Strings in E minor Op 21

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

18:33:00 00:04:09 Thomas Tallis Loquebantur variis linguis

Stile Antico Harm Mundi 807595

18:40:00 00:03:10 Thomas Tallis Salvator mundi

Stile Antico Harm Mundi 807572

18:45:00 00:09:55 Hector Berlioz Benvenuto Cellini: Overture

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:01 Franz Joseph Haydn Symphony No. 46 in B major

Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

19:22:00 00:33:30 Antonín Dvorák Violin Concerto in A minor Op 53

Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

19:57:00 00:01:30 Alexander Scriabin Etude in C sharp Op 8

Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:23:36 Leos Janácek Sinfonietta Op 60

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

20:28:00 00:28:21 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

Oliver Knussen Cleveland Orchestra DeutGram 2123

21:00 CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest

21:02:00 00:25:00 Zurab Nadarejshvili String Quartet No. 2 St. Petersburg String Quartet WFMT 1

21:27:00 00:32:10 Peter Tchaikovsky String Quartet No. 1 in D major Op 11 St. Petersburg String Quartet Sony 57654

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Healthcare: Our collective future. Thomas F. Zenty, III, CEO of University Hospitals

LATE PROGRAM

23:02:00 00:07:31 Jean Sibelius Suite champêtre Op 98

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5169

23:09:00 00:07:12 Gustav Holst The Planets: Neptune Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

23:19:00 00:07:31 Hans Pfitzner Palestrina: Act 1 Prelude

Christian Thielemann Berlin German Opera Orchestra DeutGram 449571

23:26:00 00:05:46 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Mon coeur s'ouvre à ta

SWR Symphony Orch Marco Armiliato Elina Garanca, mezzo DeutGram 4777177

23:34:00 00:09:00 Ludwig van Beethoven Andante cantabile from Septet Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

23:43:00 00:10:43 Peter Tchaikovsky Adagio from Symphony No. 1 Op 13

Michael Tilson Thomas Boston Symphony Orchestra DeutGram 469376

23:55:00 00:02:35 Giovanni Palestrina Alma Redemptoris Mater

Ralph Allwood Rodolfus Choir BBC 326