Program Guide 06-04-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 45 in f-Sharp "Farewell" (1772)

Johannes Brahms: Concerto for Violin & Cello in a Op 102 "Double" (1887)

Sergei Taneyev: Piano Quintet in g Op 30 (1911)

Alan Hovhaness: Symphony No. 48 Op 355 'Vision of Andromeda' (1982)

Gustav Holst: The Planets Op 32 (1917)

Franz Schubert: Piano Sonata No. 17 in D D 850 (1825)

Jean Sibelius: The Oceanides Op 73 (1914)

Felix Mendelssohn: String Quartet No. 4 in e Op 44/2 (1838)

Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 3 "Pastoral" (1921)

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

Ignaz Moscheles: Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 64 "British Grenadiers" (1823)

James Hewitt (arr Bertil van Boer): New Federal Overture (1796)

Heitor Villa-Lobos (arr Anderson & Roe): Bachianas Brasileiras No. 5: Aria (1938)

Roland Forrest Seitz: Grandioso March (1901)

Giuseppe Verdi: Nabucco: Chorus of the Hebrew Slaves "Va, pensiero" (1841)

George Frideric Handel: Concerto in F HWV 331/316 "Water Music" (1722)

Léon Minkus: Don Quixote: Grand pas de deux (1869)

Alan Hovhaness: Fugue from Symphony No. 48 Op 355 'Vision of Andromeda' (1982)

Jorge Martínez Zárate: Tres Danzas del Ballet "Estancia" (1973)

Franz Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 88 (1787)

Ralph Vaughan Williams: Five Variants of "Dives & Lazarus" (1939)

Ferruccio Busoni: Sonatina No. 6 "Chamber Fantasy after 'Carmen'" (1920)

Anatoly Liadov: Eight Russian Folk Songs Op 58 (1906)

Giacomo Puccini: Madama Butterfly: Un bel dì vedremo (1904)

George Gershwin: Oh, Kay!: Clap Yo' Hands (1926)

Cole Porter (arr Philip J. Lang): Can-Can: Overture (1953)

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

Fritz Kreisler: Miniature Viennese March (1919)

Ferruccio Busoni: Viennese Dance Song Op 28/3 (1888)

Alan Hovhaness: Prelude & Quadruple Fugue Op 128 (1936)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento for Strings in B-Flat K 137 (1772)

Ignace Jan Paderewski: Piano Concerto in a Op 17 (1889)

Artur Lemba: Scherzo from Symphony in c-Sharp (1908)

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

Richard Heuberger: The Opera Ball: Overture (1898)

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2: Pastorale (1876)

Frederick Loewe: Gigi: Suite (1958)

Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Bacchanale (1877)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 in c Op 67 (1808)

Robert Schumann: Symphony in g "Zwickau" (1833)

14:00 WCLV MIDDAY

Scott Joplin: The Cascades (1904)

Duke Ellington (arr Ron Collier): The River: Giggling Rapids (1971)

Robert Volkmann: Serenade No. 3 for Strings in d Op 69 (1870)

Alan Hovhaness: Finale from Symphony No. 48 Op 355 'Vision of Andromeda' (1982)

15:00 JUNE CHOICE CDs

Giacomo Meyerbeer: L'étoile du nord: Overture (1854)

Heinrich Isaac: Virgo prudentissima (1507)

Alan Hovhaness: Concerto for Soprano Saxophone Op 344 (1980)

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

Carl Maria von Weber: Abu Hassan: Overture (1811)

Bill Evans: Song for Helen (1978)

Antonín Dvorák: Finale from Piano Concerto Op 33 (1876)

Joaquín Rodrigo (arr Craig Leon): En Aranjuez con tu amor (1968)

Giuseppe Verdi: La traviata: Brindisi "Libiamo, ne'lieti calici" (1853)

Louis Théodore Gouvy: Rondo from Symphonie brève Op 58 (1873)

Alan Hovhaness: Andante from Symphony No. 48 Op 355 'Vision of Andromeda' (1982)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins in G RV 516 (c.1710)

Alexander Glazunov: Raymonda: Valse fantastique (1898)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Dag Wirén: Serenade for Strings Op 11 (1937)

Alan Hovhaness: Let the Living and The Celestial Sing Op 344 (1980)

Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 3 in G Op 35 (1811)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Adalbert Gyrowetz: Symphony in E-Flat Op 6/2 (1790)

Johannes Brahms: Concerto for Violin & Cello in a Op 102 "Double" (1887)

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 5 in E-Flat Op 73 "Emperor" (1809)

Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 2 Op 72 (1805)

21:00 SYMPHONYCAST with Alison Young: Sydney Symphony Orchestra, Thomas Sondergard, conductor; James Ehnes, violin

Wilhelm Stenhammar: Symphonic Overture "Excelsior!" Op 13 (1896)

Sergei Prokofiev: Violin Concerto No. 2 in g Op 63 (1935)

Encore: Johann Sebastian Bach: Allegro assai from from Violin Sonata No. 3 BWV 1005

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 5 in e Op 64 (1888)

Bonus: Peter Tchaikovsky: Allegro moderato from Violin Concerto Op 35–James Ehnes, violin, Sydney Symphony/Vladimir Ashkenazy (Onyx 4076)



23:00 LATE PROGRAM

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Trio No. 1 Op 1/1 (1794)

Frédéric Chopin: Romance from Piano Concerto No. 1 Op 11 (1830)

Guillaume Lekeu: Molto Adagio for Strings (1887)

Sergei Rachmaninoff: Andante from Piano Concerto No. 1 Op 1 (1891)

Peter Tchaikovsky: Swan Lake: White Swan Pas de Deux (1876)